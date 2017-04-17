Даешь всероссийскую политическую стачку!

Признаётся право на забастовку

Конституция РФ, ст. 37

Бастуют докеры, строители, дальнобойщики, работники коммунальных хозяйств, - короче говоря, бастует рабочий класс. Но эти забастовки рабочего класса разрознены и носят чисто экономический характер. Поэтому бастующие вряд ли добьются хотя бы частичного удовлетворения своих требований. Их просто используют для достижения своих корыстных целей дельцы от профсоюзов и заставят дальше ишачить на капитал.

Но это не значит, что рабочий класс должен отказаться от борьбы с грабительскими посягательствами правительства капиталистов и прекратить свои попытки использовать представляющиеся возможности для временного улучшения своего положения. Если бы рабочие так поступили, то они выродились бы в всплошную массу опустившихся босяков, которым уже нет спасения. Если бы рабочие малодушно уступали в своих повседневных столкновениях с капиталистами, они несомненно утратили бы способность начать какую-либо более широкую борьбу.

Вместе с тем рабочий класс не должен преувеличивать конечные результаты этой повседневной борьбы. Он не должны забывать, что в этой повседневной борьбе он борется лишь против следствий, а не причин, порождающих эти следствия; что он применяет лишь полумеры, а не излечивает болезнь. Поэтому рабочие не должны ограничиваться исключительно экономической борьбой. Они должны понять, что причина их бедственного положения заключается не в налоговых вымогательствах правительства, не в ежегодном увеличение тарифов ЖКХ, не в чиновничьем беспределе и т.д, а в безраздельном господстве частной собственности на землю и средства производства. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, и поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить трудящихся от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности на землю и крупные средства производства.

Для того чтобы успешно вести борьбу против капиталистов, рабочие должны свои разрозненные экономические забастовки превратить во всероссийскую политическую забастовку. Для этого же они должны к экономическим требованиям добавить общие для них политические лозунги.

Нет частной собственности на землю, т.е. нет купли-продажи земли, сдачи её в аренду. Земля должна находиться в общественной собственности, следовательно, должна предоставляться бесплатно и навечно, как это было при социализме.

Нет частной собственности на средства производства, т.е. нет использование средств производства в целях эксплуатации трудового народа! Средства производства должны находиться в общественной собственности, следовательно, должны использоваться в целях удовлетворения материальных потребностей всего общества, как это было при социализме!

Нет частной собственности на банки, т.е. нет торговли деньгами - гнусного ростовщичества! Банки должны находиться в общественной собственности, следовательно, должны осуществлять мобилизацию временно свободных денежных средств и использовать их для развития народного хозяйства, как это было при социализме!

Долой ипотечное жильё (кредитование)! Жильё должно предоставляться бесплатно, как это было при социализме!

Долой частную медицину! Медицина должна быть бесплатной, как это было при социализме!

Долой частное образование! Образование должно быть бесплатным, как это было при социализме!