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Московский листок

Чем безработная Навка могла заработать 120 млн. руб?

Опубликовано 19.04.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

россия песков дураки
Чем безработная Навка могла заработать 120 млн. руб?

Все-таки зря, наверно, промоутерша к\ф «Матильда» Наталья Поклонская агитирует за реставрацию монархии.

Думаю, окормляющий ее Синодальный отдел РПЦ должен провести с этой выпускницей харьковской «ментовки» соответствующих диалектико-материалистический ликбез.

И объяснить ей, что если вернется монархия, но неизбежно будет и штурм Зимнего. А отдает ли она себе отчет обо всех его последствиях?

Вот придут, к примеру, революционные матросы Центробалта кремлевскую Администрацию и что? Двух играющих в подкидного дурачка землячков они не тронут. Но неизбежно, как грубый народ, начнут интересоваться женским полом.

Почему я уверен, что начнут? Сам служил на Балтике, порядки наши знаю.

Это с одной стороны. А с другой – все же знают, что чиновничьи бабы получают в разы больше своих бездарных муженьков. Всяких там вице-премьеров, министров и прочих генералов спецслужб.

Начнут, пожалуй, с премьерской пресс-миледи Натали Тимаковой. Каковая пару лет назад на пару с мужем Будбергом стала владелицей теремка за 1 млн. евро в недружественной Латвии. И спросят с нее за всю ее красоту неизбывную.

Потом возьмутся за вторую половину первого вице-премьера Ольгу Шувалову. Она же буквально закидала миллионами своего муженька. Доберутся, знамо дело, и до Рустамовой Зумруд Хандадашевны - кормилицы выпускника Университета Дьюка вице-премьера по электричкам Дворковича. Тоже очень успешная бизнес-вумен.

Потом подступятся к девушке с двойным гражданством России и Америки Татьяне Навке. На что я, кстати, я обращал внимание директора ФСБ А.Бортникова в Открытом письме еще год назад.

Цитата: «Прозвучавший в соцсетях вопрос: «Можно ли теперь считать Пескова «агентом влияния» США?» вызвал большой интерес, но так и остался без ответа» (http://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

Без ответа он и по сей день. Хотя я, как человек, исключительно доброты, считаю, что можно. В случае какой заварухи ему есть куда бежать.

Вы бывали хоть раз в кубрике субмарины? Нет? Так я вам доложу: теснота неимоверная. И, конечно, балтийцы спросят бывшую фигуристку: «Зачем лично вам, милая, два преогромных жилых терема и 4 квартиры, причем одна из них в мерзкой Америке? Солить, что ли?». Числятся еще у безработной беглянки земельные участки и три иномарки: «Мерседес-Бенц CL63 AMG», «Мерседес-Бенц МL63 AMG», «Лексус RX350». А также очень нужный в хозяйстве мотовездеход «Ямаха».

Спросят, разумеется, на какие шиши все это госпожа безработная купила? Золота-бриллиантов в Пендостане не нафигурила и не нафигуряла. Сбежав оттуда, прикинулась казанской сиротой и при первой же возможности пожаловались державному дзюдоисту: мне, мол, с дочкой негде жить. Буквально на Казанском вокзале угол снимаем.

Кормилец наш распорядился выдать ей 5-комнатное элитное гнездышко в престижном микрорайоне «Коперник» на Якиманке. Ценой этак в 220 млн. рубликов, по подсчетам СМИ.

И разве не подивятся господа революционные матросы, узнав, что, пребывая в декретном отпуске по уходу за дочкой, домовладелица Навка умудрилась «заработать» в 2015-м почти 90 млн. руб., а в прошлом – 120 миллионов! Каким образом? Чем?

Согласитесь, цифры впечатляют. Особенно если учесть, что, согласно декларации, заработок президента поднявшейся с колен России составил в минувшем году всего 8,8 млн. руб.

Безработная Навка, выходит, за один месяц зарабатывает в полтора раза больше чем глава нечастного государства нашего за год! Значит, и делает для блага страны она в 15 раз больше? Правильно я подсчитал?

Так может, ее назначим хозяйкой Кремля? Это мы так с вами по-простецки мечтаем. А революционные матросы народ грубый. Могут, знаете, и за ремни с медными пряжками взяться…

И тогда разлюбезная мастерица финтов чистосердечно признается: сыграла она полтора года назад в свои 40 лет фиктивную свадьбу с кремлевским пресс-толмачом Димой. Чтобы он мог через нее отмывать «нахапанное непосильным трудом».

Не знаю, как вы, а я бы такому чистосердечному признанию поверил.

Ну, а потом балтийцы двинутся на броневиках в Учредительное собрание, то бишь в Думу на Охотный ряд. И что они скажут там панночке Поклонской и другим захребетникам, из истории хорошо известно:

- Караул устал…



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Всего комментариев к статье: 2
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Песков первостайтейный жулик
sic написал 19.04.2017 02:04
После фильма "Он вам не Димон" Песков вякнул, что это делал осужденный гражданин. Молчал бы мошенник. По самому тюрьма плачет
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кто будет Навку?
без названия написал 19.04.2017 01:50
Очень некорректный вопрос. На эту страхиладу ни у кого не встанет.
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