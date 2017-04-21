Почему же для Путина Крым стал "чемоданом без ручки"?

« В Крыму могут создать офшорную зону, рассказал РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил глава республики Сергей Аксенов».

- Для меня эта новость - самое свежее доказательство того, что Крым стал кремлевского владыки тем самым « чемоданом без ручки». Нести тяжело, а бросить жалко, - с усмешкой отозвался на новость наш обозреватель Александр Головенко.

- Я уже рассказывал здесь, что приезжал в Крым несколько раз. Хлопал на митингах, где симферопольцы и севастопольцы требовали: «Россия, не бросай нас!»

Если покопаться в ящиках моего комода, можно найти кассету с выступлением на митинге тогдашнего мэра Лужкова, который кричал в микрофон: «Крым был и будет российским».

Тогда «новая русская патриотка» еще ходила в 6-7-й классы и заглядывалась на взрослых парней

А я уже писал заметки в столичной прессе в поддержку Юрия Мешкова, который баллотировался на пост первого президента Республики Крым. Был он тогда в политике не шибко искушенным и опытным, но совершенно искренним и пророссийски настроенным. И я, можно сказать, шкурой чувствовал, как стремились тогда наши соотечественники вернуться Россию.

Выборы-то Мешков выиграл, но пан Кучма нажаловался непросыхающему Ельцину, и тот дал добро на разгон молодой крымской Республики. Пришлось Юрию Александровичу бежать в Россию.

Поэтому результаты общекрымского референдума 16 марта 2014 года для меня вне всяких сомнений.

Я готов отчислять какую-то часть своей зарплаты, чтобы в Крыму стало лучше (не на Сирию, конечно). Но лучше не будет, потому что разворовывают все, что еще можно разворовать. В стране кризис, народ нищает, а роттенберги только увеличивают свои состояния.

В прошлом году, когда мистер гарант еще говорил о «сакральном значении Крыма», я опубликовал на сайте партии «Отчизна» заметку «Похоже, Кремль допускает возврат Крыма Украине…».

А как, к примеру, было еще иначе расценить вот этот выпад на сайте государственного «Эха Москвы» милашки Жанны Немцовой? И по сей день у них висит: «Главными ошибками Путина я считаю аннексию Крыма и последующее развязывание войны на Украине» . (http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1578094-echo). Вопрос понятен?

В июле 2015-го упразднили министерство по делам Крыма, которое было полно оптимистических планов. А через год – убрали и отдельный Крымский Федеральный округ.

Тем самым дорогим нашим новым гражданам не менее дорогой Владимир Владимирович недвусмысленно давал понять не очень приятную для них вещь. Отныне они для него такая же…мм.. обуза, как какая-нибудь депрессивная Брянская область.

А как нынче он отметил трехлетнюю годовщину «возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань?» Да никак!

Крымчан не поздравил и вообще ни единым словом об этой дате не обмолвился. Концерт рекомендовал на сей раз проводить не на Васильевском спуске, а на Ленинских горах, куда тоже не явился.

Вот тебе и сакральность… Это если иметь в виду, что перед нами настоящий В.Путин, а не его двойник или тройник.

Первым моей реакцией после новости об офшорах было желание позвонить Аксенову в Крым и выдать примерно такую речь:

- Ты что, Гоблин, …ээ, то есть Сергей Валерьевич, совсем с катушек слетел? Ты надеешься, что экономику тебе поднимут всякие проходимцы и роттенберги, которые будут у тебя скрывать от госбюджета налоги, опустошая и без того пустую казну?

Почему, вы спросите, Гоблин? Напоминаю. Так его прозвали конкретные деловые пацаны и партнеры. Он же не экономист и не хозяйственник. Поднялся с помощью языка из кооперативов 90-х «клозетно-шашлычного направления». Купи подешевле – продай подороже.

Мы это проходили при Горбачеве-Ельцине. Тогда госсекретарь Бурбулис, узаконив спекуляцию, намеревался с помощью челноков получить средний класс.

По моему разумению, учинить в Крыму офшорную зону - эта последняя, можно сказать, «наебуллинская» попытка гаранта и его министров-макроэкономистов, не прикладая рук, поднять запущенную экономику полуострова. Не выйдет.

В окружении Путина не патриоты и не созидатели, а решальщики и делильщики. Они могут только пилить бюджет и вводить новые налоги и поборы.

Это же они втащили Россию в непролазный кризис, выхода из которого у них нет. И думают только о личном обогащении. Посмотрите их декларации за прошлый год с «заработками» до 500 млн. руб.

Может, конечно, Аксёнов со своим окружением, где полно родственников, сочинить какие «меры» по подъему экономики.

Но кардинально она не улучшится. Россия катится в пропасть. У нас уже официально 20 млн. нищих и 75% бедных, которые тратят деньги только на еду. А пенсионеры и вовсе обречены на скотское прозябание и вымирание от плохого питания, отсутствия средств на лечение и элементарные лекарства.