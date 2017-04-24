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Московский листок

Жить или не жить? Вот в чем вопрос!

Опубликовано 24.04.2017 автором Ирина Арзамасцева в разделе комментариев 0

власть пенсия государство грабеж
Жить или не жить? Вот в чем вопрос!

Я уже более 20 лет пенсионерка. Сводного времени пруд пруди. От нечего делать читаю законы, которые принимает Правительство Российской Федерации. А потом смотрю, как эти законы выполняются. И выясняю, что такой закон как Федеральный закон "о потребительской корзине в целом по Российской Федерации" от 3 декабря 2012 года N227-ФЗ никак не выполняется.

Чтобы это понять я перевела все натуральные показатели, установленные в этом законе, в стоимостные. Результат расчета привел меня в замешательство.

Я давно догадывалась, что не все ладно в нашем Датском королевстве. Но чтобы ТАК неладно, я даже не могла себе представить.

Выяснилось, что средний ГПМ в стоимостном выражении должен составлять 18000 руб. в месяц.

Цены для расчета я взяла, ориентируясь на подмосковные сетевые супермаркеты эконом класса. Каждый регион и каждый муниципалитет может пересчитать свою потребительскую корзину, ориентируясь на свои цены в таких же супермаркетах.

 

МРОТ в России в 2017 составляет 7800 рублей,

Прожиточный минимум:

для работоспособного гражданина- 10524 руб.;

для пенсионера - 8025 руб.;

для ребенка – 9677 руб.

 

А теперь сравните то, что ФАКТИЧЕСКИ устанавливает в рублях Правительство России, и что ДОЛЖНО БЫТЬ для БЕЗУСЛОВНОГО выполнения принятого им Закона «о потребительской корзине в целом по России».

Сегодня семья из трех человек (отец, мать и ребенок), чтобы обеспечить себя гарантированным прожиточным минимумом должна иметь доход не менее 54000 руб. в месяц. А много ли сегодня в России таких семей?

А много ли в России пенсионеров с пенсией, равной 18000 руб.? Ведь сегодня средняя пенсия в России, включая Подмосковье, составляет 13620 руб. Значит есть пенсии гораздо меньше этой средней.

И у меня возникает вопрос, а на фига нам такое Правительство, если оно не способно контролировать и обеспечить выполнение даже такого закона, как закон о потребительской корзине.

Ведь от выполнения этого закона зависит жизнеобеспечение всего населения России, то есть ее НАЦИОНАЛЬНАЯ безопасность!



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