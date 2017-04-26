Вперед в социализм!

Для нас дело идёт не об изменении частной собственности, а об её уничтожении, не о затушёвывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Часто задают вопрос: можно ли вернуть социализм, хотя бы чисто теоретически? И ответ на этот философски поставленный вопрос у различных социологов, конечно, различен. Буржуазные социологи говорят, что социализм, как эпоха в мировой истории, остался в прошлом, что его, как и древние цивилизации, вернуть нельзя. Слов нет. Часы истории действительно нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Эту простую истину уяснили всему человечеству ещё древние греки. Но в таком случае, как же случилось, что капитализм, который существовал до социализма, удалось вернуть?

Ответ на этот вопрос простой.

Что такое капитализм? Общество, которое покоится на безраздельном господстве частной собственности. Что такое социализм? Общество, которое покоится на безраздельном господстве общественной собственности. Таким образом, капитализм и социализм √ это общества, которые построены на диаметрально противоположных формах собственности. Но отсюда само собой вытекает, что достаточно изменить форму собственности, на которой покоится любое общество, чтобы полностью изменился характер общества; в действительности здесь происходит не возвращение в прошлое, а превращение одного общества в другое. Капитализм был восстановлен постольку, поскольку удалось уничтожить безраздельное господство общественной собственности и установить безраздельное господство частной собственности. Но если удалось уничтожить безраздельное господство общественной собственности и установить безраздельное господство частной собственности и тем самым восстановить капитализм, то почему нельзя уничтожить безраздельное господство частной собственности и установить безраздельное господство общественной собственности и тем самым восстановить социализм? В каких книжках написано, что это невозможно?

Для коммуниста (марксиста) то, что социализм будет неизбежно восстановлен и что это восстановление связано с классовыми интересами трудового народа, √ это абсолютная истина. Коммунисту на этом не приходится останавливаться. Но трудность в том, как эту истину разъяснить современным российским трудящимся в наиболее ясной форме, так как они почти утратили понимание того, что такое социализм. Поэтому здесь надо не только теоретически говорить, но и практически, на конкретных примерах, разъяснять, что такое социализм. А для этого практического разговора наиболее подходящим примером является понятие «государство», ибо в сознании простых людей всякое общество совпадает с государством; хотя это представление ложно. Короче говоря, чтобы облегчить простым людям понимание того, что значит восстановить социализм, надо представлять социализм в виде государства.

Итак, выступая перед трудящимися, необходимо разъяснять, что социализм √ это не просто государство с огромной территорией, на которой проживают десятки национальностей, объединённые в единый народ, √ советский народ, а государство, в котором земля и средства производства находятся исключительно в общественной собственности, являются достоянием всего общества. Уже это простое разъяснения показывает, что восстановить социализм √ это не значит вернуться в прошлое, что, конечно, невозможно. Восстановить социализм √ это значит, прежде всего, ликвидировать частную собственность на землю и средства производства и установить общественную собственность на землю и средства производства.

А между тем этому разъяснению препятствует, по-видимому, одна огромная трудность.

Дело в том, что понятия «частная собственность» и «общественная собственность» сами по себе вводят в заблуждение. Например, когда говорят об уничтожении частной собственности на землю и установлении общественной собственности на землю, то думают, что речь идёт об отъёме собственности, как предмета, вещи. Отсюда страх у простого человека потерять свой участок земли, принадлежащий ему в форме частной собственности. Но это не так. Поэтому здесь, чтобы развеять этот ложный страх, надо как можно нагляднее показывать, чем отличается понятие «частный» от понятия «общественный». Для этого в качестве примера можно взять образование, которое наиболее наглядно показывает это отличие. Чем частное и общественное образование отличаются друг от друга? Тем, что частное образование платное, а общественное - бесплатное. Уже из этого простого примера вытекает, что понятия «частный» и «платный» - это тождественные выражения. А это фактически означает, что частная собственность на землю √ это не беспрепятственное и абсолютное владение ею, как это кажется простому человеку. Наоборот, чтобы стать частным собственником земли, её надо сначала купить. С другой стороны, став частным собственником земли, надо, опят-таки, платить налог государству за пользование землёй. Эти два простых факта, взятые вместе, со всей убедительностью показывают, что действительный смысл частной собственности на землю заключается в том, что, с одной стороны, исключается свободный, т.е. бесплатный, доступ к земле, а с другой - взимается налог за пользование землёй. Частная собственность на землю есть лишь предлог, позволяющий как отдельным собственникам земли, так и государству требовать от всего общества дань за право жить на земле. (То, что, после разрушения СССР, первоначальная приватизация общественной собственности СССР была бесплатной, было хитроумное затаскивание советского человека в частнособственнический рай). Частная собственность на землю выгодна только тем, кто сам на земле не работает, а сдаёт её в аренду, торгует, спекулирует ею, наконец, посредничает во всех сделках с землёй. Это олигархи (собственники крупных средств производства и банков), риелторы, оценщики, рекламщики и т.д., одним словом - законченным паразиты. При социализме такое просто невозможно, так как земля является общей собственностью всех членов общества; поэтому здесь никто, √ ни отдельный человек, ни государство, √ не имеет права требовать плату за доступ к земле, за пользование ею, сдавать землю в аренду, продавать, спекулировать землёй. При социализме доступ к земле абсолютно свободен, т.е. земля предоставляется каждому члену общества на бесплатной и бессрочной основе; налог же на землю советскому человеку и во сне не мог присниться. Короче говоря, при социализме земля используется исключительно для производства сельскохозяйственных продуктов, для строительства жилья, дорог, промышленных, культурных и т.д. предприятий.

Но это ещё не всё. В условиях капитализма ещё больше запутан вопрос с пониманием собственно эксплуатации человека человеком, т.е. с пониманием того, каким образом один человек присваивает продукты труда другого человека. Поэтому это вопрос также должен быть разъяснён трудящимся, и как можно попроще.

Что при наличии частной собственности на средства производства общество неизбежно раскалывается на два класса, один из которых владеет средствами производства, а другой √ лишен их, √ это знает даже школьник. Точно так же известно всем, что лишённые средств производства находятся в экономической зависимости от собственников средств производства. Очевидно само собой, что эта зависимость даёт возможность собственникам средств производство эксплуатировать лишённых средств производства. Всё это со всей очевидностью показывает прямое рабство. При рабстве трудящийся √ раб √ не просто лишён собственности на средства производства, но вообще превращён в средство производства, находится в абсолютной зависимости от собственника средств производства √ рабовладельца. Рабовладелец присваивает себе продукт труда раба открыто насильственно; здесь эксплуатация выступает прозрачно ясно. Для того чтобы работать, раб, разумеется, должен жить. Поэтому некоторая часть продуктов труда раба идёт на его содержание в качестве необходимого продукта, которым обеспечивается воспроизводство его рабочей силы. Другая часть, заключающая избыток над необходимым продуктом, идёт на удовлетворение всевозможных потребностей рабовладельца и является прибавочным продуктом. Отсюда следует, что и само рабочее время раба распадается на необходимое и прибавочное время, или, говоря иначе, его труд разделяется на необходимый и прибавочный труд. Короче говоря, при рабстве эксплуатация носит открыто принудительный характер.

А между тем при капитализме эксплуатация трудящегося глубоко замаскирована. Эта маскировка заключается в следующем. При капитализме трудящиеся лично свободны. Но, обладая личной свободой, они в то же время лишены средств производства, а следовательно, и средств существования. Поэтому они под угрозой голодной смерти вынуждены наниматься на работу к капиталисту (собственнику средств производства) для того, чтобы получить от него деньги и на них купить средства существования. Наём же рабочего капиталистом есть не что иное, как покупка-продажа рабочей силы. Отсюда следует, что при капитализме рабочая сила человека является товаром, √ товаром, стоимость которого, как и стоимость всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли. Стоимость рабочей силы, выраженная в деньгах, зарплата, есть цена рабочей силы.

Итак, рабочий продаёт свою рабочую силу капиталисту за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего контракта он должен работать ещё ряд часов, чтобы целиком заполнить рабочий день; стоимость, которую он создаёт в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляет прибавочную стоимость, прибыль, которая ничего не стоит капиталисту, но всё же идёт в его карман.

Поясним это на примере. Предположим, что рабочий день длится 8 часов. Допустим далее, что дневная стоимость рабочей силы воспроизводится за 4 часа труда. Если предположить, что 1 час труда равен 3 долларам, то она будет равняться 12 долларам. Если бы рабочий работал 4 часа в день, то никакой прибавочной стоимости он бы не создал. Но капиталист купил рабочую силу на весь день, и он заставляет рабочего работать в течение целого рабочего дня, который продолжается 8 часов. В течение этих 8 часов рабочий создаёт стоимость, равную 24 доллара, между тем как стоимость его рабочей силы равна 12 долларам.

Допущение, будто рабочий в 4 часа вырабатывает полученную им заработную плату и остальные 4 часа работает на капиталиста, является произвольным. Требуется ли ему для возмещения заработной платы именно 4 часа, или 3, или 5, в данном случае это, конечно, совершенно безразлично и изменяется в зависимости от обстоятельств. Но основное заключается в том, что капиталист, наряду с трудом, который он оплачивает, выколачивает также труд, который он не оплачивает; и это √ отнюдь не произвольное допущение, ибо в тот самый день, когда капиталист стал бы систематически получать от рабочего лишь столько труда, сколько он ему оплачивает в заработной плате, в этот самый день он закрыл бы своё предприятие, так как в этом случае вся его прибыль пошла бы прахом.

Буржуазные экономисты, восхваляя капитализм, лицемерно твердят о том, что рабочие и капиталисты √ одинаково необходимые, равноправные участники производства, интересы которых находятся в гармонии друг с другом. На основании этих мнимых «равенства» и «гармонии» строится вся буржуазная демократия.

В действительности за формальным и видимым «равенством» этих «участников производства» скрывается их действительное неравенство. В капиталистическом производстве нет и не может быть равенства между рабочим и капиталистом, ибо они находятся в неодинаковых отношениях к средствам производства. Капиталист владеет всеми средствами производства и средствами существования, в то время как рабочий обладает только личным условием производства √ рабочей силой. Уже этот простой факт показывает, что рабочий находится в экономической зависимости от капиталиста и что, следовательно, он нанимается на работу к капиталисту не по доброй воле, как это изображают буржуазные экономисты. Наоборот, не имея средств производства и средств существования, рабочий вынужден идти работать на капиталиста. На самом деле наёмный труд означает наёмное рабство, фактически наёмный труд является принудительным трудом. Принудительный характер наёмного труда маскируется тем, что между капиталистом и наёмным рабочим заключается акт купли и продажи рабочей силы как между свободными, юридически равными лицами, а также тем, что индивидуальные капиталисты-наниматели постоянно меняются.

Ничего подобного при социализме просто невозможно...

(окончание следует)