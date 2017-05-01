Вперед в социализм! Без обратного хода

Для нас дело идёт не об изменении частной собственности, а об её уничтожении, не о затушёвывании классовых противоречий, а об уничтожении классов, не об улучшении существующего общества, а об основании нового общества.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс

При социализме все крупные средства производства находятся в общественной собственности. Что это означает? Это означает, что все граждане страны находятся в одинаковых отношениях к средствам производства. Или, вернее говоря, все граждане страны являются равноправными собственниками средств производства. Отсюда само собой понятно, что при социализме нет и не может быть классов, таких, как наёмные рабочие при капитализме. Социализм уже по своей природе исключает превращение рабочей силы в товар, труда в наёмный труд. Следовательно, при социализме нет эксплуатации человека человеком.

Равенство людей в отношении к средствам производства приводит к равенству их как собственников общественно произведённого продукта. Отдельные трудящиеся не равны только в одном: они вкладывают различное количество своего труда в создание общественного продукта. Один работает больше, другой меньше. Один отдаёт обществу более квалифицированный труд, другой √ менее квалифицированный. Вследствие этого распределение общественного продукта между отдельными работниками находиться в прямой зависимости от количества и качества труда каждого работника; при социализме нет уравнительного распределения продуктов труда, как это изображают буржуазные социологи. С другой стороны, совокупный общественный продукт не может полностью распределяться по труду между отдельными работниками. Любое общество, следовательно, и социалистическое общество должно развиваться, а для этого нужно, чтобы часть совокупного общественного продукта направлялась на развитие производства, а также на осуществление необходимых общественных функций. Поэтому между работниками может быть распределена лишь часть совокупного общественного продукта, которая остаётся после того, как сделаны эти необходимые для развития общества вычеты. Эта, оставшаяся после необходимых вычетов, часть общественного продукта распределяется двояким образом. Во-первых, платно (по труду), в виде заработной платы, которая идёт на удовлетворение потребностей в физических предметах потребления, как то: еда, одежда, транспорт и т.д. Во-вторых, бесплатно (независимо от трудового вклада), в виде общественных фондов, из которых удовлетворяются потребности в социальных предметах потребления, как-то: образование, здравоохранение, жильё, и т.д. Однако то, что все члены общества удовлетворяют свои потребности в социальных предметах потребления бесплатно, не значит, что строители, учителя, врачи, учёные, управленцы и т.д. трудятся бесплатно. Они за свой труд получают заработную плату. Источником фонда заработной платы для этой категории трудящихся служит определённая часть той части совокупного общественного продукта, которая направляется в общественные фонды, предназначенные для осуществления необходимых общественных функций. Равное отношение людей к средствам производства обуславливает, таким образом, сотрудничество всех социальных групп.

Выше сказанного вполне достаточно, чтобы понять, что общественная собственность на землю и средства производства объединяет людей и тем самым порождает между ними отношения братского сотрудничества и товарищеской взаимной помощи. Напротив, частная собственность на землю и средства производства разъединяет людей и тем самым порождает между ними отношения господства и подчинения, эксплуатации человека человеком. Поэтому никакое реформирование общества при сохранении частной собственности не может освободить его от эксплуатации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации частной собственности.

Короче говоря, у современных российских трудящихся √ рабочего класса √ есть выбор только между двумя полюсами дилеммы: «или √ или».

Или капитализм (частная собственность на землю, средства производства и банки) √ тогда зарплата + платные: земля, жильё, образование, лечение, культурный досуг, бешеные тарифы ЖКХ, постоянный рост цен на предметы первой необходимости и т.д., одним словом √ нещадная эксплуатация, бедность и нищета.

Или социализм (общественная собственность на землю, средства производства и банки) √ тогда зарплата + бесплатные: земля, жильё, образование, лечение, культурный досуг, мизерные тарифы ЖКХ, стабильные цены на предметы первой необходимости и т.д., одним словом √ вполне обеспеченная материальная и культурная жизнь. Третьего не дано.

В заключение √ несколько слов во избежание возможного недоразумения. Могут, пожалуй, спросить: каким будет восстановленный социализм, будет ли он повторением СССР √ первого в мире социалистического государства? На этот прямо поставленный вопрос ответим столь же прямо. Коммунисты (марксисты) не претендуют на то, что знают устройство будущего социализма во всей его конкретности; это вздор. Коммунисты не гадают на счёт того, чего знать нельзя. Они исходят из законов общественного развития, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью.

Всякое развитие представляет собой смену старых, ранее существовавших явлений, новыми, пришедшими им на смену. Однако появление нового не означает полного отказа от старого, абсолютного уничтожения его. Отнюдь. В мире ничто не возникает из ничего и ничего не исчезает бесследно. Новое, сменяя в процессе развития старое, отбрасывает в нём то, что отжило свой век, что не соответствует новым, изменившимся условиям. А всё, что в старом, исчезающем явлении было положительным, сохраняется и органически включается в новое. И не просто сохраняется и включается, но и перерабатывается, поднимается на более высокую ступень развития. Короче говоря, развитие осуществляется не просто прямолинейно, а идёт с повторением уже пройденных ступеней, но повторением их иначе, на более высокой основе.

В этом смысле восстановление социализма есть как бы повторение старого, но на более высокой стадии общественного развития. Отсюда понятно само собой, что восстановленный социализм, конечно, не будет точь в точь повторять СССР.

Возникновение социализма предполагает достаточно высокий уровень развития производительных сил, т.е. высокоразвитую индустрию и технически оснащённое сельское хозяйство. Что представляла собой Российская империя сто лет тому назад, когда в ней возник социализм? Относительно слаборазвитую индустриально-аграрную страну. Отсюда трудности, ошибки и жестокие, но абсолютно оправданные методы управления, применявшиеся на низших стадиях строительства социализма в СССР. Что сегодня, спустя сто лет, представляет собой Российская Федерация? Высокоразвитую информационно-технологическую страну. И это опять-таки было достигнуто в значительной степени благодаря первым строителям социализма. Первые строители социализма превратили Российскую империю, отставшую в индустриальном отношении от западных капиталистических стран на сотню лет, в высокоразвитую, могущественную индустриальную страну за какие-то тридцать лет; социалистические индустриализация и коллективизация есть фундамент, на котором держится Российская Федерация. Здесь необходимо ещё добавить, что капитализму, возникшему на Западе, для создания высокой индустрии понадобилось почти триста лет, причём это было достигнуто такими зверскими методами, что сами буржуазные историки капитализма констатировали, что новорождённый капитализм «источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят».

Короче говоря, если становление социализма происходило в тяжелейших условиях: низкий уровень производительных сил вообще + полностью разрушенное народное хозяйство мировой и гражданской войнами, то его восстановление будет происходить, разумеется, в условиях более благоприятных, чем его становление. Уже это есть залог того, что, во-первых, удастся (не прибегая к жёстким методам управления, учитывая ошибки, допущенные в прошлом и т.д.) устранить чисто капиталистические препятствия (кризисы), сдерживающие развитие промышленного производства. Вследствие этого, восстановленный социализм откроет безграничный простор для развития производительных сил. Более того, он будет сберегать для общества массу средств производства, предметов потребления и рабочей силы путём устранения безумного расточительства (реклама, лицемерная пропаганда религии, скотский шоу бизнес и т.д.), которые являются необходимыми следствиями капитализма. И, в результате всего этого, всем членам восстановленного социализма будут, в кратчайшие сроки, обеспечены не только вполне достаточные и с каждым днём улучшающиеся материальные условия жизни, но также полное свободное развитие их физических и духовных потребностей.

Начало:

Вперед в социализм!