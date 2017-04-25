Правители Страны Теней...

Экономическая Немезида настигает Кремль. Вы бы с турок пример брали бы…

Весна 2017 года – качественный рубеж в развитии внутрироссийской политической ситуации. Миллионы людей осознали, что им уже не выбраться из нищеты и нужды в обозримом будущем, их уже не радуют образы Крыма и внешнеполитических побед Кремля. Опасное для власти положение, однако. Много лет она пыталась игнорировать экономику и как бы вообще ее отменить.

Интересно, как она будет из нее выходить? Пока по управленческим способностям «элита» РФ уступает даже турецкой верхушке, на которую старается равняться.

УГРЮМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Да, большинство населения РФ попало в нечто, что сильно напоминает Страну Теней – загробную реальность древних эллинов. Скитаются безмолвные души усопших среди тумана и полумрака, и только кровь жертв дает им возможность что-то сказать.

К весне 2017-го для большинства населения РФ наступило осознание жуткого факта: сколько ни работай, ты до гроба будешь жить в нужде. На мизерные зарплаты в 25-30 тысяч рублей. Пути наверх нет: там все занято – и лестницы разрушены. Долгие унылые годы придется считать каждую копейку, из всех радостей – только хождение с портретами великих предков на Марше бессмертного полка. Новых рабочих мест в РФ практически нет, имеющиеся – это мизерные жалованья. Впереди – серые и унылые, совершенно беспросветные будни. Молодежь это почуяла сразу. Налицо психологический перелом в несчастной стране. Теперь вечные напоминания о Крыме, трескучие статьи о невиданных успехах российского оружия и каких-то невероятных достижениях во внешней политике станут только злить людей.

Что им делать? Работы нет. Образование и квалификация не нужны, их не востребуют и не ценят. Начальство везде охамело и ведет себя, аки разнузданный барин, как самодур. Свой бизнес открыть – нереально. Все – против тебя в этом случае. А это – явный предвестник смуты. Когда люди озлобятся настолько, что будут готовы на любые лишения и страдания, но лишь бы скинуть прежнюю верхушку.

ПОЧЕМУ ТУРКИ ОКАЗАЛИСЬ УМНЕЕ?

Вы, конечно, помните о продолжающемся скандале: турки ввели заградительные пошлины на ввоз пшеницы из РФ. Наплевав на какие-то нормы ВТО и тем самым лишив экономику РФ примерно 1,2 млрд. долларов дохода. Почему? Турция так ответила на то, что Москва не открывает рынок РФ для ее помидоров. А знаете, зачем Турция закупает русское зерно? Чтобы перемолоть ее в муку и потом продать на рынки почти сотни стран. Очень выгодное дело: тонна муки стоит в два-три раза дороже, чем исходное сырье. Турки эксплуатируют Эрэфию как сырьевую колонию: покупают здесь пшеницу (агросырье) и превращают ее почти в готовый товар. Собирая хлеба почти в пять раз меньше, чем РФ (15,5-18,5 млн. тонн в год простив сотни с лишним миллионов тонн), Турция отправляет на экспорт 4,95 млн. тонн муки ежегодно (данные 2016-го). Плюс 0,75 млн. тонн макаронных изделий.

А РФ в 2015 г. отправила на экспорт только 264 тысячи тонн муки. В 18,75 раз меньше, чем турки. По части мучного экспорта Эрэфию обходят Казахстан (2,9 млн. т) и Украина (350 тыс. тонн). Если бы РФ поставляла бы на мировой рынок столько же муки, как и Турция, то лишь на этом получало бы 6 млрд. долларов дополнительно. Но нет – расейские начальники предпочитают гнать на вывоз просто зерно. Отдавая прибыли туркам.

Турция использует РФ как классическую колонию. Она поставляет сюда готовые товары, а покупает у нас лишь сырье. И если Москва упирается – турки не станут приобретать пшеницу у РФ, возьмут ее на Украине. Ибо тот, кто делает готовые изделия, помыкает тем, кто добывает лишь сырье.

Специально беру пример с мукой. Она, чай, не микроэлектроника, уж муку-то можно было делать в самой Росфедерации и ею торговать, а не зерном, лишая себя и прибылей, и рабочих мест. Кремль очень любит подражать Эродогану по части подавления оппозиции, но в экономике он на голову ниже, чем турки. Старая истина гласит: чем длиннее у тебя производственные цепочки, чем глубже ты перерабатываешь сырье – тем больше ты зарабатываешь на глобальном рынке.

Турецкая элита это отлично знает и поступает именно так. Расейская «илитка» одержима настоящей манией – побыстрее получить сырье и сбагрить его за рубеж. Лишь бы не строить в собственной стране новых производств, не порождать себе конкурентов в виде промышленников, аграриев, ИТР и рабочих. В итоге Турция, имея население всего в 54,7% от российско-федеративного (80 млн. душ против 146 млн.), по величине ВВП за 2016 г. (751 млрд. долларов против 1,13 трлн.) – 66,4% от РФ. То есть, турки живут немного богаче в пересчете на душу населения, чем расеяне. Не имея, заметим, нефти и газа Сибири. Только за счет своего реального сектора. Потому они и голосуют за Эрдогана. Он ведь не на одном насилии удерживается. А Турция не одну лишь муку с макаронами на земшарный рынок поставляет, но и продукцию легкой промышленности, например. Это помимо курортных услуг.

А в РФ – одно насилие. Над телами и мозгами. Разницу понимаешь, «илитка»?

ПОД ВЛАСТЬЮ СЫРЬЕВЫХ КРЕТИНОВ

А знаете, как турки добились успеха в случае с мукой? Применили старый, как мир, разумный протекционизм. То есть, ввели повышенные таможенные пошлины на вывоз из своей страны зерна, но пониженные – на экспорт муки. Да еще и дали налоговые льготы для мукомолов, предоставили им нулевые ввозные пошлины на импорт зерна из РФ и с Украины (турки любят причерноморскую пшеницу). Уверен, что таким же манером мои предки по маминой линии будут поднимать и машиностроение, если им этого захочется. То бишь, Турция делает то, что предлагает для РФ наша Партия Дела.

А что делают правящие в РФ сырьевые кретины? Они поступают в точности наоборот. Например, импорт готовых изделий в РФ облагается пошлинами меньшими, чем ввоз сырья или комплектующих. То есть, политика деиндустриализации страны и вывоза из нее рабочих мест – государственная политика Кремля. Он скорее повесится, чем применит разумный протекционизм, отдавая управление экономикой всяким шуваловым, грефам или кудриным, и слышать ничего не желающими о протекционизме. То, что русские стали колонией турок, этих существ совершенно не волнует. Как и то, что в итоге русские оказались нищими и безработными.

Классовый интерес расейской «илитки» ясен: ей не нужна никакая промышленность, окромя, пожалуй, производства оружия. Ибо новая индустрия означает крах ее, «илитки», власти – ведь производство рождает тех, кто отберет трон у ростовщиков, сырьевиков и казнокрадов.

Но именно эта политика и превращает РФ в угрюмую и серую Страну Теней. Именно она и толкает РФ к бунтам и к революции. Не спасут положения, господа, ни ритуальные пляски вокруг Победы 1945 года (это не ваша Победа), ни клепание гор оружия (военный сектор без развитого гражданского топит страну), ни попытки заменить внутреннюю политику вечным «крымнашем» и сирийской жвачкой. Нет промышленности – нет и будущего.

Именно поэтому вы еще господа по положению, но никак не господа положения. Расплата грядет к вам неумолимыми и тяжелыми шагами. Вы лишь пытаетесь оттянуть неизбежный финал. Турки оказались намного умнее вас.

Ежечасно вы теряете множество шансов изменить положение и спасти РФ от смуты. Максим Калашников ведь только о муке поведал. А есть и другие примеры.

Но о них мы поговорим потом, правители Страны Теней…

(Продолжение следует)