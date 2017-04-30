Штопор обреченных

Показав то, как турки превратили РФ в свою сырьевую колонию (http://forum-msk.org/material/economic/13122598.html), продолжим (пока еще не началось) осмысливать нынешний тупик. Нам понятно, что ничегошеньки власть с социально-экономическим кризисом и кризисом управления поделать не может. Давно говорил, что нынешнее бестолковое царство приведет РФ к перестройке-2. Так оно и выходит.

ПАСТЬ СЫРЬЕВОГО МИЛИТАРИЗМА

Да, здорово турки на продаже всему миру муки и макарон из русской (украинской и эрэфянской) пшеницы зарабатывают треть от того, что Москва имеет от экспорта вооружений. Ежу понятно, что если бы расейские бонзы имели бы интеллект хотя бы на уровне Эрдогана, то давно зарабатывали бы точно так же, и не только на муке. Но и, скажем, на экспорте агромашин, футуристических пищевых продуктов (функциональность и натуральные экстракты вместо вкусовой «химии»), многочисленных продуктов переработки древесины, самолетов, обрабатывающих центров с лазерной оптомехатроникой и т.д.

А это – разумный протекционизм, активная промышленная политика да использование продуктивной эмиссии рублей вкупе с мобилизацией валютных доходов. О подобном автор сих строк думал еще в 1986 году, когда кризис затряс СССР, и теперь меня мучит сильнейшее дежавю. В варианте РФ, чтобы спасти положение, Кремль должен бросать к черту всю внешнюю показуху, убираться из Сирии, сосредотачиваться на экономических проблемах и на присоединении к РФ республик Донбасса. На все прочее просто нет никаких сил.

Но Максим Калашников отлично знает, что ничего этого не будет. По одной простой причине: всякое развитие продуктивной и наукоемкой сферы несет смерть всему этому балагану из Кремля, Киселева, Сирии, Соловьева, «Пусть говорят», «Роснефти», «Газпрома» и нырков за амфорами. Настоящая индустриализация приведет к полному уничтожению нынешней «элиты», и лишь поэтому она намертво перекрывает кислород русскому Развитию. Как охреневший партгосаппарат погубил Советский Союз, до последнего цепляясь за власть – так и теперешняя «илитка» обывателей и уголовников совершает точь-в-точь такое же преступление.

Мне давно известно, что высшие иерархи Эрэфии словно задались целью: совместить в своем лице весь маразм и самый оголтелый кретинизм, что существовали в Российской империи и СССР. Одно из таких явлений – нынешний сырьевой милитаризм. Знаете, как антисоветчики поносили Союз? Мол, СССР делает пушки вместо масла, проводит политику «голода ради оружия». Так вот, в РФ все это стало реальностью. В виде того самого сырьевого милитаризма. Ну, когда страна лишь добывает сырье и тратит десятки миллиардов долларов в год на производство оружия. А между Нефтевышкой и Танкостроем – ничего. Пустота. Полпустыня.

В Советском Союзе 1970-1980-х никаких пушек вместо масла не было. Добывая нефть-газ и финансируя армию с «оборонкой», Красный гигант одновременно мощно развивал современное сельское хозяйство. Он двигал вперед гражданские и «двойного назначения» отрасли – машино- и приборостроение, электронику, биотех и химию всех направлений. Он производил современные станки и промышленную роботику, передовые летательные аппараты, суда и корабли. Оптика, часы, неплохие грузовые автомобили – все это шло на экспорт. СССР даже зарабатывал на сильном торговом флоте (знаю сие, как одессит), ибо русские суда возили грузы из одной иностранной державы в другую. То был аналог западной морской торговли «из Индии в Индию» времен парусного флота. СССР шил свою одежду и тачал отечественную обувь, ткал свои ткани, отправлял на прилавки свою рыбу и пасту «Океан», черт возьми! То, что потребитель зарабатывал, на 80% оставалось в стране: она сама производила бытовую технику и домашнюю электронику.

Между сырьедобычей и кузницей оружия в моей стране лежала не полупустыня, а развитые отрасли. Те, что требовали обученных специалистов высокой квалификации. А эти отрасли, в свою очередь, давали работу науке и образованию.

В СССР – при всех недостатках – прекрасно понимали, что на одном производстве оружия страну не поднимешь. Оружие лишь на стадии своего выпуска поднимает валовой национальный продукт. А вот готовое оружие, увы, только поглощает деньги и силы на свое содержание. Эсминец, в отличие от ролкера или сухогруза, доходов не приносит. Продовольствием, в отличие от траулера и плавучего рыбозавода, не снабжает. Танк, в отличие от комбайна, не создает полезного в мирной жизни продукта. Самонаводящаяся ракета в сравнении с обрабатывающим центром – тоже. Да и те микросхемы, что в ней стоят, работают от силы полчаса – им больше не надо. Потом они ломаются. А вот чипы для современной швейной машины или бытовой аудиосистемы должны пахать годами. Понимают это и на Западе, и в Китае. Поэтому все нормальные страны, имея в распоряжении сильные оборонные комплексы, при этом развивают отрасли мирного и двойного назначения. Все знают, что экспорт оружия – дело хорошее, но гораздо большие доходы дает экспорт мирных товаров. То, что СССР не сумел наладить производство мирной продукции передового качества и обогнать здесь Запад, его и погубило.

А в РФ пошли по совершенно идиотскому пути. Чем нынешний Кремль угробил РФ? (Говорю об этом, как уже о свершившемся факте). Да тем, что огромные доходы от вывоза сырья пустил на закупку импортных готовых изделий и на кование гор нового оружия. Вы это оружие кушать собрались, безмозглые? Вы понимаете, что деиндустриализованная страна окочурится при всех ваших новых арсеналах? Что они потом достанутся то ли грядущим атаманам «государств»-обломков РФ, то ли миротворческим войскам НАТО, что войдут сюда для контроля над экономически сколлапсировавшей территорией?

Приведу еще один пример вопиющей разницы между СССР, развитым миром – и Бестолковым Царством косолапых. Вкладывая изрядные деньги в армию и ВПК, и Советский Союз, и Соединенные Штаты самым щедрым оразом финансировали науку – прикладную и фундаментальную. И образование тоже. Ибо прекрасно понимали, что для сохранения передовых позиций нужны и новые технологии, и отлично подготовленные кадры специалистов. А новые технологии, кстати, невозможны без добычи новых фундаментальных знаний, без научных открытий. Вы полистайте советские научно-популярные (о специализированных вообще молчу!) журналы СССР. Господи, сколько же отличных научных разработок с практическим применением велось тогда у нас: хоть по части океана и атмосферы, хоть леса и лесного хозяйства, хоть материаловедения и биологии, хоть физики и химии. (Другое дело, что в СССР бюрократия не могла все это с толком использовать).

А в Бестолковом Царстве, где вроде гонят новое оружие, науку с образованием уничтожают и морят сокращением расходов на них. Ну, при росте расходов на футбол. Разница налицо.

Сырьевая милитаризация, соединившись с безумными затратами на «сочинские олимпиады» и воровством «илитки», стала гвоздями в крышку гроба. Произведенное оружие уже не защитит РФ. С ней кончает экономический кризис.

ВТОРАЯ ПОБЕДА ХРУСТАЛЯ И ФИНСКОЙ КОЛБАСЫ

Знаете, почему вся нынешняя Система рухнет всей тяжестью своей в яму? Приведу один пример. Незадолго до своей смерти бывший министр сельхозмашиностроения СССР Александр Ежевский (1913-2017 гг.) рассказывал Максиму Калашникову, как водил правительство Союза во главе с Косыгиным по выставке новинок отечественного агромаша в 1974 году. Четыре часа правительство огромной страны внимательно знакомилось с новыми моделями тракторов, комбайнов, навесных орудий. И шеф МИД СССР Громыко тоже знакомился. Вы можете представить себе, чтобы вот так же, на несколько часов, нынешние президент и премьер РФ (вместе с Лавровым) ходили бы по 4 часа по выставке российского машиностроения? Я тоже не могу представить. Вот несколько часов на лыжах – это да.

В этом сравнении – главная причина нынешних мучительных корчей РФ. Видите ли, гибель Советского Союза стала торжеством обывательского быдла. Того, что в растянутой майке на пивном брюхе пялилось в телек на футбол и хоккей. Того, которое грезило лишь о хрустале в серванте, о тачке в гараже, о финском сервелате и чешской сантехнике. Быдло, обожавшее Пугачеву. Именно это стадо послало подальше великодержавие, великие идеалы, грезы о космосе и чудесах науки. Получив после 1991 года все, о чем страстно мечтало: море пива, полный спорта и бульварщины телек и пускай не настоящий финский сервелат, а его имитацию. Хрусталь и колбаса победили Империю.

Теперь мы видим их вторую победу. Нет, дело не в том, что низовой дебил-обыватель стал социальной опорой нынешней власти. Не в том, что мириады тупых мещан рукоплескали Кремлю, когда страна в тучные годы проедала нефтедоллары на миллионы импортных легковушек и море импорта (а не тратила их на новые технологии, оборудование и заводы). Нет, все гораздо страшнее! Совокупный Обыватель стал правящей верхушкой РФ, получив в распоряжение и власть, и карательный аппарат, и триллионы нефтедолларов, и ядерное оружие. РФ – первая в мире великая страна, управляемая дебильными мещанами. И новое великодержавие с его пустыми имитациями да пускание пыли в глаза – это показатель умственных способностей Венценосного Мещанина, кадавра-Жруна из бессмерного «Понедельник начинается в субботу» ранних Стругацких. То, что чешскую сантехнику и финский сервелат заменили замки, яхты и самолеты, на которых шуваловы возят собак породы корги, в принципе ничего не меняет. Убогие потребности и ущербная психология остались теми же.

Вот мы и получили закономерный финал обывательского царства: пропаганда, торжествующая над реальной жизнью. Внешнеполитический тупик в Сирии и замордованная, преданная Новороссия. Оказавшийся в блокаде, отрезанный от матери-Новороссии, депрессивный Крым. Сырьевой милитаризм. Деградация страны. Разорительная внешняя имитация СССР (олимпиада, ЧМ-2018 по футболу, Сирийская авантюра) без советской научно-промышленной базы. Да и вкусы у этих кадавров профессора Выбегалло остались теми же, что и в семидесятые.

- Вась, а на хрена нам эти космос, Академия наук, роботы, изобретатели?

- Да, Вован, на хрена? Пиво, тачки, Олимпиада, футбол – вот это круто! Вот туда миллиарды и потратим…

Обыватель всегда млеет от внешней оболочки, а не от сути, не от содержания. Именно поэтому он и угробил РФ, причем гораздо быстрее, чем Советский Союз.

Обыватель обладает кругозором вши и весьма скудной фантазией. Именно поэтому он и спустил в унитаз те отличные шансы, что имелись у РФ еще в 2000 году. Увы, смуты в РФ уже не остановить, и отставка Медведева уподобится камню, что стронет с места лавину. Наша задача – спасти страну после краха нынешней Системы, не дать повториться сценарию 1991 года.

Если у нас это получится, то именно наши энергия, знания и фантазия спасут страну. Но об этом мы поговорим дальше. А пока нынешняя власть вошла в штопор. Как самолет с неумелыми пилотами, потерявшими скорость и задравшими нос аэроплана. Случилось то, что мы давно предсказывали: путинская команда принимает смерть свою от экономики…

(Продолжение следует)