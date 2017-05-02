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Новорусский капитализм

Опубликовано 02.05.2017 автором Александр Фролов в разделе комментариев 0

капитализм социализм россия
Новорусский капитализм

В издательстве «Филинъ» вышла в свет книга политического обозревателя газеты «Советская Россия» Александра Фролова «Новорусский капитализм. Очерки экономики и политики».

С текстом книги можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B95mtc0ocBujVXFGOU5XcGdGV0U/view?usp=sharing

В предисловии автор пишет:

«В этой книге собраны мои статьи, преимущественно полемические, написанные за последнюю четверть века и посвященные экономическим, социально-классовым, политическим и идеологическим аспектам капиталистической реставрации в России. Суть авторской позиции можно изложить следующим образом.

Новейшая экономическая история России зримо распадается на два периода: до дефолта и после дефолта. С 1992 по 1998 год в стране не происходило ничего в смысле хоть сколько-нибудь внятного экономического процесса. Отдаленно и очень приблизительно его можно сравнить с эпохой «первоначального накопления» капитала. Не было в том обществе ни настоящих эксплуататоров, ни настоящих эксплуатируемых в научном, экономическом значении этих слов. А было повальное мародерство, в котором — и это следует особо подчеркнуть! — активно участвовали не только верхи, но и низы. Широкомасштабный грабеж общенародной собственности немногими «шустриками» был бы невозможен, если бы власть не узаконила и не поощрила мелкомасштабный грабеж той же собственности многими «мямликами». Кто-то присвоил нефтяную трубу, а кто-то — валявшийся во дворе медный водопроводный вентиль, сдал его в приемный пункт и выручку пропил, как и полученный на халяву ваучер. Поэтому в оценке событий необходимо обязательно учитывать роль не только первых, но и вторых. Иначе ничего в происшедшем понять невозможно.

Это была «экономика» грабежа и проедания. Она и создала в стране широчайший слой мелких и мельчайших собственников. Таков парадокс: людей ограбили, но одновременно тем самым превратили в собственников — по их экономическому положению и их психологии. В нищих, но собственников, в «обманутых вкладчиков». В те годы многие левые теоретики говорили о том, что идет пролетаризация населения. Это была ошибка, которую следует честно признать. «Пролетаризация» оказалась гораздо более похожей на обуржуазивание, а в своих крайних формах вылилась в деклассирование и люмпенизацию немалой части населения.

Когда проедать стало нечего, произошел дефолт-98. Только после него началось более или менее «правильное» функционирование капиталистического способа производства, более или менее «правильное» извлечение прибавочной стоимости. Это выразилось не только в постепенном восстановлении некоторых отраслей производства, но и в формировании присущих капитализму классов и классовых отношений.

Нынешний капитализм не развился из недр феодализма, а возник в ходе антисоциалистической контрреволюции, капиталистической реставрации. Поэтому политику оппозиции следует оценивать с двух точек зрения: до и после «полной и окончательной» победы реставрации. Это разные периоды, требующие разной стратегии и тактики. Завершение реставрационного периода датируется приблизительно 1998 годом. Основные политические и экономические события этого периода следующие: развал СССР, либерализация розничных цен, указ Ельцина о свободной торговле, ваучерная и жилищная приватизации, финансовые пирамиды, борьба Ельцина с Верховным Советом, государственный переворот 1993 года, первая война в Чечне, залоговые аукционы, президентские «выборы» 1996 года, «семибанкирщина», дефолт.

Все эти события были контрреволюционными и реставрационными, направленными на уничтожение социалистического способа производства, социалистической собственности, Советской власти. Именно тогда была объявлена такая свобода торговли, которой «вступление в ВТО» и в подметки не годится. Именно она заложила экономическую основу формирования криминально-олигархического капитала и массового мелкобуржуазного социального слоя. Вот тогда-то, в начале реставрационного процесса, были оправданны любые контрмеры, и они не были реакционными. Еще можно было повернуть назад, хотя с каждым годом это становилось все труднее и труднее.

Но реставрация может дойти (и дошла!) до такого «порога», «перевала» или «водораздела», за которым бороться с капитализмом следовало уже не мерами его задержки и торможения, а мерами ускорения его развития. Избавления от гнета капитала нет и быть не может вне дальнейшего развития капитализма. Этот ключевой тезис повторяется в ленинских произведениях десятки, если не сотни раз. Верен ли он в условиях современной России? Этот тезис был не верен до рубежа прошлого и нынешнего веков. И вновь стал верен в нулевых и десятых годах XXI века. В 1996-98 годах реставрацию капитализма можно было затормозить и обратить вспять. До этого рубежа еще можно было возвратиться к социализму, минуя ужасы капиталистического прогресса. После этого рубежа путь к социализму пролегает только через развитие капитализма. Поэтому все прогрессивные лозунги оппозиции девяностых годов, будучи механически повторяемы в нулевые и десятые годы, становятся реакционными. После 1999–2000 годов все предлагаемые меры искусственного торможения развития капитализма превращаются в утопию, в «реакционный социализм» либерально-народнического толка, который лишь способствует идеологическому обоснованию и укреплению в России бонапартистского («неофеодального») политического режима.

Проблема эта ключевая для левой оппозиции – либо она правильно определит, в каком конкретно обществе живут граждане России, либо она обречена на стратегические и тактические блуждания».



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