Чьей валютой является рубль: канувшего в Лету Временного правительства Керенского или американского центробанка?

Вопрос, вынесенный в заголовок публикации, многим может показаться странным. Ведь в п.1 ст.75 Конституции РФ недвусмысленно сказано: Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. И в ст.27 закона «О Банке России» говорится, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль.

Вместе с тем, в п.2 ст.75 Конституции записано: Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти (подчеркнуто мной – М. Г.). По-русски это означает, что и ЦБ тоже орган государственной власти. Согласно п. ж) ст.71 Конституции в ведении Российской Федерации находятся финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики и федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Государственные функции - финансовое, валютное и кредитное регулирование, денежная эмиссия, а также надзор за банковской деятельностью делегированы государством Центробанку РФ. Будучи органом государственной власти, Центробанк имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, он подотчетен Государственной Думе, которая утверждает председателя ЦБ, а его кандидатуру предлагает президент страны. Согласно закону «О Банке России» уставный капитал и иное имущество банковского регулятора являются федеральной собственностью.

Следует отметить одно существенное правовое упущение. В законодательстве почему-то не регламентировано, к какой ветви власти относится Банк России. Но, исходя из выполняемых им государственных функций, можно утверждать, что он является органом федеральной исполнительной власти. Да и Конституционный Суд Российской Федерации своим определением от 14 декабря 2000 года № 268-0 указал, что предоставленные Банку России полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти. Поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения, Банк России определен в качестве органа, выступающего от имени государства и наделенного для этого определенными властными полномочиями.

Итак, из приведенных положений Конституции Российской Федерации и определения Конституционного суда следует, что рубль является государственной денежной единицей, его эмиссия находится в федеральном ведении, а Банк России является органом государственной власти.

Тем не менее, несмотря на однозначность толкования упомянутых положений основного закона страны, возникают вопросы по поводу принадлежности рубля, условий его эмиссии и материальной обеспеченности, а также о деятельности самого Центробанка.

Статьей 75 Конституции Центробанку предписано единолично осуществлять денежную эмиссию. Естественно, под денежной эмиссией следует понимать выпуск в обращение наличных и безналичных денег. Однако эту конституционную норму в ст.4 «О Банке России» законодатель почему-то «скорректировал». В ней говорится, что ЦБ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение, а в ст.29 закона сказано, что единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации являются банкноты (банковские билеты) и монета Банка России. Об эмиссии безналичных денег в законе вообще не упоминается, и Банк России устанавливает только правила, формы и стандарты безналичных расчетов. Тем не менее, ЦБ систематически публикует информацию о выпускаемой им денежной массе, выделяя в ней наличные деньги и «безналичку».

Казалось бы, если рубль является государственной денежной единицей, то это должно быть отражено на рублевых банкнотах. Однако из информации на российских купюрах, в отличие от прежних советских, не следует, что рубль является официальной валютой государства. На советских банкнотах был отпечатан герб СССР и было записано, что это банковские билеты Государственного Банка СССР. Однако, как ни странно, на банкнотах Банка России, тоже именуемых билетами, вместо герба Российской Федерации почему-то красуется герб канувшего в Лету Временного правительства России 1917 года, - его при Керенском так и не успели сделать официальным символом государства. Герб представляет собой изображение двуглавого орла, но с надписью «Банк России», который почему-то стал его официальной эмблемой.

Если на советских банкнотах был отпечатан герб СССР, на американских банкнотах имеется запись - Соединенные Штаты Америки, то на билетах Банка России отсутствует какая-либо информация о стране-эмитенте рублей - Российской Федерации. Хотя согласно части ж) ст.71 Конституции РФ денежная эмиссия, как отмечалось, находится в федеральном ведении. Надо заметить, что 2016 г. наш Центробанк начал чеканить новые монеты с изображением герба России. Однако на новых банкнотах достоинством в 200 и 2000 рублей по-прежнему изображена почти полная копия герба Временного правительства Керенского.

Все сказанное свидетельствует о том, что безналичные рубли и билеты Банка России в нарушение ст.75 Конституции РФ не представлены официально в качестве государственных денег. Но, может быть, о принадлежности рублей к Российской Федерации свидетельствует их обеспеченность российским имуществом? Ведь на советских банкнотах указывалось, что они обеспечиваются золотом, драгоценными камнями и прочими активами Государственного Банка СССР, которые являлись имуществом страны.

Замечу, что обеспечение денег золотом и прочими драгоценностями - это из прошлых времен существования «золотого стандарта». Теперь национальные валюты должны обеспечиваться имуществом соответствующих стран. Однако наш законодатель видимо не был осведомлен о давно происшедших изменениях с деньгами и поэтому в ст.30 закона «О Банке России» записал, что банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Чем обеспечена безналичная часть рублевой денежной массы в законе умалчивается. Активами Банка России являются золотовалютные резервы – это их основа, кредиты, выданные коммерческим банкам, государственные облигации и прочие ценные бумаги, а также депозиты самого Центробанка.

Согласно последнему финансовому отчету его активы на 1 января 2016 г. составляли 34 947,185 млрд. рублей, из них драгметаллы оценивались в 3 647,255 млрд. рублей, остальные активы представляли собой ценные бумаги и размещенные Центробанком на стороне кредиты и депозиты на общую сумму 7 120,12 млрд. рублей. Международные (золотовалютные) резервы составляли 368,4 млрд. долларов или в пересчете по курсу на 1 января 2016 г. - 26 856,36 млрд. рублей (76,84% всех активов), в том числе монетарное золото – 48,6 млрд. долларов или 3 544,39 млрд. рублей. Значительная сумма - 21 995,155 млрд. рублей или 62,9% от активов - в основном в американской валюте была размещена под мизерные проценты у нерезидентов, то есть за рубежом, или вложена в ценные бумаги иностранных эмитентов, и все эти средства по сей день работают на «чужого дядю».

Денежная масса на 1 января 2016 г. составляла 35 179,7 млрд. рублей, из них на наличные деньги приходилось 7 239,1 млрд. рублей, сумма безналичных денег составляла 27 940,5 млрд. рублей. Сопоставляя приведенные данные, можно утверждать, что Центробанк выпускает в обращение сумму наличных и безналичных денег, которая соответствует только сумме его активов. На 1 января 2016 г. для полноты обеспечения денежной массы активами недоставало около 232 млрд. рублей. Замечу, активами Банка России являются почти на 90% деньги, состоящие почти целиком из иностранной валюты, и его долговые обязательства. Поэтому говорить об обеспеченности денег… деньгами представляется абсурдным.

Но золотовалютные резервы почти не используются для нужд российской экономики, так как значительная часть американской валюты из этих резервов вложена в основном в американские ценные бумаги под мизерные проценты. В таком случае получается, что рублевая денежная масса примерно на 70% обеспечена только бумагой, на которой отпечатаны американские банкноты, и виртуальными записями в компьютерах Федеральной резервной системы - центробанка США об американской «безналичке», которой владеет Банк России. Причем значительная сумма иностранной «безналички» размещена за рубежом, то есть в ЦБ отсутствует. Поэтому, образно говоря, российские рубли частично представляют собой некие справки о наличии в Центробанке РФ драгоценных металлов, а также о его долговых обязательствах. Но в основном российские рубли представляют собой фальсифицированные копии доллара.

Как известно, Центробанк искусственно, в несколько раз, занижает покупательную способность рубля по отношению к другим валютам установлением экономически никак не обоснованного его низкого курса обмена. На самом же деле, валютные курсы, чтобы не обманывать друг друга в международной торговле, должны обеспечивать эквивалентность товарообмена по стоимости, и поэтому их необходимо устанавливать по паритетам покупательных способностей – ППС соответствующих национальных денежных единиц. Наиболее близким к реальному паритету рубля и доллара является отношение оборотов товаров и услуг России и США. Общепринятый в мире ППС по стоимостям корзины ограниченного ассортимента потребительских товаров в соответствующих странах является только частью этого оборота и поэтому менее достоверен. Однако за обменный курс того же доллара принимается его спекулятивная цена в рублях, устанавливаемая на базаре, именуемом московской валютной биржей. Это не имеет никакого абсолютно отношения к паритету покупательных способностей валют и отражает лишь спекулятивные интересы участников валютных торгов. А на их интересы влияет множество субъективных факторов, включая каждый чих официальных лиц, настроение самих продавцов, покупателей и их жен, погоду, магнитные бури….

Однако деньги, выпускаемые в обращение, предназначены не для покупки активов ЦБ. Да и купить из активов можно через коммерческие банки только драгоценные металлы и ценные бумаги ЦБ, каковых в активах не более 12-13%, а также обменять иностранную валюту на рубли. Поэтому ограничение денежной массы размерами активов Центробанка – экономический абсурд. Думские лоббисты интересов ЦБ и финансовых спекулянтов в законе о деятельности Центробанка почему-то «забыли» указать условия и критерии размеров денежной эмиссии.

На самом же деле, деньги, будучи средством платежа при товарообмене, должны в обращении обеспечивать реализацию товаров и услуг, обращающихся на внутреннем рынке страны. Но руководители Центробанка вместо обеспечения стоимости обращающейся продукции и оказываемых услуг соответствующей рублевой денежной массой, что позволяло бы производить и выкупать их полностью на внутреннем рынке, размер рублевой эмиссии еще в бытность Гайдара поставили в зависимость от наличия в стране иностранной валютной массы в пересчете на рубли. Пересчитываются доллары и евро, как отмечалось, по спекулятивным валютным курсам обмена, что существенно занижает реальную покупательную способность рубля. Так как сумма иностранной валюты в стране всегда ограничена, то выпускаемая Центробанком в обращение рублевая масса не обеспечивает баланса товарно-денежного обращения. Таким образом в стране был искусственно создан хронический денежный дефицит, который явился одной из принципиальных причин развала отечественной экономики и обнищания значительной части населения.

Оценить денежный дефицит несложно. К примеру, в 2015 г. оборот товаров и услуг в стране составил 141,547 трлн. рублей, денежная масса в размере 35,179 трлн. рублей обернулась за год оценочно 2,5 раза. В результате в 2015 г. оборот товаров и услуг был обеспечен деньгами лишь на 62,1%. Такой же денежный дефицит наблюдался в 2016 году. При этом от года к году одновременно растет кредиторская задолженность предприятий реального сектора экономики: в 2015 г. она составляла 38,986 трлн., а в прошлом году возросла до 42,217 трлн. рублей. Происходит это из-за недоступности для многих предприятий кредитов ввиду их дороговизны. Ведь годовые кредитные ставки значительно превышают рентабельность производства.

Спрашивается, почему нельзя выпускать денег столько, сколько требуется внутри страны, а не превращать рубли в искусственно заниженные по покупательной способности фальсифицированные копии доллара и евро и создавать тем самым денежный дефицит? Новые деньги в обращение следует выпускать в виде дешевых кредитов под вновь создаваемую продукцию и образуемую при этом новую добавленную стоимость. Иначе говоря, национальная валюта должна обеспечиваться имуществом данной страны. Именно так поступают в Китае, что позволило превратить его экономику в одну из самых развитых в мире. Но в Центробанке в качестве обеспечения рублевой массы избрали чужую валюту, которая не является товаром и не может использоваться внутри России в качестве средства платежа. Чтобы выпускать в обращение большую рублевую массу Центробанку требуется больше тех же долларов и евро. Поэтому его руководством были спровоцированы высокие ставки кредитов российских банков – до 15-30% годовых, что вынуждало российских заемщиков до введения западных санкций брать относительно дешевые зарубежные кредиты в валюте по ставкам в 4-5%. Причем немалая часть иностранных кредитов выдавалась из иностранной валюты самого ЦБ, которую он разместил под мизерные проценты – не выше 1% - за рубежом, благодаря чему наживались зарубежные банки. Поступавшую в страну иностранную валюту скупал Центробанк, и под нее подгонял очередную денежную рублевую эмиссию.

После того, как в 2014 г. искусственно образованной обвальной девальвацией рубля руководством ЦБ была спровоцирована новая волна ценовой инфляции, Эльвира Набиуллина заявила о главной цели Центробанка – борьбе… с инфляцией, хотя большинство причин ее роста находится вне сферы деятельности банковского регулятора. Якобы для борьбы с ростом цен ЦБ значительно увеличил свою ключевую ставку по краткосрочным кредитам для коммерческих банков. Это привело к значительному удорожанию кредитов банков – до 20-40% годовых при средней рентабельности предприятий в 7-8%. В результате кредиты для подавляющего большинства предприятий стали недоступны, что привело к снижению и без того небольшого объема промышленного производства и, как следствие, к новому росту цен.

Желали или не желали того руководители Центробанка, но своими действиями они фактически присоединились к западным санкциям против нашей страны о запрете кредитования российских организаций. Следует заметить, что увеличением ключевой ставки ЦБ и кредитных ставок коммерческих банков во всем мире борются с избытком денег, то есть с денежной инфляцией. У нас же создан денежный дефицит, и высокие кредитные ставки лишь способствуют его увеличению и росту кредиторской задолженности товаропроизводящих предприятий.

Так чьей же валютой на самом деле является рубль: по форме - несуществующего Временного правительства Керенского или по обеспечению - Федеральной резервной системы США? На этот вопрос лично я не могу ответить. Складывается впечатление, что юридическая неопределенность реального статуса рубля и его обеспечение не имуществом Российской Федерации, а чужой валютой являются звеньями в цепи чьих-то давних намерений вывести Банк России из подчиненности Российской Федерации и сделать его, подобно американскому центробанку, не зависящим от государства. Неспроста до недавнего времени на Интернет-сайте банковского регулятора было записано, что ЦБ не является органом государственной власти. Сказать же публично правду о том, чем на самом деле обеспечены наши деньги, означало бы расписаться в долгоиграющей диверсии против Российской Федерации, начатой в 1993 г. правительством Гайдара и продолжающейся по сей день.