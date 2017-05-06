Если придется пройти через вторую перестройку

Коль уж признаки перестройки-2 множатся сейчас (http://forum-msk.org/material/kompromat/13161271.html), нужно думать, как ее встретить. Книги писать нет времени: ситуация сейчас меняется быстро, события иной раз вскачь несутся. Но некие общие очертания будущего понятны.

Теперь нам, уже взрослым, нельзя повторить ошибки 1989-1993 годов.

«ОНО» НАЯВУ

С недавних пор Максим Калашников чувствует себя, словно персонаж романа ужасов «Оно» Стивена Кинга. Помните, там раз в 27 лет в городок Дерри являлось чудовищное, жестокое Зло? Как говорил один из героев книги: «Когда Оно пришло в первый раз, мне было тринадцать. Теперь – сорок. Если оно придет еще через двадцать семь лет, я буду слишком стар. Давайте покончим с ним сейчас…»

Когда Зло пришло в мою страну, мне было двадцать пять. Теперь – полвека. Третьего раза может и не быть.

В ХУДШИХ УСЛОВИЯХ: ЦАРСТВО РАЗБИТОГО КОРЫТА

Перестройка-2 начнется в условиях, куда худших, нежели при Горбачеве. Того запаса прочности в экономике, техносфере и человеческих душах, уж нет. Теперь люди опримитивели и ожесточились, среди нас полно неспособных к эмпатии «цифровых идиотов», способных на садизм и насилие. Не умеющих даже предвидеть последствия своих действий. Зато одержимых самыми темными страстями.

К моменту нового глобального кризиса, к порогу серьезных внутренних потрясений РФ пришла в состоянии сырьевого придатка. С полностью неадекватной экономической политикой и разболтанным госаппаратом. По аналогии с историей Древнего Египта (царства Древнее, Среднее и Новое) назову нынешнюю стадию недолгой истории РФ Царством Разбитого Корыта. Да, ведь незадачливая страна попала в положение старухи из сказки Пушкина.

Многоуважаемый ВВП стал президентом упущенных возможностей. История подарила ему великолепнейшие шансы: водопады нефтедолларов (мог ли Брежнев мечтать о 3 триллионах долларов поступлений от углеводородов?), шанс на возвращение Украины или хотя бы Новороссии весной 2014 года, слабость и нерешительность одряхлевшего Запада. Но из всех этих шансов использованными оказались лишь процентов десять.

Как было сказано еще в знаменитом докладе «Эксперта» «Мы почти ничего не производим», уровень добавленной стоимости обрабатывающей промышленности на душу населения в РФ в 11 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, в 16 раз ниже, чем в Сингапуре и Японии. Тут РФ уступила Греции, Таиланду и Уругваю. Если брать производство (на душу населения, опять же) электромоторов, генераторов и транформторов, например, то здесь Эрэфия отстает от Америки в 2,6 раза, от Германии – в 5,2, от Финляндии – в 14,6 крат. Если брать выпуск одежды, то янки производят ее на «голову» в 5,9 раз больше, чем РФ. Германия – в 4,4 раза больше, Южная Корея – в 16,4 крат. Бразилия – и та делает одежды вдвое больше на душу населения.

С 2000 года РФ могла бы поднять сверхсовременную индустрию, подкрепив ее разумным протекционизмом и адекватным Новым курсом в экономике. Но где она, эта промышленность? Она с 2000 г. улетела в самолете Шувалова с собачками-корги. Она утекла на Запад в виде «валютных резервов» - покупок Минфином и ЦБ РФ иностранных ценных бумаг. Она превратилась в миллионы заграничных легковушек. В яхты, замки и поместья власть предержащих. Она сгорела в факеле Сочинской олимпиады и в прочих «мегапроектах» трутней-бездельников. В итоге шут Залдостанов может рассуждать «о проведении новой индустриализации на зубах» (современные неучи говорят так вместо «со стиснутыми зубами»), но это – пустые слова. Прохлопала власть время для этого. И, как мы уже показали в прошлой статье, индустриализация для нее – самоуничтожение.

То есть, дырявый бюджет нам обеспечен – ибо доходы от сырья падают, зато орава ворующих и жирующих начальников расплодилась безмерно. Как обеспечены нам рост налогов, поборов по любому поводу, тарифов. Как и судорожные попытки давить всех недовольных и подозрительных. Во всяком случае, в начале перестройки-2.

Совершенно ясно, что перестраивать экономику начальство наше примется, «оптимизируя» все, что только можно. Науку, здравоохранение, школу и вузы. Ибо денег нет – держитесь, чернь! Мне ясно, что урезание коснется и военных заказов. Приготовьтесь к этому, товарищи оборонщики, приготовьтесь. Приоритет в финансировании будет отдан полицейским силам, внутренней страже. Скорее всего, придется убираться из Сирии. Делом «оттимизации» займутся проверенные кадры – все те же гайдарочубайсоиды. Благо, они ведь никуда не делись с перестройки-1. Что от них ждать, понятно. Кстати, воровать при этом начальство будет, как в последний день Помпеи. Это святое.

Еще один прогноз с полной уверенностью: мы познаем всю прелесть «компетентного управления» - ибо подоспели долгие плоды отбора в аппарат подлецов, хапуг и приспособленцев. А также – отпрысков прежнего начальства, неумелых, но спесивых. Для меня нет сомнений в том, как они будут менеджерить и перестраивать все, куда придут. Это уже видно. Ломать они горазды, причем считая себя профессионалами в любой области.

ЗОНЫ РИСКА

Не нужно обладать какой-то секретной информацией, чтобы предугадать те тонкие места, где порвется.

Наверное, повторюсь, что мы имеем реальную угрозу кризиса региональных финансов. Могут, к чертовой маме, разориться несколько субъектов РФ. Интересно, как Москва будет обеспечивать внешнее управление? Десантом «эффектных манагеров»?

Появятся новые пенсионеры, остающиеся без пенсии (нынешние «тунеядцы»). Это несколько радикализирует общественные настроения. Тем более, что все равно придется поднимать пенсионный возраст, дабы сократить число пенсионеров на 4 млн. и сэкономить на пенсионных расходах. Страсти в РФ только накалятся, появятся новые безработные предпенсионного возраста, начнется война между молодыми и старыми за немногие рабочие места.

Сужение внутреннего рынка так же неизбежно вызовет разорение строительных компаний. Потом начнут сокращать штаты в «оборонке» и на транспорте.

Веселое Завтра ожидает «белых воротничков», офисный планктон. Тысячи две коммерческих банков закроют. От излишнего персонала станут освобождаться рекламные и пиар-агентства, адвокатские конторы, туристические лавочки, автосалоны. Применения они себе не найдут – квалификации у них нет. В качестве рабочих они не годятся, да и места неквалифицированных окажутся прочно занятыми среднеазиатскими «гастерами». Уже сейчас русскому во многие места не устроиться, коль он не узбек, не таджик или не киргиз.

К бабке не ходи – из-за нищеты и безработицы мы обретем всплеск уличной преступности, воскрешение бандитизма. Рэкета не боюсь: в условиях уничтожения малого и среднего бизнеса обирать станет некого. Ну, не обложишь же данью крупные торговые сети вроде «Ашана», франшизы типа «Макдональдса», «Роснефть» или «Газпром»! Другого-то просто не будет. А то, что имеется, платит совсем иным, куда более серьезным «крышам».

Хотя часть среднеазиатов из-за безработицы откочует назад, в Туркестан, кто-то останется – ибо им некуда уже возвращаться. Стало быть, будут «веселые» столкновения с озлобленной русской молодежью. В свою очередь, возвращение в Среднюю Азию сотен тысяч молодых и обездоленных раскалит ситуацию там. Для ИГИЛ настанет звездный час. РФ получит угрозу со стороны Туркестана и Афганистана. Причем теперь – настоящую, а не липовую, как в случае с Сирией.

Определенно Москва получит и проблемы в республиках Северного Кавказа. Там будут проблемы от того, что у Москвы больше не будет средств, чтобы направлять дотации в тамошние бюджеты. Наружу полезут коррупция, нищета, безработица, клановость. Куда пойдет тамошняя обездоленная молодежь? Правильно – в идейные исламские боевики. И чем они начнут заниматься – угадайте с трех раз.

Практически не сомневаюсь в том, что власть примется затыкать прорехи в бюджете, поднимая налоги. От чего экономика будет падать. Следом снова снизятся доходы бюджета. Власть опять поднимет налоги – и так до конца.

А конец, в общем, понятен. В финале-то придется решать, кому отдать деньги. Полицейским и прочим силовикам? Олигархам и сановникам? Бюрократическому аппарату? Пенсионерам? Потому как теперь не хватает, потому что бюджет превратился в Тришкин кафтан. А если кому не хватит, то плохо. Если перестанет хватать силовому аппарату и чиновникам, то дело плохо. Тогда ждите разложения сих структур. А если это соединится с разорением некоторых регионов, то дело примет и вовсе нешуточный оборот.

Самое же для Кремля обидное – в том, что он никак не может повлиять на цены нефти, газа и прочего сырья. Их-то центры ценообразования расположены за рубежом, и на их никакой пиар не влияет. А Трамп снял ограничения на добычу энергоносителей в Америке, и сланцевые компании развернутся. Нефть дорогой никак не станет, а это для РФ очень скверно. Зато это очень хорошо для Соединенных Штатов. Им чем сырье дешевле, тем легче строить новую индустрию.

И, конечно, в мире будет все больше и больше новых технологий. Отчего и удельный спрос на сырье продолжит снижаться, и сама РФ все больше станет походить на Нигерию. По отсталости своей. Вам надо говорить, что происходит со страной, полностью зависимой от Запада по части техники и технологий? «Академию и Империю» Азимова читали? Почитайте. По телевизору станут показывать очередное «несравненное российское оружие», но все связь, буровые технологии, автомобили, медицинская техника, все промышленное оборудование и приборы будут импортными.

ПРОМОКШАЯ БУТАФОРИЯ

В 1980-м, когда нынешняя «царепоклонница» Поклонская только родилась, мы изучали проект «Основных направлений развития СССР на 1981-1985 и на период до 1990 года». Помню тогдашнее выступление Леонида Брежнева. До сих пор многое помню, отрывки вспыхивают в мозгу, как световой текст. Говорилось о том, что страна вступает в 1980-е годы с мощным научным, промышленным и аграрным потенциалом. Ставилась задача электрификации железных дорог, развертывания производства промышленных роботов и микрокомпьютеров для автоматизации производства. Строился Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. И ведь это было 37 лет назад! И сколько же с тех пор про…али!

За 17 лет «подъема» с колен не сделано практически ничего, чтобы подготовиться к трудным временам. Бездельничала власть и раньше, но тогда все покрывала высокая цена на нефть, все компенсировали дармовые доходы. Они позволили сляпать образ «новой империи» из раскрашенного картона. Но теперь, когда нефть вдвое дешевле, вся эта декорация раскисла, как от ливня. Жалкое зрелище!

Если брать экономику, то последние две пятилетки – «потерянное десятилетие». (Дорожное строительство по длине вводимых в строй трасс ВЧЕТВЕРО меньше, чем в 2000 г.) Застой, который Брежневу и не снился. Зато вместо новых заводов распухала, как на дрожжах, бюрократия. Ее поголовье (федеральные, областные и муниципальные чиновники) увеличилось на полмиллиона (с 1,1 до 1,6 млн.) с 2000 по 2010 г., а нынче оно – уже 2,2 млн.

В отличие от бюрократии 1985 г. (люди в основном 1930-1940-х годов рождения), теперешние чиновники будут жить дольше. Все-таки – прогресс медицины. Но они и едят больше, чем советские – больше воруют и «осваивают». Они норовят на свои места детей устроить. Но если валовой национальный продукт меньше, а стадо чиновников больше, то в перестройку-2 нас ожидает ожесточенная внутривидовая борьба за скудеющее «корыто». Да-да, РФ увидит ожесточенную междоусобицу между бюрократическими кланами и кланами силовиков. Причем в этой борьбе в ход пойдут и улица, и помощь западных заботливых кураторов.

Не мифический «московский Майдан», не абстрактное народное возмущение, а ожесточенная борьба внутри бюрократии и станет реальной причиной политических потрясений перестройки-2. Да мы уже видим, как начинается взаимное поедание. На примере с «отстрелом» губернаторов и нападениями силовых структур друг на друга. То ли еще будет!

Чем дальше – тем круче станет закручивать пружина кризиса в Царстве Разбитого Корыта. Процессы здесь идут уже сами, как цепная реакция. Ведь ни черта с 2000 года не сделали, только драпировали и прятали проблемы под фальшивой позолотой. Заметали мусор под ковер. Вы ведь, господа бонзы, суды в РФ превратили в такое, о чем без мата и ненависти говорить нельзя. Какой там экономический рост с такими «судами»? Вы получите уничтожение друг друга по заказным делам. Как будут свирепствовать «правоохранители» в паре с послушными им судами при ожесточенном дележе мелеющих финансовых потоков – подумать страшно.

Совершенно определенно могу спрогнозировать крах всей нынешней системы пропаганды. Она точно обернется против власти в грядущей фазе. Видите ли, если вы сводите все к выбору «Милонов или Шендерович, Поклонская или Собчак», «Гей-парад или шествие «Едроссии»», то кушайте такое меню сами. Ничего, кроме тошноты, это вызывать не может. Тем более, что ваши «охранители» давно по мерзости, глупости и одиозности сравнились с либерастами.

Мне очень нравится оружие. Но даже Максима Калашникова уже воротит от бесконечных, в соплях восторга, статьи о «несравненном российском оружии», от которого Запад в панике (в ужасе, в шоке и т.д.) Как там чуть ли не в реанимацию попадают при виде наших крылатых ракет, Ту-95, «цирконов» (полевых кухонь, катеров и т.д.) Господа, когда все это пишется на фоне растущего обнищания масс и безработицы, то скоро возымеет обратный – рвотный – эффект. Слушайте, сегодня вы кричите всякий раз (особенно если в экономике заделались) – «Вот-вот начнется ядерная война с Америкой!». Но кричите так часто, что завтра вам никто уже не поверит. Мы прекрасно знаем косвенные признаки завала в экономике: вы тотчас запускаете отработанную программу «Похороны Ленина – завтра война». Но от многнократных стимуляций массовая психика притупляет чувствительность. А нужда – вот она, и она реальна. О гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые играючи перетопят авианосцы США, можно трубить лишь тогда, когда народу жить хорошо. Когда не надо искать работу и когда зарплата у него не иссякает через три недели…

В перестройке-2 ваша пропаганда превратится в антипропаганду.

ДУМАЙТЕ, ЛЮДИ В ПОГОНАХ, ДУМАЙТЕ

Предвидеть ход перестройки-2 невозможно. Поверьте, что весной 1985-го, когда я еще целовался в парке с девушкой-первокурсницей, готовясь уйти в армию, я и помыслить не мог о том, что ждет страну в ближайшие несколько лет. Что события сорвутся вниз и понесутся, как лавина.

Максим Калашников еще предупреждает людей в погонах: именно вы в результате перестройки-2 превратитесь в козлов отпущения. Над вами будут чинить показательные расправы. Под их прикрытием новые «демократы» примутся хапать собственность и обогащаться. Помните: при параличе государства (а мы это уже видели на своем веку) вы не дождетесь никакого приказа «сверху».

Но может раздаться звук другой трубы, что провозгласит сбор. Подумайте над этим.

Пока есть время.