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Московский листок

Трудно быть человеком

Опубликовано 07.05.2017 автором Ирина Арзамасцева в разделе комментариев 0

россия деньги рождаемость люди
Трудно быть человеком

Нам это долго не простится,

И не один минует век,

Пока опять не народится

Забытый нами Человек.

(Николай Майоров, 1939)

 

Когда-то братья Стругацкие рассказали о том, как трудно быть богом. С тех пор много воды утекло. Оказалось, что гораздо труднее быть человеком, особенно в сегодняшней России. Потому что быть в ней просто человеком не только страшно и не престижно, но еще и невыгодно. Выгодно, престижно и не страшно быть криминальным авторитетом, олигархом, депутатом, на худой конец - Президентом или главой Правительства. А все потому, что смыслом жизни в России стали ДЕНЬГИ, вокруг которых четверть века и крутится вся страна, забыв о людях, живущих в ней.

Вообще-то, о человеке иногда вспоминают. Но говорят о нем не по-человечески, а по-птичьи.

Например, говорят о человеке труда. А вот о человеке какого труда - не уточняют. Труд-то ведь разный бывает. Иногда совсем даже нечеловеческий. Например, рабский труд или наемный. Это ведь вообще даже не труд человека, хотя им, в основном, и занимается подавляющее большинство людей не только в России, но и во всем мире. Это труд подневольных человекообразных животных, а не людей. Чтобы это осознать, надо понять, что такое "труд человека" в научном представлении.

Научное понимание термина "труд" состоит в следующем: "труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы". (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., изд.2, том 23, стр. 188 ).

О чем говорится в этой классической трактовке понятия "труд"? О том, что это сознательно регулируемый человеком процесс ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, совершающийся между человеком и природой. Для обмена веществ между человеком и природой деньги не нужны.

Деньги нужны для процесса обмена ВЕЩАМИ между людьми. Обмен вещами между людьми называется торговлей. Именно этим и занимается четверть века все население сегодняшней России от мала до велика. Торгуют всем, что только можно обменять на деньги: рабочей силой, недвижимостью, землей, оружием, своим телом, детьми, умом, честью и совестью.

Вместо того, чтобы для сохранения и продления жизней людей заниматься трудом, сознательно регулируя обмен веществ между людьми, живущими в стране и окружающей их природой, вся страна четверть века стоит на ушах в поисках денег не только в России, но по всему миру. Российских денег сегодня навалом не только в отечественных банках, но и в зарубежных, а людей стало меньше на несколько десятком миллионов человек, если считать всех тех, кто мог родиться и не родился, или умер раньше срока.

Данные о численности населения: ЦСУ СССР. М: Финансы и статистика, 1991.

На 1 января 2014 года в России проживало 143,7 млн. чел. (106,6 млн. чел. или 74% населения проживали в городах, 37,1 млн. чел. или 26% в сельских поселениях).

Если бы темп роста численности населения в постсоветской России сохранился такой же, как в СССР, то к 2014 году в ней проживало бы 174,6 млн чел., то есть на 30,9 млн чел. больше. Эти человеческие потери за 22 года экономических реформ и есть истинная цена любви к деньгам, которая и сегодня продолжает править бал в России.

Любовь к деньгам превратила Россию в страну каннибалов, пожирающих своих детей и стариков.

Вот почему так трудно быть человеком в такой стране, в которой ценятся только деньги, а люди давно уже превратились для владельцев денежных мешков в помеху их удавшейся жизни и в расходный материал.

Но ведь все российские граждане не могут быть криминальными авторитетами, олигархами, депутатами, Президентами и Премьер-министрами. Кому-то же нужно быть и просто порядочным человеком, любящим не деньги, а своих родителей, детей, внуков, Отечество и соотчичей?

Чтобы стать хотя бы просто людьми, надо начать учиться выживать общим трудом, а не торговать всем тем, что только попадется на глаза, под руки и под ноги. Но, похоже, что для России такое начало уже из ненаучной фантастики.



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