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Московский листок

Стратегический затык

Опубликовано 16.05.2017 автором в разделе комментариев 0

кризис путин революция медведев госаппарат
Стратегический затык

Почему Кремль на глазах теряет всякую инициативу? 

Теперь уже невооруженным глазом видно, что высшая власть в РФ поплыла по течению. Инициатива утрачена, Сам ездит по пустопорожним саммитам. А в это время в РФ экономический кризис на глазах переходит в политический. При том, что ВВП действительно колеблется: выставляться ли на выборы-2018? Или выдвинуть преемника?

Нерешительность и бездействие верхушки передается вниз по всей «вертикали» власти. Она на глазах обмякает. 

*** 

Отметим крайнюю психологическую усталость главы государства. Он прекрасно понимает, что по части экономики срок 2012-2018 годов полностью завален. Майские указы с треском ухнули в яму, РФ угодила в тяжелый стагфляционный кризис. Деиндустриализация предъявила счета к оплате. Попытка замазать экономический провал Бездельного царства присоединением Крыма (без остальной Новороссии) обернулась полным крахом – и санкции стали душить колониально-сырьевую РФ (ибо с 2000 года ее так и не реиндустриализовали), и Крым стал «черной дырой», еще одним депрессивным регионом. Хотя Максим Калашников с детства знает, что Крым «работает» лишь в связке с Херсонской, Николаевской и Одесской областями, это – единый Южный экономический район. Попытка Кремля отменить здравый смымсл и экономическую географию закономерно кончилась крахом.

Теперь замазывать экономический крах нечем. Второго Крыма не будет, включить в состав РФ Донецкий кряж – Москва трусит. Приднестровье не присоединишь – оно в блокаде, да и с Украиной за разблокирование ПМР придется воевать, создавая Одесско-Приднестровкую республику. Страшно. Да и экономика РФ – на соплях, войны не выдержит. Точно так же невозможен поход на Украину.

Ничем кончилась попытка вмешательства в американские выборы. Планировали-то получить дружественного президента, который снимет санкции. А в итоге загнали Трампа в ловушку внутриамериканского кризиса, вынуждая его ужесточать позиции по РФ и Крыму. Вроде бы американский внутренний кризис замыкает Вашингтон на внутренние проблемы и парализует его. Но использовать это обстоятельство Москва не в силах. С такими-то правительством и Центробанком? А Трамп давит РФ, сбивая цены на нефть.

Да и в Сирии – увязли. Никакой эффектной победы не получается, деньги там горят, Асада приходится сдавать. На заседании Научного совета в МИД РФ 24 апреля маститые эксперты уже сказали Лаврову, что момент для успешного вмешательства в сирийский кризис был упущен в 2011 году. А сегодня надо думать, как оттуда убраться без потери лица. На что Лавров пытался оправдываться: мол, в узко-сирийском вопросе вы правы, но вот если смотреть на картину шире – то неправы.

Что не меняет дела. Сирия один черт – западня. В Кремле это давно поняли. Просто поделать ничего не могут. Потеря лица-с!

Чего удивляться усталости наверху-то? Проблемы сжимаются кольцом. С Минском не ладится. Санкции душат. На ВПК денег не хватает. Москва из-за действий Собянина ропщет и уже выходит на уличные протесты. Да и органы МВД работают, не напрягаясь. Зарплаты-то – нищенские. Не зря 26 марта те оперативники в штатском, что были внедрены в толпу протестующих, разошлись по кафе. 

*** 

В этих условиях вялость и бездействие наверху передается всей чиновничьей машине. Немудрено, что ходят слухи о том, что на президентский пост пойдет преемник. Ибо кому-то придется расхлебывать плоды экономического развала в 2018-2024 годах. Все знают слабость оной власти, начиная с 2000 года. То есть, словно вести вечную избирательную кампанию, ничего не делать кардинально и основательно, ничего не менять – работать лишь на внешний эффект и дешевую популярность. Не решать проблемы, а только заметать их под красивый ковер, и так – 17 лет кряду.

Теперь за такое приходится платить. Теперь надо кого-то выставить на роль Симеона Бекбулатовича. Димон уже не подходит. Говорят то о Шойгу, то о первом вице-премьере Шувалове, то о даме-спикере Матвиенко, то о приволжском наместнике Бабиче, то об адьютанте (тульском губернаторе) Дюмине, то об этом доне Педро - Володине. Педро он еще тот.

Но кого ни поставь на место самого – кризис-то продолжится. Ведь экономикой-то продолжат рулить все те же мастера по части устраивания катастроф. Все те же сислибы в Центробанке, Минфине и Минэкономики. Да и янки продолжат держать цены на нефть на голодном для Москвы уровне. Как тут ни хитри с троном и перестановками, обвал экономики всех под собой погребет. Начнется ломка административного и силового аппаратов. И что дальше?

Вот и видим мы странное оцепенение власти сегодня. Все – в каком-то зыбком, неустойчивом равновесии. Ох, не к добру происходящее! 2017-й ломает многие уже устоявшиеся стереотипы.



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