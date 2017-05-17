Вы подписали себе медленный смертный приговор в декабре 1991 года

ВАТА И ВЫШИВАНКА: ДВА ТУПИКА

Мне изрядно надоели сшибки между ватниками-путинцами и бандеровцами-вышиваночниками. Выскажусь на правах римлянина (советского русского) среди варваров-«постсовков». Запомните, что и РФ, и Украина – два тупика. Она не могут быть ни альтернативой друг для друга, ни примером для подражанья для кого-то извне. Судьба этих двух «самостийностей» - медленное угасание.

Нас может спасти единство и создание действительно новой страны.

ЗАВИДОВАТЬ НЕЧЕМУ

Завидовать нечему: ни «украм» - РФ, ни расеянам – Украине. Перед нами – две деиндустриализованных территории, сведенные до статуса поставщиков сырья и грубой продукции первого передела на Запад и в Китай. Территории однозначно вымирающие и впадающие в массовые психозы.

Завидовать населению Украины с ее «революцией достоинства»? Чтобы поменять одного бандюгана на другого (одну стаю мародеров на другую), получив в итоге всю ту же коррупцию и господство олигархов, да еще и падение уровня жизни вчетверо? Простите, но на те же грабли прыгать в РФ не станут. Несмотря на все «прелести» путинства. Потому что подыхать в нищете, меняя хрен на редьку – нема дурных.

ВВП на душу населения на Украине – 2,2 тысячи долларов в год. В РФ – все-таки 8 тысяч. Абстрактный показатель? ВВП, при всех своих недостатках – тот пирог, из которого ты выкраиваешь общие расходы на зарплату, образование, оборону, медицину, инвестиции в основной капитал, пенсии, пособия на рождение детей и т.д. Если на Украине ВВП на душу – 2,2 тыс. долларов, а даже в уродской РФ – 8 тыс., то будущее неньки незавидно. Нарастить его кратно уже невозможно: в мире (и в Евросоюзе в частности) – избыток производственных мощностей, чем больше зерна вывозит Украина вместе с РФ – тем ниже на него мировые цены. И не надо кивать на то, что известный кооп-озеро вывозит за границу из РФ изрядную часть ее ВВП. На Украине тоже пионерят и вывозят.

Думаю, что ВВП на Украине упал очень надолго. За счет чего будет жить бывшая УССР, коли на Западе начинается новая промышленная революция – пора роботизированных производств с применением стереопечати? Тут и коренным европейцам придется искать работу. Надобность в сырье у новой «насыщающей» индустрии с резко падающими издержками драматически снижается. Тут и Китаю придется худо, а сырьевым РФ с Украиной – вообще карачун приходит. Кому нужно столько угля и металла в новом-то мире? Сказки о том, что европейцы или китайцы начнут заказывать космические корабли «Южмашу», не комментирую. Тем более, что «Южмаш» собственно корабли и не делал. Никогда ни Европа, ни США, ни КНР не сократят свои промышленности, высвобождая место на глобальном рынке для укроиндустрии. Уже сейчас в мире – кризис перепроизводства всего и вся. И на ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ рынках продовольствия – в том числе.

Безвизовый режим с ЕС вытянет с Украины самую активную молодежь. Она останется в Европе. Кто будет поднимать реальный сектор и науку Украины? Старики? Уже в 2012 году на Украине число получателей пенсий и количество плательщиков в Пенсионный фонд сравнялись. В РФ такое же – вопрос лишь времени.

Запомните, укры и расеяне, один простой факт: вы живете в двух выморочных «независимостях». И РФ, и Украина подписали себе приговор в декабре 1991 г., лишившись огромного внутреннего рынка и накопленных преимуществ в индустрии, погромив свои научные, инженерные, конструкторские кадры. Потеряв по четверти века. С тех пор обе упадочнических независимости могут только притормаживать свое угасание. И «пусть сверкают витрины и сияют огни» (как поет любимый Максимом Калашниковым «Квартал 95»), пусть на города наведен «рыночный лоск» - один черт за сим лакированным фасадом кроются вырождение, угасание, гниль и грязь. Смерть, выбранная дураками в РФ и на Украине, постепенна и нетороплива. Порой красиво оформлена и даже сладко-приятна. Но неотвратима.

Даже по чисто демографическим показателям. На Украине рождаемость – 1,5 ребенка на женщину детородного возраста в среднем (причем еще до нынешнего кризиса). В РФ вроде бы 1,7 ребенка, но если очистить статистику от рождаемости на Северном Кавказе и от рождаемости среднеазиатских гастарбайтеров, то получатся те же полтора дитяти в семьях великороссов. Всего лишь 6,5% семей в РФ – это три и более ребенка. И это – смерть.

Это значит, что каждое новое поколение в РФ и на Украине будет на 20-25% меньше по численности, чем генерация их родителей. И так – год за годом. Маховик вымирания и старения будет вращаться беспощадно. Совместив нищету Третьего мира и рождаемость Первого, две страны дураков дружно побрели к своему концу. Вы понимаете, что утонете в стариках и немощных, в «седых сумерках»? И чем больше молодежи уедет на Запад – тем быстрее это случится? Нынешнее столкновение РФ с Украиной мне напоминает эпическую битву двух прокаженных. У того и другого отваливаются куски мертвой плоти, но в задницу первого воткнут газовый шланг. Все-таки он откинет коньки попозже, чем Украина.

Вы можете вытатуировать у себя везде жовто-блакитные трезубцы (или двуглавых орлов), снести все памятники Ленину, повязать на себя гвардейские ленты (или убивать тех, кто их повязал) – это не поможет.

Никак…

СТРАНЫ-МЕТАЛЛОЛОМЫ

Максим Калашников достаточно написал о том, как РФ превращалась и превращается в страну-металлолом что при Ельцине, что при Путине. Но теперь хочу сказать об Украине. Нашел тут материалы тамошнего олигарха Григоришина. И хотя они относятся к предмайданному году и началу правления Вальцмана-Порошенко, ничего в принципе не поменялось. Ибо Украина пока лишь падает.

Итак, читаем Константина Григоришина. Да-да, того самого, кому принадлежит производство трансформаторов в Запорожье и объединение по выпуску компрессоров в Сумах. Это тот самый Григоришин, что владеет целым рядом областных энергосистем на Украине. Человек он, конечно, своеобразный, его как-то раз уже ловили с кокаином и пистолетом в кармане, но в уме ему не откажешь. Григоришин рисует страну-металлолом.

http://domik.ua/novosti/ekspert-ekonomiki-ukrainy-na-segodnyashnij-den-ne-sushhestvuet-kak-takovoj-n242029.html

По его словам, теперешняя экономика «незалежной» - это остатки инфраструктуры, которые нам достались с советских времен, на которых паразитируют несколько очень непрофессиональных груп, конвертирующих эту инфраструктуру в кэш-бабло с очень низким КПД. Современная «укрономика» - это продукция первых переделов с невысокой степенью добавленной стоимостью и ограниченный набор услуг весьма плохого качества.

Заводы Украины? Они едва-едва выживают. Принадлежащий Григоришину Запорожский трансформаторный завод работает рвано: нет заказов. Надо бы поднимать экономику, вкладывая деньги в инфраструктуру. Потому что, с одной стороны, это делает страну более конкурентоспособной, с другой стороны, это дает работу людям. Формально на Украине есть для этого почти все: не только строители, но и производители достаточно сложного оборудования, тех же трансформаторов, турбин, компрессоров, тяжелого оборудования для металлургов. Здесь могут делать рельсы, локомотивы, вагоны.

Но для этого нужна воля, план и программа. А их у «самостийной» нет! Горизонт событий для «элиты» - не больше месяца. Если есть какое-то окно для вывода денег, то украинская псевдоэлита этим мгновенно пользуется. А дальше часть этих денег тратится на то, чтобы оградить себя от уголовного и прочего преследования.

- Экономики Украины на сегодняшний день не существует как таковой,- считает олигарх Григоришин. - Вот мы видим сейчас модное слово "ВВП". Какой ВВП у Украины, и какой он будет? Вы знаете, что реальный ВВП Украины с 90-го года уменьшился, в мире только две такие страны – это Украина и Зимбабве. Причем существенно.

…Поэтому экономики как таковой не существует. Ее надо создавать заново, на основании новых принципов. Пока еще экономика живет, потому что сохранились остатки инфраструктуры. Инфраструктуры энергетической: до сих пор у нас есть ядерная энергетика, за счет которой мы выживаем. До сих пор еще есть трансформаторы, 35-50-летние, которые еще как-то на ладан дышат, но работают, линии электропередач. До сих пор у нас есть тепловые станции, которые были построены в 60-70-е годы по технологии 50-х годов, но все еще работают. Сеть газо- и нефтепроводов, находящихся под неформальным управлением олигархических групп.

До сих пор у нас есть железная дорога, ее пропускная способность, правда, сократилась в три раза по сравнению с коммунистическим периодом. Сохранились остатки социальной инфраструктуры. Еще не умерли все учителя, которые хоть чему-то могли учить детей, есть какие-то врачи, которые еще могут кого-то вылечить. Но пройдет еще 10-15 лет и это все схлопнется…

Но дальше Григоришин мрачен: экономика Украины, конечно, в значительной мере развалена. Потеряно целое поколение людей. В первую очередь, Украина должна осознать свое место в мире в международном разделении труда. Невозможно собрать паровоз в отдельно взятой деревне.

Украина - не такой большой рынок и не такая большая страна, да и таких стран уже не существует (кроме США), которые самодостаточны и могут производить все. Это и не нужно в современном мире – он глобализован. Соответственно, Украина должна найти место в международном разделении труда. Это непросто, потому что время потеряно. Где теперь это место?

Для этого, как минимум, требуется поддерживать и развивать имеющуюся инфраструктуру. Но этого не делается!

Григоришин пытается подсластить горькую правду:

- Украина имеет потенциал. Украинцы – умный народ. Насколько я знаю, Украина занимает 3-4 место в мире по софту. Мы знаем примеры украинцев, которые очень успешны в ИТ-бизнесе. Почему здесь не использовать это? Почему не дать им возможность для развития?

Красиво говорит! Но с кем строить эту новую экономику, чем удивлять мир, если нет кадров? Если самые большие потери Украина с 1990 года понесла именно в кадровом капитале? Где они теперь, инженеры, конструкторы, ученые и рабочие советской высочайшей квалификации?

Но самая большая беда состоит в том, что майданная «революция достоинства» оставила на месте магнатов-олигархов. Никем не выбранных воротил, которые властвуют над нищей страной. И это – самое ужасное.

«…Когда узкая группа людей или один человек контролирует существенную часть экономики, до 30% ВВП, если мы говорим про СКМ («Систем кэпитал менеджмент», «империя Ахметова» - прим. авт.). Эти вещи недопустимы в таком государстве, как Украина.

Когда конклав имеет действительно монопольное положение на ряде монопольных инфраструктурных рынков, когда контролируется существенная часть СМИ, плюс еще контролируется существенная часть парламента, есть представительство в других политических высших структурах – это недопустимо, с этим надо бороться…»

Олигархи, уверен Григоришин, продолжают насиловать и опустошать экономику Украины.

«Чтобы построить такую сеть железных дорог, как в Украине, нужно потратить, с моей точки зрения, никак не меньше $100 млрд. Сегодня вся выручка "Укрзализныци" – 2 млрд. При том надо заплатить зарплату людям, заплатить за топливо, осуществить ремонт, то есть тариф никак не покрывает никакие инвестиционные потребности.

В результате того, что железной дороге недоплачивают, она разрушается. В результате ее пропускная способность составляет 1/3, ну, может, 40% от того, что было в 1991 году. То есть, перспективы нет. Вопрос: кто бенефициар этого и почему это делается?

Все очень просто. Те же структуры СКМ перевозят более 30% груза по украинской железной дороге. При этом тариф "Укрзализныци" составляет в лучшем случае треть от сопоставимых тарифов на такое же расстояние в Восточной Европе и в лучшем случае 15% от таких тарифов в Западной Европе, которые покрывают инвестсоставляющую.

То есть, если сегодня привести тариф в соответствие, то "Укрзалізниця" будет получать минимум в 2-3 раза больше денег, чем она получает сегодня.

– А СКМ в два-три раза меньше…

– А СКМ соответственно вместо того, чтобы оставлять свою прибыль в офшорах при экспорте железной руды, должен будет оставлять ее здесь, чтобы инвестировать в инфраструктуру. Кому это выгодно? СКМ. То есть, он использует эту инфраструктуру бесплатно, она разрушается, потом уже не понятно, кто это будет восстанавливать. Но с каждой тонны перевозимой руды он недоплачивает 10 долларов и кладет их себе в карман. А есть еще уголь, металл.

Суммарно только СКМ недоплачивает железной дороге минимум $1 млрд в год. Это не считая других олигархических групп. И министру инфраструктуры до этого нет никакого дела…»

Григоришин вопиет о деолигархизации. Но мы понимаем, что на Украине ее не произойдет. Кто отберет у олигархов захапанную собственность, кто отбросит их от власти? Государство, деньги, СМИ – у них, и они продолжат грабить Украину. Да и как ей поднимать экономику? Читать рецепты Григоришина без смеха невозможно.

Мол, пускай американский миллиардер Илон Маск собирает свои частные космические корабли на днепропетровском «Южмаше» (ага, разбежался!). Пускай Украина добывает сланцевый газ. Пускай богатеет на информационных технологиях. Пускай каждый дом будет с солнечной батареей.

Это – от безнадежности. Сказать-то нечего…

Так что Украина по чисто экономическим причинам обречена на превращение в Руину, на свой крах. Никакой возможности выиграть войну за Донбасс и Крым у нее нет в принципе. Разве что в Москве вдруг придут к власти откровенные капитулянты, которые отдадут Крым и своими войсками помогут подавить ополчение Донбасса. Но даже в этом случае Украина продолжит экономически падать. Все равно Украина не выйдет из круга вечной нищеты, сводящей ее граждан с ума.

Но учтем еще один фактор смерти – внешние долги Украины.

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА: ЗАДОХНУТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Почему я так уверенно говорю о долговой смерти незалежной? Да потому, что, помимо тощего «пирога» ВВП, Украина «осчастливлена» еще одним фактором – громадным для нее внешним долгом. И государственным, и негосударственным. Западные финансисты, ссудив Киеву за годы «независимости» десятки миллиардов долларов, отнюдь не собираются списывать эти долги «в поддержку демократии». Они требуют от Украины: плати! Точно так же, как когда-то деньги выжимали из поверженной после 1918 года Германии. Западных ростовщиков совершенно не волнует то, что Украина ведет «священную» (или свою Отечественную) войну с «московитскими варварами», ордынцами и азиатами,

Знаете, сколько должна миру Украина? Возьмем цифры на осень 2016 года. Итак, только государственный внешний долг перед всеми частными заимодавцами и зарубежными банками – это 44,1 миллиарда долларов. Но это только то, что брало взаймы государство. А если взять еще и внешние долги предприятий Украины, то получится ВВД – валовой внешний долг. А он на середину 2016 г. составлял 117,3 миллиарда долларов. А все валютные резервы Киева (золота у него практически нет) – всего 13 миллиардов долларов.

Если взять совершенно официальную укростатистику (http://index.minfin.com.ua/index/debt/), то ВВП на душу населения на Украине – это 2115 долларов на человека в год. А валовой внешний долг на каждого жителя Украины (включая сюда детей малых и немощных стариков) – 2771 доллар. Сами посчитайте, сколько Украина должна работать, чтобы отдать свои долги.

Знаете, как «незалежная» влезала в долговую, кабальную петлю? Ведь на момент отделения от СССР все его внешние обязательства взяла на себя РФ как правопреемница Союза. Долгов миру за «новой Украиной» вообще не числилось, она все начинала с «чистого листа». В 1992 году, на первом году «независимости», при Кравчуке, Украина взяла взаймы первые 450 миллионов долларов. К моменту ухода Кравчука в 1994-м внешний госдолг дорос до 4,8 миллиардов долларов. При правлении Кучмы (1994-2004 гг.) он увеличился до 9 миллиардов. Но, как оказалось, еще советские чиновники Кравчук и Ющенко пытались сдерживать нарастание долгового бремени. Зато при бухгалтере-оранжедемократе Ющенке (2004-2009 гг.) внешний долг государства удвоился – с 9 до 18,1 млрд. долларов. Янукович в 2009-2013 годах продолжил сажать республику в долговую яму – при нем долг государства дорос до 32,8 млрд. долларов. Ну, и при Вальцмане-Порошенко к середине 2016-го он раздулся до 44.1 миллиарда.

Но ведь это – только долг государства. А если брать валовой внешний долг? Обратимся к данным Нацбанка Украины.

На тринадцатом году «свободы», на 1 января 2004-м, ВВД составлял 23,8 млрд.

На начало 2005 года – 30,6 млрд.

На начало 2009 г. – 101,6 млрд. Ющенко утроил ВВД, сами видите.

При Януковиче ВВД вырос до 142 млрд. долларов (1 января 2014 г.)

Вальцман-Порошенко смог снизить ВВД до 118,7 млрд. на 1.01.2016 г.

Но за все надо платить. На выплату долгов (обслуживание государственного долга) Украина в бюджете-2016 потратила 16,7% от всех ассигнований казны. Больше, чем на оборону (14,9%). Намного больше, чем на образование – 3,4% в расходах бюджета 2016 года. (В 2015 г. на образование тратили 4,5% бюджета). Намного больше, чем на здравоохранение – 7,4% расходов. Только на пенсии и социальные расходы бюджет стареющей и вымирающей Украины потратит больше – 39%. Надо покрывать жуткий дефицит Пенсионного фонда.

То есть, Украина теперь напоминает воюющий дом престарелых. Несчастная «страна» лишена всякой возможности развиваться. Как вы думаете, что ждет Украину в итоге?

Это – беспросветная нищета, господа-панове. Не оправдались надежды некоторых наивных на то, что богатый Запад напечатает доллары и даст их в долг Киеву на войну. Вы скажете, что правительство Яценюка с гениальным министром финансов Яресько в 2015-м снизило бремя внешнего долга, договорившись с западными заимодавцами о его реструктуризации? Держите карман шире и закатайте губу. Наоборот, несчастную «страну» загнали в ловушку. Ибо чем большего роста экономики добьется Украина – тем больше ей придется платить по отсроченным долгам. Об этом прямо говорит тот же олигарх Григоришин.

http://domik.ua/novosti/ekspert-ekonomiki-ukrainy-na-segodnyashnij-den-ne-sushhestvuet-kak-takovoj-n242029.html

Григоришин говорит и о том, что Украина попала в финансовую петлю. Она не может существенно нарастить свой ВВП, поскольку после «триумфальной реструктуризации внешних долгов» в августе 2015 года западные заимодавцы ввели механизм так называемых варрантов. Итак, если экономика несчастной Украины растет темпами не выше 3% в год – все нормально, будут обычные платежи по купонам долговых облигаций в 7,75% годовых. Но если темпы роста с 2019 г. станут выше 3% ВВП в год, то Украине придется платить по долгам дополнительно, по отдельным бумагам-варрантам. Эта «гениальная схема» облегчения внешнего долга, проведенная в жизнь укроамериканкой, министром финансов Яресько, по мнению Григоришина – удавка. Она просто удерживает Украину в вечной бедности.

«…Все очень любят Яресько, кроме вас.

– Просто они не взяли калькулятор и не посчитали. Когда им скажешь, что каждый из них или его потомки заплатят, если вы хотите жить хотя бы, как Польша к 40-му году, по 5 тысяч долларов, возможно, ваше отношение к Яресько изменится.

– У нас нет таких денег.

– И никогда не будет. Вы попали в вилку. Если вы хотите жить лучше, вам надо работать в три раза больше, чтобы хотя бы выйти на уровень сегодняшней Польши через 25 лет, так как придется оплачивать варранты - не менее $100 млрд.

Но если вы хотите сэкономить на варрантах, как рассчитывает Яресько, то есть расти не более 4% в год, то тогда реальный ВВП к 2040 году будет не более 225 млрд – это $5 тысяч на человека, это беднейшие страны Европы, на уровне сегодняшней Албании или Монголии. Вас устраивает так жить или чтобы ваши дети и внуки жили на уровне сегодняшней Албании или Монголии? Может нам туры "Украина будущего" туда организовать имени Яресько? Увидим, как будем жить в 2040 году.

Зато мы заплатим по варрантам совсем мало. Вот что нам говорит министр финансов. Давайте мы не будем расти быстро. Любите ее за это. Я не боюсь с ней ссориться, если этот человек разрушает страну…»

Григоришин высказывался еще более жестко:

«"И как мы реструктурируем? Правительство делает худшую реструктуризацию в истории человечества на сегодняшний день. Мы продаем рост ВВП на ближайшие 20 лет. Это же легко просчитать! Арсений Петрович умничал, как всегда, и врал в Верховной Раде, когда представлял законы, необходимые для проведения реструктуризации", — утверждает Григоришин.

Он также подверг критике утверждение, что в Украине будет ВВП, как в Швейцарии. ВВП в Швейцарии, по словам бизнесмена, $600 млрд, ВВП Украины — $84 млрд. Для того, чтобы ВВП Украины стал таким, как в Швейцарии, он должен расти на 8,1% в год до 2040 года…»

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/17435-grigorishin-yatsenyuk-provodit-hudshuyu-restrukturizatsiyu-v-istorii-chelovechestva.htm

Как видите, и здесь майданутые правители умудрились завести Украину в тупик. Долговой. Чем больше будет расти ее экономика (если будет, конечно) – тем больше ей придется платить международным ростовщикам. Тем самым глуша рост своего ВВП. Тем самым отнимая деньги у пенсионеров, у образования и здравоохранения, у молодежи, у программ по поддержке рождаемости.

Да, не зря некоторых окрестили майдаунами…

Украина неминуемо станет банкротом. Ее попросту удушат долговыми платежами.

Знаете, в средневековой Испании была страшная, изуверская казнь – с помощью удушения на гарроте. На таком стуле с механическим приспособлением из винтов и двух колец. Палач затягивал винт. Примерно то же самое постепенно, но неуклонно делают с Украиной. Конечно, в один прекрасный момент Киев объявит о том, что он попросту не может расплачиваться с кредиторами…

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗЕМЛЕ

Довольно примеров. Умный должен понять, что ждет впереди две опереточных «страны», РФ и Украину. Как говорил незабвенный Кличко-мэр, надо готовиться к земле.

Выскажу непопулярную ныне мысль, и пусть как расейские ненавистники малороссов бьются в истерике, так и свидомые пеной на губах исходят. Спастись мы можем, только создав федеративное государство из РФ, Новороссии, Украины, Приднестровья и Белоруссии. С емким внутренним рынком в 190 миллионов душ. С общими промышленными, аграрными, научными проектами. С многоукладной экономикой. С разумной эмиссией, протекционизмом, активной промышленной политикой. С общей борьбой против ворья. С общим индикативным планированием. Меня совершенно не волнует мнение миллионов слабоумных, кидающихся из одной религиозной иллюзии в другую, ищущих спасенья то в евроинтеграции, то в присоединении к Китайскому Поясу.

Не будет такого объединения во имя выживания – вам не жить. Ни ватникам, ни вышиваночникам. И пусть слова мои крепко впечатаются в ваши мозги.