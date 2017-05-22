Имитация перемен

На днях власть порадовала нас сразу двумя эпохальными прорывами в экономике. Первый: премьер доложил президенту о том, что готов план действий кабинета по обеспечению ускоренного роста экономики на срок до 2030 года. Второе: подписан указ о стратегии экономического безопасности.

Неужто мы видим смену курса? Да нет. Всего лишь ФДП – фиктивно-демонстративный продукт.

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Ну, план действий правительства можно смело выкидывать в корзину для бумаг. Почему? Нам уже второе десятилетие говорят о том, что сырьевая модель развития исчерпана. А новой модели пока не создано. Иначе как писать план действий? Но если он представлен Путину, то хотелось бы увидеть новую модель развития.

Вы в ресторане разве заказываете "килограмм еды"? Нет, вы из меню выбираете. Какой, к черту, экономический рост без Образа будущего, без определения ключевых отраслей и проектов развития? План действий возможен лишь как продолжение Образа Будущего. При условии ПОЛНОЙ смены налоговой политики и кредитно-финансовой системы РФ, при условии разумного протекционизма и при активной промышленной политике.

Это есть? Да нет, конечно. Просто встретились два актера-любителя и что-то сказали на камеру. Когда пресловутый план появится, вы все ахнете от его убожества. И от того, как электорат начнут драть (аки Сидорову козу) по сему плану, экономя на его содержании. Причем с новой девальвацией рубля, которая так и не возымеет действия. В условиях, когда РФ сталкивается с вызовом самому своему существованию (новая промышленная революция в мире), нас кормят очередными спектаклями.

Но, может, что-то есть в принятой Стратегии экономбезопасности? Все-таки – двадцать страниц.

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Читаем путинский указ «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.». Именно глазами сторонника Партии Дела и новой индустриализации во имя национального возрождения.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921/page/2

Спору нет, многое правильно тут написано. И о том, что научно-технически отсталой РФ перекрывают доступ к новым технологиям. И о том, что в РФ хлынул опасный для нее, спекулятивный, «горячий» капитал с Запада. В 1001-й раз за последние десять лет написано, что возможности сырьевой модели исчерпаны. Заявили о том, что у нас колоссальное недоинвестирование реального сектора и что в Эрэфии среди крупнейших компаний нет высокотехнологичных фирм. Диагноз поставили (всего – 25 угроз безопасности). А что делать-то предлагается во исправление положения?

Читаем: улучшать стратегическое планирование и климат для инвестиций, вести «деоффшоризацию», бороться с коррупцией, ликвидировать технологическую отсталость, строить полезную инфраструктуру и т.д.

Но как этого добиться, имея такую ублюдочную кредитно-финансовую систему, где кредит в разы дороже, чем на Западе и в КНР? С такой идиотской налоговой системой, давящей реальный сектор и его обновление? При недомонетизированном на 40% ВВП? Тут «стратегический указ» предлагает лишь «совершенствование специализированных инструментов поддержки кредитования стратегических отраслей, наукоемких и высокотехнологичных производств». Развитие Транссиба и Севморпути. Помощь в развитии несырьевых компаний.

И все? А как же смена функциональных обязанностей ЦБ РФ? Где включение в круг его обязанностей создание новых рабочих мест? Где смена его руководства и введения в управляющие органы ЦБ представителей реального сектора? Где изгнание иностранных спекулянтов с Московской (валютной) биржи? Где налоговый маневр: повышение вывозных пошлин на сырье, отмена возврата НДС на вывоз сырья – но снижение НДПИ и понижение налогов на предприятия? Где одновременное введение прогрессивки на личные доходы, дабы заставить богатых инвестировать именно в предприятия и новые рабочие места? Где – использование разумной продуктивной эмиссии для кредитования реального сектора? Где – разумный протекционизм, выход из ВТО, меры по повышению реальных доходов граждан во имя укрепления внутреннего рынка? Где провозглашения отказа от разорительных и бесполезных «имиджевых мегапроектов» ради вложений средств в науку (прикладную и фундаментальную)? В борьбу с опасным демографическим кризисом? Ведь в мертвых и пустых чашах футбольных стадионов Будущего не рождается.

Все это – либо отсутствует, либо есть в виде туманных намеков (например, отслеживание степени монетизации ВВП, агрегата М2). Но как тогда обеспечивать экономический суверенитет, если нет внятной постановки базовых задач? Если не звучит даже самое главное – проведение новой индустриализации на новом (Шестом) техноукладе? Если для этого не создаются даже самые необходимые условия? И если совершенно отсутствует задача отбора адекватных управляющих кадров для осуществления заявленных целей сей водянистой «стратегии»? Видите ли, имеющаяся «элита» тут не просто бесполезна – она вредна.

Потому вывод наш таков: перед нами – словоблудие. Ничего в принципе не меняется. Об этой «стратегии» забудут через месяц, ибо руководство экономикой остается в руках все тех же растреклятых сислибов.

Система идет к концу. Максиму Калашникову оное очевидно. Ну, так тому и быть…