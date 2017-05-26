Бессмысленность и бесцельность существования становятся причиной корчей режима

НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО СЕМНАДЦАТОГО?

Вы ожидали, что через век после 1917-го в нынешней РФ каким-то волшебным образом появятся революционные матросы и солдаты? И кто-то на броневике? Наивные. 2017-й показал иное: вроде на улице нет горящих автопокрышек и бурлящих толп, а власть все равно корчит. И мыши обнаглели – ибо чувствуют, что кот в отключке.

Смерть Системе несет такая «неважная» и бесплотная вещь, как отсутствие Образа Будущего. Она не может сказать, куда ведет РФ, где – заданные рубежи. И оттого грызет саму себя.

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Последнее, что как-то внятно выражала власть, была истерическая радость по поводу победы Трампа в конце 2016-го и чуток – в начале этого. Дальше началась депрессия и бесцельные реакции на внешние – чужие – раздражители. Инициативу Кремль полностью потерял. Сирийская шарманка, кажется, и ему надоела, просто он не знает, как без позора оттуда убраться. Все вокруг – и национал-патриоты, и красные, и даже либералы – задают Кремлю один и тот же вопрос: «Ты куда страну ведешь? Где Образ Будущего? Где План?».

В ответ – ничего. Одни побрехушки Мани Захаровой.

Но если цели движения нет, страна кружится на месте, а ее «элита» - распадается на враждующие части. Которые в своих играх топят Путина.

В 1980 году, при дряхлом, шамкающем, сидящем на успокоительных «колесах» Брежневе в центральных газетах напечатали огромный и подробный проект «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981-1985 и на период до 1990 года». То есть, план развития страны на наступившие восьмидесятые. Проект широко обсуждали по всей стране, изучали в школах. А потом приняли его окончательно на XXVI съезде КПСС в начале 1981 года. Кстати, неплохо был разработан сей план. Он предусматривал создание, например, роботизированной передовой индустрии. То, что партноменклатура потом все про…ала, дела не меняет. Власть в 1980-м не боялась показать народу, куда она его ведет.

При нынешнем бодром президенте ничего внятного, ничего подобного «Основным направлениям…» нет. Одни пиар-намеки и водянистые заявления. Что-то там обсуждается на встречах премьера с президентом, но на широкую публику не выносится. Видимо, и выносит-то нечего. Особенно после провала эрзаца брежневских «Основных направлений…» - Майских указов 2012 года. Они-то полностью завалились. ВВП всегда был чертовски расплывчат по части экономического курса, стараясь угодить «и нашим, и вашим».

В результате – полный тупик в 2017 году. Страна никуда не идет. Нет смысла жизни и работы. Не надо отговариваться: «Ну, у СССР не получилось тогда!». Чтобы знать, получилось или нет, надо пробовать, надо делать. А если ты ничего не делаешь, точно ничего не выйдет. Для корабля, не имеющего пункта назначения, попутных ветров не существует. Никакая олимпиада или чемпионат мира по футболу Образа Будущего не заменяют. Наоборот, проведение мундиаля в стране, впадающей в нищету и сырьевизация, выставляет Кремль круглым болваном. Сирия всем надоела, уже видно, что это – гиблая топь, откуда надо выбираться. Нового Крыма не предвидится, наоборот – скоро Москву с позором выставят из Приднестровья. Донбасс выступает витриной не успеха, а самого позорного провала.

Все это, взятое вместе, и означает смертный приговор нынешней власти.

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Обратите внимание: все последние действия властей буквально топят ВВП. Такое впечатление, что его подчиненные сговорились, чтобы монарх пал. Возьмем случай с обысками у либерального режиссера Серебренникова. Он реально всю либеральную интеллигенцию вверг в ненависть к режиму. «Силовики» в данном случае дискредитировали себя вываляли в смоле и перьях, никакого Госдепа и «Голоса Америки» не понадобилось. А тут еще – и «Платон», и «собянизация» в Москве, и рост налогов с поборами. И необходимость повышать пенсионный возраст.

Когда у вождя «элиты» нет заявленной Общей Цели (Образа Будущего) и РФ плывет по воле волн с ветрами, начальство страны превращается в кучу сцепившихся друг с другом пауков. Соперничающие казнокрадческие кланы (хоть силовые, хоть либеральные) начинают драться за скудеющие финансовые потоки. Подсиживать друг друга, создавая временные альянсы. Борьба за бабло и личная неприязнь становятся во главу угла. Не удивлюсь, что случай с Серебрениковым, например, создали для того, чтобы подсидеть главу СКР Бастрыкина. Чтобы какой-то иной клан прибрал к рукам хлебное место и уничтожил попутно группировку Бастрыкина.

Подобные процессы будут заходить все дальше. Пока Кремль не получит госаппарат, полностью парализованный внутренней грызней за уменьшающийся объем бабла. Пока силовики не примутся лопать друг друга. Вашингтону и делать почти ничего не надо: нужно лишь держать цену на нефть на низком уровне. Тогда сцепившиеся пауки сами потопят ВВП. Если же еще и залить мировой рынок энергоносителями из США, сланцевыми и обычными, сдвинув котировки нефти к 40 долларам за баррель, то дело лишь ускорится.

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Максиму Калашникову ясно, почему власть боится создавать какой-то определенный Образ Будущего. Это что ж получится? Если его заявить, да сверстать конкретный план для достижения намеченного рубежа, так ведь работать придется. Выполнять планы. Шерстить «элиту», наказывая неумелых и лентяев и приводя на их место новых людей. Кому это надо? Никакой спокойной жизни. Ближайших друзей придется наказывать и в опалу отправлять. А то и за решетку. Да и у самого рейтинг может пострадать. И ведь самому придется напряженно вкалывать, в суть дела вникать…

Зачем? Жизнь-то – райская. Поразмялся в спортзале, потом с Младшим сел чай на веранде пить. Или на лыжах поехал кататься. Или рыбу ловить. Никаких скучных заседаний и отчетов, природа и свежий воздух. Пиар с пропагандой вдали громыхают о «небывалых успехах и возрождении величия». Немного с педерастией поборолись, немного – с курением. Изобразили бурную деятельность.

А тут придется диаграммы и графики изучать, по заводам мотаться, с директорами общаться. Кому нужен такой ужас? Это же придется не развлекаться, а пахать, как Сталину.

http://forum-msk.org/material/news/13247675.html

Поскольку бомонд хочет и дальше просто наслаждаться благами высокого положения и бездельничать, и наступил теперешний кризис.

Вы думали, он придет в образе матросов с «Авроры»? Нет, он пришел именно в нынешнем виде. Как крах от бесцельности самой власти.

Нет, господа, уже ничего не рассосется само собой. Даже не надейтесь. В Сирии увязли, полезете еще и в Ливию – совсем худо станет. Пауки уже сцепились, и мыши обнаглели…