Смысловой breakdown

Хватает ли власти денег? И будет ли баррель по тридцать?

Может, Игорь Стрелков и погорячился, отведя нынешней власти несколько месяцев из-за нехватки денег (https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_143848), однако со средствами у Кремля действительно туго. Он еще как-то дотянет до «выборов» марта 2018-го, но дальше РФ затрясет такой кризис, что мало не покажется.

ПРОМОТАВШИЕСЯ БАРЕ

Расейские «силовики» (часть «элиты», наряду с сислибами) напоминают мне промотавшихся бар. Ну что, далеко вы уехали со своими погонами да иконами, если не можете сделать элементарного? То есть, свести доходы с расходами, умерив свои затраты?

Да, Стрелков прав: бесполезная война в Сирии действительно напрягает бюджет. Его секретных статей явно не хватает. Надо ведь оплачивать наемников – работу частных военных компаний (ЧВК). Как мне стало известно, теперь деньги выжимают даже с предприятий, принадлежащих одному из олигархов, одного из «королей госзаказа». Просто взяли и вытащили из оборота 5 миллиардов рублей. «На Сирию». Поставив производство, гм, в коленно-локтевую позу, на грань остановки.

Еще в 2016-м мне было известно, что денег не хватает на тыловое обеспечение ГУВД Москвы. Договоры на год с поставщиками прачечных, ремонтных, коммунальных услуг заключить не удалось. Подписывали «времянки», налетали на пени и штрафы за просрочку платежей. Это тоже – плохой признак.

Наконец, Кремль уже не выдерживает затрат на оборону и перевооружение ВС РФ. Если оборонные расходы в 2011 г. – это 2,7% от ВВП, то в 2016-м – 4,7%. А в 2017-м – 3,3%, в 2019 – 2,8%. Все, денег на завершение процесса нет.

Так что, граждане с погонами-иконами, промотались вы. Не позаботившись в 2000-2014 годах о том, чтобы на нефтедоллары построить в стране новый реальный сектор (источник доходов, помимо сырья), вы получили одновременно и падение барышей (удешевление нефти вдвое), и нарастание затрат. Ведь при уменьшившееся «пироге» экономике надо по-прежнему содержать рати чиновников и силовиков, придворную «аристократию» (которая продолжает потреблять в три горла и воровать), свою пропаганду. При том, что деньги летят на бессмысленную сирийскую войну, на столь же «нужный» (как пир среди голодухи) чемпионат мира по футболу 2018 года. Да, еще вот столицу взялись перестраивать. Прогоревшие баре пытаются увеличить налоги и всяческие поборы с народа и предприятий, то в результате получают дальнейшее уменьшение «пирога».

Не пробовали подумать о том, что надо сократить прежде всего свое потребление и воровство? Что надо хотя бы часть «элиты» упразднить и отнять у нее нахапанное, и пустить в казну конфискат? Что надо уйти из Сирии и отказаться от вашей растреклятой футбольной вакханалии? Заодно вытаскивая деньги из оффшоров и применяя нормальную эмиссию для кредитования реального сектора?

Да куда вам!

ЧТО БУДЕТ С НЕФТЬЮ?

2018-й выходит тревожным. Еще в 2010 году Максим Калашников спрогнозировал то, что опасным периодом станут 2017 и 2018 годы. Да и недавно мы с Владиславом Жуковским говорили, что 2017-й становится годом надувания опасного пузыря. Это, во-первых, кэрри трейд на фоне завышенного курса рубля и высоких процентных ставок, отчего иностранные спекулянты выкачивают валюту из РФ. Но теперь очевиден и второй пузырь: нефтяной. Итак, РФ и страны ОПЕК решили перехитрить научно-технически развитые страны Запада и Китай, сокращая добычу нефти. И тем самым попадая в ловушку.

Максиму Калашникову это напоминает совет дикарских шаманов: «Как нам победить бледнолицых?». Но у вас, господа, могут быть и пучки перьев в задницах, и золотые кольца в носу, и крутая татуировка еще где-нибудь – кто вы супротив колонизаторов? Супротив тех, у кого и нарезное оружие, и радио, и аэропланы?

Сокращая добычу, «дикари» вызывают рост цен и дефицит нефти. Но это сразу же позволяет США нарастить добычу сланцевых углеводородов и нефти обычной – на своей территории. Что снова обвалит цены на нефть пускай и не до тридцати долларов, но по сорока-сорока пяти (сланцу нужна рентабельность). При этом ОПЕК и РФ лишаются части рынка и доходов. Так что индейцы с пучками перьев и золотыми кольцами, чего бы там ни придумывали, всегда проиграют более развитому, промышленному и научно-технологическому колонизатору. По определению. Сырьевых «полюсов мира» и «энергетических сверхдержав» не бывает. Сырьевик – всегда шестерка у тех, кто владеет глубокой переработкой сырья и производством сложных изделий.

Падение же доходов от сырья есть смерть Кремля.

ЗАТХЛОЕ ЦАРСТВО В ЗАБЫТЬИ

Теперь можно смело прогнозировать «стратегию» Кремля на президентский срок в 2018-2024 годах. Будет создано Затхлое царство с населением, превращенным в вялые двуногие овощи. Пребывающие в забытьи и мороке. Как, впрочем, и в нищете. Только последовательная политика «овощизации» и оглупления электората (бывших русских) и позволило режиму досидеть до сих пор.

Сейчас Запад запер Кремль в пределах РФ. Никаких больше Крымов не будет. Все эти борьбы на духоскрепы, с гомосексуализмом и фальсификациями истории уже затерты. Остается сидеть в Москве на Трубе и долбить мозги электората по программе: «На Украине плохо – Завтра будет ядерная война – Мы побеждаем в Сирии – Война с терроризмом и экстремизмом». Разбавляя это Поклонской и елками Залдостанова, да карнавалом на 9 мая. Тех, кто выбивается из баранье-покорного стада – кидать за решетку. Видимо, до предела дойдет политика полицейщины: «Тащить и не пущать, но воровать», «Больше двух не собираться!». Может, еще памятник Сталину поставят, сохраняя экономику Попила и Сырьевой Трубы. (Сталин перевернется в гробу при виде этого позорища). Хорошо бы отвлечь электорат от проблемы пустых кошельков, конечно, и наладить поставки листьев наркотического ката из Сомали и Йемена. А что? Жуешь кат – и настроение поднимается, и потребность в пище падает, и бодрость есть. Но это вряд ли получится.

В Затхлом и сером царстве начальство продолжит уповать на то, что доллар вот-вот рухнет, США распадутся и весь мир впадет в архаику. А мы, мол, и так уже там. Авось, так кривая вывезет и не придется ничего делать. Не нужно будет трудиться, строить заводы, отвечать за свои действия.

Таковы надежды расейской «элиты». Ничего больше она сделать не сумеет. Однако карта этих серых бездельников уже бита.

КОГДА ОТ КРЕМЛЯ ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ДАЖЕ СОБСТВЕННАЯ «ЭЛИТА»

Первую причину Максим Калашников обозначит вскользь. Это – то, что на фоне тупеющей, застойной и сырьевой РФ Запад вместе с Китаем продолжат уходить в отрыв по части науки, техники и новой промышленности. Если уже сейчас появляются лекарства для продления жизни, то завтра хозяева Запада будут вертеть «элитой» РФ, как того пожелают.

http://m-kalashnikov.livejournal.com/3108153.html

Завтра «арматы» окажутся безнадежно отставшим оружием минувшей технологической эры. А послезавтра (как уж писал не раз) новая индустрия резко «уронит» спрос на сырье.

Но это – угроза более или менее неблизкая. Есть штука пострашнее. Итак, вторая беда для Кремля: острая нехватка денег. Уже сейчас. Конечно, можно отнять все деньги у науки, у поддержки реального сектора, у космонавтики и строительства инфраструктуры, можно довести ряд регионов до положения хлама, банкротов. Можно деньги перекинуть на содержание орды чиновиков, МВД, Росгвардии и спецслужб. А самим сидеть в Большой Москве среди моря вырождения, запустения и вымирания. Но РФ слишком велика, чтобы превращать ее в подобие Чечни 1993-1994 годов. (Когда Дудаев кормил и контролировал только Грозный с окрестностями, а все остальное выживало само по себе). Попытка сделать вид, что в РФ, как в каком-нибудь аграрном царстве тысячелетней давности, возможно финансировать лишь дружину и начальство, обернется ускорением спада экономики. И тем, что денег на госаппарат хватать перестанет. И тут уж начнутся его рассогласование, бездействие, а то и вовсе саботажно-идиотские действия. Как в 90-е годы. Встанет призрак мародерства силовых структур, что займутся «самообеспечением» и войной друг с другом. А это – финал, причем бесславный. Начальство-то, очутившись без денег и кормушек, примется наперебой и взапуски продаваться внешним силам. А если денег на содержание Северного Кавказа перестанет хватать? Тоже весьма неприятно. Особенно коли ребятки оттуда, тряхнув стариной, пойдут на криминальное завоевание больших городов в коренной Великороссии.

А вот и третья реальная угроза: усталость расейской «элиты» от Кремля. Так называемого народа, превращенного в овощи, власть не боится. Само по себе население не сможет организоваться и взбунтоваться. Другое дело – богатая «элита». Вот ее преданность утратить – опасно. Но именно это и происходит. Сперва Греф, а теперь уже и Дерипаска показали, что благосклонность Запада для них стократ важнее, чем Путин, «державность», Крым, сама РФ. Плохая, однако, тенденция!

Происходящее теперь мне лично напоминает ухудшенную версию загнивания СССР в последние годы правления Брежнева. Тогда наступил кризис смысла: даже мы, будучи детьми, видели, что начальство, что вещало о верности дела построения коммунизма, всего лишь бренчит ритуальными фразами. В каковые само-то не верит. Как показали дальнейшие события, начальство желало побыстрее избавиться от советской великодержавности, покориться Западу, нахапать собственности и «зажить, как приличные люди». Сегодня – то же самое. Мы кожей чувствуем, что саму «элиту» тошнит от необходимости противостоять Западу. Что она сама не верит в будущее РФ и желает лишь одного: сделать, как раньше было. Чтобы спокойно отвозить награбленное на Запад Обетованный и спокойно там жить-быть, не боясь никаких санкций и конфискаций.

А это, знаете ли – самая питательная почва для вербовки части продажного начальства западными хозяевами. Тем более, что на место размазни-Обамы пришли парни покруче, воскрешающие в памяти Рональда Рейгана и его крестовый поход против нас. Путин обещал «элите», что решит ее проблемы, договорившись «в бромансе» с Трампом. Ан, не вышло. Совершенно обратное получилось. Кремль запихали назад, в стеклянную банку «РФ», и теперь «элитные» пауки в ней грызут друг дружку. Чего остается? За Курилы деньги выручать? Или в шестерки Китаю идти? То и другое лишь ускорят кризис внутри Росфедерации.

Игорь Стрелков, может, и погорячился насчет нескольких месяцев, и времени остается больше. Но то, что все балаганное шоу пошло к финалу, это правда. РФ может быть буквально парализована кучей больших и малых проблем и тьмой «коротких замыканий». Стало быть, готовимся, товарищи, к борьбе за собственную жизнь. А она без сохранения страны невозможна. О чем после особо поговорим.

Вы же, граждане шаманы и князьки, сделайте еще насечки на одном месте…