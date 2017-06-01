Поезд-балаган, катящийся под уклон...

Комментировать происходящее откровенно скучно. Тем более, что обстановка в стране все более смахивает на 1997 год. Вместо работу по существу – шоу для электората.

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Меня спросили по телефону: а как относиться к эпической битве между Усмановым и Навальным. Ответил честно: как к предвыборно-политехнологическому представлению. Как к «оживляжу» перед мартом 2018-го.

Почему? Алишер Бурханович Усманов впервые дал прямое интервью именно мне, в 2000 году, тогда – еще обозревателю «Российской газеты». Передо мной был умный и начитанный человек, прошедший не только тюрьму. Усманов цитировал мне Герберта Маркузе, рассуждал об упущенных шансах СССР. Усманов обладал еще советским опытом аппаратных игр. Чтобы такой человек вдруг превратился в примитива с речью в стиле: «Пасть порву, моргалы выколю!»? Чтобы он не понимал, что своими видеообращениями он поднимает Навального в офизиозный мэйнстрим? Не верю. Перед нами ломают комедию.

- И кто же нанял для этого Усманова? – спросил корреспондент «Бизнес онлайн».

- Его не нанимали, - засмеялся я. – Кто наймет богатейшего олигарха? Его ПОПРОСИЛИ участвовать в шоу. Причем попросили с самого верха. Вы разве не видите, что Навальный раскручивается и поднимается с помощью самой власти?

- Какой неожиданный поворот… - ошарашено прозвучало в трубке.

- Это неожиданно только для вас, - отвечаю, в очередной раз дивясь массовой тупости. – Для Путина Навальный совершенно не опасен. Его можно раскрутить и даже выпустить на выборы. Как в Москве 2013 года. Максимум, что он получит как спарринг-партнер Путина – 20, ну 30% голосов. А Путин получит явку на выборы, представление и 70% голосов, и продолжит править следующие 6 лет. Именно поэтому Навального, и так имеющего условный срок, не сажают, ему позволяют собирать несанкционированные акции, за которые любого другого закатали бы на зону на несколько лет, разрешают выезжать за кордон, иногда убирают с его дороги конкурентов. При этом он совершенно контролируем. Если его убрать, вся оппозиция сейчас рассыпается, и уличные несанкционированные акции - того…

Потому, говорю, с уважением относясь к антикоррупционной деятельности Алексея, рекомендую на нынешнюю «битву» с Усмановым глядеть как на представление, смотреть вполглаза и слушать вполуха. Поздравил Алексея с серьезным ЛИЧНЫМ успехом, с успешной раскруткой. А нам надо заниматься личными делами и подготовкой к неизбежной «турбулентности» в РФ. Положение в РФ напоминает 1997 год. Есть президент, лишь изображающий бурную деятельность. Есть совершенно неадекватная экономическая политика и завышенный курс рубля. Есть (вспомните Ельцина и его младореформаторов с вице-премьером Немцовым) балаган: программа «Десяти важнейших дел», борьбы с коррупцией, повышения эффективности бюджетных расходов, архистабильный рубль (6 за доллар) при падающей экономике, тогдашний кэрри-трейд на ГКО. И все – накануне финансового краха августа 1998 года, после коего мы всерьез думали: а сохранится ли РФ вообще как единое государство?

Сегодня мы наблюдаем вполне сопоставимую картину. Максиму Калашникову ясно, что финал шоу будет вполне себе драматическим.

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Показал ли Алексей (на Усманове) природу того, как русских ограбили в ходе приватизации? Это поднимет массы?

Да ни фига не поднимет. Ролики рассказывают, как Усманов перекупал те предприятия, что в 90-е раздавались за гроши всяким иванишвили (когда ГОК можно было купить за полторы сотни тысяч долларов, а «Сибнефть» - за сотню с гаком миллионов). Разве Навальный рассказал почтенной публике о том, как это начиналось, как Чубайс (с благословления Ельцина) раздавал собственность уркам и мошенникам за фантики-ваучеры? Как уголовники вдруг получали огромные активы ни за что? Как за 4 миллиарда долларов ушла в частные руки огромная советская собственность? Да нет. И как тогда бараны все стерпели – и сейчас стерпят.

Потому готовиться надо к неминуемому, не размениваясь на балаган.

Как убирают оппозиционеров, мы знаем. Как убрали Владимира Квачкова. Как Юрия Екишева упекли на полтора года, не доказав его вины внятно. Зато на его диске уже в суде – пустом диске! – появились экстремистские материалы, стоило вставить его в ноутбук прокурора. До этого не было – а потом появились. А если бы Юра еще и несанкционированную акцию на улице провел, пусть из нескольких участников? Поехал бы за решетку еще на два года. Как откровенно упекают в тюрьму Мухина, Барабаша, Соколова и Парфенова – вы знаете. При полном молчании либеральной прессы, готовой вопить при каждом «арбатском мальчике».

В случае же с Навальным – ничего. Господи, какими идиотами надо быть, чтобы принимать постановку за реальность?

Так что расчет власти понятен. Однако вывод делаю другой: она играет? Значит, гулять по улицам все равно полезно. Во всякую игру ведь кое-кто может и заиграться. Поводов защищать свои права полно: нарушения их – на каждом шагу.

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Комментировать визит Самого во Францию? Пустота. Поехал, его повозили фейсом по тейблу. Никакого прорыва изоляции не случилось. Санкции сохранили, Крым с Донбассом не простили. Были только речи Путина в защиту свободы мировой торговли, в духе Чубайса и сислибов. ВВП тут прогнулся под Си Цзинпиня. В то время, как все умные люди занимаются протекционизмом. Китай может позволить себе требовать полной свободы торговли: он успел превратиться в «фабрику планеты» и завоевать рынки, он уже использовал свой протекционизм. А вот чего добивается, требуя фритредерства, руководитель сырьевой «бензоколонки» РФ? Права дать работу только 30 миллионам населения РФ, а остальных де-факто сделать лишними, живущими лишь на жалкие подачки начальства?

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В общем, такой вот поезд-балаган, катящийся под горку к месту, где рельсы опять обрываются. Как и в 1997-м – только 20 лет спустя. Закольцовывается-то бесславненькая история РФ. Но мы-то с вами теперь умнее, чем тогда. Не правда ли?

Если что случится, то потом все забудут про нынешних актеров и режиссеров со Старой площади. Ну кто вспоминал Мирабо 1789 года уже в 1794-м?