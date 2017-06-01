Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поезд-балаган, катящийся под уклон...

Опубликовано 01.06.2017 автором в разделе комментариев 0

суд навальный усманов
Поезд-балаган, катящийся под уклон...

Комментировать происходящее откровенно скучно. Тем более, что обстановка в стране все более смахивает на 1997 год. Вместо работу по существу – шоу для электората. 

*** 

Меня спросили по телефону: а как относиться к эпической битве между Усмановым и Навальным. Ответил честно: как к предвыборно-политехнологическому представлению. Как к «оживляжу» перед мартом 2018-го.

Почему? Алишер Бурханович Усманов впервые дал прямое интервью именно мне, в 2000 году, тогда – еще обозревателю «Российской газеты». Передо мной был умный и начитанный человек, прошедший не только тюрьму. Усманов цитировал мне Герберта Маркузе, рассуждал об упущенных шансах СССР. Усманов обладал еще советским опытом аппаратных игр. Чтобы такой человек вдруг превратился в примитива с речью в стиле: «Пасть порву, моргалы выколю!»? Чтобы он не понимал, что своими видеообращениями он поднимает Навального в офизиозный мэйнстрим? Не верю. Перед нами ломают комедию.

- И кто же нанял для этого Усманова? – спросил корреспондент «Бизнес онлайн».

- Его не нанимали, - засмеялся я. – Кто наймет богатейшего олигарха? Его ПОПРОСИЛИ участвовать в шоу. Причем попросили с самого верха. Вы разве не видите, что Навальный раскручивается и поднимается с помощью самой власти?

- Какой неожиданный поворот… - ошарашено прозвучало в трубке.

- Это неожиданно только для вас, - отвечаю, в очередной раз дивясь массовой тупости. – Для Путина Навальный совершенно не опасен. Его можно раскрутить и даже выпустить на выборы. Как в Москве 2013 года. Максимум, что он получит как спарринг-партнер Путина – 20, ну 30% голосов. А Путин получит явку на выборы, представление и 70% голосов, и продолжит править следующие 6 лет. Именно поэтому Навального, и так имеющего условный срок, не сажают, ему позволяют собирать несанкционированные акции, за которые любого другого закатали бы на зону на несколько лет, разрешают выезжать за кордон, иногда убирают с его дороги конкурентов. При этом он совершенно контролируем. Если его убрать, вся оппозиция сейчас рассыпается, и уличные несанкционированные акции - того…

Потому, говорю, с уважением относясь к антикоррупционной деятельности Алексея, рекомендую на нынешнюю «битву» с Усмановым глядеть как на представление, смотреть вполглаза и слушать вполуха. Поздравил Алексея с серьезным ЛИЧНЫМ успехом, с успешной раскруткой. А нам надо заниматься личными делами и подготовкой к неизбежной «турбулентности» в РФ. Положение в РФ напоминает 1997 год. Есть президент, лишь изображающий бурную деятельность. Есть совершенно неадекватная экономическая политика и завышенный курс рубля. Есть (вспомните Ельцина и его младореформаторов с вице-премьером Немцовым) балаган: программа «Десяти важнейших дел», борьбы с коррупцией, повышения эффективности бюджетных расходов, архистабильный рубль (6 за доллар) при падающей экономике, тогдашний кэрри-трейд на ГКО. И все – накануне финансового краха августа 1998 года, после коего мы всерьез думали: а сохранится ли РФ вообще как единое государство?

Сегодня мы наблюдаем вполне сопоставимую картину. Максиму Калашникову ясно, что финал шоу будет вполне себе драматическим. 

*** 

Показал ли Алексей (на Усманове) природу того, как русских ограбили в ходе приватизации? Это поднимет массы?

Да ни фига не поднимет. Ролики рассказывают, как Усманов перекупал те предприятия, что в 90-е раздавались за гроши всяким иванишвили (когда ГОК можно было купить за полторы сотни тысяч долларов, а «Сибнефть» - за сотню с гаком миллионов). Разве Навальный рассказал почтенной публике о том, как это начиналось, как Чубайс (с благословления Ельцина) раздавал собственность уркам и мошенникам за фантики-ваучеры? Как уголовники вдруг получали огромные активы ни за что? Как за 4 миллиарда долларов ушла в частные руки огромная советская собственность? Да нет. И как тогда бараны все стерпели – и сейчас стерпят.

Потому готовиться надо к неминуемому, не размениваясь на балаган.

Как убирают оппозиционеров, мы знаем. Как убрали Владимира Квачкова. Как Юрия Екишева упекли на полтора года, не доказав его вины внятно. Зато на его диске уже в суде – пустом диске! – появились экстремистские материалы, стоило вставить его в ноутбук прокурора. До этого не было – а потом появились. А если бы Юра еще и несанкционированную акцию на улице провел, пусть из нескольких участников? Поехал бы за решетку еще на два года. Как откровенно упекают в тюрьму Мухина, Барабаша, Соколова и Парфенова – вы знаете. При полном молчании либеральной прессы, готовой вопить при каждом «арбатском мальчике».

В случае же с Навальным – ничего. Господи, какими идиотами надо быть, чтобы принимать постановку за реальность?

Так что расчет власти понятен. Однако вывод делаю другой: она играет? Значит, гулять по улицам все равно полезно. Во всякую игру ведь кое-кто может и заиграться. Поводов защищать свои права полно: нарушения их – на каждом шагу. 

*** 

Комментировать визит Самого во Францию? Пустота. Поехал, его повозили фейсом по тейблу. Никакого прорыва изоляции не случилось. Санкции сохранили, Крым с Донбассом не простили. Были только речи Путина в защиту свободы мировой торговли, в духе Чубайса и сислибов. ВВП тут прогнулся под Си Цзинпиня. В то время, как все умные люди занимаются протекционизмом. Китай может позволить себе требовать полной свободы торговли: он успел превратиться в «фабрику планеты» и завоевать рынки, он уже использовал свой протекционизм. А вот чего добивается, требуя фритредерства, руководитель сырьевой «бензоколонки» РФ? Права дать работу только 30 миллионам населения РФ, а остальных де-факто сделать лишними, живущими лишь на жалкие подачки начальства? 

*** 

В общем, такой вот поезд-балаган, катящийся под горку к месту, где рельсы опять обрываются. Как и в 1997-м – только 20 лет спустя. Закольцовывается-то бесславненькая история РФ. Но мы-то с вами теперь умнее, чем тогда. Не правда ли?

Если что случится, то потом все забудут про нынешних актеров и режиссеров со Старой площади. Ну кто вспоминал Мирабо 1789 года уже в 1794-м?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин поздоровался с богом
Путин поздоровался с богом
01.06.2017
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
"Калибры", помидоры, арабское НАТО и ТРАМП
01.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин поздоровался с богом (0)
Он нам опять Димон! (19)
Запрещенный фильм "Он вам не Димон" появился на PornHub (2)
Дадин отсудил 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование (3)
В Кремле появится советник по работе с социальными сетями (3)
МЧС предупредило москвичей о новом шторме (0)
Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон" (8)
Россия включила в "черный список" 70 черногорских политиков (5)
Петербуржцев с помощью рекламы призывают не участвовать в протестных акциях (11)
Путин разрешил туркам работать в России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Репутация власти в говне, даже если суд принял решение считать его повидлом
Максим Калашников Максим Калашников: "Калибры", помидоры, арабское НАТО и Трамп
Дарья Митина Дарья Митина: Рoмантическoе
Максим Калашников Максим Калашников: Почему Навальному ничего не будет?
Дарья Митина Дарья Митина: Oстoрoжнo, крoкoдилы!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss