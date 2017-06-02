Прогнозы минэкономразвития и простой народ

Фактически это министерство надо было назвать как - то иначе, чтобы его название соответствовало деяниям. В период бандитски-воровского капитализма оно выступает как Гидрометеоцентр. Редко когда оправдывает своё назначение.

С приходом молодого образованного экономиста М.Орешкина у людей появилась надежда, что экономическая политика в стране начнёт меняться. Пока кроме предсказаний никаких позитивных решений не выдаёт. "За ближайшие 20 лет пенсии не достигнут уровня 2013 года, даже к 2035 году останутся ниже докризисных. Реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году". И пенсионный возраст увеличится до 65 и 63 годов. Обрадовал молодой министр, особенно пенсионеров. А как доходы министров и их заместителей отразятся на таком финансовом положении народа, даже работающего? Об этом Орешкин не говорит. Нам остаётся только догадываться. Однако догадки не в пользу чиновников. И что от этого изменится? Ничего. Народ снова не пойдёт на выборы и будет довольствоваться нищенской пенсией и зарплатой. Нет веры никому.

Интересная беседа состоялась президента и Орешкина при назначении. На вопрос В.Путина по экономики он отвечает: "Самое плохое уже позади. Но темпы роста, конечно, недостаточны. Главная задача на предстоящий год - это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики". Что он имел в виду на счёт плохого, которое позади? Задержание Улюкаева или что - то другое? Читатель, вам понятно? Мне нет. И что это за ключевые меры? Увеличение пенсионного возраста? В нынешнем положении он (возраст) добавит количество нищих. Стариков будут выталкивать с производств и никто их на работу не примет. Они будут получать минимальную пенсию, а это нищета и без перспектив. Зато бюджет пенсионный получит дополнительные деньги - не использованные. И снова можно строить пенсионные офисы, как в Севастополе.

Наше государство по конституции является социальным государством, но по факту таковым не является и при проводимой политики нашим руководителям в ближайшее время таковым не станет. Для В.Путина и партии "Единая Россия" Конституция - пустое место. Они её меняют как хотят, делают с ней всё, что хотят, соблюдают её как хотят или вообще не обращают на неё внимание. Кто усомнится в написанном прошу почитать главу 1 "Основы конституционного строя". Найдите хотя бы одну статью, которая не нарушена властью. А впереди выборы.

Прогнозы Орешкина уже дошли до многих теле и радио ведущих. За это спасибо. Пенсионеры возможно задумаются над своим положением. Ничего не светит и тем кто в ближайшие годы выйдет на пенсию. Многие не хотят уходить на отдых. Потому что это не отдых, а медленное угасание без качественного питания и медицинского обслуживания. Более того поднимая пенсионный возраст никто из чиновников Кремля и правительства не задумался о том, как человек после 50 лет может найти работу. Их просто выдавливают с предприятий. Молодых некуда девать. Гостарбайтеры заменяют местных рабочих.

Толи специально, толи по стечению обстоятельств политику Орешкина подвёл депутат думы на пленарном заседании С.Пантелеев. Он сказал: "За 2014 - 2015 годы из народного хозяйства исчезли 1 миллион 473 тысячи рабочих мест, при этом закрыто 383 тысячи предприятий". Но ведь каждый год власть проводит несколько форумов по развитию экономики. Однако ничего путного из этого не получается. Наоборот президент ранее говорил, что в России самый малый процент безработных по отношению других стран. И это ему видится как достижение. Почему на выступления депутатов власть не реагирует? И это беда самих депутатов. Принимайте меры. Вот С.Пантелеев рассказал о предательской политики правительства и никакой реакции. Обращайтесь в суды, выходите на улицу, поднимите общественность. Однако ничего позитивного не происходит. Значит сами депутаты кроме разговора не хотят позитивных видеть последствий. Такое возможно. Они ведь не страдают от нехватки денежных средств и пенсия их начисляется по другим законам. Вот так мы и живём.

Б.Титова уже начали вспоминать в средствах массовой информации. И вспоминать не добрым словом. Он поддерживает перспективные разработки Л.Кудрина. Однако для народа ничего положительного в них нет. На днях президент беседовал с Титовым у которого истекает срок полномочий. Такой ценный кадр понравился президенту и он предложил Боре продолжить работу в этой должности ещё на один срок. Титов от счастья аж покраснел, поблагодарил президента за доверие и пообещал оправдать доверие. Вот так у нас подбираются кадры.

До выборов осталось меньше года, а Орешкин рассказал о "перспективе" до 2035 года. Развития никакого нет. Не лучше прогноз и Л.Кудрина. Неужели они хотят другого президента, ведь их действия направлены именно на это. Или это какая - то игра, которую не понимает народ? Если Путин уйдёт, то уйдёт и Медведев. Что происходит? Неужели президент не знает, что правительство, а с ним и Л.Кудрин ведут страну к гибели. Кто знает сколько народ будет терпеть эту власть? Думаю, что на самом деле президент не знает о положении дел в экономике страны и особенно о жизни народа. Он ведь не встречается с простыми гражданами. Бывает на различных форумах, где бедных не бывает, встречается в церквях, но там народ специфический, вопросов не зададут и их к президенту не допустит охрана. По трущобам его не возят и из окна ничего рассмотреть невозможно. Более того однажды В.Такменёву он сказал, что его везут как таракана в банке. Конечно ничего не увидишь. Ближайшее окружение президента люди не бедные и жизнь народа их тоже не интересует и они не хотят расстраивать главу государства. О бедственном положении народа тема не возникает. Страна живёт, народ недовольства не выказывает. Наоборот после парада на 9 - ое мая народ сгруппировался на "Бессмертный полк", в котором принял участие и президент. А это полная поддержка президента. И где сегодня "Бессмертный полк"? Самое время показать правительству своё отношение к власти и потребовать отставки правительства. Молчат и коммунисты. Полка как будто и не было. А что дальше? Тупик в развитии экономики. А это ведёт к увеличении смертности населения. За последние 15 лет больных диабетом стало больше в два раза. И кого это взволновало. А пьянство, наркотики, невозможность своевременно попасть к нужному врачу, стрессовое состояние почти всех слоёв населения за исключением небольших групп - здоровья людям не прибавляет.

А Навальный проиграл суд А.Усманову, об этом я писал ранее. Конечно, материальное положение Усманова не сравнить с положением Навального. Побеждают деньги и не важно как они приобретены и какое они имеют положение в стране.