Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миф о "крепостных" колхозниках в СССР

Опубликовано 09.06.2017 в разделе комментариев 6

ссср экономика колхоз
Миф о "крепостных" колхозниках в СССР

Источник: РОТ Фронт

Миф имеет большое распространение. Это один из мемов, который предъявляют все ненавистники СССР, словно работают по методичке. Меж тем, даже простой анализ показывает, что эта версия не выдерживает даже самой простой проверки.

Например, всем известно, что СССР из аграрной страны с подавляющим крестьянским населением уже 1941 оду стал мощной индустриальной державой за промежуток времени, меньший, чем активная фаза жизни одного поколения. И продолжал развиваться в этом направлении.

Где черпать рабочую силу для тысяч новых заводов и городов? — сторонники крепостной версии на этот вопрос ответить не смогут, потому что «из колхозов никого не выпускали и паспортов не давали».

Тогда как колхозы — практически единственный источник пополнения.

Естественным тогда становится желание узнать об изменениях в соотношении численности городского и сельского населения СССР по годам.

Черпнём эти сведения из «БСЭ (Третье издание). — Том 24. — М.:Советкая энциклопедия», 1977. — С.14-21″.

Из таблиц 9 и 10 — («прирост городского населения») — замечаем, что «по мере урбанизации СССР его сельское население сокращалось не только относительно, но и абсолютно». И сокращалось существенно. Соответственно, городское росло за счёт этого уменьшения.
Видим, что в города из деревни:
— с начала коллективизации за 11 лет переехало 18 млн 700 тысяч человек;
— в следующий период 1939-57гг: 24-25 миллионов (период длинный, т.к. он вместил в себя Великую Отечественную и восстановление страны);
— следующие 11 лет, с 1958 по 1969 покинуло родные пенаты 16 млн 400 тысяч колхозников.
Полтора миллиона в год. (Как же так??? Не может быть!!! Крепостная зависимость и точка!!! Паспорта!!!)

Да, а как же паспорта?

Паспорта стали вводить в 1933 году (Постановление от 27 декабря 1932 г. N 1917) для упорядочивания трудовой миграции в том числе — в города помимо новой рабочей силы приезжал и преступный элемент. И для постоянного проживания в городе паспорт стал необходим. Основаниями для его получения были жильё, работа или учёба. Для порядка в деревне, образно выражаясь, хватало и участкового Аниськина — необходимости в паспортизации не было. Но на селе были и другие документы — удостоверения личности, книжки колхозника, справки, метрики.

Так что колхозники имели возможность перемещаться как все жители страны.

А тем, кто мог препятствовать таким перемещениям, грозило уголовное наказание:
Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы» от 16 марта 1930 г.

В подтверждение выкладок о миграции добавим вбирающим в себя всё аккордом то, что росло число городов и городских поселений. (из БСЭ, см. выше)

Где взять взять людей, чтобы заселить эти города, друзья? Это же очевидно.

За годы Советской власти был образован 1151 город (помимо городских поселений) Почитайте хотя бы названия

Так что так.

Ну и на десерт.

Как мы уже убедились, для растущей как на дрожжах промышленности нужны рабочие руки.

Рассмотрим документальное воплощение этого спроса на примере документа от 4 мая 1940 года.

«№68 Справка Госплана СССР в Экономический совет при СНК СССР о ходе выполнения постановления Совнаркома СССР от 21 июля 1938 г. «Об упорядочении дела набора рабочей силы из колхозов»»

(Из справки помимо прочего узнаем, что отмечается «ажиотаж и нездоровая конкуренция между различными организациями, ведущими набор колхозников для работы в промышленности.»)

«Госплан при СНК СССР, проверив выполнение постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. № 847 «Об упорядочении … », сообщает следующее.

В настоящее время набор рабочей силы из колхозов (в 1939 г. набрано свыше 2 млн. человек) проводится на основе постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. № 847. Этим постановлением было предусмотрено
Произведенная Госпланом при СНК проверка выполнения постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. показала, что, несмотря на некоторое улучшение набора рабочей силы, в этом деле все еще имеют место серьезные недочеты. Прежде всего следует отметить продолжающийся ажиотаж и нездоровую конкуренцию между различными организациями, ведущими набор колхозников для работы в промышленности. Происходит это главным образом потому, что к каждой из отходнических областей прикреплены не 1—2 наркомата с распределением их по различным районам, как это было предусмотрено в постановлении от 21 июля 1938 г., а 9—10, причем в каждом из административных районов работает не одна, а несколько организаций. … Это объясняется тем, что … Закрепление же за каждым наркоматом в пределах области определенной группы районов, устраняя важнейший недостаток в наборе — своеобразную конкуренцию между наркоматами, усилило массовый самотек отходников, являющийся основным недостатком существующей практики оргнабора. В проверенных нами колхозах количество колхозников, ушедших из колхоза без договоров, превышает количество ушедших в порядке организованного набора. Так, например, по данным Чучковского райплана Рязанской области, в порядке самотека в 1939 г. ушла 1 тыс. человек, а в организованном порядке завербовано 600 человек. …

В целях дальнейшего улучшения набора и распределения рабочей силы в стране Госплан при СНК СССР предлагает:

1) Создать (на базе комиссии при Экономсовете) Комитет по набору и распределению рабочей силы при СНК СССР с местными органами в областях и районах.

2) Набор рабочей силы из колхозов (внеобластной и внутриобластной) проводить силами постоянного аппарата комитета с уполномоченными в районах, подчиняющимися комитету.

3) Возложить на Комитет по набору и распределению рабочей силы руководство делом промышленного переселения в восточные районы страны.
Такая перестройка системы набора обеспечит: а) ликвидацию многочисленного аппарата вербовщиков предприятий и уполномоченных наркоматов по набору рабочей силы; б) прекращение ажиотажа между организациями, ведущими набор рабочих; в) возможность обеспечения рабочей силой в первую очередь решающих отраслей народного хозяйства; г) значительную экономию средств в результате сокращения количества вербовщиков и сокращение командировочных расходов.

ЦГАОРСССР, ф. 5446, on. 25, д. 1235, лл. 87—84. Копия.
То есть:
а) есть ажиотаж;
б) многочисленный аппарат вербовщиков (и даже чересчур);
в) колхозники уезжают в город и сами по себе;
в) и всё равно имеется недостаток рабочих, т.к. есть оговорка о приоритетах в направлении свежей рабочей силы.

Поэтому, друзья мои, прочь эмоции — спокойно садимся и выводим на чистую воду боевиков информационной войны против Советского Союза. И рассказываем всем.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
HerbertHor
HerbertHor написал 09.06.2017 09:15
быстрая регистрация ооо
ускоренная регистрация ип
<a href=http://www.regfirmonline.ru/1693-registraciya-ooo-zakonodatelstvo.html>Регистрация ооо законодательство</a>
<a href=http://www.regfirmonline.ru/9586-registraciya-ooo-na-portale-gosuslugi-poshagovaya-instrukciya.html>Регистрация ооо на портале госуслуги пошаговая инструкция</a>
<a href=http://www.regfirmonline.ru/77563-registraciya-ooo-lipeck.html>Регистрация ооо липецк</a>
<a href=http://www.regfirmonline.ru/79576-pomeschenie-registracii-ooo.html>Помещение регистрации ооо</a>
<a href=http://www.regfirmonline.ru/1579-registraciya-ooo-dokumenty-v-nalogovuyu.html>Регистрация ооо документы в налоговую</a>
Ответить
Re: Позор
Э То что ?! написал 09.06.2017 09:10
Либерастические лживые россказни уже достали! Ладно б это ,если в стране остались одни тридцати и двадцатилетние!:)))
Но, есть те,кому-за 50,60 и 70, и 80!-Это МЫ и наши родители...
Что вы нам пи здите, твари?! Пошли *****! Мы жили в ТОЙ стране и все помним,что все было в точности до наоборот от ваших либерастов лживых мантр!
Вы скоро будете отвечать за базар:)
Сленг ,говорите, Вам не нравится?:) Ничего, хлебнете по полной и теперь по настоящему!:) Как вы и рыдание в своих мантрах...Все воспроизведения согласно ваших "инструкций" о прошлом...
Твари...
Ответить
Re: Re: СССР юридически существует
Э То что ?! написал 09.06.2017 09:05
Я это знаю. Таких обращений много. Можно ссылок из инета понабросать...
Ну, и что дальше-то?
Ответить
Re: СССР юридически существует
Reality написал 09.06.2017 08:43
Образование РФ пьяным упырем -НЕЗАКОННО,конституция протащена обманом и подтасовками голосов!
https://www.youtube.com/watch?v=iy_QyK8XIwE
Ответить
Позор
Время написал 09.06.2017 08:36
Стыдно и страшно читать этот пасквиль на историю страны. Человек и сегодня бесправен, во многих регионах есть еще селения без паспортов.....
А историю индустриализации, и коллективного рабства нужно знать...., хотя бы по учебнику ВКП(б). Там много лжи, но есть и строки правды......
Ответить
(без названия)
Ист написал 09.06.2017 08:22
Опять жулики на истории? Зачем показывать документы 1930г. , когда еще не ввели" крепостное право"! В 1932 г. в СССР были введены паспорт и прописка, а крестьянам паспорт не полагался и выдавался только тем, кого пятилеток вербовали или направляли на стройки пятилеток. Перемещение без паспорта являлось преступлением. По закону от марта 1937 г. колхозникам запрещалось перемещаться по стране без договора колхозов с предприятиями и организациями СССР.Сельсовет получил право сам ссылать "нарушителей" в лагеря и ссылки. Т.о. колхозники превратились в крепостных и мрачно шутили, что ВКП(б)означает : Второе крепостное право большевиков! Дело Павлика Морозова как раз было связано с тем, его отец незаконно выдал паспорта сосланным раскулаченным, за что и был уничтожен.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мундиаль сожрал метро (10)
Патриарху мало церквей, а минздраву - много больниц и врачей (9)
Дети как запрещенная в России экстремистская организация (15)
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа? (7)
День отделения России от СССР отметят "честВОВАнием" силовигархии (6)
Сопротивление полицаям на антимедведевской акции карают показательно и назидательно (4)
Украине надо в НАТО, решила Рада вопреки мнению большинства украинцев (13)
Дядя Сэм продолжает бомбить войска Асада в Сирии, а Путин всё по форумам гуляет... (2)
Реновация прекрасно располюсовала москвичей к будущей гражданской войне, начатой Собяниным (5)
Нефть-спасительница давно не улыбается Путину, особенно "на" новостях из США (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
Максим Калашников Максим Калашников: О дальнобоях, израилитах против православитов и Туве
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: О Сирии, добровольцах в плену и "деофшоризации"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто этот Некто?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss