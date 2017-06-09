Миф о "крепостных" колхозниках в СССР

Миф имеет большое распространение. Это один из мемов, который предъявляют все ненавистники СССР, словно работают по методичке. Меж тем, даже простой анализ показывает, что эта версия не выдерживает даже самой простой проверки.

Например, всем известно, что СССР из аграрной страны с подавляющим крестьянским населением уже 1941 оду стал мощной индустриальной державой за промежуток времени, меньший, чем активная фаза жизни одного поколения. И продолжал развиваться в этом направлении.

Где черпать рабочую силу для тысяч новых заводов и городов? — сторонники крепостной версии на этот вопрос ответить не смогут, потому что «из колхозов никого не выпускали и паспортов не давали».

Тогда как колхозы — практически единственный источник пополнения.

Естественным тогда становится желание узнать об изменениях в соотношении численности городского и сельского населения СССР по годам.

Черпнём эти сведения из «БСЭ (Третье издание). — Том 24. — М.:Советкая энциклопедия», 1977. — С.14-21″.

Из таблиц 9 и 10 — («прирост городского населения») — замечаем, что «по мере урбанизации СССР его сельское население сокращалось не только относительно, но и абсолютно». И сокращалось существенно. Соответственно, городское росло за счёт этого уменьшения.

Видим, что в города из деревни:

— с начала коллективизации за 11 лет переехало 18 млн 700 тысяч человек;

— в следующий период 1939-57гг: 24-25 миллионов (период длинный, т.к. он вместил в себя Великую Отечественную и восстановление страны);

— следующие 11 лет, с 1958 по 1969 покинуло родные пенаты 16 млн 400 тысяч колхозников.

Полтора миллиона в год. (Как же так??? Не может быть!!! Крепостная зависимость и точка!!! Паспорта!!!)

Да, а как же паспорта?

Паспорта стали вводить в 1933 году (Постановление от 27 декабря 1932 г. N 1917) для упорядочивания трудовой миграции в том числе — в города помимо новой рабочей силы приезжал и преступный элемент. И для постоянного проживания в городе паспорт стал необходим. Основаниями для его получения были жильё, работа или учёба. Для порядка в деревне, образно выражаясь, хватало и участкового Аниськина — необходимости в паспортизации не было. Но на селе были и другие документы — удостоверения личности, книжки колхозника, справки, метрики.

Так что колхозники имели возможность перемещаться как все жители страны.

А тем, кто мог препятствовать таким перемещениям, грозило уголовное наказание:

Постановление СНК СССР «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы» от 16 марта 1930 г.

В подтверждение выкладок о миграции добавим вбирающим в себя всё аккордом то, что росло число городов и городских поселений. (из БСЭ, см. выше)

Где взять взять людей, чтобы заселить эти города, друзья? Это же очевидно.

За годы Советской власти был образован 1151 город (помимо городских поселений) Почитайте хотя бы названия

Так что так.

Ну и на десерт.

Как мы уже убедились, для растущей как на дрожжах промышленности нужны рабочие руки.

Рассмотрим документальное воплощение этого спроса на примере документа от 4 мая 1940 года.

«№68 Справка Госплана СССР в Экономический совет при СНК СССР о ходе выполнения постановления Совнаркома СССР от 21 июля 1938 г. «Об упорядочении дела набора рабочей силы из колхозов»»

(Из справки помимо прочего узнаем, что отмечается «ажиотаж и нездоровая конкуренция между различными организациями, ведущими набор колхозников для работы в промышленности.»)

«Госплан при СНК СССР, проверив выполнение постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. № 847 «Об упорядочении … », сообщает следующее. В настоящее время набор рабочей силы из колхозов (в 1939 г. набрано свыше 2 млн. человек) проводится на основе постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. № 847. Этим постановлением было предусмотрено

Произведенная Госпланом при СНК проверка выполнения постановления СНК СССР от 21 июля 1938 г. показала, что, несмотря на некоторое улучшение набора рабочей силы, в этом деле все еще имеют место серьезные недочеты. Прежде всего следует отметить продолжающийся ажиотаж и нездоровую конкуренцию между различными организациями, ведущими набор колхозников для работы в промышленности. Происходит это главным образом потому, что к каждой из отходнических областей прикреплены не 1—2 наркомата с распределением их по различным районам, как это было предусмотрено в постановлении от 21 июля 1938 г., а 9—10, причем в каждом из административных районов работает не одна, а несколько организаций. … Это объясняется тем, что … Закрепление же за каждым наркоматом в пределах области определенной группы районов, устраняя важнейший недостаток в наборе — своеобразную конкуренцию между наркоматами, усилило массовый самотек отходников, являющийся основным недостатком существующей практики оргнабора. В проверенных нами колхозах количество колхозников, ушедших из колхоза без договоров, превышает количество ушедших в порядке организованного набора. Так, например, по данным Чучковского райплана Рязанской области, в порядке самотека в 1939 г. ушла 1 тыс. человек, а в организованном порядке завербовано 600 человек. … В целях дальнейшего улучшения набора и распределения рабочей силы в стране Госплан при СНК СССР предлагает: 1) Создать (на базе комиссии при Экономсовете) Комитет по набору и распределению рабочей силы при СНК СССР с местными органами в областях и районах. 2) Набор рабочей силы из колхозов (внеобластной и внутриобластной) проводить силами постоянного аппарата комитета с уполномоченными в районах, подчиняющимися комитету. 3) Возложить на Комитет по набору и распределению рабочей силы руководство делом промышленного переселения в восточные районы страны.

Такая перестройка системы набора обеспечит: а) ликвидацию многочисленного аппарата вербовщиков предприятий и уполномоченных наркоматов по набору рабочей силы; б) прекращение ажиотажа между организациями, ведущими набор рабочих; в) возможность обеспечения рабочей силой в первую очередь решающих отраслей народного хозяйства; г) значительную экономию средств в результате сокращения количества вербовщиков и сокращение командировочных расходов.

ЦГАОРСССР, ф. 5446, on. 25, д. 1235, лл. 87—84. Копия.

То есть:

а) есть ажиотаж;

б) многочисленный аппарат вербовщиков (и даже чересчур);

в) колхозники уезжают в город и сами по себе;

в) и всё равно имеется недостаток рабочих, т.к. есть оговорка о приоритетах в направлении свежей рабочей силы.

Поэтому, друзья мои, прочь эмоции — спокойно садимся и выводим на чистую воду боевиков информационной войны против Советского Союза. И рассказываем всем.