Главная энергия

К наметившемуся поражению Кремля во Второй Холодной войне. Без фантазии – никуда…

Разобрав в прошлый раз то, как и поздний СССР, и путинская РФ пришли к поражению в холодных войнах из-за отсутствия фантазии и воображения у их «верхов» http://forum-msk.org/material/news/13355168.html, перейдем к текущему положению. Возможен ли иной сценарий? В принципе?

Опять без ефремовских воображения и фантазии – никуда…

ОНИ САМИ СЕБЯ УНИЧТОЖИЛИ

Возможна ли была иная история 2000-2014 годов? Конечно! В 2000 году РФ начинает наполняться нефтедолларами. В это время еще живы многие советские исследователи и конструкторы, равно как и кадры квалифицированных рабочих с инженерами. При желании можно было найти, проверить и запустить многие проекты. Причем каждый из них мог бы стать – за последние 17 лет – основой корпорации мирового уровня. Нет, не Чубайсовой «Роснаной», а реальной компанией-чемпионом.

Образ иной РФ Максиму Калашникову давно виден. Ведь чтобы создать Будущее, не нужны фантастические затраты. Приведу пример, простой донельзя. Чтобы учинить бессмысленную для развития страны олимпиаду в Сочи, власть выбросила 50 миллиардов долларов, на тот момент – 1,5 триллиона рублей. Чтобы нагромоздить к такому же бессмысленному ЧМ-2018 по футболу чудовищный стадион «Зенит-Арена», истратили 45 миллиардов целковых.

Сравните: чтобы создать передовую стереопечатную машину по лазерному выращиванию деталей и узлов машин из металлических порошков, зеленоградской компании «Лазеры и аппаратура» потребовалось 200 миллионов рублей. То есть, в 145 раз меньше, чем ушло на бесплодную бетонную чашу. При том, что машина «ЛиА» лучше западных аналогов и почти на 20% дешевле. В ЦНИИТ (Институт технологии поверхности и наноматериалов) отличную стереопечатную машину создали пять человек за 300 млн. рублей. Чтобы запустить производство русских металлических порошков для стереопринтеров на тульском заводе «Полема», понадобилось всего 450 миллионов рубликов, 270 млн. из которых дало государство. (Николай Ульянов. «Технология на вырост» - «Эксперт», 12-18 июня 2017 г.)

Таким образом, если бы правящие кретины потратили бы деньги не на «Зенит-Арену», а хотя бы на одно это сверхсовременное направление (аддитивные технологии), то могли бы создать процветающую новую отрасль. И в нее пошли бы деньги, как только эти машины показали себя в деле. Да и новые экспортный товар у РФ появлялся бы. А теперь представьте себе, что власть не строила бы семь новых стадионов к мундиали, а вложила бы эти средства вот в подобные проекты и разработки. А разных сферах. Сколько сожрет ЧМ-2018 без всякой пользы? Официально – почти 700 млрд. рублей. А на деле – так более триллиона. Причем останутся от мундиаля только бесполезные стадионы, что никогда не смогут наполниться и станут лишь поедать деньги на свое содержание. О том, как можно было бы использовать 50 млрд. долларов, что бездарно спалили на Сочи, вообще молчу. Только за счет отказа от Олимпиады-2014 и перенаправлении денег в индустриализацию можно было на паях с частным бизнесом поднять штук пять отраслей. Получив выгодные, работающие заводы, дающие стране рабочие места и доходы на десятки лет вперед. Заводы, что обеспечат заказы и науке, и образованию.

Но у обывателей, лишенных фантазии и кругозора, даже мысли такой не возникло. Теперь остается молиться о конце кризиса в РФ на стадионах. Чтобы понять умственный уровень расейской «элиты», поглядите пропагандистский канал «Страна». Там разные регионы показывают в «поднятой с колен». Одно и то же: жратва и сырье. И спортивные сооружения.

Так что нынешняя кремлевская братия, терпя неудачу за неудачей в новой Холодной войне, сама себя и уничтожила. Глупость, а особенно на государственном уровне, наказуема. Ведь пока «элита» РФ вцепилась в Сырьевую Трубу, весь прочий мир быстро уходит в научно-технологический отрыв. Создавая реальность, где цены на сырье сильно упадут.

СТРАНА, НЕНАВИДЯЩАЯ БУДУЩЕЕ

Если бы Максим Калашников в 2000 г. оказался на троне, то у него давно бы в стране не только новая промышленность поднялась бы. РФ стала бы страной чудес. Ибо фантазия с опорой на технократический здравый смысл есть оружие исторической победы.

В конце концов, если в твоем распоряжении есть сотни миллиардов долларов от экспорта сырья, то за каким чертом строить десятую по счету президентскую резиденцию или семь новых стадионов для профессионального футбола? Это же банально и скучно. А вот взять и попробовать построить опытные трассы скоростного транспорта – аэроэстакадного Серьезнова и струнного – Юницкого. Вот так – рискнуть и попробовать. А если хотя бы одна окажется успешной? Черт возьми, это же прорыв мирового размаха! Передвигаться по суше со скоростью в 300 километров в час, причем очень дешево. Гораздо дешевле, чем с помощью поезда-маглева или вакуумного монстра (похоже, мертворожденного проекта «Гиперпетля») Элона Маска. Это какие же экономические, социальные, экспортные возможности откроются? Дух захватывает. Вот тебе – рассредоточение мегаполисов, новые тип тканевой, футурополисной урбанизации.

А разве построить опытный футурополис с купольными домами Гребнева, с быстровозводимыми сооружениями, с модульными конструкциями – это не азарт? Чтобы потом быстро переосвоить огромные – с Германию, в 40 млн. гектаров – заброшенные с 1991 года земли? Да еще и с комбайнами-роботами из Ростова? С автоматическими умными тракторами «Кировец»? Да если еще такие футуро-агро-биополисы свяжут между собой и отличные автострады из вечного серобетона, и аэроэстакадные трассы, и легкомоторные самолеты типа «Динго» или «Жаворонок»? Прибавим сюда использование – по Ларину – выходящего на аномалиях из глубин Земли водорода для получения дешевого электричества. В воздухе мы увидим легкие самолеты с двигателями Сергеева – весьма экономичными и практически не дающими ядовитых выхлопов. На земле – авто с моторами Сергеева и Вуля, причем этот транспорт будет намного чище и дешевле, чем мертворожденная «Тесла» с дорогими и деградирующими аккумуляторами. А рядом будут авто и на сжатом воздухе, и с газогенераторами.

Разве в тех же футурополисах, равно как и в обновленных городах нельзя создать производство множества изделий новой эпохи? Материалов, легированных нанотрубками – и тех же машин «Лазеров и аппаратуры»? Их стереопечатных машин – и роботов самых разнообразных компаний? Беспилотных самолетов – и самолетов легкомоторных? Функциональной пищи будущего, над которой работает «Биоцевтика» и совершенно фантастических лекарств «Биохим-агента», которые омолаживают организм?

Только я один могу набросать два десятка проектов, в которые вложи средства и государственную поддержку, и в итоге выйдут саморазвивающиеся предприятия мирового уровня. А если бы у меня была бы «штабная структура» и широкая сеть поиска? Уверен, что в зародыше в РФ существуют сотни прорывных проектов, тлеющих и выдживающих практически без денег, на скудные собственные средства. Тут вам и электромагнитные технологии обработки семян растений, что обеспечивают высочайшую урожайность, и сверхрпрочный, но дешевый геополимерный бетон, и легчайшие, но очень крепкие материалы из глины и песка (технологии покойного Владимира Попова), и лекарства из бетулиносодержащего экстракта бересты, и ветроэнергетические установки Отарашвили, уже бескремниевая электроника Жореса Алферова… Господи, а если еще поискать на Украине и в Белоруссии, да и по всему миру – чтобы привезти к себе команды творцов? Тогда вместо дурных стадионов вроде «Зенит-Арены», вместо миллиардов, похороненных в покупке пинателей мяча, русские получили бы Мир Будущего, подвластный им.

Америка загнала русских в кольцо экономических санкций, она отрезает РФ от кредитов и технологий для нефтегазодобычи? Прекрасно! Давайте не наращивать добычу углеводородов, поелику это лишь сбивает цены на них и вообще сохраняет позорный для русских сырьевой статус. Давайте вкладывать средства в чудеса науки и техники Завтрашнего дня. Откуда деньги? Возьмем их из текущих сырьевых доходов, выпотрошим пойманных казнокрадов, надавим на Запад (а ну, возвращай нам деньги пойманных тут воров!), используем разумную эмиссию рублей. А еще надо ввести разумный, избирательный протекционизм, чтобы сделать выгодным производство множества вещей в стране. Благо, для этого уже много людей и не потребуется, роботизация пришла. Развивающаяся национальная промышленность есть первейший потребитель прорывных технологий.

Дело лишь в одном – в фантазии и воображении УМНЫХ управленцев. Именно этого и в помине нет у россиянской «элиты». Она безнадежно сера. Потому и пишу эти статьи для грядущей России – не для РФ.

РФ – страна, которая ненавидит Будущее. Она вся живет в прошлом. Дай волю ничтожной трехцветной «элите» - и страна будет каждый день ходить маршами Бессмертного полка, праздновать 9 мая и первый полет Гагарина. Ведь новых-то достижений нет, в реальной жизни – позорная сырьевая отсталость. Остается лишь одно – обращаться к памяти былых побед, когда не они, а кто-то делал запредельные усилия и чего-то добивался. Это ведь так приятно и необременительно, так безопасно – вспоминать о прошлых достижениях. Всю страну погружая в нечто подобное наркотику-флэшбэку, созданному фантазией Дэна Симмонса. Одни воспоминания о былом величии… Под их переживания так приятно опускаться на четвереньки и деградировать, угасать и стареть, уходя из истории.

В библиотеке Максима Калашникова – книги о Будущем, издававшиеся в СССР. Карл Гильзин – «В небе завтрашнего дня» и «Путешествия к далеким мирам». Обе – 1960 г. Футуристические очерки о технике Бориса Ляпунова, тоже 60-х. Или вот «Репортажи из XXI века» 1963 года, Васильева и Гущева. Вы видите подобные книги в нынешней Эрэфии? В 60-е фантазия, это стратегическое оружие, работала на полную мощь. А в РФ, этой стране торжествующей серятины, ее нет.

КАКИЕ ШАНСЫ УГРОБИЛИ «ПЖИВЧИКИ»?

Как приверженец психоистории по Азимову, знаю: необходимо скрестить Академию с Империей. Воображение, усиленное знаниями – к власти! Только так все нефтяные триллионы пойдут впрок. Господи, неужели неясно, что поздно делать очередной толстокорпусный пассажирский самолет с двумя гигантскими двигателями под крыльями, подражая Западу? Возможности этой схемы исчерпаны. Надо делать корабль с несущим фюзеляжем. Как «Перун» М-60 – проект пассажирского самолета КБ имени Мясищева (проект 1979-1991 гг.). Ведь эта машина могла превзойти лучшие западные лайнеры. Они-то летают на высоте максимум в 10 километров. «Перун» разрабатывали для полетов на шестнадцати тысячах метров, на эшелонах, где летают только бизнес-джеты богачей. Благодаря этому даже с отечественными моторами ПС-90 расход топлива у «Перуна» уменьшается в 2-3 раза по сравнению с Ту-214. Он становится меньше, чем у «боингов» и «аэробусов». Русские получают качественно новую машину, до коих и «Суперджету» и МС-21 – как до Луны. Ведь «Перун» - это уже стратоплан, летающий в стратосфере, тогда как все прочие гражданские лайнеры плавают по в верхушке тропосферы. Полет в более разреженном воздухе есть прорыв и по экономичности, и по дальности полета, оставляющий западное авиастроение далеко позади.

Но разве кто-то в Кремле заметил такой проект? Они же слишком тупы для этого. Брежнев загубил прорыв Бартини, Путин, лопавшийся от шальных триллионов – несколько прорывов сравнимого калибра. Проект «Перун» был готов – оставалось только построить пару опытных машин. Помните, как Сталин в беседе с конструктором Яковлевым в 1940-м, двигая его на пост заместителя министра авиастроения, говорил ему о том, что не зря дает одни и те же задания десятку конструкторских бюро?

«Мы и сами это прекрасно знаем, что столько самолетов нам не нужно. Но ведь из всех самолетов, дай бог, получится пять-шесть таких, которые будут годны для серийного производства. А такое количество новых самолетов нас не смущает…»

Сталин решает потратить деньги на разработку гаммы новых самолетов, а не на строительство полутора десятков футбольных стадионов, не на закупку бесполезных, но архидорогих футболистов и тренеров, не спускает миллиарды на Олимпийские игры. Нет, прежде всего нужно потратить ресурсы на самое важное, на Дело. И, как видите, Иосиф Грозный при этом глубоко вникает в суть вопроса, а не тратит время на ныряние за амфорами или полеты с журавлями. Он не втравливает страну в дорогую и бесполезную войну за тридевять земель. И уж, тем паче, не тратит деньги СССР на вложения в американские ценные бумаги. Нет, главное – развить СВОЮ страну.

Сталин об инициативном, «внеплановом» проекте самолета Горбунова в разговоре с тем же Яковлевым:

«Я не знаю, что это за проект, может быть, хороший будет самолет, а может, и плохой, но цифры заманчивые. Рискнем, пусть построит. Кстати, во что обойдется такой самолет?

- Думаю, что миллионов в девять-десять…

- Придется рискнуть, уж очень заманчивы обещания. Возможно, деньги пропадут зря, - ну что ж, возьму грех на себя…»

http://forum-msk.org/material/news/13247675.html

То есть, уже не при Ельцине, а при Путине можно было параллельно с «Суперджетом» построить и «Перун», и партию Ту-334, и провести сравнительные испытания. Нет, денег не нашлось на это, деньги истратили на лжеимперскую чушь. А ведь можно было бы построить и вообще летательный аппарат нового типа – «ЭКИП» Щукина. Проект, остановленный в РФ в 2003 году. Как раз в момент, когда страну стали заливать нефтедоллары.

«Взлет и посадка данного «рукотворного НЛО» поражают воображение обычного человека. Взлетая, самолет приподнимается над землей, плавно проплывает над ней и после этого круто уходит в небо. Точно также происходит и процесс посадки: резкий обрыв, снижение, парение над поверхностью земли или воды, полная остановка. Ни для одного из существующих самолетов, такая глиссада снижения, которая также называется птичьей посадкой, попросту невозможна. При этом ни управляемая гравитация, ни какие-либо другие виды энергии, пока еще не освоенные человечеством, к отечественному «НЛО» не имеют никакого отношения…

В данных летательных аппаратах российским инженерам-конструкторам удалось реализовать ряд новаторских технических идей:

1. Несущий корпус летательного аппарата был изготовлен в виде толстого крыла малого удлинения, которое объединяло в себе функции фюзеляжа и крыла;

2. Струйно-посадочное устройство на воздушной подушке, которое позволяло осуществлять взлет и посадку на аэродромах любой категории. В том числе на аэродромах с укороченной взлетно-посадочной полосой, на водных поверхностях и грунтовых площадках;

3. Вихревая система управления движением потока воздуха, находящаяся в кормовой части аппарата, которая обеспечивала безотрывное обтекание корпуса;

4. Использование газового топлива для увеличения дальности полета и улучшения экологичности аппарата, а также возможности его использования при прекращении добычи нефти.

Все основные технологии, которые были реализованы в рамках проекта «ЭКИП» были запатентованы не только в России, но и в зарубежных странах.

Летательный аппарат планируется оснащать достаточно экономичными маршевыми реактивными двухконтурными двигателями, а также вспомогательными турбовальными двигателями, которые обладают двойным режимом работы. Существующее оперение применяется для размещения аэродинамических рулей. При изготовлении корпуса и двигателей использовались современные стойкие к коррозии и композитные материалы, обладающие шумопоглощающими свойствами.

Главной конструктивной особенностью безаэродромного летательного аппарат «ЭКИП» было наличие специальной системы снижения лобового сопротивления и стабилизации, которая была представлена вихревой системой управления течением пограничного слоя (УПС) воздуха, а также дополнительной плоскосопельной реактивной системой, которая предназначалась для управления аппаратом на взлетно-посадочных режимах и небольших скоростях. Система УПС запатентована в России и за рубежом в США, Канаде и Европе…»

https://topwar.ru/16867-letatelnyy-apparat-ekip-russkoe-nlo.html

Лучший по экономичности западный лайнер – «Аэробус»A320-200. Его удельный расход топлива — 19,1 г на пассажиро-километр. «ЭКИП» обеспечивал экономичность в 7-20 до 11-14 грамм на 1 пассажиро-километр. Вместо того, чтобы построить пару полномасштабных опытных корабля «ЭКИП», коронованные кремлевские кретины предпочли истратить триллионы рублей на олимпиаду, покупку иностранных футболистов, на трассу «Формулы-1» и на прочую мишуру. Говоря о том, что это, дескать, укрепляет престиж России. Идиоты, вот такой футуристический воздухофлот обеспечил бы нам реальное великодержавие и подлинное глобальное лидерство! А не ваши сочинские медальки и не забитые высокооплачиваемыми дебилами голы. Вы всерьез считаете, что пинание мяча – путь к мировому лидерству. Вы хоть понимаете, что страна могла получить еще и первостатейный экспортный товар?

К числу позорно прохлопанных путинством шансов отнесу отказ от постройки опытных транспортных кораблей с уникальными турбовинто-вентиляторными двигателями НК-93. (За счет повышенного КПД и более устойчивой работы НК-93 позволяют строить воздушные корабли с более аэродинамически выгодными крыльями). Отказ от постройки легкой многоразовой авиакосмической системы МАКС НПО «Молния». Черт, все это могло вывести русский авиапром на позиции глобального опережения всех и вся! Это вам не «погосянджеты»…

Снова неспособность к фантазии у правящих кругов (вспомним Ивана Ефремова!) обеспечило стране историческое поражение. Ну какая еще фантазия? Надо же пилить и осваивать нефтяные триллионы. Некогда им воображать-то…

Поэтому поражение РФ в нынешней Холодной войне-2 предрешено. С такими-то умственно отсталыми на воеводстве…

Фантазия и знания – вот Главная Энергия национального движения вперед и ввысь, друзья мои. (Я еще поясню, почему выражение «Главная энергия» так важно для меня). Увы, закончить тему и на этой статье не удалость. Потому – продолжение следует.