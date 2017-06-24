Крах коронованных обывателей

Продолжение исследования причин поражения Кремля во Второй Холодной. Еще раз о недостатке фанатазии

Уже давно исписаны сотни томов на тему причин краха Российской империи в Первой Мировой или о роковых ошибках Сталина накануне 22 июня 1941 года. Считаю, что есть намного более актуальная тема: изучение краха нынешнего «стабилизационного» режима во Второй Холодной войне. Благо, у нас есть редкая историческая возможность: мы уже видим неминуемость фиаско Кремля, как бы он ни пытался оттянуть финал.

Посылаем подальше доморощенных «конспироложцев» (мол, все идет строго по плану). У путинства явно не было планов продуть Холодную войну-2 и отправиться то ли в небытие, то ли в Гаагу. Они терпят поражение и упускают один исторический шанс за другим именно в силу своей глупости, в силу отсутствия знаний и фантазии (http://forum-msk.org/material/economic/13363721.html).

БЕСПЛОДНЫЕ «ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ»

Если говорить совсем кратко, то после растерзания Советского Союза (1991-1993, Великая криминальная революция) в Эрэфии получилось уродливое царство победившей обывательщины и самого карикатурной бюрократии. На базисе примитивно-сырьевой экономики. Этакая тошнотворная смесь из Петросяна, системных либералов, Стаса Михайлова, Киркорова и Нашего Всего. Что изменилось с 2000 года? Вчерашние ельциноиды, пиарщики Мавроди-пирамидальщика и мародеры принялись корчить из себя великодержавников, «духоскрепителей» и чуть ли не нового Сталина. Но вышел, в общем, то ли цирк-шапито, то ли Корабль Дураков. Много о себе возомнив, бонзы шапито решили учинить вторую Холодную войну, начав с порога терпеть один провал за другим. За неимением места оставим пока в стороне внешнюю политику, Новороссию с Украиной, Сирию и военно-промышленный «водевиль». Так сказать, «вооружившись зреньем узких ос», изучим один из самых важнейших фронтов цивилизационного противостояния – научно-технический и промышленный.

Тем более, что здесь «встающая с колен» получила полный отлуп. Налицо опаснейший отрыв Запада от РФ в инноватике, в прикладной науке.

Дело в том, что где-то с 2008 года расейская «элита» (сырьевики, чинуши и ростовщики) решила построить в РФ «инновационную экономику». Что из этого вышло. Пшик.

Убийственный факт состоит в том, что созданные в Эрэфии «институты развития», все эти Агентство стратегических инициатив (АСИ), «Роснано», Сколково, «Российская венчурная компания» и пр., бесплодны. Или почти таковы. Ведь любой специалист вам скажет, что здесь в принципе не может появиться нечто совершенно, принципиально новое. Здесь только робко копируют то, что на Западе сделали за несколько лет до эрэфянского варианта. Лишь вписывают русские работы в западные проекты. Лишь рабски воспроизводят западную футуристику. Своей-то фантазии (вспомним слова Ивана Ефремова 1970 г.) у них нет, как нет.

О том, как во главе «Роснано» поставили «выдающегося инноватора» Чубайса, промолчу. Тут никаких комментариев не нужно. Убожество Кремля доказывается только самим фактом такого кадрового назначения. А каким образом было создано АСИ? Ведь Путин постоянно кивает на пресловутое агентство, обращается к разработанной ею НТИ – Национальной технологической инициативе. Что, Кремль поручил дело формирования АСИ кому-то, кто делом доказал свою способность создавать новинки науки-техники и успешно их внедрять? Кому-то калибром Теслы или Эдисона?

Нет, режим поставил во главе АСИ неких молодых людей с мутной биографией. Никак не замеченных в каких-то успехах на поприще научно-технической революции. В момент, когда мы пишем эти строки, АСИ возглавляет Песков (не путать с толкователем слов президента), сорокалетний пиарщик из МГИМО. Тот, кто мечтает превратить РФ в аналог Российской империи 1913 года, кануна революционного взрыва. Это вообще в духе нынешней власти: выкидывать прочь практиков-профи и ставить на руководящие посты молодых людей неопределенных занятий.

Итак, каким образом АСИ смогло заглянуть в будущее на 20-30 лет вперед и сформировать «форсайт» (постсоветская серость любит красивые заграничные словечки)? Они в сырьевой Эрэфии отобрали неких экспертов и отправили их плавать на пароходах по Волге (форсайт-флоты с 2012 г.). Мол, пускай в круизе заглядывают в грядущее. Кто отбирал экспертов? Какие-то «коучи» (по-русски – тренеры, наставники), по какой-то балльной системе. Кто отбирал этих «коучей» - непонятно. В общем, вышло в духе модного в Эрэфии «психоложства». Вместо серьезной работы и напряженного труда межведомственных и профессиональных групп – какие-то игры. В итоге «заглядыванье в будущее» вылилось в банальное повторение западных прогнозов. Они даже не сделали попытки найти слабину западной футурологии, вклиниться туда, где Запад явно зевнул. То есть, мы видим все те же дроны, доставляющие пиццу на дом. А никак не летательные аппараты будущего. Или не домашние фабрики, создающие вещи на месте с помощью стереопечатных машин. Совершенно отсутствует задача создания Сверхчеловека – новой расы со сверхспособностями, расы сверхтворцов.

Кто же делал пресловутое АСИ и что оное агентство родило? Читаю почти издевательскую статью в «Эксперте». Финансовый спекулянт – директор по стратегическим коммуникациям компании «Сбережения и инвестиции» Олег Гринько. Считается, что Гринько основал 150 успешных компаний в шести странах. Но почему-то ни в одной из них не остался хозяином. Да и каких-то фантастических технологических прорывов от Гринько мы как-то не слышали. На энергетику сел некий господин Рябов с венчурной компанией «Брайт кэпитал». На авиационное направление усадили никогда не летавшего космонавта Жукова, ныне – директора «Центра передачи технологий». Интересно, он в своей жизни хоть один легкий самолет спроектировал и построил? Сталин ведь как раз в управленцы авиапромом успешных конструкторов двигал. Все авиационное направление в АСИ сведено лишь к беспилотникам. Никаких легкомоторных аэромобилей, никаких автожиров-гиропланов или дирижаблей (гибридных летательных аппаратов).

А что АСИ двигает как успешные проекты? Толково работает, создавая действительно уникальную умную сеть энергоснабжения, Алексей Чалый. Ибо он – реальный технократ и новатор, создатель высокотехнологичной компании «Таврида-Электрик». Ну, по части нейроноваций что-то делается, по части автоматизации управления движением кораблей. (Правда, даже не предвидится создание кораблей нового типа, вроде подводных атомных танкеров или переднепрводных надводных Масленкова). А вот дальше…

Вот в рамах АСИ делают генетические тесты. Но там нет никакой принципиальной новизны, в мире таким занимаются 217 компаний, в США первая возникла аж в 2002 году. При этом все оборудование в данном проекте АСИ – импортное. Или вот запись сердечного ритма на смартфон и сбрасывание кардиограммы в «облако» - для удаленного анализа врачом. И что тут нового-то? Как в ином проекте – онлайн-видео-общение с докторами через браузер или мобильное приложение. Таких сервисов в мире – уже тысячи. А вот сервис подбора персональной еды – составления индивидуального здорового меню. Н-да, эпохальный прорыв…

Бесплодие АСИ по части создания принципиально нового, его стремление плестись за западными лидерами объясняется просто. РФ – страна победившего чиновного маразма. Чиновник не любит рисковать и брать на себя ответственность. Его не накажут за отставание от Запада. Потому он избирает самый безопасный для себя путь – копировать, подражать. Так точно не накажут. В Россиянии этот принцип доведен до абсурда. Только гарантированные вложения денег! То есть, в то, что уже проверено на Западе. Это там рискуют. Это там создают что-то новое. А здесь лишь обезьянничают. В Эрэфии же на это накладывается государственный идиотизм. Тупой госаппарат скаредничает там, где необходимо тратить деньги, но зато выкидывает их триллионами на всякую чушь. То есть, на финансирование опытно-поисковых работ – ни-зя! Можно, дескать, потерять деньги на некоторых НИОКР. И попасть в СИЗО, к ребятам из Следственного комитета. А вот на футбол кучу бабла спустить – это милое дело.

Потому, чтобы проект прошел в АСИ и получил государственные деньги, нужно пройти комиссии самого АСИ, проектного офиса НТИ, Сколково, Минпромторга и Минобрнауки, экспертного совета из академиков, департамента научно-технической политики. (Сергей Тихонов. «Продвинутая реальность» - «Эксперт», 12-18 июня 2017 г.) Понятное дело, что пройти все эти сита практически невозможно. Ибо вся история новаций говорит, что «признанные специалисты» всегда зарезали действительно новое. Они объявляли бредом летательные аппараты тяжелее воздуха, радар, звукозапись, сетевую связь. Я об этом книгу целую написал.

Нет ничего удивительно в том, что подобные «институты развития» в РФ в принципе не могут породить ничего принципиально нового. То есть, страна обрекается не только на вечную отсталость, но и на крах в Холодной войне-2. Ибо как ты победишь, если сам не создаешь Будущее? Если послушно трусишь за Западом?

Когда-то нынешняя «элита», громя СССР, орала, что советская система забюрократизирована донельзя. Что советская бюрократия отторгает инновации, что их приходится ВНЕДРЯТЬ силой. А что вы создали взамен? Обладая убогой фантазией, вы довели советские пороки до апофеоза, до карикатуры в стиле Салтыкова-Щедрина.

Стоит ли удивляться тому, что вы теперь, после Крыма, так проигрываете Западу и довели РФ до ручки? Судьба СССР вас ничему не научила.

РОДИВШИЕ МЫШЬ…

Но продолжим исследовать то, какую «инноватику» создает режим бюрократов с замашками мелких уголовников. Они и тут все свели к имитации дела.

Читаем начало пресловутой «Нацтехнологической инициативы»:

«…Перед Россией остро стоят задачи преодоления «ресурсного проклятия», диверсификации экономики и повышения ее глобальной конкурентоспособности.

Решать эти задачи предстоит в условиях разворачивающейся глобальной технологической революции, которая будет неуклонно набирать обороты в течение ближайших 10–15 лет. Появление беспилотного транспорта, персонализированной медицины и питания, нейротехнологий, интеллектуализация энергетики ифинансов, создание виртуальных миров изменят парадигму существования человека и базовые принципы функционирования экономики.

Экономики стран, отдельные компании и граждане могут столкнуться с трудностями в приспособлении к новой реальности. Государства должны будут обновлять существующую и строить новую инфраструктуру, адаптировать стандарты и регулирование под нужды экономики будущего, решать вопросы обеспечения технологической независимости. Бизнесу предстоит адаптироваться под новые сервисные бизнес-модели и научиться работать еще более глобально.

Автоматизация и интеллектуализация рутинных операций окажет существенное влияние на рынок труда и возможности трудоустройства. Как нынешним, так и будущим работникам нужно быть готовыми к постоянному обновлению наборов своих компетенций – без этого они из-за замещения человека искусственным интеллектом могут быть вытеснены с рынков труда.

За счет массового применения технологических решений на порядок увеличится зависимость граждан от технологий, продуктов и сервисов на их основе и от их производителей. Те страны, которые смогут развить глобальные высокотехнологичные компании, существенно увеличат свое влияние на происходящие в мире события и глобальные процессы.

Эти изменения будут происходить в контексте усиления глобализации и ее перехода в качественно новое состояние. Усиление глобализации проявляется в продолжающемся росте трансграничной мобильности товаров, услуг, инвестиций, технологий, инноваций, знаний и человеческого капитала. Одновременно нарастает глобальная конкуренция, в том числе за ресурсы, технологии, таланты. Меняется характер международного разделения труда – происходит переход к модели создания добавленной стоимости в рамках глобальных цепочек, структура которых определяется логикой построения конкурирующих друг с другом торгово-экономических блоков и политических альянсов…»

Наукообразно? Да. Но только размыто. Обычная либеральная муть без четкого образа Русского Будущего. Без указания той великой цели, которой нужно достичь. Нам предлагают приспосабливаться к тому, что делает враг – но не творить свое Будущее, не делать что-то первыми в мире.

Давайте сравним. Когда Сталин повел СССР на глобальное восхождение, он и его команда четко осознавали задачу: Первая Мировая война «недовоевана», неизбежна еще одна всемирная схватка. Она будет войной моторов, авиации, больших скоростей. Значит, СССР должен стать мощной научно-промышленной державой, превратить науку в невероятную производительную силу, совместить НИИ и заводы, овладеть атомной энергией (задача ставится в 1940 г., до войны), выйти в космос (фильм «Космический рейс» - 1936 г.)

Хотя при Сталине не писали никакой «НТИ», но все знали, что нужно искать, делать и быть мировыми первопроходцами в науке и технике. Почитайте журналы тех времен: они бурлят идеями и проектами. При этом правящая в СССР команда отлично понимала, что стержень всего – индустриализация. Ибо лишь мощный и современный реальный сектор дает жизнь и науке (прикладной и фундаментальной), образованию (реальная востребованность классных специалистов) и даже культуре.

В сырьевой РФ «технологическую инициативу», получается, проводят без индустриализации страны. Для обывателей технологии, видать, живут какой-то отдельной жизнь, они, выходит, некие идеальные сущности по старику Платону.

Вот Будущее по Максиму Калашникову: мир вошел в новую глобальную войну. Хозяева Запада стремятся сделать США единственной Державой-Островом, защищенным двумя океанами от прочего мира, сброшенного в пучину войн, расколов, смут и архаизации. США становятся центром Великой Глобалии, где создается кастово-рабовладельческое общество (апогей либерализма), а правящая каста становится буквально новой расой. Усовершенствованной с помощью нано-био-информационных технологий и к 2045 г. обретающей физическое бессмертие.

Видят ли что-то подобное авторы «НТИ»? Нет, конечно. У них – жидкий «идейный супчик». Они не осознают того, что идет война нового типа.

Но и это – еще полбеды. Нет духа дерзости и уверенности в том, что мы, русские, можем все. Что творчество не имеет границ.

ЧТО СТОИТ ЗА КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ?

Вчитаемся в текст «НТИ»:

«Единственным способом диверсификации и повышения конкурентоспособности российской экономики в складывающихся условиях является объединение усилий и ресурсных возможностей высокотехнологичного бизнеса, государства и общества в таком формате, который обеспечит системную концентрацию интеллектуального, творческого потенциала и сбалансированное дополнение природных, территориальных и других ресурсов страны новыми, создаваемыми на основе практического использования прорывных технологий с учетом открывающихся глобальных возможностей.

Именно в этой логике реализуется проект Национальная технологическая инициатива (далее – НТИ). Настоящий документ предлагает к широкому обсуждению ключевые гипотезы Стратегии Национальной технологической инициативы, сформированные многочисленным сообществом уже вовлеченных и создающих НТИ единомышленников…»

Красиво сказано! Но мы отлично знаем, что в сырьевой стране инновационное развитие невозможно. Только там, где есть технологически изощренная, живая и развивающаяся индустрия, инновации востребованы. Дух (наука и новаторство) не могут жить отдельно от тела (индустрия). Прорывные новшества сперва появляются на внутреннем рынке, производят сенсацию – а затем триумфально врываются на глобальный рынок. В РФ этого нет. Как нет и сильных высокотехнологичных корпораций. «Нацдостоянием» Беловежской России считаются «Газпром» и «Роснефть».

Мы знаем, что для инновационного развития государство должно, развивая прежде всего наукоемкую индустрию и высокотехнологичное агрохозяйство, при этом обеспечивать дешевые и доступные, долгие кредиты всем, кто разрабатывает и использует научно-технологические новинки. Оно обязано давать им налоговые льготы и софинансировать перспективные работы. Вы это видите в РФ? Наоборот, государство делает все, чтобы в стране осталась лишь добыча сырья. Дорогие кредиты и варварские налоги давят все сложное и наукоемкое.

Интересно, много ли даст партнерство с таким государством, да еще и при слабости научно-технических компаний в РФ?

В Китае (далеком от идеалов англосаксонской неолиберальной модели) государство «вручную» отдает заказы перспективным компаниям (о примере «Хуавея», получившего «тепличные» условия и щедры госзаказы в начале пути, уже писано-переписано). В РФ власти с садизмом и надменностью на каждом шагу отказывают русским инновационным компаниям, приносящим даже лучшие в мире разработки. Власть все время предпочитает иностранное. То же китайское.

Интересно, какая НТИ может быть воплощена с таким государством?

Потому все написанное – всего лишь лакировка действительности, всего лишь верноподданническое замалчивание главного.

БУДУТ ЛИ ПРОРЫВЫ?

Но почитаем еще:

«…НТИ фокусируется на развитии новых технологических рынков, так называемых Blue Oceans, появляющихся вследствие происходящей технологической революции. Этот выбор для НТИ объективно обусловлен перспективностью и динамикой их роста, а также тем, что практически невозможно конкурировать с транснациональными корпорациями на уже сформировавшихся в глобальном масштабе рынках. Рыночные стандарты и критическая масса интеллектуальной собственности выступают труднопреодолимым барьером для входа, оставляя возможность лишь на точечные успехи. При своевременном встраивании в процесс формирования только возникающего нового рынка получаемые дивиденды перекрывают потери от отказа конкурировать на традиционных рынках, тем более что динамика развития новых рынков будет на порядки выше.

Выбор перспективных новых технологических рынков осуществляется в строго определенной логике на основании следующих 7 критериев:

1. Рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе с прогнозируемым объемом не менее 100 млрд долл. США к 2035 году.

2. На текущий момент рынка нет либо на нем отсутствуют общепринятые или устоявшиеся технологические стандарты.

3. Рынок предпочтительно ориентирован на потребности людей как конечных потребителей (приоритет B2C над B2В).

4. Рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники заменены на управляющим программным обеспечением (Х-нет).

5. Рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и национальной безопасности.

6. В России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка.

7. В России есть технологические предприниматели с амбициями создать глобальные компании – лидеры на данном новом высокотехнологичном рынке…»

Отлично! Немного на пиджин-рашене (можно было сказать все-таки «Голубой океан», а не «Блю оушен») вроде бы сказано, что нужно открывать совершенно новые рынки, создавая еще невиданные в мире продукты. Тогда и открываются совершенно новые рынки, бескрайние и глубокие, аки море-океан. Согласен, это именно так. Русским бесполезно лезть на рынки автомобилей – они давно и плотно заняты. Надо делать нечто совершенно прорывное. Вроде аэромобиля или вообще принципиально нового вида транспорта.

Иной раз глупо считать все «на бабки». Кто в 1933 году мог оценить перспективный рынок космонавтики и спутниковых услуг? Ну хорошо, как АСИ предлагает добиваться поставленной сверхамбициозной задачи.

«…В соответствии с этими критериями выделены следующие перспективные рынки НТИ, развитие которых во многом определит облик глобальной экономики 2035 года: Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Фуднет, Хелснет, Энерджинет, Сейфнет, Финнет и Медианет.

Работа на глобальных высокотехнологичных рынках является прерогативой бизнеса, поэтому в НТИ именно бизнес играет ключевую роль. Только технологические предприниматели способны создавать российские глобальные высокотехнологичные компании, а при поддержке государства и общества этот процесс может быть существенно ускорен. В рамках НТИ ставка делается на бизнес, который продемонстрирует высокую способность как к созданию новых конкурентоспособных технологических решений, так и к использованию современных моделей управления, иными словами – на тех, кто обладает «геном НТИ»…»

Правда? Попробуем разгрести эту кучу вполне чубайсоидных глупостей. Вы можете показать мне в «элите» РФ носителей гена научно-технической революции? То есть, реальных капитанов успешных наукоемких компаний? Грефа и Чубайса-Роснанового не предлагать. Ни единого! Одни ростовщики, бухгалтеры, чиновники да сырьевики.

Если самозваные «стратегические инициаторы» из АСИ (пока из себя ничего не представляющие) внимательно поглядят на Запад, то увидят там отлично работающую тандем-схему «государство как инноватор – частный бизнес».

Итак, частный бизнес очень редко создает прорывные, принципиально новые технологии. Никто из частников не мог бы вкладывать огромные деньги в создание космонавтики, компьютеров, в освоение ядерной энергии. А ведь именно ядерный и космический проекты и породили множество «попутных» технологий, подобных искрам от факела из дюз взлетающей ракеты. Чтобы овладеть атомом и выйти в космос, государству пришлось профинансировать создание того, что потом разовьется в огромную отрасль электроники, в коммерческие спутники, в компьютеризацию, в Интернет и мобильную связь. Так что самые прорывные проекты сначала финансирует государство, выступая как Инженер Будущего. Оно вкладывает деньги туда, куда их никогда не вложит частный бизнес, скованный необходимостью давать прибыль в обозримом будущем. Бизнес – спринтер, максимум – бегун на средние дистанции. Государство – марафонец.

Для этого государство создает и финансирует Мегапроекты, создающие Будущее, формирующее его облик.

Такими мегапроектами в США были не только атомный и космический, но и расшифровка генома человека, и строительство сети хайвеев, и массовое жилищное строительство. Сюда же отнесем госпрограммы создания тяжелой и дальней авиации в 1930-1940-е. Систем радиолокации и дальней радиосвязи. Дешифровальных систем. Так что не только частный бизнес, как пишут неучи из АСИ, но и умное государство во главе с технократами создает прорывы в Будущее.

При осуществлении таких государственных мегапроектов к делу привлекаются частные корпорации – как субподрядчики. Ну, а затем новые, еще сырые и не очень совершенные технологии, отдаются в развитие предпринимателям. А уж они из них делают компактные и красивые «конфетки». Если вы внимательно посмотрите на всю феерию западных передовых технологий, то они – это «искры» именно государственных мегапроектов 1930-1960-х годов. Нанобиомед-прорывы? Последствия государственного проекта по расшифровке генома человека, законченного в 2000 г. Алгоритм очевиден: сначала государство открывает новые «голубые океаны», а затем в них пускаются каравеллы частного бизнеса. Предложенная нам «НТИ» предлагает давать государственные гранты лишь тем компаниям, которые уже получили какие-то деньги «по концепции софинансирования «Friends, Fools, Family»…» То есть, от друзей, дураков и семьи. Авторы документа не очень любят русский язык, как видите, комплекс национальной неполноценности у них зашит в подкорку. Они Западу в рот глядят. Интересно, как они будут отбирать проекты, не имеющие аналогов в мире. То, что они предложили как принцип государственного софинансирования, выбросил бы за борт не только Циолковского, но и Королева с Вернером фон Брауном. Им бы пришлось, чтобы строить космические аппараты, сперва найти деньги у дураков и родных. Но, слава богу, люди середины ХХ века таким идиотизмом не страдали.

А вот в АСИ страдают. Как и беспроектностью. Разве «НТИ» АСИ предлагает нам какой-то стройный набор тех русских мегапроектов, что могут и в океаны нового нас вывести, и сделать то, чего не делал еще никто в мире?

«НЕТЫ» ПО АСИ

Вместо этого – набор «основных направлений», «нетов»-сетей. (Русского языка в АСИ явно стесняются). Итак, что предлагает нам пресловутая «НТИ»?

Итак, Автонет - – рынок беспилотных транспортных средств и комплексных решений и услуг на их основе. Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 3 трлн долл. США к 2035 году (20% автомобильного рынка в целом), а возможная доля России – на уровне 3-5%.

Аэронет - – рынок сервисов на основе авиационно-космических и беспилотных аппаратов (фокус на грузоперевозках, дистанционном зондировании земли, точном земледелии, поиске и спасании). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 0,4 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 10-12%.

Маринет - – рынок глобально распределенных интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения мирового океана (фокус на сегментах е-Навигации, морской энергетики,инновационного судостроения). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 1,6 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 10-15%.

Фуднет - – интеллектуальный рынок производства и распределения питательных веществ и пищевых продуктов с индивидуальной логистикой (фокус на персонализированном питании, геномике, альтернативных источниках продовольственного сырья, точном земледелии и органическом сельском хозяйстве). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 3,6 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 5-10%.

Хелснет (Здравосеть) - – рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных препаратов, технологий индивидуального контроля состояния здоровья и профилактики заболевания (фокус на сегментах превентивной медицины, информационных технологиях в медицине, спортивного здоровья, здорового долголетия, медицинской генетики, биомедицины). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 1,5 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 4-6%.

Нейронет - – рынок информационного обмена следующего поколения, продукты и сервисы которого основаны на знаниях о мозге и направлены на расширение ресурсов мозга (фокус на сегментах НейроФарма, НейроМедтехника, НейроОбразование, НейроРазвлечения и спорт, НейроКоммуникации и маркетинг, НейроАссистент). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 1,8 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 2-3%.

Энерджинет - – рынок сервисов интеллектуальной энергетики, экосистема производителей и потребителей энергии, которые беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией (фокус на сегментах комплексных систем и интеллектуальной энергетики). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 0,7 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 3-12%.

Финнет - – рынок децентрализованных финансовых систем, основанный на технологиях распределенного реестра и новых подходах к оценкам рисков на основе искусственного интеллекта (фокус на сегментах электронных платежей, инфраструктурных услуг и E-Residency). Объем мирового рынка и возможная доля России на нем уточняются.

Сейфнет - – рынок продвинутых систем и сервисов безопасности информационных и кибер-физических систем (фокус на устройствах и прикладных системах обеспечения безопасности, безопасности сетей, платформ управления и приложений, интеграционных индустриальных услугах). Объем мирового рынка прогнозируется на уровне 2,1 трлн долл. США к 2035 году, а возможная доля России – на уровне 3-5%.

КУЧА КИРПИЧЕЙ ВМЕСТО ДОМА

Максим Калашников и его друзья в своих книгах предлагают именно мегапроекты, а не расплывчатые «неты». Например, «Россия-2045» - победа над физическим старением человека и создание новой расы, способной вести космическую экспансию. Добиваясь этой сверхцели, ты решишь множество попутных задач, породишь шлейфы новых технологий. Более того, вовлечешь в процесс массу иностранных амбициозных корпораций. Не только своих. Ибо никаких международных стандартов насчет бессмертия нет, равно как и плотно занятых рынков. При этом мегапроект включает в себя все описанные в «НТИ» сети-«неты», он придает им смысл и единство замысла.

Мы предлагаем мегапроект футурополисов и новой, усадебной урбанизации. (Посмотрите труды Юрия Крупнова). С такими же эффектами создания массы технологий и ноу-хау на пути к конечной цели. Причем новая, футурополисная урбанизация сопряжена с массовой авиатизацией и развитием новых видов скорого наземного транспорта.

Здесь же – мегапроекты создания новых, роботизированных производственных систем, создания принципиально новых видов скоростного транспорта и т.д. Зачем повторять свои же книги?

Очень логичным было бы принятие мегапроекта развития нового села и агрохозяйства, а не непонятного «Фуднета» (Продсети). Здесь мы увязали бы воедино и «чистое», целебное продовольствие с развитием агропромышленного комплекса, с новой урбанизацией, с развитием нескольких отраслей машиностроения, авиатизацией, с дорожным строительством и даже с демографией и обустройством соотечественников!

Весьма логичной была бы и программа «Новый воздушно-космический флот», куда можно включить не одни лишь беспилотники, но и перспективные грузовые самолеты. Например, проект триплана с привешиваемыми модулями «Геракл» (НПО «Молния»). Сюда же органично легли бы и новые «Русланы», и перспективный дальний турбовинтовой лайнер, в варианте как грузовика, так и пассажирского корабля. Здесь же были бы и перспективный гиперзвуковой самолет-высотник, и массовые, дешевые аэромобили-авиетки. И еще – целая гамма космических проектов. Скажем, «мост» между авиацией и космонавтикой – многоразовый легкий челнок с воздушным стартом МАКС. Проекты воздушного запуска ракет-носителей. (Это – резкое удешевление вывода нагрузок на опорную орбиту, расширение рынка космической техники и услуг).

Здесь же Максим Калашников видит проект новой ракеты-носителя с возвращаемой (планер с раскладными крыльями) первой ступенью. Это вам не авантюристический, неокупаемый проект Маска с посадкой первой ступени по-лунному!

Здесь же открывается «голубой океан» в создании гибридных (скрещение дирижабля и самолета) летательных аппаратов, автожиров-гиропланов, планерных поездов, использующих даровую силу струйных течений в статосфере. Да-да, надо вспомнить прежние планы стратонавтики! Ибо все перечисленное сейчас – совершенно свободный рынок, где конкурентов нет и где мы можем задать свои стандарты!

Но вместо четких и логичных «составных» проектов «НТИ» предлагает какие-то не по-русски названные (уже подражательность закладывается!) и аморфные «неты» (сети). Продовольственную, воздушную, энергетическую и т.д. Спору нет, это уже огромный шаг вперед для сырьевой РФ. Но если переводить это на язык проектности, то мы видим кучу кирпичей, а не здания.

Это как если бы при создании атомной промышленности ставились бы не четкие цели (создание ядерной бомбы и атомной электростанции), а куча из «сети обогащения урана», «сети добычи урана», «сети из разработки корпусов изделий», «сети из очистки графита» и так далее.

То есть, проектного подхода нет. Как нет в предложенных нами «сетях» и важнейших направлений. Где там станкостроение? Или роботика? Вместо целеустремленности – либеральная «болезнь Альцгеймера», аморфность, неверие в собственный национальный гений. Вы что, хотите собирать все ваши новшества из импортных узлов и деталей, как провальный «Суперджет»? Провалитесь снова.

Вы заявляете о том, что надо прорываться на тех направлениях, коих нет нигде в мире. Но система ваших «нетов» - это воспроизведение западного видения будущего. Западного проекта. Ничего открывающего «голубые океаны» вы так и не предложили. Зато комплекс провинциальной неполноценности и подражания – во весь рост.

Не знаю, как вы, а Максиму Калашникову не верится в способность таких вот АСИ находить и развивать то, что откроет русским путь в «голубые океаны».

ХВАТИТ ЛИ ФАНТАЗИИ И СМЕЛОСТИ?

Мне ясен принцип прорыва в «голубой океан». Пускай западные корпорации-гиганты тратят кучу денег на какое-то новое лекарство по борьбе с вирусами. Нам нужно найти средство (например, экстракт березовой коры), который позволяет защититься от вирусов и даже лечить гепатит Ц. Развивая такое необычное направление, мы вырываемся на оперативный простор, тратя при этом гораздо меньший объем средств.

Запад может истратить миллиарды долларов на автомобиль будущего. Мы обходим его, создав летающий мобиль. Достаточно дешевый и доступный. Не нуждающийся в дорогах.

Запад и Восток могут потратить уйму денег, создав архидорогие и энергопрожорливые магнитопланы-маглевы или вакуумную «Гиперпетлю». Этот транспорт дорог, капризен и никогда не окупится. Вместо этого мы можем создать скоростной, но дешевый наземный транспорт – вроде аэроэстакадного (по Бартини) или струнного (Юницкого).

Это – неожиданные, асимметричные ходы. Сюда же отнесем и возможные технологии, созданные на основе неожиданных «лженаучных» находок. (Когда-то и нынешняя физика считалась лженаукой). Вот факт с открытием отца и сына Лариных: «еретическая» теория строения Земли позволила им найти множество выходов природного водорода на поверхность.

Может ли не только АСИ, но и вообще инновационная система РФ отыскать и развить такие прорывы?

Нет! Как видите, в АСИ даже русским языком говорить стесняются. Откуда взяться способности поверить в то, что русские могут совершать чудеса и обгонять своими разработками весь мир? В РФ уже собрались воспроизводить авантюристический проект «Гиперпетли» «масковцев» и строить свои магнитопланы, но даже не продуют соорудить опытную трассу для аэроэстакадного транспорта Серьезнова, последователя Роберта Бартини. Опять рабское низкопоклонство перед заграничным!

Максим Калашников предложил еще несколько лет назад: вместо непонятного АСИ – Агентство передовых разработок. Общее, не военное. Оно широко использует механизм открытых конкурсов по типу советского конкурса 1930 года (когда правительство просило решение проблемы производства отечественного каучука, чтобы не разоряться на закупке его в Бразилии). В конкурсах могут участвовать все – от студенческих и гаражных команд до крупных корпораций и НИИ. Инженеры и технократы в Агентстве передовых разработок вполне могут ставить прикладные задачи. Равно как и отбирать полезные инициативы.

РАН – реформировать, усилив ее прикладные функции. Увеличить ее финансирование, заменив Комиссию по лженауке и на Центр экспериментальной проверки открытий и изобретений. Для конкуренции РАН создается Вторая Академия, максимально прикладная.

Государство не только проводит новую индустриализацию и не только поощряет создание межотраслевых промышленно-научных центров, но и строит параллельное, «опричное» государство. Для проверки инноваций в деле. Армия превращается в полигон будущего. Тут имеется в виду не только оружие, но и продовольствие, и энергетика, и строительство, и снаряжение для выживания, и развитие человеческих способностей. Армия превращается в Военно-научные силы. «Роснано» перестает ставить задачи сама себе: она получает заказчиков в лице Агентства передовых разработок, оборонной индустрии, авиационных и космических предприятий.

Вот то, что предлагаем мы. И что мы намерены делать в России после экономического краха, когда нынешняя система прикажет долго жить.

Что мне напоминают все эти АСИ и НТИ? Представьте себе, что на носу сырьевой баржи, плывущей по течению, построили киношную, бутафорскую рубку звездолета «Энтерпрайз». (Именно его, западного, а не ефремовского «Темного пламени»). С эргономичными креслами, красивыми пультами и дисплеями. На экранах показывают красивые картинки. А баржу объявили межпланетным кораблем.

Но это – всего лишь баржа с кучей сырья.

Мы имеем дело с фиктивно-демонстративным продуктом. С липой.

Любопытно было все-таки изучить, какой инноватикой занимается молодая прислуга сырьевой клики. Со своей фантазией у нее тоже крайне туго…

(Окончание следует)