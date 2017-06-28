О шоу в Удмуртии: 50 оттенков серого

Рассматривайте визит главы государства в Удмуртию (изучать обстоятельства расселения трех бараков в Ижевске) как дешевое шоу. Если президент РФ вынужден играть роль "волшебника в голубом вертолете", означает сие лишь одно: вся ваша "вертикаль" ни черта не работает. Если Путин занимается таким, а не маркроэкономическими вопросами и выводом РФ из системного кризиса, то дела плохи.

Владимир Владимирович, площадь аварийного и ветхого жилья в Эрэф - почти 94 млн. квадратных метров (3% от общего жилфонда). Чтобы расселить аварийку, нужны затраты (при современных технологиях строительства - 500 долларов за метр) - 47 миллиардов долларов. Эти деньги вы уложили в никому не нужную Сочинскую олимпиаду. Даже больше - 50 млрд. долларов. Если приплюсовать сюда затраты на мундиаль-2018, на казанскую универсиаду, на грядущую универсиаду 2019 г., на помощь Асаду и на спасение экономики Киргизии - то выпрет цифра за 100 млрд. долларов. Выброшенных в никуда. А вы повесили дело расселения аварийки на нищие регионы. У них и помимо этого проблем - за гланды. Включая и приходящие в упадок мосты через реки (Кострома), и гнилые системы отопления. Денег в регионах из-за падения производства и отсоса всех вкусных налогов в Москву нет, уважаемый вы наш.

Так что дешевое шоу нас не обманывает. Даже из него торчат уши бездарности и тупости "вертикали". Вы хотели "подсветить" назначенное в главы Удмуртии "юное дарование", бывшего главу ОНФ Бречалова? Ну, пятьдесят отттенков серого, чего уж говорить. Уже метания: а как же "восходящая звезда" в виде тульского губера Дюмина, бывшего телохранителя? Никак, разочаровал? Ну да - нам умные не нужны, нам преданных подавай.

Попутно Сам провел совещание в концерне "Калашников". Где ему сказали о невеселой картине. Оказывается, стабильной загрузки заказами ВПК нет.

"...Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил не забывать об «оборонке». Он пояснил, что при выполнении госпрограммы вооружений на период 2018–2025 годов необходимо соблюдать ритмичность загрузки предприятий ОПК, особенно в авиационной отрасли и морском судостроении. — Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой — падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей. Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание о сохранении запланированных объемов финансирования ГПВ, ну или хотя бы, чтобы они не так сильно колебались, в пределах 10–15%, — сказал руководитель корпорации..."

Вот бы чем заняться-то главе государства - а не всякой фигней. Ведь вы уже поймали оборонку в капкан, начав вливать в нее увеличенные объемы денег с 2011 года. Почему капкан? Потому что деньги от нефти кончились. Вы уже вынуждены сокращать оборонный заказ, обрекая ВПК на крах. Почему? В Эрэфии совершили небывалый идиотизм: сделали ВПК чисто военным производством, без гражданской составляющей. В СССР (как и в США) поступали умнее. Военные предприятия (за небольшим исключением) производили (и производят в Америке) мирную продукцию. В СССР это были отнюдь не сковородки, как вещал недавно В.Путин. Военные предприятия параллельно (задолго до Горбачева) выпускали стиральные машины-автоматы, телевизоры (например МРТЗ, часть зенитно-ракетного концерна), радиоприемники, компьютеры, электромеханические игрушки, миксеры, электрический инструмент, катера и лодки, мотоциклы, бытовую технику, оборудование для пищевой индустрии, медицинскую технику и т.д.

Вместо того, чтобы уже в 2011-м иметь программу параллельного развития еще и гражданской продукции, расейский ВПК сделали чисто военным производством. И спохватились лишь в 2016-м, когда бабло кончилось и появилась угроза остановки производств из-за сокращения оборонных трат.

Ловушка налицо: "Надежда только на бюджетное финансирование в развитии промышленности, это, конечно, не совсем правильно. Предприятия ОПК должны сами искать инвесторов, разрабатывать новые виды не только военной, но и гражданской продукции. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, «предприятия ОПК должны перестать ориентироваться на исполнение гарантированных контрактов в рамках гособоронзаказа». По его мнению, необходимо ориентироваться и на самостоятельный поиск гражданских заказов. «Ситуацию нужно выправлять, постепенно отучать оборонные предприятия от ориентации на гарантированный государственный заказ». При этом генераторами процессов изменения диверсификации должны стать сами интегрированные предприятия, у которых имеются разнопрофильные активы..."

Граждане Рогозин и Путин! А вы знаете, что для того, чтобы ВПК мог выпускать гражданскую продукцию, и чтобы вокруг "оборонки" появились "пояса" из частных фирм, этим занятых, нужно:

1. Ввести разумный протекционизм, чтобы производить что-то в РФ было выгоднее, чем завозить сюда готовое, заграничное.

2. Обеспечить доступные (под 3% годовых, на 5-10 лет) кредиты.

3. Дать предприятиям реального сектора те же налоговые вычеты и льготы, что имеют производители КНР и Запада, вкладывающие прибыли предприятий в их осовременивание и техническое перевооружение?

Знаете ли вы, что в Эрэфии ни одного из этих факторов нет, причем благодаря политике Кремля?

Так что же будут производить оборонщики в рамках вашей "новой конверсии"? Вы на этот вопрос по существу ответьте, без банальностей. Как можно что-то производить, тягаясь с "Сони" или "Самсунгом", имея расейские проценты по кредитам и ваши дебильные налоги? Ваши все более растущие поборы по любому поводу? И что вы будете делать, когда в 2020 году ВПК столкнется с сильнейшим падением госзаказов?

Ась? Не слышу!