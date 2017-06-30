Кризис, рабочий класс и большевики

Так как магнаты земли и капитала всегда пользуются своими политическими привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий и для порабощения труда, завоевание политической власти стало великой обязанностью пролетариата.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Вряд ли надо говорить, что российская общественная жизнь находится в глубоком кризисе. Об этом ярко свидетельствуют банкротство банков (отзыв лицензий), хронический застой в промышленности, массовое разорение мелких и средних предпринимателей, рост безработицы, падение зарплаты и т. д., с одной стороны, и расширение географии военных конфликтов (Украина и Сирия), с другой стороны. «При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике». (В. Ленин, «О Лозунге Соединённых Штатов Европы).

В периоды кризисов рабочий класс, политически спящий в периоды подъёма экономики, приходит в движение, поднимается на экономическую борьбу (повышение зарплаты, улучшение условий труда, снижение цен на жизненно необходимые предметы потребления и т.д.). Конечно, в отдельных случаях экономическая борьба приводит к улучшению условий жизни рабочего класса. Но поскольку она ведётся на основе капиталистических отношений, она ничего не изменяет в отношениях между рабочим классом и капиталистами. «Как лучшая одежда, пища, лучшее обращение в более или менее значительной peculium не уничтожает для раба отношения зависимости и эксплуатации, точно так же это не уничтожает отношения независимости и эксплуатации и для наёмного рабочего». (К. Маркс, Капитал, т. 1).

При таком положении дел с экономической борьбой на большевиков ложится долг направлять рабочий класс на путь политической борьбы, на путь завоевания государственной власти. В противном случае рабочий класс всегда будет оставаться игрушкой в руках политических дельцов, использующих их в интересах капиталистов, о чём свидетельствует тот факт, что при каждом кризисе эти дельцы отвлекают его от борьбы за политическую власть на борьбу с коррупцией, с беспределом чиновников, на борьбу за сохранение капиталистических предприятий. А для того чтобы политическая борьба рабочего класса достигала цели, надо разъяснять ему его бедственное положение с точки зрения причин экономического кризиса.

Что такое кризис? Момент, когда все противоречия капитализма обнаруживаются со всей очевидностью. Без видимых причин останавливается торговля. Рынки переполняются массой не находящих сбыта товаров, производство останавливается, массы производительных сил и предметов потребления расточаются и уничтожаются, банкротства следуют за банкротствами, растёт безработица, падает зарплата у занятых рабочих и т.д. Застой длится годами, пока накопившиеся товарные массы, более или менее обесцененные, не разойдутся, наконец, и не возобновится постепенный рост производства и торговли. «Мало-помалу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, промышленная рысь переходит в галоп, уступающий своё место бешенному карьеру, настоящей скачке с препятствиями, охватывающей промышленность, торговлю, кредит и спекуляцию, чтобы после отчаянных скачков снова свалиться в бездну краха» (Ф. Энгельс). И так постоянно, начиная с 1825года, когда разразился первый мировой кризис, кризисы повторяются регулярно каждые 6-8-10 лет.

В чём причина экономических кризисов?

Одни экономисты считают, что экономические кризисы вызываются низким уровнем потребления масс. Но низкий уровень потребления масс существовал во всей предшествующей истории человечества, а экономические кризисы появляются только с возникновением капитализма. Более того, как раз перед экономическим кризисом заработная плата основной массы трудящихся √ наёмных работников повышается, следовательно, потребление находится на наиболее высоком уровне. Однако экономический кризис всё-таки наступает. Напротив, капитализм выходит из экономического кризиса при наиболее низком уровне заработной платы. Значит, изменения в уровне потребления масс сами по себе не могут объяснить причину экономических кризисов.

Другие экономисты считают, что причиной экономических кризисов является анархия производства. Действительно, несоответствие между производством и платежеспособным спросом √ одна из причин общего перепроизводства. Однако анархия производства свойственна капитализму и в период подъёма и в период кризиса. Более того, анархия существовала и тогда, когда не было капитализма. Значит, главную причину экономических кризисов нужно искать в другом.

Так как же выяснить, в чём заключается главная причина экономического кризиса?

Это легче всего сделать с точки зрения цели капиталистического производства √ производства прибавочной стоимости, или проще говоря, прибыли. «Производство прибавочной стоимости или нажива √ таков абсолютный закон этого способа производства». (Карл Маркс, Капитал, т.1).

Но заканчивается ли производством прибыли капиталистический процесс производства? Нет, не заканчивается. Производством прибыли заканчивается только первый акт капиталистического процесса производства, непосредственный процесс производства. Капитал всосал определённую массу прибыли. Теперь наступает второй акт капиталистического способа производства: извлечение прибыли. Как извлекается прибыль? Путём продажи; чтобы извлечь прибыль, необходимо всю товарную массу, весь продукт продать. Где и как капиталисты продают свою товарную продукцию? На мировом рынке, в условиях конкурентной борьбы. В чём выражается конкурентная борьба? В том, что каждый капиталист стремится присвоить себе как можно большую часть совокупной прибыли, произведенной всем общественным капиталом. Стремясь увеличить свою долю прибыли, каждый капиталист постоянно расширяет производство и выбрасывает на рынок всё новые и новые массы товаров, надеясь, что они будут реализованы. Как продавцы товаров, капиталисты заинтересованы в расширении покупательной способности трудящихся. Однако капиталист не был бы капиталистом, если бы он не стремился ради увеличения прибыли ограничить заработную плату рабочих. А рабочие важны для рынка, они являются основными покупателями конечных продуктов капиталистического производства √ предметов потребления. Чем меньше доходы рабочих, тем меньшую массу товаров капиталисты могут реализовать на рынке. Отсюда √ кризис: торговля падает, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, производство останавливается, цены держатся на монопольно высоком уровне, раскручивается инфляция, растёт безработица, многие рабочие обрекаются на жалкое существование и т.д.

С другой стороны, общественный характер производства требует регулирования народнохозяйственных пропорций из единого центра. Чтобы все товары, произведённые на капиталистических предприятиях, были реализованы, необходимы строго определённые пропорции между производством и потреблением. Однако частное присвоение средств производства и результатов производства, исключает возможность планомерного развития хозяйства, централизованного установления хозяйственных пропорций. Каждый капиталист сам решает, что, как и сколько производить. Поэтому общественная потребность остаётся для обособленных капиталистов неизвестной величиной, с точки зрения как качества, рода требуемых товаров, так и их количества. То, что сегодня оказывается недостатком, завтра может быть предложено в избытке. В результате этого возникает всеобщее перепроизводство. Но это перепроизводство, как мы видели, относительно, √ лишь по сравнению с платежеспособным спросом населения.

Как диспропорция между производством и потреблением, так и анархия капиталистического производства порождаются основным противоречием капиталистического общества, а именно: противоречием между общественным характером производства и частнокапиталистическим присвоением продуктов производства. Следовательно, главная причина экономических кризисов коренится в самой сущности капиталистического производства, в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов производства.

До тех пор, пока не будет уничтожено противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим присвоением результатов производства, кризисы будут регулярно повторяться, подобно тому как происходит смена времён года. Очень образно причину кризиса изобразил В. Ленин в своей работе «Уроки кризиса», написанной в 1901 году. Слушайте: «Когда говорят: «отдельные предприятия», «одиночные капиталисты», то часто забывают, что в сущности эти выражения неточны. В сущности, отдельным и одиночным осталось только присвоение прибыли, а само производство стало общественным. Гигантские крахи только потому и стали возможны и неизбежны, что в подчинении у шайки богачей, ищущих одной наживы, оказались могучие производительные силы».

Теперь, после того, как мы выяснили, что кризисы с железной необходимостью порождаются самим капиталистическим способом производства, спрашивается: в чём должна заключаться пропаганда и агитация большевиков? В том, чтобы направлять их на путь борьбы с чиновниками? Нет. Чиновники никогда не пойдут на уничтожение капиталистического способа производства, ибо они сами капиталисты. Или, может быть, направлять рабочих на путь борьбы с коррупцией? А разве коррупция является причиной кризиса? Нет. Наоборот, коррупция расцветает именно тогда, когда производство находится на подъёме; и вообще надо выяснить причину коррупции, чтобы её уничтожить; но о причине коррупции власть благоразумно молчит. Наконец, направлять рабочих на путь требования спасать капиталистические предприятия? Ради чего? Разве эти предприятия принадлежат рабочим? Нет, эти предприятия принадлежат капиталистам. Разве эти предприятия используются в интересах рабочих? Нет, эти предприятия используются исключительно в интересах капиталистов, для их обогащения. Так ради чего же, спрашивается, рабочие должны обращаться к капиталистическому государству с требованием спасать эти капиталистические предприятия? Ради того, чтобы капиталисты эксплуатировали их, ради того, чтобы капиталистическое производство, совершив свой полный производственный цикл: кризис √ депрессия √ оживление √ подъём √ кризис, опять вернулось к разбитому корыту? Спасать капиталистические предприятия равносильно увековечиванию капиталистического производства, следовательно, увековечиванию эксплуатации рабочего класса, всего общества капиталистами.

При таком положении дел с чиновниками, коррупцией и предприятиями, задача большевиков может состоять только в том, чтобы дать рабочим лозунг: «Уничтожить частную и установить общественную собственность на землю и средства производства!», и повести их на штурм капитализма. Но для того, чтобы рабочие пошли на штурм капитализма, большевики должны добиваться переворота в их сознании. Для того же чтобы этот переворот совершился, нужно именно в условиях кризиса, когда рабочие, обрекаемые на огромные лишения, особенно проникаются классовым самосознанием, разъяснять все нелепости капиталистического способа производства на основе смысла экономических категорий. А для этого нужно просто разоблачать лицемерные заявления власти в отношении трудностей, с которыми она якобы сталкивается для улучшения условий жизни рабочих, всех трудящихся классов.

Возьмём пример. Столько лет власть нам говорит, что для повышения минимума заработной платы, которая сегодня такая, что её едва ли хватит для оплаты жилья и проезда на транспорте, денег нет. А я, простой рабочий, говорю: напечатайте. Когда не хватает рекламы, её же печатают. А деньги √ это тоже разрисованные бумажки, на которых написано 50, 100, 1000 и т.д. рублей. В чём дело, почему не печатают деньги? Себе же напечатали, √ так напечайте и для нас. Объясните же нам, рабочим, что такое деньги? Что вообще нужно для жизни? Деньги, которые сами по себе бесполезны, или продукты питания, которые на наших глазах уничтожаются особым распоряжением правительства? Какая низость говорить, что для улучшения условий жизни рабочего класса денег не хватает, в то время как олигархи, чиновники и прочие акулы индустрии развлечений купаются в деньгах, как свинья в грязи. До какого скотства доходит капиталистическое общество, показывает то, что в этом обществе люди в буквальном смысле убивают друг друга не потому, что не хватает еды, а потому, что не могут её продать.

Возьмём другой пример. Из года в год власть обещает остановить постоянный рост тарифов ЖКХ, постоянный рост цен на продукты питания, на жильё и т.д. Но когда спрашиваешь у власти о причинах всеобщего роста цен, то внятного ответа от неё получить не можешь. А ведь ответ на этот вопрос простой. Достаточно спросить самого себя: как отразится отмена частной собственности на землю, т.е. взимание дани за право доступа к земле, на всеобщем росте цен, √ вот достаточно поставить этот простой вопрос, чтобы убедиться, что в основе всеобщего роста цен лежит именно частная собственность на землю.

Возьмём ещё пример. Когда банкротится отдельное предприятие, то причину этого банкротства объясняют неэффективностью собственника. Но как можно говорить о неэффективности собственника, когда все функции по управлению предприятием выполняются наёмными работниками. Можно говорить об эффективном или не неэффективном управлении. Но говорить об эффективном или неэффективно собственнике, это идиотизм. На кой чёрт вообще нужен собственник, если все функции по управлению производством выполняются наёмными работниками?

Вот такими простыми примерами из повседневной жизни, а не выдумыванием из головы «схем и прочих моделей улучшения условий жизни и труда рабочих», и нужно поднимать рабочий класс на борьбу за уничтожение капитализма.

За рабочий класс!