Вы хотите иметь высокие зарплаты?

Тогда «дорогим россиянам» придется делать выбор между открытой экономикой и протекционизмом. И, наконец, перестать быть дебилами…

Напишу предварительные замечания к передаче на радио «Комсомольская правда» 3 июля. Итак, наших сограждан заела нужда. Зарплат не хватает на самое элементарное. Правительство планирует выдирать принудительно 6% из наших зарплат на индивидуальный пенсионный капитал, но это может вызвать лишь бунты. Заработки так малы, что граждане РФ в 90% случаев не могут ничего откладывать. Зарплаты их едва обеспечивают простое воспроизводство человека. То есть, его текущие нужды. По сравнению с европейцами и американцами граждане РФ откровенно бедны.

Как изменить это положение?

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Ни в Российской империи в пору ее капиталистического развития (1861-1913 гг.), ни в СССР средние зарплаты не превосходили ни западноевропейские, ни, тем более, американские.

Возьмем царскую Россию. Средняя зарплата у работников фабрик и заводов, а также у госслужащих низших категорий с 1880 по 1913 г. увеличилась с 16 рублей в месяц до 24 (по другим подсчетам – до 37) рублей. Напомним, что в 1913-м за 1 доллар давали 1,94 целковых.

Сравним это со средними зарплатами в Америке и Европе по тем же категориям населения в предвоенном 1913-м, пересчитав ее в царские рубли. Не самая богатая страна в Европе, Италия – 32 рубля в месяц. Австро-Венгрия – 44 рубля. Сопоставимая тогда по ВВП с Российской империей Франция – 41 рубль. Германия – 57 рублей. Британия – 61 рубль. США (САСШ) – 112 рублей. То есть, зарплаты русских тогда были в полтора-три раза ниже, чем на Западе. Неслучайно западный капитал любил ставить заводы в Российской империи. Она в ту пору занимала место нынешних дешевых стран вроде Китая, Мексики, Таиланда, Вьетнама.

Обычно, кивая на царские зарплаты, говорят, что при этом еда в России 1913-го стоила дешево, а потому, мол, русский работник жил чуть ли не хуже немецкого, английского и американского. Но ведь низкие цены на продовольствие, как и в нынешние времена, говорят об одном: страна – аграрная, и зарплаты в ней малы. Везде, где уровень доходов высокий, и еда недешева. (Или же ее дешевизна обеспечивается дотациями государства аграриям). Кроме того, при сравнении зарплат при царе с аналогичными жалованьями западных рабочих и служащих воздыхатели династии Романовых забывают учесть другие затраты. Вещи-то в Российской империи стоили так же дорого, как и на тогдашнем Западе. Пальто – 15 рублей, например, граммофон – 40 рублей. А еще рабочие были вынуждены снимать квартиры, покупать дорогие лекарства, платить врачам. В общем, русский рабочий и служащий в среднем при царе жили намного беднее, чем их западные аналоги. Причем от 2 до 3 рублей в день имели 6,7% рабочих, 3-4 рубля – 1,9%, более четырех рублей в день – 1,1%. Таким образом, «рабочая аристократия» при Николае Втором составляла 9,7% рабочего класса. Подавляющее же большинство рабочих зарабатывали от пятидесяти копеек до рубля ежедневно (46,5%) и от одного до двух целковых – 27,4%.

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Сравнивать советские средние зарплаты с западными трудно. Тем более, что в СССР пик благосостояния трудящихся был достигнут в 1980-е годы. При этом надо учитывать то, что фактические доходы советских рабочих, аграриев и служащих нужно увеличивать в полтора раза, учитывая общественные фонды потребления. То есть, это бесплатная медицина, бесплатное образование, льготные путевки в санатории и дома отдыха, в детские оздоровительные лагеря и т.д.

Формально советский гражданин получал почти в восемь-десять раз (то есть, на порядок) меньше западного. Например, средняя зарплата в СССР 1980 года – 170 рублей в месяц. В 1988 г., последнем перед началом развала потребительского рынка и денежного обращения – 220 рублей. Официальный курс рубля тогда для международных расчетов – 90 копеек. Средняя зарплата в США в 1988-м – 1611 долларов. Однако за счет общественных фондов потребления, за счет более низких налогов и символической квартплаты жили мы намного лучше, чем те, кто в США имел всего 200-300 долларов в месяц.

Прекрасно помню, как в Одессе 1984 года читал объявления: «Требуются водители трамвая, зарплата – 280 р. в месяц». Или водители троллейбусов – 380 р. Тогда думал: не получится в науке (профессор в нашем ОГУ – это более 500 р. ), пойду зарабатывать так.

Западным людям из своей зарплаты приходилось гораздо больше отдавать государству, владельцам жилья, за услуги ЖКХ и медицину. Но зато западный человек не знал дефицита: ему были доступны практически все товары. Советский же гражданин жил в экономике доступа: он не мог купить свободно того, что было в дефиците. Подчас приходилось переплачивать вдвое-втрое больше официальных, твердых цен. Например, при покупке из-под полы или на рынке. Потому зарплата партийного функционера в 250 рублей в месяц, имеющего доступ в закрытый распределитель, где есть мясо по 2.20 за кило, равнялась 300-400 рублям для обычного гражданина, который не мог купить мяса в государственном магазине (там его просто не было с середины 70-х), и покупал его по 5-7 рублей на рынке или в магазине потребкооперации. При этом бытовая электроника в СССР стоила в рублях практически столько же, сколько и западная – в долларах. Потому такие блага для иностранца были намного доступнее, чем для гражданина СССР. Впрочем, как и модная одежда, кожаные куртки, пальто и плащи, автомашины, заграничные поездки.

Словом, как ни крути, а рабочие и служащие СССР жили в несколько раз беднее западных. Да, к тому же, их изматывала погоня за дефицитом. Невозможность придти в магазин и просто купить то, что нужно. В общем, СССР тут не смог превзойти Российскую империю.

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Но вот РФ, вроде бы – страна с капиталистической экономикой (рыночная экономика была и до капитализма, будет и после него). Чего добилась РФ по части средних зарплат? По сути, все осталось на позициях 1913 года. Средние зарплаты граждан РФ в пору нефтяного бума в 2013-м добрались почти до 1 тысячи долларов. Вернее до 997 долларов (725 евро) по итогам года. Затем девальвация рубля и кризис сбили доходы «дорогих расеян» до 35 843 р. в среднем по итогам 2016-го. То есть, до примерно шестисот долларов. При этом, в отличие от СССР, росграждане не имеют тех же общественных фондов потребления, с них дерут куда большие налоги (если учесть вместе с НДФЛ еще и отчисления в пенсионный и иные социальные фонды), с них берут намного больше по линии ЖКХ, им приходится пользоваться де-факто платной медициной. Да и цены на товары, не в пример советским временам, теперь выравнялись с западными и вообще мировыми.

Однако 35,8 тыс. руб. – именно в среднем. Ибо в иных регионах зарплаты и вовсе «голодные».

 Волгоградская область – 23 650 руб.;

 Ивановская область – 21 120 руб.;

 Тверская область – 20 100 руб.;

 Орловская область – 16 200 руб. и т.д.

http://banki-v.ru/economics/srednyaya-zarplata-v-rossii/

Сравним средние 600 долларов в месяц по РФ со средними зарплатами в США и вообще развитом мире. Итак, Америка – 3,2 тысячи долларов. Англия – 3,1 тыс. Швеция – 3,02 тыс. Южная Корея и Финляндия – 2,9 тыс. Франция – 2,8 тыс., Канада и Германия – 2,7 тыс. Норвегия – 3,6 тыс. Италия – 2,4 тыс. Япония – 2,5 тыс.

Таким образом, РФ теперь опустилась относительно развитого мира ниже, чем Российская империя в 1913 году.

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Как сделать русские зарплаты хотя бы сравнимыми с западными? Довести их хотя бы до 2 тысяч долларов в пересчете?

Отбросим прочь бред сумасшедших о том, будто нужно просто поровну разделить между гражданами РФ все доходы от вывоза сырья из РФ. Вся выручка от экспорта ВСЕГО сырья на ценовом пике – 600 млрд. долларов в год. То есть, где-то по 450 долларов в месяц на каждого гражданина. Включая все, что присваивают себе сечины, ротенберги, алекперовы, тайные совладельцы «Газпрома» и «Роснефти». Но если раздать всю валютную выручку по гражданам поровну, то на следующий же год развалятся все нефте- и газопромыслы, трубопроводы и терминалы, все рудники и шахты, металлургические заводы. Ибо из валютной выручки нужно возмещать себестоимость добычи, обогащения, транспортировки, технического переоснащения. Без всего этого добыча сырья рухнет. А те доходы, что раздадут гражданам, окажутся потраченными на импортные товары с услугами, оказавшись через год в Китае, Турции, ЕС, США, Таиланде. Так что пошлем сырьевых Маниловых и Митрофанушек куда подальше. На вывозе сырья в РФ могут сносно жить не более тридцати миллионов душ. Зарабатывать придется, что-то из сырья производя, причем в поте лица своего.

А для этого нужно вновь строить заводы и фабрики, а дорогим расеянам – вновь учиться на них работать. На современном оборудовании. Делать это придется за счет вложения сырьевых доходов.

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Можно ли просто, как требуют многие, специальным законом принудить работодателей РФ платить работникам, скажем, по 1 тысяче долларов в месяц? Нет! Ибо завтра отечественные заводы и фабрики встанут, и зарплат не станет вообще. Никаких. Ибо товары российского производства окажутся намного дороже китайских, турецких, вьетнамских, юго-корейских, малазийских, индонезийских, индийских, даже европейских. Покупатели станут брать их, а не российское.

Почему так получится? Потому, что зарплаты-то окажутся почти европейскими, а вот все прочее – отнюдь не европейским. Кредиты для производства в РФ в разы дороже, чем на Западе. Налоговых льгот и вычетов за вложение собственных средств в обновление предприятий – нет. Нет и таких субсидий от государства производству, какие есть в Китае, ЕС, США. Зато есть гораздо большие издержки на отопление (налог на суровый русский климат), на транспорт (налог на просторы). У нас гораздо дороже обходятся инфраструктура и строительство. В силу именно холодного климата.

Вывод? Он крайне жесток.

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Итак, дорогие постсовки, ежели вы хотите зарплат хотя бы приблизительно, как на Западе, вы должны потребовать от государства дать такие же дешевые кредиты отечественному производству, как за границей. Такие же налоговые льготы и субсидии. И аграриям, и промышленникам. Для этого вы должны не «Пусть говорят» с Малаховым смотреть, а серьезные научные передачи. И думать самостоятельно. И выходить не только на марши Бессмертного полка, но и на акции с требованием отставки правительства и чистки РФ от сислибов.

Далее вам предстоит выбор. Первый вариант: вы будете жить в условиях открытого для импорта рынка РФ, имея на прилавках горы дешевых привозных товаров. Но при этом у вас будут мизерные зарплаты, мизерные пенсии, крохотные социальные гарантии. Плюс вечная нехватка денег на школы, больницы, вузы и т.д.

Второй вариант: в стране вводится разумный протекционизм. Импорт теперь – дорогой, ибо обкладывается покровительственными пошлинами. Точно так же тяжелыми пошлинами обложен вывоз сырья из РФ. Никакого возврата НДС за продажу сырья на мировой рынок тоже больше нетю Зато экспорт готовой продукции имеет лишь символические ставки таможенного обложения. Смысл – торгуй готовыми товарами, а не сырьем, развивай длинные цепочки производства в РФ. Смысл: товары выгоднее производить в РФ, а не завозить извне.

Трмапизм по-русски? Работать придется? Да. Но зато в таком порядке у граждан РФ – большие зарплаты и пенсии, и денег хватает на науку, медицину, образование, культуру. Зато теперь можно учиться, становиться квалифицированными специалистами – и обеспечивать свои семьи, имея по 1-2 тысячи долларов в месяц. То есть, по 60-120 тысяч рублей.

Вы должны сделать выбор, дорогие граждане РФ. Тут рыбку съесть и на елку влезть одновременно нельзя. И этот выбор – за вами. Помяните Максима Калашникова…