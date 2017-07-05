Дух "новых 60-х"

Вдоволь поразмыслив о причинах краха нынешнего режима на поприщах экономики и научно-технической революции (http://forum-msk.org/material/power/13396242.html), последуем дальше. Что придется делать нам с вами завтра, после очевидного уже конца сырьевой камарильи?

ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА И ОБРАТИТЕ ВЗОР ВПЕРЕД!

На днях отказался от приглашения центрального телеканала – поучаствовать в шоу «стенка на стенку» за и против Сталина. Так и сказал: не вижу в этом смысла. Зачем заниматься онанизмом, в миллионный раз обсуждая Сталина и снова погружаться в прошлое? Ведь нам надо думать о дне грядущем и о нынешних проблемах. К черту это вечное кружение в наркотических снах о прошлом! Нынешняя власть сделала все, чтобы русское Будущее утекло у него сквозь пальцы, как вода или мелкий песок. Хотите жить в вечном минувшем – это вам к Сванидзе, Поклонской, Соловьеву-Шапиро и прочим паяцам.

Русским давно пора открыть глаза и посмотреть вперед. Не забыв выключить кремлевский дебилоящик. Там один черт нет ничего стоящего. Там – одна пена, информационный шум. Ну, встретится Путин с Си Цзипинем – и что с того? Эрэфия не может предложить китайцам ничего, кроме сырья и территории. Мне наплевать на то, что станут говорить на той встрече. Вы научитесь строить с таким же размахом, как китайцы, да еще и с ипотекой под 4,5-5% годовых. А не в десять, как в Эрэфии.

Мне наплевать на то, что Путин встретится с Трампом. Потому что отлично знаю: Трамп – американский национал-патриот. Даже если в самих США на его сторону вдруг станут пресса, Сенат и Конгресс, то от этого Москве лучше не будет. Ибо всякому патриоту Соединенных Штатов, к тому же, занятому реиндустриализацией, Россия нужна лишь в одном из двух видов:

- как лишенная своей промышленности территория, на которой продажное правительство исправно качает на Запад сырье и деньги, закупая только импортные товары;

- как затем разделанная на куски страна, попавшая под звездно-полосатый протекторат, причем уже без всякого ВПК и ядерного оружия.

Потому М.К. предпочитает не глядеть расейские телеканалы, а жить своим умом.

КОГДА НЕ БОЯЛИСЬ ВООБРАЖАТЬ…

Поделюсь своим, так сказать, личным. Фантазия – самое сильное оружие Максима Калашникова. Много раз это серое, убогое государство пыталось разметать корабли моего воображения. Но каждый раз эскадра Футуролога сходилась в кильватерную колонну. Пока жив малоросс-украинец, он настойчив и непреклонен.

Очень люблю 1960-е. Они буквально манят меня. Нет, не забавами хиппи. Хотя девушки тех лет с очаровательными длинными волосами, женственными формами и восхитительными курчавыми треугольничками внизу живота мне очень по нраву. Хиппи – враги науки и техники, они – плоды угасания белого человечества, они – презираемые мною архаики. Помню, как они, уходя в свои коммуны и отказываясь от благ отрицаемой ими цивилизации, получали не только венерические болезни, но и чесотку, и лишаи. Нет, мне по сердцу именно смелый до безумия научно-технический дух шестидесятых. С их порывом во Вселенную, с космическими операми, с экранизированной «Туманностью Андромеды», первым «Солярисом» на экране и наивным, но искренним «Стартреком» - «Звездным путем». С лемовскими «Рассказами о пилоте Пирксе». Тогдашние люди храбро проектировали города будущего, небывавые самолеты-стратопланы и полукосмолеты, космические корабли и лунные исследовательские базы, подводные дома и саму расу «хомо акватикус» - человека глубин. А сколько тогда было реально сделано, невзирая на громоздкую и примитивную электронику тех лет! От постановки задачи высадки на Луну до самой высадки проходит всего 8 лет. И это без нынешних систем стереомоделирования, без САПРов! Сравните сие с теперешними черепашьими скоростями космических программ. Мощность боротвого компьютера «Аполлона» была меньше, чем у процессоров нынешних «умнофонов», и это не помешало слетать на Селену…

Да-да, нынешние конспироложцы. Янки на Луне БЫЛИ. Не надо мерить шестидесятые по меркам нынешнего времени – «эпохи» понтов с имитациями.

Тогда люди рвались в космос, к его немигающим звездам – и мечтали о создании сверхчеловека, хомо со сверхспособностями. Иногда используя для этого и наркотики. Тогда еще не знали, что сей путь – тупиковый. Но ведь цель была захватывающей. О программах ЦРУ «МК-ультра» и «Артишок» начала 60-х теперь читали почти все. Но есть и некий апрокриф – о работах Тимоти Лири, который пытался найти в мозгу человека «врата Орфея». По его теории, мозг наш имеет особый центр или орган, который пропускает в голову нашу лишь часть внешних ощущений и впечатлений. Иначе мы просто сходили бы с ума от всех запахов, цветов, звуков, осязания. Но если открыть эти ворота (Лири пытался делать это с помощью ЛСД), то человек обретет сверхспособности. Он сможет вспоминать все до мельчайших деталей. Невиданно обострятся его интеллектуальные способности. Человек сможет постигать суть самых сложных вещей, представлять математику в немыслимых образах. Он сможет читать мысли других и передавать их, превратившись в телепата. Невиданно вырастут творческие способности человека, он сможет получать гениальные озарения. А может, и станет двигать предметы силой мысли, овладев телекинезом.

Не знаю, правда ли это. Но сама суть – космический прорыв плюс создание существа высшей расы – и есть моя собственная мечта. Тот самый путь к Свету. Путь для моей Родины. Нет, есть еще третий элемент – овладение океанами новой, чистой энергии, создание ее изобилия.

Убогая, лишенная воображения «элита» РФ этого даже примерно понять не в силах. Тем хуже для нее. Воображение – к власти! Вот лозунг создания Великой России…

ГЛАВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Мне было лет девять от роду, когда я впервые прочел рассказ Ильи Верина «Письмо землянам». В сборнике «На суше и на море» 1970 года. Господи, как он поразил мое воображение! Перечитывал Верина несколько раз, в разные годы своей жизни. Есть некие тексты, что пробуждают что-то в нас, порождают нашу личность. Физик Верин сделал это со мной. Мне не удалось найти сведений о его жизни, только год рождения – 1919-й. Его, поди, давно уже нет в этом мире…

В том рассказе на Земле принимают послание от далекой и доброй цивилизации – некие странные звуки. Оказывается, их надо слушать во сне, да еще и при особым образом модулированных радиосигналах, это – гипнопедические письма. Причем понимают их люди самых разных языков. Именно там далекие собраться и говорят нам: энергия расщепления атомного ядра опасна, она наносит вред живому. Зато есть буквально рассеянная вокруг Главная Энергия. Но как ею воспользоваться? Послания прерывались, не всегда ясно расшифровывались.

«Термоядерная энергия - не Главная энергия. Некоторые цивилизации проходят все этапы развития и ничего о ней не знают. Это не мешает им нормально развиваться, ибо они вовремя овладевают Главной энергией. Использование внутриядерной энергии через цепные реакции считается аморальным. Мировой Закон это запрещает. Вы нарушаете законы мировой морали. Ядерные взрывы на Солнце и других звездах никому не приносят вреда. Ядерные взрывы или вообще искусственное расщепление атомного ядра в тех местах, где осколки этой реакции могут войти в соприкосновение с живым организмом, ни в коем случае недопустимы.

Материя во Вселенной имеет не только массу и энергию, как вы наивно думаете. Она обладает еще и информацией. Эта информация накапливается внутри атома, в областях, вами еще не познанных. Накапливается многими этапами эволюции в масштабе всей Вселенной. Нельзя стирать эту запись. Это значит уничтожать самое большое богатство, которым обладает материя и которое оно в процессе эволюции приобретало в масштабах ваших представлений о времени, - вечность.

Главной энергией называют неизвестный еще вам, но легко доступный на Земле вид энергии. Для овладения этим видом энергии, который тоже содержится в материальной структуре, называемой на Земле атомом, нужны не сверхвысокие, а сверхнизкие температуры, не сверхбыстрые, а сверхмедленные движения.

Даем краткое описание способа получения этой энергии. Главная энергия может быть выделена..."

На этом, к сожалению, прочитанный кусочек письма обрывался…»

И один отрывок глубоко запал мне в душу. По сути, это – манифест эволюции человека в сверхчеловека. Далекие разумные предупредили, что человечество может погибнуть не только от загрязнения Земли, но и от собственной биологической деградации…

«Речь идет об атрофировании многих биологических способностей человека, процессе, который не только резко обедняет человечество, но и служит одной из основных причин распространенности рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Человек от природы обладает огромным запасом памяти и средств логического анализа, запасом большой физической силы и выносливости, чуткими органами чувств, огромным даром интуитивного восприятия и предвидения. Как развиваются эти биологические способности человека? За исключением единичных фактов, никак. Более того, у вас господствует культ замены биологических возможностей человека соответствующими искусственными протезами. Даже слова "сделать вручную" стали почти синонимом "плохо сделать". А это глубокое заблуждение. Конечно, человек не может и не должен соревноваться с трактором, автомобилем или с самолетом. Речь идет не об этом. Технический прогресс не должен тормозить гармоничное развитие биологических возможностей самого человека.

Обратимся к фактам, известным землянам. "Безграмотная" индианка Шакантула Деви в 1968 году во время телепередачи в Нью-Йорке решала арифметические задачи на шесть секунд быстрее электронных машин. Через две минуты она называла значение факториала 73. В Москве было опубликовано сообщение о человеке, который помнил буквально все, что видел или слышал за свою жизнь. Там же сообщалось, что глухонемая и слепая женщина научилась читать, писать, а главное, понимать окружающий ее мир. Чувства обоняния и осязания были доведены у нее до неизвестного ранее землянам уровня. Не будем больше приводить примеров. Из сказанного ясно, что мы имеем в виду. Вы сами сможете умножить такие примеры. О чем они говорят? Они должны были заставить ученых задуматься над тем, можно ли дальше развивать цивилизацию _только_ на пути создания искусственных орудий, не используя всех возможностей человеческого организма.

Беда в том, что многие из этих биологических возможностей человека уже утрачены, некоторые из них - окончательно.

Нужно понять, что без употребления атрофируются не только мышцы. А вырождение - источник многих болезней.

Все это может привести к тому, что человек превратится в существо, лишенное основных своих биологических качеств, чрезвычайно болезненное. Эта катастрофа не угрожает землянам физической гибелью, она грозит смертью моральной. Но деградирующее человечество не сможет предотвратить другие надвигающиеся на него катастрофы…»

Но одна страна – маленькая Дания – смогла расшифровать ту самую часть, что нужно. И построила самолет на Главной Энергии, сообщив, «что он может облететь тысячу раз вокруг Земли без посадки. Самолет вскоре стартовал и на высоте около двадцати километров совершил тридцать пять беспосадочных витков вокруг Земли. По словам датчан, "Главная энергия" не требует больших запасов горючего. На тридцать шестом витке самолет потерпел аварию: не выдержала конструкция - самолет попросту развалился…»

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Может быть, Илья Верин 1969 года (а именно тогда он и написал «Письмо землянам») слишком суров и несправедлив по отношению к ядерной энергетике. Может, она тоже – закономерный этап развития. Может, многое из написанного в 1969-м, сегодня кажется наивным и не прошедшим проверку практикой. Но безвестный ныне физик-писатель тогда отчасти набросал тот план Русского чуда, что Максим Калашников исповедует нынче.

Создание человека более высокой ступени развития, новой, высшей расы. Человека со сверхспособностями. Вида «хомо сапиентиссимус».

Овладение совершенно новыми видами чистой энергии, которой должно быть в изобилии.

А вот дальше добавлю я: потребны умение совершать эпохальные новации первыми в мире. Для чего нужны воображение и фантазия. Опираясь на них, и надо создавать Мегапроекты, буквально ткущие будущую цивилизацию.

В рассказе Верина Главной энергией первой пользуется маленькая Дания. Одновременно с Вериным, в 1969-1970 годах, выходит роман знаменитого американского фантаста Гарри Гаррисона «Эффект Далета». О том, как талантливый ученый в Израиле также открывает новый вид энергии. Тот, что позволяет построить даже двигатель для межзвездных перелетов. Но, боясь того, что военные наложат на его открытие лапу, он бежит … в Данию. Где и строится опытная модель, делающая ненужной нефть, газ и уголь.

Да, что-то явно носилось в воздухе в том 1969-м. Ибо вряд ли Верин и Гаррисон перезванивались или переписывались. А Интернет в том году только-только зародился – в виде первой в мире сети, связавшей громоздкие университетские ЭВМ в Соединенных Штатах. Море дешевой и чистой энергии – вот что позарез нужно нам сегодня. Во имя подъема моей страны из вонючей жижи деградации, из убогого статуса сырьевой колонии. Во имя новой индустриализации.

Нынешний век – коль теперешняя тенденция угасания и купания в Вечном прошлом не будет прервана – станет последним в русской истории. Мы кончимся. Выродимся. Предоставленная самой себе и своим внутренним (имманентным) процессам, Эрэфия – труп ходячий. Она впала в безумие и сама вгоняет себя в одряхление, при этом принимая наркотик и воображая себя вновь молодой и сильной.

Выход у нас лишь один: волевым усилием сломать эту «традицию» самопроедания и саморазложения. Волей возродить дух 1960-х и опять возвести Фантазию на трон.

Особым придуркам повторю: пишу сие не для нынешней неизлечимой власти. Не обсуждаю живых покойников. Пишу это для грядущей России. Нашей…

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО

По разумению Максима Калашникова, принцип такого Нового курса прост донельзя. Создавая породу сверхлюдей-творцов, ты порождаешь плеяду гениев уровня Ломоносова. Менделеева, Теслы, Фарадея, Эдисона. Они создают эпохальные прорывы в науке и технике. При этом их жадно впитывает и воплощает растущая национальная индустрия, поднимающаяся благодаря живительному протекционизму, как раз в духе Дмитрия Менделеева.

Даже один-два гения такого калибра способны вывести страну на совершенно новый уровень развития. Вы вспомните, какую роль в невиданном взлете американского могущества сыграли Эдисон и Тесла, читатель! А теперь представьте, что Сверхновая Россия порождает таких гениев с методичностью фабрики. Люди со сверхспособностями, оцененные и востребованные здесь, создают все новые и новые корпорации. Каковые идут на завоевание мира с невиданными ранее чудесами, переворачивая прежние рынки и создавая новые – неосвоенные и безбрежные поначалу.

Рядом же умное государство разворачивает Мегапроекты создания будущего, организованные по-сталински рационально. Они не просто нагоняют Запад. Они вклиниваются в те пространства, которые Запад упустил, подрывают его мегапроекты, создают более рентабельную альтернативу. Ах, Маск будет строить провальный заведомо транспорт в вакуумной трубе? А мы построим экранопланы Бартини на эстакадах. И так далее.

Начиная первыми в мире проект создания Человека-полубога, человека следующей расы, мы получим саморастушую систему. Живой организм развития. Это как зерно: прорастая, оно пускает корни, а затем – и стебель с листьями. Каждый мегапроект порождает тьму проектов-ответвлений, что становятся основами самых прибыльных производств, нужных здесь и сейчас. Они дают тот приток средств, что начинают питать Главный Проект, помимо бюджета. Как корни. Проросшие в обильную почву и снабжающее растение питательными веществами и влагой земли.

Человеку следующей расы – умному, мускулистому долгожителю - потребуются удобные, здоровые, вписанные в природу и при этом дешевые жилища. Дома будущего. Вот вам готовый субпроект, находящий применение уже в текущей реальности. Для обычных людей.

Жилищам будущего нужны умные энергосети Чалого, новые источники энергии. Равно как и усадебные города-футурополисы с действенной системой самоуправления в них. С новыми источниками чистой энергии и дешевыми накопителями оной. Вот вам еще подпроекты-«побеги» и «корни».

Грядущим полубогам нужна здоровая, функциональная и при этом вкусная, доступная по цене пища. Та, что напитана биологически активными веществами и соединениями, которая одновременно врачует и укрепляет здоровье. При этом это не архаическое земледелие, как у Стерлигова, где «чистая» буханка хлеба стоит 400 рублей. Нет, нам нужно сохранить автоиматизированные агропромышленные комплексы. Просто мы вводим в производимую пищу экстракты пряностей и целебных растений, просто на автоматизированных комплексах мы не пичкаем больше животину и птицу антибиотиками. Мы применяем для этого экстракты березовой коры, например, биологически активную воду, «люстры Чижевского» и свои способы повышения иммунитета живности. Все это немедленно выходит на рынок, принося прибыли и питая Главный Проект. Создавая рабочие места и спрос на русских квалифицированных специалистов.

Точно так же сверхлюдям нужны легкие аэромобили и скоростные виды наземного транспорта, что свяжут сетью трасс поселения-футурополисы. Им нужны промышленные робот-системы и лазерные обрабатывающие центры, стереопечатные машины, дешевые способы запуска космических аппаратов, скоростные и экономичные суда на реках и морях. Им потребуются поистине волшебные, роботизированные аппараты по полной и дешевой переработке бытовых отходов, что создает основатель краснодарской компании «Стрингер» Евгений Федоров (не путать с клоуном-политиком). Но кто в нынешней РФ знает о федоровских установках принудительно-динамичного самоизмельчения отходов? (Ведь финансируют его не расейские государство или бизнес, а китайцы, американцы и даже венгры). Но если ты включаешь все это в общий Мегапроект, положение меняется. Он выпускает из себя все новые и новые, самоокупающиеся «ветви». Поднимается «древо» совершенно новой индустрии.

Новая индустрия порождает совершенно новые общественные силы, здоровые и умные. Вместо нынешней РФ, этой помеси пропагандистской «опиумной курильни» с домом престарелых и «Газпромом», возникает Россия великая, сверкающая, пленительная для окружающего мира. И одновременно – грозная для недругов. Россия, не пораженная компексом национальной неполноценности. Не бултыхающаяся вечно в воспоминаниях о былом величии.

Вот та мечта, которую буду нести в мир до конца дней моих. Вперед, эскадра Воображения!

Ну к примеру в СССР была впервые в мире решена проблема создания серийных полевых транзисторов большой мощности .

Это были ВЧ полевые транзисторы КП901 ( мощностью 20 ватт ) и КП902 ( мощностью 4 ватта ) - серия 1972 год ,

Позже появились серийные ВЧ полевые транзисторы КП904 развивавшие мощность в 75 ватт .

На базе этих конструкций появились серийные СВЧ мощные полевые транзисторы КП905 и КП907 .

Производство отечественных мощных полевых транзисторов было налажено по самобытной технологии .

И что-же в результате ?

Прорыв ушел в пустую и после первого успеха оказалось ,что дальнейшая работа в этом направлении требует больших средств и больших НИОКР и конечно понимания того , что в этим направлении надо вести дальнейшие интенсивные изыскания .

А средств не дали и давать не хотели .

Хотелось что то раз сделать - да и сидеть на этом до пенсии!

Хотя все мощные полевые транзисторы выпускавшиеся в СССР шли почти исключительно для нужд ВПК ,

А тем временем на Западе тоже добились больших успехов в этом направлении и очень быстро нас обогнали .

Причем прорыв был достигнут практически одновременно сразу несколькими фирмами ( не меньше чем 4-5 фирмами ) .

После этого началось массовое производство мощных полевых транзисторов на Западе .

Уже к началу 80-х годов мощных полевых транзисторов выпускалось на Западе многие сотни типов самой разной конструкции , на разные рабочие частоты , разные рабочие токи и разные рабочие напряжения и с мощностью от одного ватта до сотен ватт и даже появились модули из мощных полевых транзисторов на киловатты мощности .

Микроструктура и топология конструкции кристаллов этих западных транзисторов были самые разнообразные и делались они по самым разным технологическим процессам .

Первыми были мощные полевые транзисторы фирмы маленькой американской фирмы Siliconix. с V и U каналами-канавками .

Затем появились мощные полевые транзисторы с гексагональным каналом фирмы IRF и с квадратным каналом фирмы Сименс .

Ну и многие другие фирмы начали выпускать оригинальные мощные полевые транзисторы со своей микроструктурой и топологией кристалла и по своим оригинальным технологиям .

Уже к началу 80-х годов выпускались мощные полевые транзисторы наверное уже более чем десятка оригинальных технологий и топологий .

Кто не мог сам разработать свои оригинальные мощные полевые транзисторы , так покупал лицензии у фирм разработчиков .

Причем военные заказы в общем объёме производства мощных полевых транзисторов на Западе имели величину весьма и весьма незначительную и почти все мощные полевые транзисторы шли в гражданскую сферу использования .

Причем с огромным коммерческим успехом .

А у нас в начале 80-х годов выпускалось не более 10-15 типов мощных полевых транзисторов , причем импульсных , ключевых и силовых мощных полевых транзисторов у нас не выпускалось вовсе .

И началось всё прогрессирующее отставание СССР в этой области .

Например на Западе в 80-х годах сразу несколькими фирмами были освоены в производстве биполярные транзисторы с изолированным затвором .

А у нас и до распада СССР такие приборы в серии так и не появились , хотя их опытные образцы появились тоже в 80-х годах .



По словам профессора В.П. Дьяконова ( одного из разработчиков этих приборов ) и в те и в последующие до распада СССР годы внедрение оригинальных собственных идей и самобытных новых разработок у нас просто не приветствовалось .

По словам проф. В.П. Дьяконова вся электронная промышленность СССР была всецело ориентирована на копирование западных образцов и технологий и пробиться с новыми не имевшими аналогов на западе идеями и разработками было исключительно трудно .

Изучая реалии Сталинского рывка, мы то и дело видим, что в стране властвовал дух невероятной уверенности в своих силах и способности творить невозможное. Делать то, что не делал еще никто на свете.

Сей дух пронизывает популярную культуру СССР 1920-1930-х годов. Откроем «Воздушный корабль» 1934 г. - практически неизвестную современному читателю повесть великого фантаста Александра Беляева. Да-да, того самого, что написал «Человека-амфибию» и «Звезду КЭЦ», трагически погибшего от голода в немецкой оккупации в 1942-м.

В этой повести мы видим дерзких планеристов, мечтающих о том, что мощные самолеты смогут поднимать целые поезда из транспортных планеров в стратосферу, где мощные струйные течения позволят перебрасывать на огромные расстояния массы грузов – без всяких затрат топлива. Вот молодой туркмен с помощью русских товарищей предлагает проект: мы, планеристы, научились без мотора летать на сотни километров, ловя восходящие потоки теплого воздуха (термики)? Вот наш полигон: мы на темных,покрытых растительностью полях, делаем островки из светлого песка и ставим вышки. Солнце, прогревая песок, создает восходящие термики. Вот мы и создадим сеть таких «станций» - и можем летать с грузами и пассажирами на планерах на сотни километров, используя даровую энергию дневного светила. Создав, по сути, аналог парусного флота в авиации..

Планериста Махтума Ханмурадова поправляют старшие товарищи: так летать можно лишь летом и в жаркой Средней Азии. А вот лучше построить цельнометаллические дирижабли, которые, манерврируя по высоте, могут ловить в стратосфере или на верхушке тропосферы ветровые «гольфстримы» - а затем, выключив моторы, везти поклажу и пассажиров на тысячи километров. На даровой энергии воздушного океана!

Наивно сейчас звучит, но среди этой наивности есть и ценные зерна, и сегодня актуальные. Вчитаемся в строки Беляева 1934 года, исполненные неукротимой энергией творчества и огромной уверенности в том, что наша страна может все – лишь бы гении творили…

«Тушино разрослось в большой город.

- Дирижаблеводческий совхоз, - шутит Буся Шкляр. И в самом деле: эти громадные эллинги, рядами уходящие вдаль, похожи на стойла гигантских первобытных животных.

- Каждый месяц из этого гнезда вылетает новый птенец – пожиратель пространств.

- А где же «Альфа»? – спрашивает Ханмурадов.

«Альфа» - так решили назвать первый дирижабль, приспособленный для полетов в субстратосфере.

- И даже в стратосфере, - пояснил Шкляр. – Не упади в обморок, Махтум. На «Альфе» имеется не только винтомоторная группа, но и реактивный двигатель. Эллинг 127.Садись на дрезину!..

…Этот эллинг, в который вместился бы пяток столичных вокзалов, поражает. Чудовищный «кит»занимает все помещение. Вокруг него – сложный переплет лестниц, площадок, паутина тросов, проволок, кабеле. Люди похожи на муравьев, облепивших мертвого крота…Ослепительно вспыхивают голубые огни электросварки. Но что удивительно – ни суеты, ни шума. Играет невидимый оркестр. Работа под музыку?..»

Но вот уже и полет в поисках «воздушного Гольфстрима» от экваториальной зоны к Северному полюсу. Профессор Власов изучает космические лучи на большой высоте и грезит об их использовании для искусственной эволюции организмов на стратосферных искусственных спутниках:

«Под влиянием мощных космических излучений начнет происходить сильнейшая мутация у подопытных насекомых и животных. «Искусственная эволюция»! Быть может, нам удастся создать совершенно невиданные, новые, более совершенные формы животных и растений, подвергая их действию космических лучей.

- И, может быть, получим и мутацию человека в сверхчеловека?

- А все может быть! Ведь, в сущности говоря, мы только начинаем проникать в тайники мастерской природы…

…Быть может, у стратосферных пилотов будут исключительно даровитые дети!..»

Отложим старую книжку. Видите: пускай наивно, но уже в 1934 году советский фантаст Беляев ставил задачу: создания расы сверхлюдей. Интересно, может ли она быть поставлена в нынешней РФ?

Подобных фантастических повестей и романов в тогдашнем СССР было много. Там открывались совершенно захватывающие горизонты. Люди тех лет, в отличие от нынешних «асишников», не боялись ставить сверхзадачи.



МИР ВСТУПАЕТ В «НОВЫЕ ТРИДЦАТЫЕ»

Впрочем, только ли в Советском Союзе? Мечтателем-визионером выступал и автор Нового курса, уважаемый мною президент Франклин Делано Рузвельт. Он-то мечтал об электрической цивилизации. Откроем изумительно написанный труд В.Лана «США от первой до второй мировой войны» (1947 г.):

Оказывается, в начале 1933 года Рузвельт (уже будучи избранным президентом Америки) издал футуристическо-проектную книгу «Глядя вперед» (Looking Forward), где нарисовал свой образ Электрического Мира. Итак, американцы будут переводить промышленность из городов в сельские районы. «Дешевая электрическая энергия, хорошие дороги и автомобили делают такое сельско-промышленное развитие возможным…»

Рузвельт писал, что перегруженные и перенаселенные фабрично-заводские районы, сложившиеся в эпоху господства парового двигателя – анахронизм в век электричества, когда источник энергии можно расположить вдали от места производства. Он говорил о городах и промышленных уголках без дыма и копоти. О том, что все будет обеспечиваться электроэнергией, и она станет средством для кардинального переустройства быта в городе и деревне.

Обращаясь к международной энергетической конференции в 1936-м, Рузвельт сказал: «Это нелогично – верить, что в нашем овладении электрической энергией кроется потенциально соответствующая промышленная и социальная революция; возможно, эта революция происходит, но мы ее не осознаем…»

Отлично! Время полностью подтвердило правоту автора Нового курса. Электрификация нашей жизни произвела революцию не только в производстве, но и в обыденной жизни. Масса бытовых электроприборов освободила женщин от домашнего труда, породило массу свободного времени. А распространение, например, домашних холодильников оздоровило питание простого человека. Ибо люди смогли хранить свежие продукты, отказавшись от потребления нездоровых консервов и солонины.

Освещение городов электролампами и городской транспорт на электричестве породили феномен ночной жизни. Доступность электричества привело радио, телефон, магнитофоны, проигрыватели и телевизоры в каждый дом, а потом – и мобильную связь, и Интернет, и компактные компьютерные устройства. Это породило массовую культуру, а затем и возможность связи каждого с каждым.

Конечно, в 1930-е производство электричества велось лишь на тепловых станциях и ГЭС. Но мечта Рузвельта актуальна и сейчас: океаны дешевого электричества могут дать компактные термоядерные станции и высокопроизводительные ветровые турбины, выходы природного водорода на поверхность. Разве сейчас не настало время для полного воплощения такой мечты? Разве не настало время сделать широкодоступными и дешевыми электромобили, а электрической энергией (с помощью небольших термоядерных установок или станций, работающих на выходящем из недр планеты водороде) полностью вытеснить из энергоносителей газ, нефть и уголь?

Обратите внимание: и тут – неукротимый, волевой порыв в Грядущее, доблесть и охват замысла. В отличие от сегодняшнего «Медленным шагом, робким зигзагом». Президент страны сам – визионер и мечтатель, готовый использовать власть как инструмент не для того, чтобы обогатиться, а воплотить свои дерзновенные грезы. Почувствуйте разницу с нынешними президентами…

Бога ради – не считайте, будто Максим Калашников призывает повторять проекты 80-летней давности! Хочу сказать об ином: сейчас нужна такая же смелость фантазии и умение ставить великие цели, как и в ту эпоху. Почему?

Да потому, что мы вступаем в «новые тридцатые». По закону Гегелевой диалектики (отрицание отрицания) новое время будет похоже не на 1970-е – 2000-е годы, а как раз на 1920-1960-е. Как и они, в свою очередь, походили на бурные и буйные в инновационных порывах 1850-1880-е, времена поклонения Жюлю Верну и Альберу Робида.

Но разве мы видим этот дух в пресловутой «Национальной технологической инициативе» от АСИ?