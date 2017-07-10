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Московский листок

Чихнет ли Трамп, икнет ли Путин...

Опубликовано 10.07.2017 автором Дмитрий Трофимов в разделе комментариев 0

путин экономика трамп гамбург
Чихнет ли Трамп, икнет ли Путин...

Эти вопросы волнуют политологов всех стран и народов, всех телеведущих на всех телеканалах планеты. Что случится, если Трамп раздумает встречаться с Путиным, как он раздумал тратить деньги на защиту планеты от перегрева. Ведь этот престарелый хохмач, чудом получивший власть в самой богатой стране мира , ставший главнокомандующим самой сильной армии в истории человечества, доказавшей свою способность стрелять по поводу и без повода, способен вместо себя послать на саммит двадцатки сотню томагавков или авианосец и потребовать от собравшихся там лилипутов, немедленно признать величие Соединенных Штатов Америки. Ведь он обещал вновь сделать Америку великой страной, а для этого опустить Китай, поставить на место Европу, возможно, вернуться во Вьетнам и доделать там начатое его нерешительными предшественниками. Обязательно отомстить аятоллам Ирана за их исламскую революцию, лишившую США лучшего друга шахиншаха и его красавицы шахуини.

И наш политический класс чрезвычайно гордится тем, что этот могущественный непредсказуемый, имеющий сомнительные цели, чудило, решил поделиться ответственностью за судьбы человечества с президентом нашей страны, единственное достоинство которой способность многократно уничтожить все живое на нашей планете.

Итак, пара могущественных, непьющих мужчин взвалила на свои плечи тяжкий груз ответственности за жизнь на планете Земля. И сразу возникает вопрос – а на что способны эти атланты? Трамп сразу признался, что спасти планету от перегрева он не только не может, но и не хочет. Хочет, но не может снизить долг Америки хотя бы на один цент. Хочет, но не может построить забор на мексиканской границе, хочет, но не может запретить мусульманам въезжать в Америку. А уж победить мировой экономический кризис он не может даже во сне. Полный и бесповоротный разрыв между желаниями и возможностями.

Не может победить мировой экономический кризис и наш уважаемый президент, не в силах победить он даже коррупцию. Не может создать двадцать пять миллионов рабочих мест, с приличной зарплатой, и по той же причине не может экспортировать технически сложную продукцию в масштабе ФРГ или любой другой крупной страны в Европе. Не может победить нищету в РФ, хотя, быть может, и хочет.

Бардак на мировой политической сцене, который в последнее время веселит обывателей, вызван снижением до нулевых значений роли руководящей личности в современной жизни. Ни один стратег ничего не может поделать с двумя процессами. Первый – снижение средней нормы прибыли. Прибыль, это, в первую очередь, корм для политиков и руководителей всех мастей. Без достаточной нормы прибыли буржуазия и ее слуги политики вымрут, как динозавры. Процесс пошел – все развитые «демократические» государства в долгах, как в шелках. Демократическая технология управления стоит таких денег, каких государству взять неоткуда. И над правящими индивидуумами висит дамоклов меч замены их компьютерными программами. Даже у нас в разговорах о цифровой экономике уже говорят – одна хорошая программа заменит многих чиновников. Я бы добавил – и политиков.

Сами политики демонстрируют свою ненужность. На заседание европарламента из семисот пятидесяти депутатов явились тридцать пять. Наша дума не отставала и тоже ставила рекорды «эффективности» своей работы. А уж к приключениям оперных депутатов пора сочинять музыку.

Из управленческого тупика есть только один выход – переход к социалистической технологии управления, что и случиться, видимо, в этом столетии. Уйдут в небытие кризисы в экономике, а политические комедии вроде сегодняшней т



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