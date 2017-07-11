Мусорный ветер Новосибирска

Область сотрясает новый, явно коррупционный, скандал. С «мусорной концессией». Это – признак острого кризиса управления во всей стране!

В Новосибирске вновь состоялся митинг протеста. Теперь – против самой отвратительной сделки, проталкиваемой губернатором области В.Городецким. Против концессии по строительству двух (на американском оборудовании) заводов по переработке бытовых отходов, каковую отдали карликовой фирме «Экология-Новосибирск» («ЭН», зарегистрирована в Москве). Некая лавочка с уставным капиталом в 100 000 рублей, с коим впору разве что лавку на барахолке открывать, должна с помощью областных властей получить кредитов на 6,5 миллиардов рублей (ибо своих средств у нее нет), да еще и гарантии их возврата. Мало того, область (за счет налогоплательщиков) должна гарантировать загрузку этих заводов, уплачивая штрафы за неисполнение обязательств перед фирмой-крохой, при этом повышая «мусорные» тарифы для граждан.

Все это сильно смахивает на «дерибанные» 90-е годы, когда власти налево и направо заключали сделки с ООО «Рога и копыта», которые оказывались либо однодневками, либо маскировали участие самих чиновников, воровавших деньги из казны. Владимир Путин озаботился закрытием свалки в подмосковной Балашихе? Ему пора бы осознать, что проблема намного страшнее. Власть наглухо поражена тупостью, алчностью и безответственностью. Говорю это как один из кандидатов в мэры Новосибирска на выборах 2014 года. (Шел на выборы от Партии Дела).

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Вечером 28 июня 2017 года в Первомайском сквере Новосибирска состоялся ещё один митинг за расторжение концессионного соглашения по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области. Его заключили в июле 2016 года между правительством Новосибирской области с московской компанией ООО "Экология-Новосибирск" (дочкой ООО «Экология») Соглашение подписали без открытого общественного обсуждения, без консультации с депутатским корпусом, вопреки мнению прокурора Новосибирской области. В митинге приняли участие большое количество общественных и политических организаций Новосибирска и области. Вёл его зам. председателя Новосибирского регионального отделения «Партии Дела» О.Викторович.

Митинг единогласно принял резолюцию: по целому ряду существенных причин это концессионное соглашение необходимо расторгнуть, после чего должно провести открытое экспертное и общественное обсуждение планов строительства заводов по сортировке и переработке мусора.

Смысл любой концессии заключается в том, что серьезный, обладающий средствами инвестор, договариваясь с властью, САМОСТОЯТЕЛЬНО строит тот или иной объект. Скажем, городского хозяйства. А власть гарантирует ему достаточные тарифы и неизменные правила ведения бизнеса. Смысл – в том, что экономятся средства бюджета. Что объект строится не за счет казны, а за счет частной компании. Для чего устраивается конкурс, отбираются наилучшие предложения и т.д.

В данном же случае совершили буквальное надругательство и над всеми принципами концессий, и над самим здравым смыслом. Аккурат в духе безответственной «вертикали».

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Так, соглашение оное гарантирует получение концессионером определённой, прописанной в конкретных цифрах, валовой выручки, которая из года в год растёт. Этот объём выручки формируется из тарифа вывоза и переработки мусора и объёма поступивших на заводы отходов. Гарантированные соглашением объёмы мусора составляют 800 тыс. тонн (по 400 на каждый завод) в год, почти на весь строк концессии.

Постойте-ка! А разве область может гарантировать, что такой объем будет? И что не придется платить штрафы этой лавочке-«концессионеру»?

Предельный объем мусора для Новосибирской агломерации, указанный в Территориальной схеме (принятой всего через два месяца после подписания концессии) составляет только 785 тыс. тонн. Это предельный перспективный объём мусора! И перспективный, сиречь планируемый как максимально возможный! По концессионному соглашению область обязана предоставить на полигоны в 2018 году 700 тысяч тонн, а в 2019 году - 800 тысяч. Очевидно, что такого количества мусора на заводы ООО «ЭН» область поставить никак не в состоянии! Причём не только в 2019-ом, но позже.

В соглашении же прямо указано: если мусора мало – то для достижения гарантированной концессионеру выручки необходимо либо повышать тариф для населения, либо закладывать в бюджет области выплаты концессионеру! Следовательно, с первых лет Новосибирская область будет платить штрафы. И она на это добровольно подписалась и власть об этом осведомлена. Уже очевидно, что она попытается решать проблему расплаты с концессионером взвинчиванием цен на услуги вывоза ТБО для населения.

Что, власть абсолютно некомпетентна? Она коррумпирована? Она смотрит на подопечное население как на молчаливое стадо, которое будет терпеть её глупости, ошибки, бездействие, воровство? Каков выбор губернатора?

Дальше - больше. В соглашении с самого начала заложен рост стоимости услуг по вывозу ТБО для населения в 2,5-3 раза. И не просто заложен, а по сути Новосибирская область концессионеру ГАРАНТИРОВАЛА рост тарифов. Опять, заметим, что такое резкое повышение обещано концессионеру без согласования с законодательной властью.

А дальше – вообще чудеса. Концессионер должен вложить в строительство заводов и полигонов 6,5 миллиарда рублей. Компания ООО ЭН имеет уставный капитал всего 100 тысяч рублей. Очевидно, что для реализации проекта она будет привлекать заемные средства. В соглашении отмечено, что концедент (правительство Новосибирской области) должен в этом помочь партнеру. Помочь не только с поиском и получением кредита (ведь мы ж партнеры, как-никак), но и гарантировать его возврат. Пункт 9.26 соглашения так и описывает обязанность «концедента по возмещению финансирующей организации при прекращении соглашения, либо в иных случаях неисполнения концедентом и (или) концессионером обязательств по соглашению и (или) прямому соглашению для целей полной компенсации обязательств концессионера перед финансирующей организацией по соглашениям о финансировании, заключенным между концессионером и финансирующей организацией».

То есть, кроме того, что Новосибирская область гарантировала доход концессионеру, она ещё и гарантирует возврат им кредита и существенно снизила процентную ставку по оному.

В соглашении имеются и «особые условия», которые позволяют концессионеру существенно уменьшить, если не ликвидировать вовсе, свои коммерческие риски и увеличить свои доходы за счёт бюджета. Например, концессионер может не исполнить, без всякого для себя риска, свои обязательства по концессии, в случае: досрочного расторжения договоров, им самим заключённых, с привлекаемыми третьими лицами (подрядчиками) вследствие неисполнения такими лицами своих обязательств, их ликвидации или банкротства или недополучение концессионером каких-либо лицензий или разрешений…

Каково? Не соглашение, а песня! Мечта концессионера. Всё делают за тебя, а ты лишь считаешь «бабло»…

Видно, изначально в концессию заложены сильно завышенные требования концессионера, везде для него постелены подушки и коммерческие риски его сведены практически к нулю за счёт Новосибирской области.

Опять нас терзают смутные сомнения. Как так? Администрация Новосибирской области читала этот документ перед подписанием? А если читала, то чьи интересы она представляет? Области? Концессионера ООО «Экология-Новосибирск»? Или в администрации нет нормальных юристов, да просто разумных администраторов и чиновников и некому разобраться в документе?

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Интересно, какие технологии переработки отбросов выбраны. Ну, как всегда – импортные. Планируется поставить на мусоросортировочные заводы американское оборудование компании «Bulk Handling Systems» (BHS).

В связи с этим есть у нас к губернаторству Новосибирскому несколько вопросов.

Сегодня на рынке имеется значительно более дешёвое оборудование других, в первую очередь - европейских, производителей. Уже есть предложения аналогов, дешевле указанных в соглашении, на 1,5 млрд. рублей. Кроме того, есть и успешные русские разработки. Например, революционные по технологии заводы-переработчики твердых бытовых отходов краснодарской фирмы «Стрингер». Они не требуют дорогой сортировки ТБО!

http://www.freepatent.ru/patents/2336959

Альтернативное западному оборудование давно работает на российском рынке, есть представители этих компаний, есть опыт функционирования данного оборудования с нашим мусором, есть запчасти и персонал, способный оперативно решать технические проблемы. Ничего этого у компании BHS нет. Интересно, а что будет делать полуторамиллионный город, перешедший на обработку мусора на американском оборудовании, в случае введения США дополнительных антироссийских санкций? Да просто если откажут в продаже запчастей?

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Когда новосибирские активисты принялись изучать соглашение по якобы переработке мусора, то обнаружили, что … переработки-то и нет. Заводы, оказываются, займутся лишь сортировкой отходов. С последующей продажей отсортированного сырья. Всё же остальное, не отсортированное – т «хвосты» - подлежат захоронению на полигонах.

Из данных, размещённых на сайте концессионера ООО «ЭН» следует: из поступающих 0,8 млн. тонн мусора около 141 тыс. тонн будет отсортировано и переработано, около 60 тыс. тонн - отсортированы и проданы как сырьё. А остальные 600 тыс. тонн или 75% (!) будут захоронены как и прежде То есть, АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО МУСОРА БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАХОРАНИВАТЬ!

Общемировая тенденция состоит в сжигании «хвостов», с выработкой тепловой и электрической энергии. В договоре о мусоросжигании на это нет даже и намёка. Таким образом, мы не решаем кардинально проблему свалки мусора в Новосибирской области, а лишь на четверть замедляем её рост. Правда, платя за это непомерные деньги в чей-то личный карман.

Деталь: в соглашении не учён доход концессионера от продажи отсортированного и переработанного мусора! Похоже администрация Новосибирской области прощает эти деньги концессионеру…

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Итак, а где станут сваливать-хоронить мусор? Каждый полигон представляет из себя площадки по 40 гектаров Один мусорный полигон («Раздольное») планируется построить в 1,5 км от реки Издревой, имеющей статус памятника природы регионального значения «Долина реки Издревая». Не пробовали у троице-Сергиевой Лавры свалку оборудовать? Или на Валдае?

Поблизости от грядущей свалки есть и дачи горожан, и сельские поселения. На круг – около 40 тысяч жителей. Этот же полигон попадает в 15-километровую зону от аэродрома авиапредприятия им. Чкалова. Подобные объекты здесь строить запрещено федеральным законодательством. Свалки мусора привлекают огромное количество птиц, которые служат источником потенциальной опасности для самолётов. Ведь самолеты от столкновений с птицами часто гибнут…

Участок под второй мусорный полигон («Верх-Тулинский») отвели почему-то в третьей санитарной зоне пояса участка подземных вод «Обской». Он включен в «Перечень», утвержденный Постановлением Правительства Новосибирской области от 8 сентября 2008 года № 254-па, как зарезервированный подземный водный объект, как источник пресной воды в чрезвычайной ситуации. По сути, здесь будет происходить планомерное и заранее известное (читай преднамеренное?) отравление подземного источника питьевой воды для всего левобережья Новосибирской агломерации. Как это назвать? Диверсией? Глупостью? Некомпетентностью? Невольно вспомянешь Иосифа Виссарионовича… Эффективный был менеджер в решении подобных вопросов.

Заметим, что это происходит в Новосибирской области, где проблема питьевой воды стоит очень остро и губернатор прекрасно осведомлён о ситуации.

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Благодаря «мудрости» губернаторства, в скором времени в двухмиллионной агломерации Новосибирска возникнет «рукотворная» мусорная монополия. Ведь чтобы исполнить концессию и не налететь на штрафы, Новосибирская область будет свозить весь мусор только на полигоны ООО «ЭН». Вот это «бизнес»! Аль Капоне отдыхает. А поскольку для концессионных полигонов мусора мало, все прочие будут закрыты. Но это полбеды. Ни один новый бизнес в этой сфере в Новосибирскую область проникнуть не сможет в ближайшие 40 лет!

Ко всему прочему, власти области консервируют на многие десятилетия вперёд не очень свежую технологию, которая все эти миллионы тонн мусора будет сваливать огромной кучей высотой до 55 метров в яме глубиной 20 метров (так в концессии написано).

Будет ли фирма-концессионер технологически развивать дело? Нет. А зачем?. Это - дополнительные траты. А монополисту и так хорошо. Зато область получит две циклопические мусорные свалки. Свалки значительно превосходящие существующие. Так Гусинобродская и Хилокская поднимаются только на 25 метров. Объём гниющего мусора на новых свалках, созданных по концессии, превзойдёт уже имеющиеся более чем в 4 раза. Риторический вопрос: зачем платить огромные деньги, чтобы прийти к той же проблеме, что есть сейчас, но в гораздо больших масштабах? Концессионное соглашение подписано сроком на 40 лет. Это значит, что в мусорную кабалу попадаем не только мы с вами. Попадают наши дети и наши внуки. В мусорную кабалу на 40 лет попадает бюджет Новосибирской области, поскольку он гарантирует концессионеру доход не ниже 121 млрд. рублей.

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Все это недопустимо в стране, где, как нам говорят из Кремля, создано демократическое и правовое государство.

Все, о чем здесь написано, взято из выводов специально созданной рабочей группы при Законодательном собрании Новосибирской области. В мае 2017 года она рекомендовала администрации области существенно либо изменить параметры соглашения, либо расторгнуть его. Но ни первое, ни второе не было сделано. Правительство области лишь «подкрасило губы» концессии, видимо, в надежде, что так она не будет выглядеть столь уродливо.

Всё это похоже на метод принятия скандального решения о повышении в Новосибирской области тарифов ЖКХ на 15-20%. Та же полная закрытость принятия решения. То же совершенное игнорирование мнения общества. Те же совершенно экономически не обоснованные цифры. Такое же упорное нежелание властей области не только не то, чтобы идти на компромисс, но даже предметно обсуждать проблему. Губернатор В.Ф. Городецкий уже отмахнулся: мол, соглашение подписано и давайте, наконец, работать. Нормальный такой «диалог» власти и гражданского общества. В Новосибирской области – уже традиционный.

Власть Новосибирской области так и ничему не научилась из своего фиаско с тарифами. Тогда, после восьми митингов она, думается под нажимом администрации президента РФ, вынуждена была отменить своё решение повысить тарифы на воду и тепло на 15-20%. Можно констатировать: администрация НСО состоит либо из недальновидных, либо из коррумпированных, либо из неумных и некомпетентных людей. Возможно всё вместе.

Очевидно, решения губернатором принимаются спонтанно, без должной проработки, без анализа, как экономики, так и политики. По сути, наобум, в надежде, что не заметят и пронесёт. Просто делают первое, что на ум пришло, лишь бы закрыть сегодняшнюю дыру. Ну а там - видно будет. Сдается нам, что у губернатора нет настоящей команды и область никак не управляется. Она отдана на откуп временщикам. Поэтому у новосибирцев никаких надежд на существующую власть уже нет.

Но у нас, граждан РФ, есть приличный набор вполне легальных способов заставить власть имущих слушать и исполнять именно волю народа. Надо самым активным образом вовлекать граждан на митинги, пикеты, демонстрации, требуя от власти решения наших проблем. Либо мы заставим власть слушать глас народа и исполнять его волю, либо мы – в данном случае - получим безумный рост тарифов, мусорную кабалу, стагнирующую экономику, падающий уровень жизни, нищающее население и, в конце концов, распад государства. В наших силах этого не допустить, переломив тенденцию разрушения страны, идущую с 1991 года. Кризис самой системы власти в РФ уже очевиден. И только мы с вами в силах спасти несчастную страну…

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