Как не быть стадным "простейшим"

Письмо-лекция моим единомышленникам. Понимать свой маневр!

Знаю, ребята, как нам всем трудно приходится. Борьба за Великую Россию – дело крайне нелегкое, оно длинной воли требует. Знаю, как достало вас окружающее, с его воровством и цинизмом начальства, с лицемерием и пустой показухой.

В этих условиях крайне важно сохранять ум и видеть, как «элита» пытается нами управлять. Главное – не поддаваться ее примитивным, в общем, приемчикам. И поступать так, как она не ожидает. Парадоксально.

УПРАВЛЕНИЕ «ПРОСТЕЙШИМИ»

Максиму Калашникову доподлинно известно, что на Старой площади народные массы называют «простейшими» и уверены в их непроходимой глупости. И в их полной управляемости. Надо сказать, у циников Старой площади есть на то серьезные основания. Память у масс короткая, мозги – слабенькие, и ведут они себя очень похоже на общественных насекомых. Скажем, на тех же пчел. Как люди управляют пчелами? Берут матку, сажают ее в клеточку – и рой летит на запах матки. Не надо давать приказа каждому насекомому – достаточно одну матку посадить в нужное место, а прочих – уничтожить.

Примерно так же в РФ управляют протестными массами. Позвольте в роли наглядных примеров взять Мальцева и Навального. (При всем уважении к антикооррупционной деятельности Алексея и при всем презрении к «свидетелям Навального»).

Итак, есть сотня видеоблоггеров, которые призывают Путина свергнуть и казнить. Власть кидает за решетку 99 из них, но оставляет одного, который продолжает в своих роликах звать к топору и Путина крыть последними словами. Он становится аналогом «матки к клеточке», и на него летят массы туповатого протестного электората. Даже не задумываясь о том, почему вот этому Мальцеву – позволено, а остальных «закрыли». (Глупые массы путают слово с делом, а внешнюю видимость принимают за содержание, на чем, кстати, играет Кремль, изображающий «восстановление СССР»).

Дело сделано: рой насекомых (протестного электората) летит к тому, кому надо, и движется туда, куда надо. В нужный момент можно либо прихлопнуть «матку», либо весь рой одним махом передушить. Иные-то «аттракторы», «матки» - уничтожены.

Пример Навального немного сложнее. Хотя принципиально – та же схема. Всех за несанкционированные акции уличного протеста кидают в тюрьму на годы (даже за одиночные неразрешенные пикеты), а одного – лишь на 15 суток или на 25 дней административного ареста. Рой летит на одну «матку». Все прочие «матки» прибиты. Создается монопольный управляемый «вождь оппозиции». Пресса кричит о том, что Кремль его «панически боится». Тем самым миллионы «простейших» еще крепче завязываются на один «аттрактор». Который в любой момент можно уничтожить и ничего не бояться: других просто не осталось. Любое другое сообщество можно объявить экстремистским и побросать по тюрьмам («дело» ИГПР «ЗОВ»). Навальнистов экстремистским сообществом не объявляют, «доказательства» не фабрикуют, и если бьют, то только активистов Навального, не его самого.

Массы «насекомых» не задаются вопросом, откуда деньги у «матки». Значит, в контролируемого лидера можно влить средства – и массы не спросят, откуда они. Поверят в сбор по подписке, в краудфандинг. Это лишь облегчает задачу. Главное – других от средств отрезать.

Но если в случае Мальцева я уверен в том, что тот сознательно пошел на такую роль, но у Навального явно иная ситуация. Его взяли на крючок, посадили за решетку родного брата, а самого Алексея подвесили в положении «условно осужденного». Дернешься не туда – реально посадим. Вот и приходится Алексею играть отведенную роль в надежде на то, что Система заиграется, начнет ломаться. А он к тому времени останется единственным набравшим очки лидером оппозиции. На это у него тоже есть основания.

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Кстати, сам Алексей Навальный тоже умело использует «простейших». Обратите внимание на то, как он хорошо управляет своим движением. Никакой демократии! Либералы жалуются: вокруг Навального – либо фанатично ему преданные сектанты, либо те, кто от него получает зарплату и целиком от него зависит.

Навальный тут стопроцентно прав. Нет ничего гнуснее и недееспособнее, чем русская-советская-российская интеллигенция. Собери их на совет движения в количестве десятка – и решение любого, самого простого вопроса, растянется на долгие часы бесплодных споров, дрязг, взаимных обвинений и полоумного «креатива». Управлять расеянами можно только диктаторски, сосредоточив в руках финансы. Алексей в этом смысле поступает абсолютно верно. Учитесь и делайте выводы. В Россиянии невозможно рассчитывать на идейную дисциплину и командную игру. Как и в России начала ХХ века. Где три интеллигента – там четыре мнения и пять фракций. Причем расколы идут по совершенно подчас ничтожным поводам.

***

Но какой вывод мы сделаем из всего этого? Нет, совершенно не тот, что делают охранительные попугаи. Мол, сидите смирно и покорно, никуда не выходите. Черта с два! Тогда власть беспрепятственно завалит РФ, ввергнет ее в катастрофу.

Наоборот, выходить надо. Только по своим поводам и на свои акции. В защиту тех же политзаключенных, в защиту ребят из ИГПР «ЗОВ», например.

Надо помнить: чем более массовыми становятся акции справедливого протеста, тем больше власть вынуждена что-то делать и куда-то двигаться. А поскольку она к делу не приспособлена органически, то любое ее движение означает осыпание, трескание и разрушение ее статичной конструкции.

Надо помнить, что подсовываемые нам «матки» - не вожди. Мы не должны им подчиняться.

Пока – достаточно. Дальше предлагаю и самим поразмыслить. Главное – не быть «простейшими».

Протекционизм, вызывая рост сложной индустрии и умного агрохозяйства, рождает и питает сильные общественные отряды, несущие смерть нынешней сырье-воровской, ростовщической элите. Промышленность – это власть технократов: инженеров, конструкторов, ученых и промышленников.

Потому против протекционизма выступают лишь дураки и враги нации. Трамп и мы это знаем.

Протекционизм во все века будет заключаться в обложении высочайшими пошлинами вывоза из страны необработанного сырья и «лесенкой» понижения пошлин на вывоз готовых изделий. Как и в пошлинах на ввоз того импорта, без коего народ может обойтись (производя это сам). Протекционизм есть дешевые длинные кредиты под развитие своей индустрии, помощь государства в финансировании НИОКР, помощь государства субсидиями на экспорт сложной продукции и на техническое перевооружение предприятий, высокие зарплаты (ради емкости внутреннего рынка), индикативное планирование, мегапроекты развития. Причем не в виде идиотских олимпиад или футбольных первенств, а в виде строительства автострад, энергетики, гаваней водных и воздушных, трасс всевозможного транспорта, элеваторов, оптово-распределительных центров.

Так поднимались все: и британцы, и янки, и японцы, и южные корейцы, и китайцы.

Кроме того, нынешняя либеральная (фритредерская) глобализация пришла к своему пределу. Она лишь привела к чудовищному расслоению на кучку богатых и миллиарды безнадежно нищих. Новая технологическая революция отберет работу еще у пары миллиардов душ. «Убер»? Аллес! Основатель «Алибабы» Джек Маа на днях заявил, что человечество ждут целые «десятилетия боли». То есть, массовые нищета и безработица.

Отсюда мой вывод: нынешняя глобализация полетит к чертовой маме с первыми же приступами «боли». Придет эра протекционизма и раскола мира на экономические блоки-империи.

А это и есть Модерн.

Хотите, ослы, считайте бредни либеральных глобалистов за последний писк моды. А по мне вы – глупцы, пользующиеся интеллектуальными обносками. Мы ставим на экономический национализм!

От редакции: После лекции полагаются вопросы.

Протекционизм это хорошо, но вот вопрос - а чьи будут эти самые заводы-пароходы, на работу к которым по утрам массы будет звать заводской гудок (или специальный гаджет фирмы "Новая заря")?

"Промышленность – это власть технократов: инженеров, конструкторов, ученых и промышленников". Очень правильно, но кто такие промышленники? Что делают на производстве инженеры и конструкторы - понятно. А промышленники - это те бывшие комсомольские секретари и бандиты, которые ловко подсуетились в 90-х, урвав кто фабричку, а кто и целый комбинат? Других-то у нас нет, взяться было неоткуда.

То есть итоги приватизации 90-х, стало быть, узакониваются окончательно, и как полупьяные варяжские разбойники стали позже основателями династий королей, принцев и герцогов, так и у нас останется?

Будет похоже на "Звездные войны", где персонажи летают на супер-пупер звездолетах, оставаясь при этом примитивными "графами" и "баронами".

Это и есть будущее?

Кстати, в "Звездных войнах" вообще нет и намека на какое-то производство, не фигурируют ни конструкторы, ни инженеры - одна "знать" и какие-то непонятные криминальные элементы.

А что будут реально иметь те массы трудящихся, которых в кремле называют "простейшими"? Так и будут вкалывать, только не на Абрамовича или Усманова, а на каких-то других персонажей, которым не пойми на каких основаниях будет принадлежать всё - не только средства производства, но и власть?

Так что есть тут какая-то недоработка. Роль "простейших" во всех этих позитивных процессах прописана как-то скудно. Большевики-то в свое время, обещав заводы рабочим и землю крестьянам, высвободили колоссальный резерв творческой энгергии масс. А тут из чего высвобождаться будет?

А.Б.