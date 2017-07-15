Живём как в скотском загоне

Хотя Россия находится в суровых климатических зонах, однако большинство населения занималось сельским хозяйством. С принятием бандитски-воровско капитализма сельское хозяйство стало никому не нужным и народ стал перебираться в города, которые не могут переварить свой народ. Большинство предприятий Союза тоже оказались никому не нужными. Старшее поколение знает как живёт скот в загоне. Дожидается своего конца. Такова доля животных. Но и российский народ далеко не ушёл от дворовой жизни.

Десятки экономистов и даже депутаты критиковали и критикуют политику Центрального банка, однако критика до Кремля не доходит. И вот выступает Э.Набиуллина на Международном финансовом конгрессе: "Экономика России находится в начале нового цикла роста". А что разве был старый цикл роста? Было падение, но никто не объяснил причину и не попрощался с должностью. Страна имеет все ресурсы для роста не на 1,8 процентов, а на 6 - 7 процентов в год, однако Эльвира предрекает новый цикл роста. Сколько же лет этот бардак будет продолжаться? Ну почему до сих пор Центральный банк не подчинён правительству? С нынешним премьером и нет смысла подчинять ЦБ правительству. Интересно, а зарплата Набиуллиной соответствовала старому циклу?

Сколько разговора идёт о вмешательстве президента по невыплате зарплаты в Нижнем Тагиле. Президент подключил прокуратуру, губернатора, полицию и наконец деньги нашли. А сколько по стране таких предприятий? И что делать тем рабочим? Они не могут достучаться до президента. Вот это и есть скотский загон, жди когда околеешь. Правда скотину до этого не держат. Нынче кормов мало, так что мясо будет вот только купить будет не за что. Сельское хозяйство уже потеряло 2,6 миллиардов рублей.

Правительство всё таки решило увеличивать пенсионный возраст, что позволит сократить на 5 миллионов количество пенсионеров и это даст экономию в 1,7 триллионов рублей. Может это случиться не за счёт пенсионного возраста, а за счёт преждевременной смерти. Человек после 50 - ти лет не может найти работу и живёт постоянно в стрессовом состоянии. Депутаты и правительство об этом думают? Да думают и поэтому себе увеличили пенсионный возраст. Что делать дома лучше посидят на бюрократическом кресле и получат зарплату ничем не обоснованную. И те кто получает миллионы останутся при своих интересах. Провал экономической политики правительства решают за счёт нищего народа. Одни разорили и продали Союз, их последователи разоряют и продают Россию. 75 % промышленных предприятий управляются из-за рубежа. И Центральный банк подчинён неизвестно кому. Конечно Кремль и правительство знают, однако это их устраивает.

По мнению либеральных демократов и депутатов в стране нет денег. Идёт сокращение финансирования почти по всем министерствам, даже в оборонном ведомстве. А вот банкир Пробизнесбанка Н.Алексеев украл 2,4 миллиарда рублей и что? А вот что. Поклонский украл у дольщиков 2,6 миллиардов рублей и скрылся за границей. Чудил в разных странах и наконец его выдали российскому правосудию. И состоялся суд. Мошенника отпустили с миром, судья вынес такой приговор, что Поклонский якобы уже отсидел. Короче за давностью случившегося. А где 2,6 миллиардов рублей? И где обманутые дольщики? Оказывается с ними разобралось государство. А откуда деньги? Осталось за пределами понимания.

В Красноярском крае депутаты законодательного собрания повысили себе зарплату в два раза и теперь она будет составлять около или точно 200 тысяч рублей. А какова зарплата рабочих в Красноярском крае? И отчего зависит зарплата вообще всех депутатов? От наглости самих депутатов. Более 22 миллионов людей в России живут в нищете, а чиновники купаются в роскоши. Мало того Нарусова требует от руководства Совета Федерации компенсации за отказ от служебного автомобиля в размере 3400 рублей в месяц, при этом задекларировала доход за 2016 год в размере 28,7 миллионов рублей. Это что? Она где живёт? Ей не хватает 3400 рублей. Пусть попросит у дочери. И откуда у сенатора такой доход? Пускай зарплата около 5 миллионов в год, а где приобретены ещё 23 с лишнем миллионов? И она не одна. Т.Соломатина депутат думы задекларировала 56,2 миллионов рублей. О.Епифанцева - 24,5 миллионов. И ещё с десяток депутатов доход которых в разы превышает зарплату. Несколько лет газета "АиФ" в номере 24 печатала 100 самых богатых чиновников и депутатов. Для сравнения внизу таблицы показывала нищих В.Путина и Д.Медведева у которых доход около 8 миллионов рублей. Верхние в сто и более раз декларировали больше доход чем у президента и премьера. В этом году "АиФ" не публикует доходы самых богатых чиновников и депутатов. Наверное сработало телефонное право в разгар демократии и свободы.

А тут Игорь Прокопенко на канале РЕН - ТВ некоторых граждан довёл до постели. Оказывается в мире не осталось чистых продуктов, в том числе и в России. Сегодня уже никто не может определить чистые продукты или напичканы токсинами, которые вызывают бесплодие и рак. Не от этого ли в современной России значительно увеличилось количество заболеваний крови. И не только у взрослого населения. Сегодня болеют ещё не родившиеся. Оказывается лидеры мировых стран ещё до революции организовали лаборатории, которые занимались и занимаются производством добавок или лекарств, которые не дают забеременеть женщинам и позволяют умирать населению раньше срока отведённого природой. Стоит вопрос ограничить количество населения на планете. И самое главное в этой не человеческой природе руководителей многих государств, что от этого невозможно избавиться. Во всех странах есть лоббисты, которые платят сумасшедшие деньги, чтобы сельскохозяйственная продукция была модифицирована и были в ходу добавки, которые сокращают жизнь человека. Цивилизация привела к уничтожению самого человека. Меня поразило заявление о том, что нет способов заставить производителей сельскохозяйственной продукции отказаться от выращивания вредного сырья. Лоббисты имеют такие средства против которых нет приёма. Примерно так было сказано на передаче. А простой смертный человек, послушав такой бред нашёл сразу выход. Ликвидировать сельскохозяйственные предприятия, которые производят продукцию, например, в Росси для Кремля. Таких предприятий немного и они финансируются отдельно и прямиком минуя бюджет. Пусть кушают с базара или выращивают на своих грядках. Правда на грядках всего не вырастишь, нужны перерабатывающие производства.

13 - го июля весь день телевидение и радио сообщало радостную весть. Самолётом из Москвы отправили мощи Николая Чудотворца в Петербург. В Москве поклониться пришло около 2 миллионов человек. Даже президент один из первых поклонился мощам и кажется даже прикоснулся губами к саркофагу. И таких тысячи. А где санэпидстанция? Люди всякие есть, может кто - то и больной. Я закоренелый атеист и мне интересно как величают этого старца. "Николай Чудотворец". В России чудотворцев сотни тысяч если не миллионы. В Петербурге в пожаре сгорело 7 человек. Рабы из Средней Азии. Милиционер на дороге в Ростовскую область подкараулил свою жену с тестем и расстрелял. Жена погибла, тесть в реанимации. В Челябинской области на озере утонуло 7 человек. Более страшный случай был в Ленинградской области, в Карелии и таких примеров сотни. А кто чудит? Те кто сидят в чиновничьих креслах и чудят основательно, народ их будет помнить веками.

Сколько времени прошло с того момента как задержали Улюкаева? Год и никак не могут закончить следствие. Такое же положение с Хорошавиным, Захарченко, Белых и так далее. Некоторые находятся под домашнем арестом и имеют разрешение на небольшие прогулки. Улюкаев просит гулять 3 часа в день и в разное время. Думаю, что разрешат. Помурыжат некоторое время и придумают как выпустить на волю. Такие примеры уже есть. Против "табуреточника" вообще не возбуждали уголовного дела, а Васильеву не ограничивали в досуге. Она ходила по бутикам и проживала украденные миллиарды. А то что было арестовано возвращено с извинениями. И те 166 тысяч дел, которые были возбуждены против предпринимателей закрыты, а собственники выброшены на улицу голыми. И об этом говорил сам президент и что? И таких чудотворцев в России пруд пруди, не хватает запруд.

В Красноярском крае в частном доме престарелых умерло 28 стариков без медицинской помощи. Кто на это обратил внимание? Никто, а кому это нужно? Скворцова, встречаясь с президентом, говорит о высоких материях, которые не имеют никакого отношения к большинству нищего населения страны и президент всё это воспринимает как должное. Наоборот власть не возражает против преждевременной смерти любого человека. Нет человека, нет проблем. Такова политика государства.

В редакцию газеты "АиФ" Михаил Бочаров принёс программу возрождения экономики. Ничего особенного в ней нет. Можно изменить политику в течение полугода, но надо поработать от души. Многие предложения М.Бочарова схожи с предложения Г.Зюганова, который несколько дней назад имел встречу в Кремле с президентом и докладывал программу коммунистов по выходу из кризиса и возрождению экономики страны. Президент слушал и кивал, наверное, в знак согласия, но мер никаких не принимается. Почему? Надо ломать всю систему, хотя никакой системы нет, есть просто ручное управление, которое для огромной страны не приемлемо. За первое полугодие текущего года отток капитала вырос на 71 % и составил 14,1 миллиардов долларов. А что делает правительство и силовые структуры, которые должны бороться с коррупцией? Ничего не делают, а иногда и помогают вывозить капитал.

Что предлагает М.Бочаров. Установить курс рубля по паритету покупательской способности, в пределах 20 - 30 рублей за доллар. По уровню коррупции Россия находится на 136 месте из 178. Более 20 лет чиновники говорят о коррупции, в Кремле даже создано Управление по борьбе с коррупцией. Заставили чиновников и депутатов заполнять декларации доходов и расходов и что? Многие развелись с жёнами, некоторые уволились с доходных мест, однако практически ничего не изменилось. Нет проверок, нет контроля. Проверяющие и контролирующие тоже хотят иметь дворцы на Лазурном берегу Франции. За 27 лет и даже при Горбачёве умные господа выводили доллары за рубеж, вывезено более 3 - х триллионов долларов. Гигантская сумма и отток продолжается. Кто озаботился этой проблемой? Никто. Народу слова не дают, а чиновникам это на руку. Среди них бедных нет. М.Бочаров пишет о пробелах в работе таможни. Михаил интеллигентный человек и пишет не унижая достоинства. А жаль. На таможне не пробелы, а самое настоящее предательство и воровство. Не зря президент некоторых руководителей этой службы отстранил и даже было возбуждено уголовное дело, но потом всё спущено на тормозах и даже ценности вернули бывшему чиновнику.

Интересно пишет автор Программы об офшорах. "Офшоры как пылесосы для капитала". Действительно высасывают последние соки из страны, а фактически из народа. Ведь ни один чиновник, ни собственник не пожаловался на свою бедность. Предприятия закрываются, рабочие остаются без зарплаты даже той которую заработали, а собственники помалкивают.

Что в этой Программе сверхъестественного? Ничего. На этих принципах и должно строиться экономическая политика России. Что для этого надо сделать? Особенного ничего. Просто некоторых больших чиновников надо отстранить от должности и проверить на "вшивость", чтобы другим было не повадно. У нас ведь как повелось, если простой смертный говорит, что чиновник ворует, то его не слышат, мало того могут из него самого сделать преступника. Вот народ и молчит, а оппозиция иногда говорит о коррупции, но не настаивает.

Осуществляя такие преобразования надо в разы повысить зарплату работающим людям, тем самым повысить покупательскую способность населения, снизить до 15 рублей цену за литр бензина. Это позволит поднять производительность труда и большему количеству людей заняться полезными делами. И конечно на половину сократить бюрократический аппарат - так предлагает М.Бочаров. Ведь только на его содержание уходит до 7 триллионов рублей из 15 триллионов бюджета. Читатель, фактически это предательство со стороны руководства страны. Почти половина бюджета перекачивается в карманы чиновников, большинство из которых при этом подворовывает.

13 - го июля слушал на первом канале С.Станкевича. Речь шла о внешней политике и НАТО, которое выпустило какой - то фильм о героизме Лесных братьев. Речь Станкевича не оставила ни одного равнодушным, речь страшная. НАТО готовит войну против России через столкновение с Украиной. Было бы начало, а конец уже никого не интересует, тем более у НАТО такая практика есть. Например, бомбёжка Югославии. Сколько погибло людей? Чем они провинились перед США? Они могут не вводить сухопутные войска, а бомбить с воздуха. Их то территория далеко и никто ещё не осмелился, да и не имел таких средств чтобы ответить. Сейчас Россия имеет такую возможность, но пока до этого дело дойдёт половина европейской части России будет разгромлена. Чем провинился нищий российский народ перед Америкой? Страдать - то будет он, а не чиновники. Вот это и есть современная политика российской власти. А был бы Союз, Америка сидела бы на своём континенте и не высовывалась. Вот и получается, что народ живёт как в скотском загоне и когда ждать конца никто не знает. Как такое существование отразится на здоровье людей? Статистика говорит, что в России всего 20 % здорового населения. Некоторые эксперты утверждают, что не более 8 %. Даже 20 % эта статистика страшная. Страна плодит инвалидов, а кто будет защищать страну? При этом оптимизация здравоохранения продолжается. Люди добрые, когда же это кончится? Всё зависит от нас.