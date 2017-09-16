К вопросу о причинах трудовых конфликтов

Капиталистическое производство заключает в себе условия, которые не зависят от доброй или злой воли и которые допускают относительное благополучие рабочего класса только на короткое время, да и то всегда лишь в качестве буревестника очередного кризиса.

К. Маркс

На сайте Центра Социально-Трудовых Прав (ЦСТП) размещён аналитический отчёт по результатам мониторинга трудовых протестов за первое полугодие 2017 года. Какое применение получит этот отчёт, - это покажет будущее. Но уже утверждение автора отчёта - П. Бюзикова, что задержка зарплаты лежит за пределами рыночной экономики, вызывает, мягко говоря, удивление.

Впрочем, чтобы не быть заподозренным в предвзятости к П. Бюзикову, я лучше приведу здесь его «глубокие» рассуждения о причине трудовых протестов его же словами.

Слушайте: «Причины, толкающие людей на протест неоднородны и неоднозначны. Одно дело, когда в качестве причины называется «задержка заработной платы» - это простая и понятная причина…

Но дело в том, что задержка зарплаты - это категория неэкономическая и неправовая. Это явление лежит за пределами рыночной экономики и правового пространства, это грубейшее нарушение цивилизованных норм». ( Бюзиков П., Аналитический отчёт по результатам мониторинга трудовых протестов за первое полугодие 2017 года, http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1900).

Поскольку всё это имеет какой-нибудь смысл, оно означает: одной из самых простых и понятных причин трудового протеста является задержка зарплаты, а это мы знали давно и без П. Бюзиков. Вместо того чтобы просто сообщить факт, он даёт нам его не иначе, как запутав на манер оракула. Уже то простое наблюдение, что задержка зарплаты возникает на предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства, - что является чисто экономическим явлением, - показывает, насколько нелепо утверждать, что задержка зарплаты - это категория неэкономическая и неправовая, что это явление лежит за пределами рыночной экономики, что это грубейшее нарушение цивилизованных норм. Банкротство предприятия, следовательно, задержка зарплаты (и не только задержка зарплаты, но и массовое увольнение рабочих - безработица) не лежит за пределами рыночной экономики, как это утверждает П. Бюзиков, а неизбежно вытекает из самой природы рыночной экономики.

Что такое рыночная экономика? Это такая экономика, когда продукты изготовляются не для собственного потребления, а для продажи на рынке. Продукт, изготовленный не для собственного потребления, а для продажи на рынке, называется товаром. Таким образом, рыночная экономика есть не что иное, как всем хорошо известное товарное производство. Поэтому в дальнейшем вместо понятия «рыночная экономика» употребляется понятие «товарное производство».

Товарное производство может возникать и существовать при наличии определённых условий.

Важнейшим условием является общественное разделение труда. Общественное разделение труда означает, что производство различных продуктов разделено между отдельными людьми или группами людей. Например, одни люди производят ткани, другие - обувь, третьи - предметы домашнего обихода, четвёртые - инструменты и т.д. Ясно, что этим людям для удовлетворения своих потребностей необходимо обмениваться результатами своего труда.

Но общественное разделение труда - это лишь одно из условий существования товарного производства. Другим непременным условием является наличие различных собственников на средства производства. Представим себе, что человек изготовил какую-либо вещь и хочет продать её другому. Может ли он это сделать? Да, но только в том случае, если он является частным собственником средств производства, при помощи которых изготовлена данная вещь, а следовательно, собственником самой вещи. Внутри первобытных общин, например, несмотря на существование разделения труда, не было товарного производства, не было товарного обмена. Члены общины обменивались результатами своего труда, но они не продавали их друг другу, так как собственником средств производства и продуктов труда являлась община. Иное дело, когда происходил обмен между общинами. В этом случае происходила смена собственников и продукт труда являлся товаром.

Итак, основой товарного производства является общественное разделение труда и частная собственность на средства производства. Лишь при наличии обоих этих условий возникает товарное производство и обмен продуктами труда.

Бывает простое товарное производство и капиталистическое товарное производство.

Производство, при котором в товары превращаются только материальные продукты, называется простым товарным производством.

Простое товарное производство возникло ещё при разложении первобытного общественного строя. Оно типично для рабовладельческого и феодального общественного строя. Наиболее характерными представителями простого товарного производства являются мелкие крестьяне и ремесленники; они основывают своё производство на личном труде, т.е. трудятся сами, не эксплуатируют чужой труд. Каждый простой товаропроизводитель производит сам по себе, случайно имеющимися у него средствами производства.

А между тем условия, при которых производят различные товаропроизводители, неодинаковы. Производители, располагающие более плодородными землями, более совершенными орудиями труда, затрачивают на производство одного и того же товара меньше труда по сравнению с другими производителями. Наряду с различиями в орудиях труда имеют значение и различия в силе, ловкости и искусстве работника и т.д. Но рынку нет дела до того, в каких условиях и какими орудиями произведён тот или другой товар. За одинаковые товары на рынке платят одну и ту же цену, независимо от тех индивидуальных условий труда, в которых они произведены.

Поэтому товаропроизводители, у которых индивидуальные затраты труда вследствие худших условий выше средних (общественно необходимых) при продажи своих товаров покрывают лишь часть этих затрат и разоряются. Наоборот, товаропроизводители, у которых индивидуальные затраты труда благодаря лучшим условиям производства ниже средних, при продаже своих товаров оказываются в более выгодном положении и богатеют.

Итак, уже в условиях простого товарного производства некоторые производители разоряются, т.е. терпят банкротство. Но, как видно, эти банкротства происходят не в результате какого-то недочёта в действиях самих производителей, а обусловлены производственными условиями, которые не сами производители выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо и даны им независимо от их воли. Иначе говоря, если даже исключить возможность всякого вмешательства в сам процесс простого товарного производства, то и тогда одни производители богатели бы, другие - разорялись бы.

Этот процесс расслоения простых товаропроизводителей, происходящий независимо от их воли и сознания, порождает существенные изменения в простом товарном производстве. Отклонения индивидуальных затрат труда от общественно необходимых, стихийные колебания рыночных цен усиливают экономическое неравенство и борьбу между простыми товаропроизводителями. Конкурентная борьба ведёт к тому, что одни товаропроизводители обогащаются, накапливают в своих руках огромные деньги, становятся владельцами средств производства, другие же разоряются, лишаются средств производства, а следовательно, средств существования. В результате всего этого прежнее положение простых товаропроизводителей резко меняется, и возникают два новых класса. А именно:

С одной стороны, богачи, которые являются почти единственными владельцами всех денег и средств существования, а также средств производства, необходимых для производства средств существования; этот класс называется классом капиталистов, или буржуазия.

С другой стороны, класс совершенно неимущих, которые, чтобы не умереть от голода, вынуждены наниматься на работу к капиталистам для того, чтобы получить от них деньги и купить на них средства существования; этот класс называется классом наёмных рабочих, или пролетариатом.

Наём рабочего капиталистом есть не что иное, как покупка-продажа рабочей силы человека: рабочий продаёт свою рабочую силу, капиталист её покупает. Таким образом, при определённых общественных условиях, рабочая сила человека превращается в товар. С превращение рабочей силы человека в товар простое товарное производство превращается в капиталистическое производство. Капиталистическое производство есть развитое товарное производство, т.е. такое производство, при котором товарами становятся не только продукты труда, но рабочая сила человека.

Капиталистическое производство и простое товарное производство базируются на однотипной экономической основе - частной собственности на землю средства производства, и поэтому их развитие носит стихийный характер. Однако однотипность простого товарного производства с капиталистическим производством не означает их тождественности. Они имеют принципиальные различия.

Простые товаропроизводители - мелкие частные собственники - применяют принадлежащие им лично средства производства; они лично трудятся в своём хозяйстве, и продукт их труда принадлежит им самим. Простое товарное производство представляет собой индивидуальное производство мелких частных собственников, осуществляемое ими в целях удовлетворения личных потребностей.

При капиталистическом производстве средства производства (которые создаются и приводятся в движение исключительно усилиями трудового народа) принадлежат капиталистам, а рабочие лишены средств производства, что вынуждает последних наниматься на работу к капиталистам. В капиталистическом производстве совместный труд многих рабочих под командой капиталиста используется не в целях удовлетворения естественных потребностей рабочих, всех членов общества, а в целях эксплуатации рабочих, т.е. в безвозмездном присвоение капиталистом части продукта труда рабочих - прибыли.

Капиталистическое производство характеризуется двумя особенностями.

Во-первых: рабочий работает под контролем капиталиста, который решает, что именно должно производиться и в каком количестве.

Во-вторых: поскольку рабочий продал свою рабочую силу капиталисту, то капиталисту принадлежит не только рабочая сила рабочего, но и созданный рабочим продукт.

Поясним процесс капиталистической эксплуатации на примере. Допустим, что дело происходит на автозаводе, где рабочая неделя равняется пяти дням. Капиталист - собственник автозавода - покупает рабочую силу рабочего за определённую сумму денег - зарплату, и ставит его на работу. В течение определённого времени рабочий затрачивает то количество своей рабочей силы, которое представлено в его недельной заработной плате. Если мы предположим, что его недельная заработная плата представляет три рабочих дня, то рабочий, начав работу в понедельник, в среду вечером уже возместит капиталисту полную стоимость уплаченной заработной платы. Но прекращает ли он после этого работу? Ни в коем случае. Капиталист купил его недельный труд, и рабочий должен работать ещё два остальных дня недели. Этот прибавочный труд рабочего, труд сверх того времени, которое необходимо для возмещения его заработной платы, есть источник прибавочной стоимости, т.е. прибыли.

Допущение, будто рабочий в три дня вырабатывает полученную им заработную плату и остальные два работает на капиталиста, является произвольным. Требуется ли ему для возмещения заработной платы именно три дня, или два, или четыре, в данном случае это, конечно, совершенно безразлично и изменяется в зависимости от обстоятельств. Но основное заключается в том, что капиталист, наряду с трудом, который он оплачивает, выколачивает также труд, который он не оплачивает; и это - отнюдь не произвольное допущение, ибо в тот самый день, когда капиталист стал бы систематически получать от рабочего лишь столько труда, сколько он ему оплачивает в заработной плате, в этот самый день он закрыл бы своё предприятие, так как в этом случае вся его прибыль пошла бы прахом.

Короче говоря, сущность капиталистической эксплуатации состоит в следующем. Капиталист, собственник предприятия, нанимает рабочих, и начинается производство товара, например: автомобиля. Когда товар готов, он продаётся. Реализованная стоимость этого товара, за вычетом издержек, разделяется на две части: одну часть составляет заработная плата рабочих, другую - прибыль капиталиста. А так как стоимость этого чистого товара в каждом отдельном случае является некоей определённой величиной, то само собой ясно, что часть, именуемая прибылью, не может быть увеличена без уменьшения части, именуемой заработной платой. Отрицать, что капиталист заинтересован в снижении заработной платы, это всё равно, что утверждать, будто он не заинтересован в увеличении своей прибыли.

Стремясь увеличить прибыли, каждый капиталист постоянно расширяет производство и выбрасывает на рынок всё новые и новые массы товаров, надеясь, что они будут реализованы. Как собственники товаров, капиталисты заинтересованы в расширении покупательной способности трудящихся. Однако капиталист не был бы капиталистом, если бы он не стремился ради увеличения прибыли ограничить заработную плату рабочих. А рабочие важны для рынка, они являются основными покупателями конечных продуктов капиталистического производства - предметов потребления. Ограничение заработной платы рабочих означает относительное сокращение платежеспособного спроса, сокращение возможностей сбыта товаров; возникает переполнение рынка не находящими сбыта товарами. Но если сокращается сбыт товаров, то сокращается и обратный приток денег на предприятие. А раз сокращается обратный приток денег на предприятие, то само собой ясно, что это предприятие терпит банкротство. Отсюда - задержка заработной платы, вообще её потеря, массовое увольнение рабочих и т.д.

Кроме того. Частная собственность на средства производства исключает планирование хозяйства в масштабах всего общества. Вследствие этого в общественном производстве царит анархия. Каждый капиталист в погоне за прибылью именно на своём предприятии, именно в данный момент стремится произвести и выбросить на рынок как можно больше товаров. Так поступают тысячи других капиталистов. В результате этого неизбежно возникает всеобщее перепроизводство товаров. Но это всеобщее перепроизводство не означает, что все члены общества удовлетворили хотя бы самые насущные потребности. Отнюдь. Это перепроизводство связано с низкой покупательной способностью трудящегося населения. За доказательствами далеко ходить не приходится. В то время как полки магазинов ломятся от изобилия продуктов питания, - в это время миллионные массы трудящихся не доедают именно потому, что у них не хватает денег купить эти продукты в достаточном количестве, чтобы нормально питаться. В то время как тысячи и тысячи квартир пустуют, - в это время десятки миллионов трудящихся ютятся в жалких лачугах опять-таки потому, что у них не хватает денег, чтобы купить эти квартиры.

Выше сказанного будет достаточно, чтобы понять, что низкая зарплата, её задержка, безработица, нищета и т.д. - это следствие, а не причина, порождающая эти следствия.

Профсоюзы ведут борьбу за повышения зарплаты, создание рабочих мест, улучшение условий труда и т.д. в качестве центров сопротивления наступлению капиталистов. Но они терпят неудачу, поскольку ограничиваются борьбой против следствий существующего капиталистического производства, вместо того чтобы стремиться заменить его социалистическим производством, т.е. уничтожить частную собственность на землю и средства производства и установить общественную собственность на землю и средства производства.

При таком положении дел с борьбой за зарплату, рабочие места, лучшие условия труда и т.д. рабочие для своего собственного освобождения, для освобождения всего общества от идиотизма капиталистического производства больше всего сделает тем, что уяснят себе свои классовые интересы, займут как можно скорее свою самостоятельную партийную позицию и ни на одно мгновение не поддадутся тому, чтобы продажные буржуазные социологи своими лицемерными фразами о «нарушении цивилизованных норм» сбили их с пути самостоятельного завоевания политической власти. Их боевой лозунг должен гласить: ОБРАТИМ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ, ЕЁ НЕДРА, СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА И БАНКИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, И ТЕМ САМЫМ ОСВОБОДИМ САМИХ СЕБЯ И ВСЕ ОБЩЕСТВО ОТ КАПИТАЛИСТОВ-ПАРАЗИТОВ!-