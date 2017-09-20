Не иметь ненужного!

ВЕРНУТЬСЯ К ПЛАНУ И БАЗОВЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ

Сложный вопрос, поэтому разделю его на две части.

Рынок стран «первого мира» (под рынком надо понимать людей, способных покупать, - людей с деньгами) пересыщен товаром. Причём, речь идёт не о перепроизводстве реально нужных товаров (в странах «первого мира» это перепроизводство уже давно свершившийся факт), речь идёт о производстве вещей, которые мало того, что не нужны, а порою и откровенно вредны.

Ещё во времена моей молодости и зрелости было не до того, чтобы производить ненужные для жизни товары, тем более, предназначенные исключительно для удовлетворения амбициозной глупости. Скажем, было не до производства легковых автомобилей. Стали, иных металлов, материалов и рабочей силы не хватало для производства гораздо более необходимых вещей, скажем, тех же квартир. Ведь вшивая Европа под руководством немцев в 1941-45 годах сумела уничтожить на территории СССР треть тех богатств, которые копили все наши предки, начиная от Рюрика. А восстановить эти потери пришлось практически одному-двум поколениям советских людей, причём, при возрастающем количестве тупых и ни на что полезное не способных бездельных паразитов, наживающих геморрой в ненужных конторах, а вернувшись домой, ноющих на кухнях, что проклятые «коммунизды» не дают им бесплатно такого количества товаров, которое уже имеют за деньги трудяги в незатронутых военным разорением США.

Но не о паразитах сейчас речь.

К сожалению, нет того, кто властно бы стукнул кулаком по столу: «Дебилы, бля…ь! Прекратите!» Скажем, прекратите гробить свою жизнь своими легковыми автомобилями! Ведь за рулём думать нужно о дороге, тем более в пробках, в результате бездарно уничтожается время жизни. Своей жизни. Скажем, в условиях Москвы пользоваться личным транспортом для обычных поездок, к примеру, для поездок на работу, это извращённая форма самоубийства.

Но некому властно приказать массам пересесть на общественный транспорт, некому! Да ведь массы и не поймут. Привыкли-с!

И стремящаяся сохранить объёмы производства промышленность рвётся производить товары, ненужность которых аж кричит, скажем, производить те же легковые автомобили, но со всё большим количеством «наворотов». Ведь посмотрите - устройство легковых автомобилей без какой-либо необходимости усложнилось за пределы, после которых массы уже не понимают, как работает то, на чём они едут. Навигатор в принципе, необходим, но он снял с водителя требование к его интеллекту запоминать дорогу, и массы уже не соображают, где они едут. А теперь ещё идёт тенденция, перейти и на самоуправляемые автомобили, то есть массы не будут соображать и как управлять тем, на чём они неизвестно где неизвестно как едут.

Некоторые протестуют против этого самоуправления автомобилем потому, что хакеры получат возможность взламывать автоматику управления таких транспортных средств и устраивать катастрофы, как это уже делается в авиации. Что тут сказать? Да, действительно, самолёты уже падают «без причин» или исчезают «неизвестно куда». Это действительно так, а мы хотим, чтобы и автомобили были такими же…

Но во мне даже не это протестует. Ведь дело идёт к тому, что в железной самодвижущейся коробке будет сидеть не homo sapiens, а какая-то тупая амёба, интеллект которой даже ей самой уже не будет нужен. Ну не хочешь ты разбираться в устройстве автомобиля, ну не хочешь выяснять по карте маршрут, как тебе ехать, ну не хочешь крутить руль и переключать скорости. Ну, пересядь в автобус, какого чёрта ты загружаешь улицу?

Ладно.

Компьютер и Интернет это мощнейшее средство, помогающее эффективнее использовать свой интеллект за счёт облегчения и ускорения поиска информации. Да это так. Но кому компьютер для этой цели нужен? Ведь производство товаров для Интернета (программ) немедленно превратило Интернет в средство оглупления масс, путём:

- вовлечения массы в глупые сплетни, в которых тон задают дебилы, либо не соображающие, о чём они болтают, либо болтающие на темы не сложнее примитивного личного быта;

- убийства времени жизни масс вовлечением их в не имеющие отношения к реальной жизни интернет-игры;

- замены порнографией общения с противоположным полом.

Можно давать и давать подробности списка производимых человечеством ненужных вещей, но подытожу - всё идёт ко всё более расширяющемуся массовому изготовлению вещей и услуг, в которых человек не нуждается. Мало этого, это производство ненужного одновременно ведёт и к оглуплению человечества.

Это то, что есть… А что надо?

Надо быть людьми, а не тупыми «потребителями благ».

Надо тратить ресурсы на производство только того, что действительно требуется для жизни, и не более того. Если нет желания кормить паразитов у себя в стране или в Африке, то надо сокращать рабочий день, а не выдумывать, чтобы ещё такое-эдакое производить, чтобы амбициозные дебилы это купили.

Надо возвращаться к началу - надо возвращаться к плану.

Нельзя считать за счастье покупку вещи только потому, что не каждый себе позволит её купить, нельзя считать за счастье дом с таким количеством комнат, которое не каждый себе позволит, нельзя считать за счастье отделку дома материалом, который не каждый себе позволит. Это счастье только в глазах дебила.

Так зачем гробить жизнь на эту «пыль в глаза дебилам»?

Именно дебилам, поскольку умные люди на эту дорогостоящую бессмысленность не купятся. В их глазах эти дерипаски с абрамовичами, песковы с усмановыми, с их дворцами и яхтами, как были тупыми дебилами, так и остались. Да, при воровстве денег эти лица, может, и показали себя смышлёными, и теперь остальные дебилы их уму (их барахлу) дико завидуют. Но по тому, как эти лица потратили украденные деньги, это дебилы. Так тупо тратить трудовые ресурсы на совершенно ненужные вещи, могут только дебилы.

С эти понятно, но тут вопрос: если сократить рабочее время, не производя ненужные вещи, то чем занять свободное время масс? Об этом во второй части.

(окончание следует)