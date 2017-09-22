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Московский листок

Вернуться к плану и базовым положениям

Опубликовано 22.09.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

экономика план
Вернуться к плану и базовым положениям

Начать с начала!

Итак, первую часть статьи я закончил вопросом: если сократить рабочее время, чтобы не производить ненужные вещи, то чем занять свободное время масс?

Не иметь ненужного!

Не ломайте себе голову, ответ естественен до предела - наукой! Ну, сами посудите, вот какая-то певичка показывает со сцены голые ляжки, а небритый певун матерится со сцены. Массы в восторге. А по большому счёту - это сильно интересно? Неужели это интереснее выяснения знаний о жизни?

Да, для масс дебильные певуны и юмористы интереснее, поскольку для того, чтобы и результаты научных исследований были интересными для масс, нужны начальные знания о жизни. А этих знаний у масс нет. Школа их не дала. Это факт!

Пример. Вот уже с неделю по множеству новостных и развлекательных каналов расползается новость о том, что в Китае построено самое большое колесо обозрения без оси (я уж молчу, насколько эта новость заслуживает внимания). И на всех сайтах даются фото этого колеса и его элементарные технические параметры: диаметр 125 метров с 36 кабинами на 10 человек каждая. И вес всего колеса - 4,6 тонны. При этом в комментариях, чуть ли не каждому факту появления новости, публикаторам указывают: вы что - вообще долбанулись? Как такое сооружение может весить 4,6 тонны?? Ноль эффекта - новая публикация, и новые 4,6 тонны! Даже у владельцев сайтов и публикаторов нет ни малейшей способности применять знания, даже такие, как знания о весе, следовательно, нет и этих знаний. Какой, к чёрту, интерес к науке может возникнуть у эдаких дебилов?

Но сегодня уже есть и другой факт - а в чём проблема эти знания получить? Не дала школа - получи сам! Не всё же использовать интернет только для онанизма.

Что необходимо массам для интереса к науке?

Не поверите - пример! Сознание того, что все вокруг наукой интересуются. У советско-итальянского физика Понтекорво в 60-х как-то зимой под Москвой сломалась автомашина, и он упросил колхозного тракториста отбуксировать её. В дороге тракторист узнал, что Понтекорво физик и спросил, чем тот занимается. Понтекорво удивился, но ответил, что изучает нейтрино, и тракторист его «поправил»: нейтрон! Итальянца поразило, что простой крестьянин знает, что такое нейтрон (нейтрино только начали изучать, и о нём ещё мало, кто знал).

Кстати, и для владельцев денег потратить их на научные исследования - это разумно. Причём, потратить эти деньги необходимо самим владельцам денег, то есть им самим надо понимать, на какие научные поиски ты деньги направил и что хочешь получить, надо самим интересоваться наукой, а не давать распоряжаться своими деньгами алчным «учёным».

А то ведь тут даже умные люди с деньгами делают глупость, направляя свои деньги в распоряжение различных фондов, да ещё и после своей смерти. Ведь если подумать, то эти меценаты направляют деньги паразитам, управляющим этими фондами, а по сути, безнадзорно кормящимся с этих фондов и тратящих деньги фондов на никому не нужные исследования или на болтовню «теоретических физиков». Пример - адронный коллайдер, который уже 10 лет кормит 10 тысяч «учёных» из 100 стран без какого-либо полезного для людей результата.

Тогда на какие исследования тратить деньги?

Как ни странно, но и в данном случае, как и в случае с планом в экономике, надо вернуться к началу. Вдумайтесь. Мы говорим: «Современные представления науки». А разве они современные? Ведь все базовые представления физики пришли к нам из XIX века, в лучшем случае из самого начала ХХ.

Пара примеров.

Наша «современная» физика непрерывно балаболит про «чёрные дыры», но до сих пор не представляет, что такое электричество, открытое в позапрошлом веке и получившие своё базовое обоснование тогда же.

Нет, некоторые законы электротехники, позволяющие строить электрические машины и устройства, нам известны (кстати, тоже с тех же времён). Но, что такое собственно электричество?? Вам скажут, что электрический ток это направленное движение электронов, а электрон это отрицательно заряженная частица вещества. Что такое частица вещества - это понятно. Но как это - «отрицательно заряжена»? Чем она отличается от частиц никак не заряженных, или от частиц «положительно» заряженных? Что с такой частицей не так?

И вот вместо того, чтобы заняться этим вопросом, финансируются нескончаемые бла-бла-бла про «искривление пространства» и прочую муть.

Кстати, в этой мути главенствующее положение заняло бла-бла-бла «Теории относительности Эйнштейна». И физики хором делают вид, что нет ничего страшного в том, что для сведения эйнштейновского бреда к чему-то не очень идиотскому, понятие «масса», ранее описывающее в килограммах количество вещества, теперь применяется к работе, требуемой для изменения движения масс - для изменения инерционного состояния масс. И это количество вещества - «масса» - теперь называется «мерой инерции». Но измеряется эта «масса» не как мера инерции - не в единицах работы, не в джоулях, - а во всё тех же килограммах.

Эталон количества вещества в количестве 1 килограмм, в виде цилиндра из платино-иридиевого сплава, по-прежнему хранится в Палате мер и весов Парижа. Подчеркну, что этот цилиндр является не единицей измерения работы, требуемой для придания этому цилиндру равномерного движения или приведения к состоянию покоя, а количество нуклонов и электронов в этом цилиндре является единицей измерения количества нуклонов и электронов во всех иных объёмах веществ.

Но нынешних физиков это, по сути, мошенничество с массой никак не смущает. Назвав количество вещества «мерой инерции», и уверяя, что меру инерции нужно измерять в килограммах, физики теперь количество вещества предлагают измерять не килограммами, а «молями», что является несусветным бредом людей, не представляющих, что такое на практике килограмм-моль или килограмм-атом.

Напомню для читателей, забывших химию. Килограмм-моль и килограмм-атом (в обиходе «моли») - это не существующие в природе расчётные величины, показывающие, сколько бы весили гипотетические (не существующие в природе) молекулы или атомы, если бы их вес атомов измерялся не в атомных единицах, а в килограммах.

Если принять идиотизм измерения количества вещества в молях, то в таком случае надо утверждать, что в одном килограмм-атоме, скажем, золота, находится вещества (нуклонов и электронов) столько же, сколько и в одном килограмм-атоме водорода. Ведь и того, и другого вещества по одному килограмм-атому, не так ли? Но на самом деле в одном килограмм-атоме золота вещества - нуклонов и электронов - в 196 раз больше, чем в одном килограмм-атоме водорода! Вот как это тупое «теоретическое» положение принять практикам? И на практике никто на этот идиотизм с измерением количества вещества в молях не обращает внимания, более того, за исключением химиков, мало кто и вообще слышал.

Ну сходите на рынок и попросите, чтобы вам отвесили один килограмм-моль огурцов или три килограмм-моля картошки. Как на вас посмотрят?

Ещё раз. До этакого идиотизма с молями мог додуматься только теоретик, поскольку практики, непрерывно использующие в расчётах килограмм-моли и килограмм-атомы, до такого бреда опуститься не могут - у них количество вещества это масса, и измеряется количество вещества не килограмм-молями, а килограммами. А килограмм-моли для практиков, это как купюра в денежных расчётах. Деньги (масса) это рубли, а купюры разного достоинства это и есть то, что в физике называется «килограмм-моли» или «килограмм-атомы».

Но, повторю, все физики считают это извращение с массой нормальным, поскольку по-иному бредовые формулы теории Эйнштейна невозможно объяснить. А на практике - ну, каким дураком надо быть, чтобы количество вещества измерять не в килограммах, а в килограмм-молях? Скажем, цену чего-либо назначать не в рублях, а в купюрах? Скажем, какой дурак скажет, что его устроит месячная зарплата в 10 купюр? Ну, дадут ему в конце месяца 10 или даже 15 (с премией) 10-рублёвых купюр, и он будет доволен? Вот так и с измерением количества вещества молями.

Ладно, закончу.

Я уже не говорю, кому, к чёрту, нужна такая «наука», но ведь совершенно очевидно, что бездумная специализация оглупляет нас и в области науки - теперь и науку нужно начинать с самого начала - с выяснения базовых основ природы.

Именно на исследование этих основ и нужно тратить деньги и усилия, и именно это интересно. Повторю для особо «умных»: это интересно, а не дрыгоножество или мат и плотские шутки со сцены.



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