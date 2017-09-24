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Московский листок

В единстве наша сила

Опубликовано 24.09.2017 автором Антонов Ю. в разделе комментариев 1

рабочий труд единство
В единстве наша сила

Мы своим трудом создаем богатство нашей страны. Но нашей жизнью распоряжаются те, заслуги которых только в ловкости вовремя хапнуть часть государственной собственности. Попытки протеста отдельных работников заканчиваются в лучшем случае увольнением. Действует только общее совместное выступление.

Владеть всем должны люди труда. Нам всем трудно собраться вместе, чтобы предъявить свои права. Один выход собрать представителей цехов, бригад и других трудовых коллективов. Никаких предпринимателей , чиновников и других паразитов. Организация трудящихся это большая сила

Кое-кто говорит, что рабочие не могут управлять предприятиями и государством. Во-первых, среди нас найдутся такие, которые смогут. Во-вторых, не в этом дело. Власть принадлежит не тому, кто управляет, а тому, кто решает, как управлять и определяет цели управления.

В одиночку, даже группой противостоять начальству сложно, а когда за тобой весь округ, или лучше вся Москва, совсем другое дело.

Есть одно слово которое характеризует наличие классового единства пролетариата. Это слово – Солидарность. Есть солидарность – есть классовое единство, пет солидарности – нет и единства.

Развитию солидарности мешает разобщенность пролетариев, даже работников одной профессии , уж не говоря о разобщенности пролетариев физического и умственного труда.

Для преодоления разобщенности есть только одно средство - участие в совместных действиях. Совместные действия может организовать только общий для всех орган, например, совет представителей трудовых коллективов.

Совет представителей трудовых коллективов это сходка работников предприятий, которым есть чем поделиться с другими и которые интересуются жизнью остальных трудящихся. Тех , которым надоело чувствовать себя беззащитными перед хозяевами и чиновниками и которые хотели бы узнать, как защитить свои права , а может быть и получить помощь в этой защите.

Люди ждут справедливости, но не знают откуда её ждать.

Они должны понять, что от хозяев и президентов они не дождутся

Совет представителей трудовых коллективов это не просто кучка людей, он сможет влиять на решение многих проблем. Только вместе мы сила.

В планах работы Совета создание группы рабочего контроля как общественной организации, создание аналитического центра по информации, поддержке и координации забастовочного движения, создание школы пролетарского актива, создание кассы взаимопомощи, и т.п.

Образование пролетариата происходит в результате его организации и самоорганизации в борьбе за свои права. Без организации это только отдельные пролетарии, но не класс.

В условиях кризиса, роста цен, и квартплаты, люди борются за выживание, условие спасения – единство. Объединимся в борьбе, чтобы не пропасть по одиночке.



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Всего комментариев к статье: 1
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ЫВАЫАВ
ЫФВАЫАВА написал 24.09.2017 03:23
ДА ПОШЕЛ ТЫ ***** СО СВИМ ЕДИНСТВОМ У ВАС НЕТ СИЛЫ НИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ ВМЕСТЕ ВЫ ОБРЕЧЕНЫ МОРОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ВАС ПАДЕТ И ВАС ЖДЕТ НАКАЗАНИЕ!!
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