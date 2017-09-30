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Московский листок

Центральный банк - это враг народа!

Опубликовано 30.09.2017 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

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Центральный банк - это враг народа!

Что действительно важно, это - вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают лучшие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее значение. Удастся нам на продолжительный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль - значит, мы выиграли. Тогда все эти астрономические цифры - все эти триллионы и квадриллионы - ничто. Тогда мы сможем наше хозяйство поставить на твердую почву и на твердой почве дальше развивать.

В. Ленин, IV КОНГРЕС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 1922 г.

Согласно 75 статьи Конституции РФ «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка России, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

Но что такое устойчивость рубля? Пустой звук, если не знать, что в современной капиталистической России устойчивость рубля определяется по отношению к самой свободной и без ограничений обмениваемой валюте в мире - к доллару.

А между тем в декабре 2014 года рубль внезапно, без видимых причин, обесценился более чем в два раза по отношению к доллару. Стало ли это обесценение рубля неожиданностью для Центрального банка России? Нет, не стало. Ибо именно Центральный банк России своим собственным решением: резко повысить процентную ставку ЦБ, спровоцировал обесценение рубля по отношению к доллару. И, в силу этого последнего обстоятельства, огромная масса населения в одночасье оказалась за чертой бедности, обнищала, сотни и тысячи предприятий обанкротились, тысячи и тысячи физических заёмщиков были на законном основании объявлены банкротами опять-таки по «милости» Центрального банка России.

Как бы поступили с руководством организации, которое собственными действиями нанесло огромный материальный и моральный ущерб огромной массе населения, всему обществу? В лучшем случае его отправили бы в отставку за некомпетентность, а в худшем - назначили бы внутреннее служебное расследование, по результатам которого, возможно, против него возбудили бы уголовное дело за халатность. Но в случае с Центральным банком России всё произошло наоборот: высшее руководство РФ его даже похвалило за это.

Но было бы ошибкой видеть существо дела только в том, что Центральный банк России не смог обеспечить защиту и устойчивость рубля и делать на нём главное ударение.

Устойчивость рубля определяется по отношению к доллару. Следовательно, отношение между рублём и долларом требует принятия доллара за устойчивую, стабильную валюту. Но можно ли сказать, что доллар является стабильной валютой? Нет, нельзя. И вот почему. Очевидно, что стабильной валютой называются деньги с устойчивой стоимостью. Отсюда следуют два вывода: во-первых, деньгами с наиболее устойчивой стоимостью являются деньги, обладающие внутренней стоимостью, денежный товар √ золото; во-вторых, если наибольшей устойчивостью обладают золотые деньги, то отсюда следует, что стабильных валют вообще нет и быть не может, ибо стоимость золота колеблется в зависимости от развития производительности труда в золотопромышленности.

Буржуазные экономисты называют стабильной валютой такую валюту, при которой существует абсолютная стабильность товарных цен. Но такое определение стабильной валюты неверно, ибо абсолютно стабильных цен не бывает. Цены и их уровень постоянно изменяются, во-первых, вследствие изменения стоимости товаров, что обусловлено развитием общественной производительности труда; во-вторых, вследствие колебания спроса и предложения, что обусловлено анархией, господствующей на рынке.

Всевозможные знаки денег (бумажные доллары, рубли, фунты и т.д.), не имея внутренней стоимости, вообще не могут быть устойчивыми. Капиталистические государства пытаются обеспечить устойчивость бумажных денег искусственными мерами, оперируя золотыми резервами и займами иностранных государств. Но это есть либо обман, либо самообман, ибо обесценение бумажных денег предопределено эмиссионной инфляцией, изначально данной в виде процентной ставки Центрального банка всякого буржуазного государства.

Либералы (гайдаровцы), противники вмешательства государства в экономику, оправдывают решение Центрального банка России о резком повышении процентной ставки тем, что, дескать, в сложившихся условиях, никакого другого выхода не было, что это было единственно верное решение. С таким же успехом можно было бы оправдать всякое преступление, сославшись на то, что преступления совершаются по той простой причине, что не было никакого другого выхода. К чему же тогда вообще суд?

Патриоты (глазьевцы), сторонники вмешательства государства в экономику, в отношении провокационного решения Центрального банка России ограничиваются гневными обличениями в его адрес. Но, как это ни странно, они не замечают или делают вид, что не замечают, что Центральный банк России этим своим решением нагло растоптал Конституцию РФ; и что, следовательно, его надо просто судить. Но тут патриоты ограничиваются гневными заявлениями. Гнев вполне уместен в борьбе с противником; но как мало этот гнев может привести к победе, это понятно даже простаку.

Короче, надо действовать, надо побуждать трудовой народ, всё общество выступить против Центрального банка России. А чтобы это выступление достигало цели, необходимо не просто выражать протест, а действовать практически - требовать национализации Центрального банка, т.е. передачи его государству с обязательной отменой пресловутой «процентной ставки ЦБ».



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