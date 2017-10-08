Развитие социализма от утопии к абсурду

Брошюру Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» Маркс назвал введением в научный социализм. Это написал он в 1880 году. С тех пор прошло почти полтора века и вот парадокс: никто из серьезных ученых, включая нобелевских лауреатов, наукой под названием «социализм» заниматься не хочет. Явные противники продолжают называть социализм утопией, сторонники, включая дипломированных марксистов-ленинцев, не могут объяснить , что же такое социализм и какая от него обывателю польза. И сегодня, когда все предпосылки реального, жизнеспособного социализма не только созрели, но и перезрели, точной наукой под названием «социализм» занимается только чудак Вассерман с группой любителей. «Научный мир», включая РАН, не обращает на чудаков никакого внимания, а «профессиональные коммунисты» всех мастей стараются держаться от них подальше. И этому есть простейшее объяснение.

Ученые считаются авангардом работников умственного труда, а практика первого социалистического эксперимента показала этому авангарду, что капитализм оценивает его труд многократно выше. Так зачем же ученые будут работать на социализм, который ничего хорошего им обещать не может. В утилитарном, материальном смысле.

По закону разделения труда самое глубокое качественное различие проявилось не между сапожниками и пирожниками, не между кузнецами и пахарями, а между работниками физического и умственного труда. Работники умственного труда образовали правящую элиту и максимально, до полного бесстыдства, старались использовать свое привилегированное положение. Об этих привилегиях и бесстыдстве написано бесчисленное количество книг, они вызывали и вызывают революции и бунты, а избавиться от этого «букета» можно только сменив технологию управления производством и распределением с нынешней ручной на автоматическую. Что и выполнит грядущий социализм.

Социализм Энгельса не был точной наукой. Материалистическое понимание истории и объяснение природы прибавочной стоимости дало Энгельсу право назвать социализм наукой, но точной наукой он стал только после прихода информатизации, когда появилась возможность создать эффективную автоматизированную технологию управления социалистическим общественным производством, когда появилась возможность обходиться без особой касты управленцев, владельцев средств производства, когда привилегии работников умственного труда становятся анахронизмом. Наука микробиология появилась только после изобретения микроскопа, когда ученые увидали микробов. Точная наука социализм родилась после изобретения компьютера, когда производительность умственного труда, повысилась в бесконечное число раз, когда появилась возможность эффективно управлять производством без участия частных владельцев средств производства.

Во времена Энгельса альтернативы ручному управлению производством попросту не было и классики полагали, что превращение средств производства из частной в общественную собственность приведет к победе социализма. Пролетарская революция должна была упразднить класс частных собственников, что, по мнению классиков, решит все проблемы. Такая революция случилась в России сто лет назад. Частные средства производства у буржуев забрали, но технология управления производством не изменилась – на место подготовленных наследственных управленцев пришли талантливые, но малограмотные пролетарии, ту же работу стали выполнять за несоизмеримо меньшую плату. Время шло, талантливые выдвиженцы становились опытными руководителями, а оплата их труда не шла ни в какое сравнение с оплатой труда их коллег на западе. И нет никакого чуда в том, что коммунисты, руководившие производством, мгновенно сменили цвет своей шкуры. «Красные директора» почти поголовно стали владельцами тех предприятий, которыми их поставили руководить обкомы КПСС. А привилегиям и бесстыдству новых русских, завидуют теперь уже их западные коллеги.

Разница в вознаграждении за умственный труд делает социализм в глазах работников умственного труда несправедливой формацией. Об этом откровенно сказал режиссер, похожий на голодню крысу, на одном из токшоу, где он непременный гость. На западе Гайдай стал бы самым богатым человеком – сказал вечно обиженный демократ. Те же самые мысли посещали и пролетариев, ставших исполняющими обязанности буржуев руководителей производства, и пролетариев, ставших чиновниками. При старой ручной технологии управления ничего иного быть не могло. И очень скоро диктатура пролетариата превратилась в диктатуру бюрократии. Партийной и государственной.

С точки зрения дикой природы, капитализм формация очень даже разумная. Как и в природе сильный съедает слабого, хитрый заставляет служить себе тех, кто попроще, человек человеку волк. И с точки зрения обывателя, общество потрбления лучше любого социализма и никакого равенства ему не нужно, и в мечтах видит он себя на вершине жизненного успеха. А откажется обыватель от капитализма только тогда, когда капитализм оставит его с разбитым корытом. То же самое касается и обывателей в академических мантиях.

При капитализме человек остается животным. Самодовольным животным. И он будет охранять этот свой животный образ жизни, пока капитализм продолжает расти, теперь уже онкологическим ростом. Но бесконечный рост есть только в математике, на практике все, что имеет начало, имеет конец. И тут уж прямоходящему обывателю, хочешь не хочешь, придется превращаться из животного в человека. При этом инстинкты животного у него останутся, врожденное желание доминировать и отнимать будет прежним, но социалистические порядки и воспитание, не позволят инстинктам побеждать рассудок.

Ленин был согласен с Энгельсом по поводу перехода к социализму. У него не было никакой информации, чтобы рассуждать по-иному. И он поступил так как рекомендовал Энгельс: отобрал у буржуазии средства производства и власть, установил диктатуру пролетариата. Но все это он сделал тогда, когда надобность в буржуазии, как в классе, управляющем производством никуда не делась, поэтому исполняющими обязанности буржуев пришлось ставить проетариев, которые, в конце концов, избавились от приставки ИО.

В начале шестидесятых математик Глушков объяснил невежественным вождям, что социализм при ручном управлении далеко не уедет и предложил автоматизировать процесс. Против него ополчились экономическая «наука» и бюрократия, которые не хотели лишаться завоеванных благ. Глушкова «победили» и социализм, лишенный своего главного оружия, под управлением «победителей» пошел под откос.

История разъяснила сторонникам социализма, что их главная задача, не замена буржуев на пролетариев, а создание такой технологии управления, при которой ни буржуи, ни исполняющие обязанности буржуев не будут нужны. Сегодня у человечества такая возможность есть и поэтому новый социализм будет построен на прочном фундаменте.

Когда был изобретен автоматический ткацкий станок, миллионы индийских ткачей лишились работы и дороги Индии были усыпаны их костями. Изобретение компьютера сделает буржуазию ненужной, но судьба ткачей им не грозит. Чудак Вассерман предлагает даже оставить за ними все привилегии имеющиеся у владельцев активов, но, видимо, жизнь будет интересна им и без привилегий.А жизнь у них отнимать конечно не стоит. Ведь когда человек перестанет быть животным, он перестанет и убивать.