Бюджет великого государства

Центральные телевизионные каналы загипнотизировали народ передачами "Время покажет, Место встречи, 60 минут, Вечер с В.Соловьёвым, Право голоса". Все плохие только мы хорошие. Польский журналист Якуб на передаче у Попова заявил, что Россия не вкладывает деньги в строительство дорог, медицину, образования, а тратит на армию, но денег всё равно не хватает. Клинцевич, Хинштейн ринулись в атаку защищать наш бюджет, в том числе на армию. По их мнению всё у нас в порядке, бюджета хватает в том числе и на армию, в которой происходит модернизация. В США тоже модернизируют армии и за последние годы уже четвёртый раз. Как можно защищать наш бюджет если бюджет армии США равен 700 миллиардов долларов. Бюджет России всего 250 миллиардов долларов. Расходная часть составляет 13,61 триллионов рублей. Это же копейки по отношению бюджета США. И новый бюджет на 2018 - 2020 годы ничего хорошего не сулит народу и государству. Открытая часть бюджета сокращена на 58,5 миллиардов рублей, а закрытая часть увеличилась на 184,4 миллиардов рублей. Народ зарабатывает деньги в бюджет, а часть его закрыта для народа и депутаты об этом ничего не говорят. На какие цели сократят часть бюджета? Кто распоряжается этими суммами?

Естественно, представляя бюджет премьер даёт пояснения. Заостряет внимание на главных проблемах, которые власть будет решать в первую очередь. Надо вспомнить отчёт Т.Голиковой по исполнению бюджета 2016 года. Она говорит: "Провал в реализации заявленных целей сопровождается резким ростом объёма недостоверной отчётности по расходованию бюджетных средств. По итогам прошлого года были выявлены факты фальсификации данных на сумму 655 миллиардов рублей. Это в 5,5 раза больше, чем голом ранее". Каков результат этого отчёта? В каких министерствах допущен провал? Где эти деньги? Какое наказание понесли руководители? Ни президент, ни премьер отчёт народу не дали. В этом суть демократии?

Фактически в стране годами ничего не меняется. В связи с санкциями сколько было разговора о нефтяной игле, на которой сидит власть. Ознакомившись с новым бюджетом эксперты говорят. "На сегодня основным источником наполнения государственной казны является нефть. Власть говорит, что она отошла от сырьевой зависимости федеральной казны, пока это не очень получается. Дефицит бюджета небольшой, при этом средства Резервного фонда израсходованы".

Кому верить? Правительство заявляет, что финансирование социальных структур не сокращается, эксперты говорят обратное. По их мнению финансирование образования сокращено на 20 %, что приведёт к уменьшению стипендий и количество бюджетных мест. Даже для предпринимателей уменьшается количество рабочих мест. 560 миллиардов рублей недополучит пенсионный фонд.

Обсуждая бюджет 2016 года правительство говорило, что кризис преодолён и начнётся рост экономик. А что на самом деле? Никакого роста нет. Наоборот идёт сокращение. Во всех сферах продолжается оптимизация. Предполагают рост ВВП на 1,7 %. Тогда почему пенсионный фонд недополучит денег. Почему сокращается финансирование на социальные программы? Вопросов много, но ответов. А скоро выборы, итог, которых народу известен. Основная масса избирателей не придёт на выборы, что позволит Кремлю избрать того, кого он запланировал.