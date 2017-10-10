Оспоримые факты

Народу известно, что в современной России при бандитски-воровском капитализме печатная пресса стала недоступна. Недоступны и книги. Власть продырявила карманы основной массы населения. В метро уже не увидишь читающую публику. Можно читать по интернету, но на это не хватает времени. Человек едет в метро полчаса, час и успевает просмотреть либо газету, либо прочитать десяток страниц. А сейчас пялится на соседей, в голове рой мыслей и не всегда положительных. При этом чиновники ругают Советский Союз и мы с этим молча соглашаемся. Но иногда экономя даже на продуктах выписываешь какую нибудь газету подешевле.

В газете "Ветеран" читаю статейку пенсионера, ветерана труда В.Минаева "Неоспоримый факт". Он пишет: "Сегодня окружающая нас действительность не что иное как результат слов,... если не будем меняться мы сами в сторону лучшего, то ничего не изменится и в стране. А связь тут прямая". А как понимать "лучшую сторону"? И где эта сторона? Что конкретно я должен сделать чтобы измениться в лучшую сторону? Любить родителей, своих детей, уважать соседа, не причинять зла другим. Всё это я делаю, правда родители мои давно умерли. Отец в 1943 году погиб под Ленинградом, мама умерла в 1987 году. Детей уважаю, никому зла не делаю. Презираю власть за то, что она позволила небольшой группе предателей разворовать страну. Таких как я миллионы и что? Что меняется в стране? Да перемены есть. Раньше воровали тысячами потом миллионами, а теперь миллиардами. При этом с каждым годом растёт количество нищего населения. Минаев наверное живёт в достатке и не знает истинного положения народа. Надо не писать детский лепет, всё таки газета для старшего поколения, а писать о предательстве этого самого старшего поколения, что и привело к бандитскому капитализму.

Далее автор пишет о том, что страна живёт от продажи сырья и якобы об этом никто не говорит. Возможно Минаев не имеет телевизора или не смотрит его если он есть. О развитии не сырьевых отраслей неоднократно на больших совещаниях с правительством говорил президент. Об этом говорил и на различных форумах. Говорили и о том, что зависимость экономики от нефти падает. Приводили даже цифры по наполнению бюджета. В 2016 году наполнение бюджета от продажи нефти планировалось на уровне 44 %. Процент меняется в зависимости от цены бочки нефти. Однако это очень большой процент. Беда в том, что правительство не развивает другие отрасли. Наоборот закрывает. Например, только за 2016 год в стране закрыто около 1500 предприятий. И эта тенденция никуда не девается, а действует. В стране нет рынка, а есть спекулятивное мышление у чиновников власти, что приводит к ликвидации предприятий. Кремль об этом знает, но мер не принимает потому что менять надо всё. И начинать с выборов, на которые мы не ходим. Пока у нас ещё есть возможность мирно сменить власть если все придём к урнам.

Далее пенсионер рассуждает о выборах. Задаёт неестественные вопросы. За кого будут голосовать безработный, крестьянин, нищий пенсионер. И сам отвечает так: "Но странное получается дело: все жалуются, негодуют, а голосуют за ту же партию власти". Можно было на эту писульку не обращать внимание, но ведь скоро самые главные выборы. А пенсионер пишет, что голосуют за партию власти. Вот он оспоримый факт. Народ особенно нищий не голосуют за партию власти. На выборы в думу не пришло 60 миллионов избирателей. Это как раз те кто нищенствует и естественно против нынешней власти. Они не верят никому, а вы пишите, что они голосуют за власть. На последние выборы не пришло уже около 80 миллионов избирателей. С такими статейками не придёт большинство и партия власти объявит президентом того, кто подходит по их мнению на эту должность. По крайней мере не народного кандидата. Ветеран труда В.Минаев, надо призывать народ прийти на выборы всем без исключения тогда ваши предложения будут исполняться.

Автор продолжает задавать вопросы, которые не имеют практического значения. "Почему наше сознание далеко от понимания действительности, почему мы холопствуем... далее писем в редакцию ничего не предпринимаем и так далее". Автор поставил десятки вопросов, которые народ оценивает на своей шкуре, но ни на один не дал ответа. На это мы горазды. Все вопрошают, но ни на один не дают ответов, даже коммунисты.

В стране власть сознательно развалила общество. Неужели вы не видите этого. Некоторых "товарищей" купила, остальных пристращала. На митингах Навального задержано 290 человек, хотя Навальный пользуется у власти авторитетом. Полиции больше делать нечего? Навальный не наш человек, а где наши руководители от народа? Их просто нет. Они как и генералитет Советского Союза куплены властью. Можно было избежать ваших вопросов если бы офицеры Советской Армии в девяностые годы не предали Союз и не изменили Присяге. Вам приходит на ум, что ветераны, которые воспитывают патриотизм у современной молодёжи предали Союз? Вот об этом надо писать. Я не виню рядовой и младший состав. Я виню генералитет Советской Армии. Это они дали приказ расстрелять Советскую власть в центре Москвы из танков. Такого предательства мир ещё не знал. И теперь эти "господа" живут на повышенную пенсию. Ваша статейка ни о чём, пустая трата печатной страницы.

Меня коробит такая фраза - "Далее писем в редакцию ничего не предпринимаем". А вы знаете о том, что большинство правдивых статей вообще не печатаются. Видите что получается на самом деле. Вашу статейку, которая не имеет смысла печатают, а мою вряд ли. Но я направлю её в другие издания, в том числе и в электронные. В стране появилась личная цензура редакторов изданий. Они сами решают что печатать, а что бросить в корзину. Зубами держатся за доходное место в целях угодить власти и остаться при должности.

Рядом помещена другая статья ветерана войны и труда Л.Сахаровой "Талант человечности". Автор рассказывает о И.Кальметьевой, которая возглавляет социально - бытовую комиссию в ветеранской организации Челябинска. Она сотрудничает с предприятиями бытового обслуживания, которые на льготных условиях обслуживают ветеранов в части своих полномочий. Дело вообще - то хорошее ходить с протянутой рукой, о чём иногда спрашивают Ирину Сергеевну. А ведь можно было всего этого избежать. Тем кому она помогает могли пойти в воинские части это же их родной дом и вывести войска для наведения порядка. Так должно было состояться и в столице. Фашистов разгромили а кучку предателей Родины не только не раздавили, а наоборот поставили на трон, а теперь ходят с протянутой рукой. Наверное этого вы заслужили.

Вам известно в каких условиях живут немецкие ветераны? Имею ввиду рядовой состав. На наши деньги примерно 200 тысяч рублей - пенсия. При этом бесплатный проезд, льготы по ЖКХ и медицинское обслуживание. Так кто кого победил? Мы потеряли 27 миллионов народу и остались побеждёнными. Солдат Вермахта живёт гораздо лучше наших военных.

В газете "АиФ" пишет статью наш "уважаемый" либерал В.Жириновский "Жить богато? Можем!" Владимир Вольфович всю сознательную жизнь громил коммунистов и Советский Союз. Готов был лесть в драку, коммунисты отняли у его деда фабрику на Украине, которая и сегодня работает. Так вот этот оголтелый либерал пишет о том, что Россия продаёт газ за бугор, при этом в стране многие города и посёлки отапливаются углём. Думаю, что не совсем так. Но ему - то откуда знать. Он в деревнях не бывает. Отапливаются дровами в большинстве. Уголёк очень дорогой. В Ростовской области хозяева даже своим сотрудникам не дают уголь, который положен по социальным нормам. Далее Жириновский пишет, что надо своих обеспечить газом, а на Европу будет меньше. Выпадающие доходы возместить за счёт введения жёсткой монополии на алкоголь, табак, сахар, о чём всегда говорят коммунисты и даже президенту представили план развития экономики. Жириновский продолжает писать, что так было при царе, так было и при советской власти, а Ельцин отменил. Почему отменил не пишет, а зря. Четверть международных резервов страны находятся в США, которая вводит против нас новые санкции. США могут и заморозить резервы. Сейчас она непредсказуема с новым президентом у которого семь пятниц на одну неделю. Предлагает остановить вывоз капитала и вернуть уже вывезенные деньги. Запретить ввоз продуктов с ГМО и вернуть ГОСТы. Сделать Московский Кремль объектом историко - культурного наследия и вернуть Волгограду имя Сталинград. Всё это предлагают коммунисты фракции КПРФ в думе. Почему бы им не объединиться хотя бы на выборах. Предложить народу одного кандидата. Гордость лидеров не позволяет. Смотрите даже ярые либералы поворачиваются в сторону Союза. Куда ни кинь, а экономика Союза была во благо народа и государства. Вот о чём надо писать, а не ходить с протянутой рукой за подаянием для пенсионеров. Сами этого захотели так радуйтесь.

Основная масса населения за годы бандитского капитализма не может выбраться из нищеты. При этом за прошлый год количество долларовых миллионеров выросло на 19,7 % и составляет примерно 182 тысячи человек. Россия по количеству богачей на 15 - ом месте, а по бедности на 51 - ом.

Олигархи, чиновники не знаю куда девать деньги, а рабочий человек не может обеспечить семью. Сегодня меня удивил В.Соловьёв на передаче "Полный контакт". Разговаривая о Навальном и его друзьях коснулся их недвижимости. При этом сказал о себе так: "У меня в России больше недвижимости чем за рубежом". У меня сразу возник вопрос, а зачем ему недвижимость. Одумавшись понял, что это капитал без проигрышный. Хотя имеет "домик" в Италии.

Смотрите какая вырисовывается картина. Все кто над народом живут совершенно в других условиях, им доступно всё. А вот рабочий, получающий пусть 25 - 30 тысяч рублей не может иметь доходный бизнес. Да и капитализм этого не позволит. Ведь кто - то должен создавать материальные ценности, находясь в рабском положении, для олигархов, чиновников и просто воров. Все не могут быть олигархами, губернаторами, мэрами, журналистами и так далее. Практически этой категории граждан являются несколько тысяч, а миллионы рабочих обеспечивают их королевское существование. Вот такая теперь у нас жизнь. И это действительно не оспоримые факты.