В канун новогоднего выступления президента Путина от ФДР (Франклина Делано Рузвельта)

В канун новогоднего выступления Президента Путина

Владимиру Владимировичу от ФДР (Франклина Делано Рузвельта)

29 декабря 1940 года

Впервые Ф. Д. Рузвельт назвал гибельными попытки умиротворения агрессоров.

«Друзья мои, эта "Беседа у камина" будет не о войне, разговор пойдет о национальной безопасности. Самая суть всех помыслов вашего президента в том, как уберечь вас, а в будущем - ваших детей и внуков от войны "на последнем рубеже" за независимую Америку, за все то, что независимость Америки означает для меня, для вас и для наших близких. Сегодня, когда кризисом охвачен весь мир, я мысленно возвращаюсь почти на восемь лет назад, к тому времени, когда мы переживали внутренний кризис. Тогда "колеса" американской промышленности со скрежетом сбавляли обороты, грозя полной остановкой, а вся банковская система страны перестала действовать. Хорошо помню, как я сидел тогда в своем кабинете в Белом доме, готовясь к своей первой беседе с народом Соединенных Штатов. Перед моим мысленным взором предстали все американцы, с которыми я собирался говорить. Я представлял себе рабочих на заводах, в шахтах и на фабриках; девушек за прилавками; владельцев маленьких магазинов; фермеров, занятых весенней пахотой; вдов и стариков, обеспокоенных судьбой своих сбережений. Я старался донести до всех американцев свое понимание банковского кризиса, рассказать о том, что он означает для каждого в его практической жизни. Сегодня хочу сделать то же самое - поговорить с народом, но теперь уже о другом кризисе, который угрожает Америке.

В 1933 году мы взялись за решение наших проблем с мужеством и реализмом. Такого же мужества и реализма требует от нас и сегодняшний кризис - новая угроза для безопасности страны. Еще никогда со времен Джеймстауна и Плимут-Рока наша американская цивилизация не была в такой опасности. Дело в том, что 27 сентября этого года подписано соглашение между тремя могущественными державами - двумя европейскими и одной азиатской, - которые сообща угрожают Соединенным Штатам. Теперь, если Соединенные Штаты будут препятствовать экспансионистскому курсу этих трех держав - курсу на установление мирового господства, - те предпримут против нашей страны самые решительные объединенные действия. Нацистские хозяева Германии не скрывают, что хотят не только распоряжаться жизнями и умами всего населения своей страны, но и поработить всю Европу, а потом, используя ресурсы европейских стран, добиться господства над всем остальным миром.

Нацистские хозяева Германии не скрывают, что хотят не только распоряжаться жизнями и умами всего населения своей страны, но и поработить всю Европу, а потом, используя ресурсы европейских стран, добиться господства над всем остальным миром.

Всего три недели назад Гитлер заявил: "Сегодня два мира противостоят друг другу". Затем, резко отвечая своим оппонентам, он добавил: "Правы те, кто считает, что с другим миром мы никогда не сможем примириться... Я могу разбить любую другую державу". Так говорил вождь нацистов. Иными словами, страны Оси не только допускают, но и прямо заявляют, что не может быть долговечного мира между их диктаторским правлением и демократией, между их философией и нашей.

Характер пакта таков, что можно с полным основанием утверждать: Соединенные Штаты не имеют никакого права поощрять разговоры о мире до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что страны-агрессоры отказались от мысли захватить или подчинить себе мир. В настоящий момент вооруженные силы стран, вступивших в сговор против всех свободных народов, прикованы к очагам сопротивления далеко от наших берегов. Немцам и итальянцам по другую сторону Атлантики противостоят англичане и греки, а также тысячи солдат и моряков, которым удалось бежать из покоренных стран. В Азии великую оборону держит китайский народ - он ведет войну против японцев. Некоторые из наших граждан предпочитают верить, что военные конфликты в Европе и Азии не имеют к нам отношения. Однако для нас жизненно важно, чтобы европейские и азиатские поджигатели войны не получили контроля над морями, которые открывают дорогу к западному полушарию. Сто семнадцать лет назад в ответ на угрозу, исходившую для нашего континента от союза европейских держав, правительство Соединенных Штатов приняло оборонительную доктрину Монро. С тех пор мы несли охрану Атлантики, где нашими соседями были и остаются англичане. На этот счет у нас c ними не было ни письменного договора, ни "устного соглашения". Однако мы верили, что сможем уладить все разногласия мирным путем, по-соседски, и это было подтверждено историей. В результате в течение более века западное полушарие не знало агрессии ни со стороны Европы, ни со стороны Азии. Разве может кто-нибудь всерьез полагать, что у нас есть основания опасаться агрессии где-нибудь в Северной или Южной Америке, пока нашим самым могущественным морским соседом в Атлантике остается свободная Британия? С другой стороны, можно ли всерьез рассчитывать, что мы могли бы оставаться столь же спокойными, если бы вместо этого нашими соседями были державы Оси? Если Великобритания не выстоит, страны Оси будут контролировать Европу, Азию, Африку, австралийско-тихоокеанский регион, а также открытые морские пространства. Они будут в состоянии бросить на наше полушарие мощные армии и военно-морские силы. Без преувеличения, все страны Американского континента будут тогда жить, как под дулом пистолета - испытывать постоянную военную и экономическую угрозу. Начнется новая, мрачная эпоха, когда всем миром - в том числе нашим полушарием - будет править грубая сила. Чтобы выжить в таком мире, нам придется надолго превратиться в военизированное государство, где экономика будет полностью подчинена потребностям обороны. Некоторые у нас хотели бы думать, что даже в случае падения Великобритании мы останемся в безопасности благодаря широким просторам Атлантики и Тихого океана. Однако океаны уже не представляют собой таких преград, как во времена парусных судов. В одном месте расстояние между Африкой и Бразилией меньше, чем между Вашингтоном и городом Денвером в штате Колорадо, а это всего пять часов лета для новейшего бомбардировщика. А в северной части Тихого океана Америка и Азия почти касаются друг друга. В течение последней недели множество людей из разных концов страны сообщали мне, что они хотели бы услышать от меня сегодня. Почти все высказывали желание узнать неприкрытую правду о том, насколько серьезно нынешнее положение. Однако в одной телеграмме была выражена позиция тех людей - их незначительное меньшинство, - которые не желают ни замечать зла, ни слышать про него, хотя в глубине души знают, что зло существует. В этой телеграмме меня умоляли не напоминать о том, как легко сможет бомбить наши американские города любая враждебная держава, если она завладеет базами в западном полушарии. В общем, смысл телеграммы был такой: "Пожалуйста, господин президент, не пугайте нас вашими фактами". Если говорить откровенно и по существу, нам угрожает опасность, и к ней мы должны готовиться. Нам хорошо известно, что ни от самой опасности, ни от страха нельзя избавиться, залезая в постель и натягивая на голову одеяло. Некоторые страны Европы были связаны с Германией торжественными пактами о ненападении; других Германия заверяла, что им никогда не будет угрожать вторжение. Но независимо от того, заключались такие пакты или нет, на все эти страны было совершено нападение, они были раздавлены и обращены в рабство современного образца. О своем намерении нарушить их границы Германия уведомляла их за какие-нибудь часы или вовсе пренебрегала такой формальностью. Находящийся в изгнании руководитель одной из этих стран на днях говорил мне: "Срок уведомления был, можно сказать, отрицательным. Оно было передано моему правительству спустя два часа после того, как германские войска хлынули через сотни участков границы". Судьба этих стран показывает нам, что значит жить под дулом нацистского пистолета. Нацисты оправдывали свои действия всевозможной лицемерной ложью. В одних случаях, оккупируя очередную страну, они говорили, что делают это с целью "восстановить порядок". В других - что хотят "защитить" свою жертву от кого-то другого. Например, Германия заявляла, что оккупирует Бельгию ради спасения ее от англичан. Так разве затруднятся нацисты сказать любой южноамериканской стране: "Мы оккупируем вас, чтобы защитить от агрессии со стороны Соединенных Штатов"?

Сегодня Бельгия используется как база агрессии против Британии, которая сражается за свою жизнь. И любая южноамериканская страна в руках нацистов легко послужила бы трамплином для германского нападения на другие республики нашего полушария.

Подумайте сами, какое будущее уготовано, в случае победы нацистов, Ирландии и Азорским островам, которые расположены не так далеко от Германии, как страны Американского континента. Смогла бы в таком случае устоять Ирландия? Кто бы позволил ей оставаться свободной - каким-то непонятным исключением в мире несвободы? А Азорские острова, на которых уже пять столетий развевается португальский флаг? Мы с вами воспринимаем Гавайи как передний рубеж своей обороны в Тихом океане, а ведь Азорские острова ближе к нашим берегам в Атлантике, чем Гавайи - к тихоокеанскому побережью. Некоторые люди говорят, что у держав Оси никогда не возникнет намерения нападать на западное полушарие. Именно эта опасная склонность выдавать желаемое за действительное подорвала способность к сопротивлению у многих ныне покоренных народов. Нацисты неоднократно открыто заявляли, что все остальные нации стоят ниже их и потому должны им подчиняться. Но, что важнее всего, огромные ресурсы и богатства американского полушария представляют для агрессоров самую соблазнительную добычу. Давайте не будем больше закрывать глаза на тот бесспорный факт, что силы зла, которые подтачивали, разлагали изнутри и губили до нас многие страны, уже перешагнули наш порог. Вашему правительству известно многое о проводниках зла, мы каждый день занимаемся тем, что выкуриваем их из нор. Тайные агенты активно действуют и в нашей стране, и в соседних странах. Они стремятся посеять внутренние раздоры, создать обстановку взаимной подозрительности и раскола. Они стараются восстановить капитал против труда и наоборот. Они пытаются оживить давно забытую расовую и религиозную вражду, которой не место в нашей стране. Они действуют в каждой группе населения, позиция которой способствует росту нетерпимости в обществе. Они используют для своих целей присущее нашей нации отвращение к войне. Эти сеятели зла преследуют одну цель. Она заключаемся в том, чтобы расколоть наш народ - разделить его на враждующие друг с другом части, подорвать единство и поколебать общую волю к обороне. И среди американских граждан, причем занимающих высокое положение, есть такие, кто - в большинстве случаев, по недомыслию, - играет на руку вражеским агентам. Я не обвиняю этих американских граждан в том, что они сами являются иностранными агентами. И тем не менее, на них лежит вина: объективно они выполняют именно ту работу, которую диктаторы хотели бы провести в Соединенных Штатах. Эти люди не только считают, что мы можем спасти свою шкуру, если закроем глаза на судьбу других стран. Некоторые из них идут гораздо дальше. Они говорят, что мы можем и должны стать друзьями и партнерами держав Оси. Кое-кто даже предлагает нам воспроизвести у себя диктаторские порядки. Однако американцы на это неспособны и никогда этого не сделают. Опыт последних двух лет неопровержимо показывает, что ни одна страна не может умиротворить нацистов. От того, что вы будете поглаживать тигра, он не превратится в котенка. Нельзя умиротворить безжалостного зверя. Нельзя уговорить зажигательную бомбу. Мы уже знаем, что страна может достигнуть мира с нацистами только ценой полной капитуляции.

Даже народ Италии был принужден стать сообщником нацистов. Он еще не знает, как скоро союзники задушат его до смерти в своих объятиях.

Американские сторонники умиротворения игнорируют предостережения, которые содержатся для нас в судьбах Австрии, Чехословакии, Польши, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Дании и Франции. Наши "миротворцы" говорят, что державы Оси все равно победят; что Соединенным Штатам разумнее будет бросить свое влияние на ту чашу весов, где лежит мир под диктовку агрессоров, и извлечь из этого возможные выгоды для себя. Они называют это "миром через переговоры". Чепуха! Какой же мир через переговоры, если банда преступников окружает ваш поселок и под угрозой уничтожения заставляет платить дань, а вы идете на это, чтобы сберечь свою шкуру? Мир под чужую диктовку вовсе не был бы миром в подлинном смысле. Это было бы еще одно временное перемирие, которое привело бы к самой гигантской гонке вооружений и самым разрушительным торговым войнам в истории. В такой гонке только американские страны могли бы оказать реальное сопротивление державам Оси. За хваленой эффективностью диктаторских режимов, за всей лицемерной ложью относительно целей войны стоят концентрационные лагеря и закованные в цепи служители Бога. История последних лет показывает, что расстрелы, пытки и концентрационные лагеря - не случайные временные средства, а неотъемлемые спутники современных диктатур, которым постоянно требуются жертвы. Диктаторы могут говорить о "новом порядке", но в действительности они намерены возродить тиранию самого худшего образца. Эта тирания не оставит места ни свободам, ни религии, ни надежде. Предлагаемый "новый порядок" по своей сути прямо противоположен идее Соединенных Штатов Европы или Соединенных Штатов Азии. Это не то правление, которое основано на согласии подданных. Это не союз обыкновенных, уважающих себя людей, заключенный ими, чтобы защитить себя, свою свободу и свое достоинство от угнетения. Это нечестивый сговор власти и "золотого тельца" с целью подавить, поработить человечество. Против нечестивого сговора сегодня ведут борьбу британский народ и его союзники. От исхода этой схватки во многом зависит наша собственная безопасность, возможность для нас и дальше воздерживаться от участия в войне. С мыслью не только о нашем сегодняшнем дне, но и о будущем я прямо заявляю народу Соединенных Штатов: угроза втягивания в войну для нас будет гораздо меньшей, если мы сегодня сделаем все возможное, чтобы поддержать народы, защищающиеся от агрессии со стороны стран Оси, чем в том случае, если мы молчаливо согласимся с их поражением и победой агрессоров и будем ждать, когда наступит наша очередь стать объектом нападения. Если мы хотим быть совершенно честными сами с собой, мы должны признать, что любой образ действий, который мы можем сегодня избрать, связан с определенным риском. Однако не сомневаюсь: подавляющее большинство наших граждан согласно, что курс, в защиту которого я выступаю, связан с наименьшим риском и дает самую большую надежду на будущий мир во всем мире.

Народы Европы, которые сегодня сражаются за свою свободу, не ждут, что мы будем воевать вместо них. Они просят у нас средств ведения войны - самолетов, танков, пушек, грузовых судов, - которые позволят им отстоять свою свободу и нашу безопасность. Без всякого сомнения, мы должны обеспечить их всем необходимым - в достаточном количестве и без промедления, чтобы уберечь самих себя и своих детей от бедствий и страданий, которые сегодня приходится испытывать воюющим народам. Пусть пораженцы не говорят нам, что уже поздно. Упущенного времени уже не вернуть, и лучше сделать это сегодня, чем продолжать терять драгоценные дни. Вот некоторые факты, не требующие доказательств. В военном отношении Великобритания и Британская империя сегодня находятся на острие сопротивления агрессии, нацеленной на завоевание всего мира. Их борьба навсегда останется в летописи человеческого мужества.

Никто не требует посылать американские экспедиционные силы куда-то за пределы наших границ. Ни один член вашего правительства не вынашивает подобных намерений. Поэтому вы можете заклеймить как заведомую неправду любые разговоры о якобы планирующейся посылке наших войск в Европу. Политика Америки направлена не на войну. Единственная ее цель - уберечь от войны нашу страну и наш народ.

Борьбе демократии против нацистских планов установления мирового господства сильно помогает перевооружение Соединенных Штатов, и эта помощь должна стать еще более существенной. Защитникам демократии, сражающимся на передовой, мы должны посылать каждую тонну, каждую унцию военного снаряжения и припасов, которыми только сможем поделиться. При этом мы не больше нарушим свой нейтралитет, чем его нарушают Швеция, Россия и другие соседние с Германией страны, которые ежедневно отправляют в Германию сталь, руду, нефть и другое стратегическое сырье».

Господин президент! Используйте материалы «речей у камина» великого ФДР.

Народ поймет! Право слово.