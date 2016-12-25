Евразийский Экономический и Таможенный Союз как попытка формирования нового империалистического блока

Государственная пропаганда России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана постоянно твердит о новой эпохе интеграции и сотрудничества в рамках Таможенного (ТС) и Евразийского Экономического Союзов (ЕАЭС). Все это подается как прогрессивное объединение товаропроизводителей, которое приведет к появлению новых рабочих мест, к росту конкурентоспособности экономик, к увеличению товарооборота, к единым тарифам, к унификации налогового, трудового и социального законодательства.

Некоторые статусные идеологи провластных организаций и даже некоторых левых партий пытаются убедить массы в «возрождении» былого Советского Союза (СССР 0.2) на капиталистической основе, считая ЕАЭС и ТС объединениями по восстановлению былых связей между республиками и подъему отечественной промышленности. Якобы это лишь переходная форма, необходимый этап к еще более серьезному политическому и экономическому объединению этих стран в единое конфедеративное или даже федеративное государственное образование под эгидой современной буржуазной России.

Те из деятелей коммунистических и социалистических партий стран СНГ, кто воспринимает эту пропагандистскую кашу всерьез и сами воспроизводят её в своей программе и практической политике, в итоге напрочь отказываются от классового подхода и марксистского анализа процессов и становятся лишь пятым колесом в государственной телеге режимов. Поддержка косвенная или прямая этих объединений, как и курса правительств и президентов, приводит к полной потере политической самостоятельности, к фактическому блокированию с рядом консервативных и даже правых сил господствующих буржуазных кругов, к окончательному отрыву от своей социальной базы, к идеологическому размыванию коммунистического движения.

С какой целью создавались ТС и ЕАЭС?

Коммунисты не должны иметь и тем более плодить иллюзий в отношении этих образований. Таможенный Союз и Евразийский Экономический Союз, являются типичными формами торгово-промышленного блока капиталистов, направленного на унификацию торгового, социального и трудового законодательства и в целом ориентированных против интересов трудящихся. Вхождение, например, Казахстана в ТС привело к снижению уровня жизни граждан, к росту тарифов, дороговизне, к сокращению производства, к еще большей зависимости отечественной экономики.

Правительства той же России и Казахстана следуют в общем фарватере жестких неолиберальных рыночных реформ, сопровождаемых приватизацией, уничтожением социальной системы обеспечения, постоянным сокращением всех бюджетных расходов, коммерциализацией образования и медицины. От этого союза выигрывают лишь крупные игроки добывающих отраслей, государственно-монополистические гиганты типа «Газпрома» или «КазМунайГаза», вошедшего, кстати, долей в первую компанию. Россия вступила в ВТО, как и Казахстан, их правительства действуют также в рамках рекомендаций МВФ и МБ.

Поэтому глупо рассматривать этот процесс, как «возрождение СССР», как это пытается представить Кургинян и К. Этот союз также не может быть равноправным, так как создавался в интересах в первую очередь российского капитала. Объединение в ЕАЭС вовсе не означает модернизацию оставшейся промышленности или создание новых высокотехнологических отраслей. Захват российскими олигархами энергетических компаний Армении, например, привел не к обновлению оборудования или строительству новых станций, а к тотальному росту тарифов для населения, что спровоцировало массовые выступления протеста в Ереване в прошлом году.

Тот же Казахстан уже вошел в международное разделение труда, как сырьевой придаток, и в данном случае попадает в орбиту экономических и политических интересов России, Китая, США, стран ЕС. Не случайно и то, что, несмотря на членство в ЕАЭС и ТС, Казахстан подписал договор об экономическом сотрудничестве с Европейским Союзом в декабре 2015 года, который дает дополнительные льготы западному капиталу в деле эксплуатации природных ресурсов и рабочего класса.





Усиление противоречий в новом Союзе

Несмотря на декларации о торжестве интеграционных процессов, о братстве и «вечной дружбе» эти образования не являются законченными формами, внутри них периодически вспыхивают торговые войны, а ответное эмбарго Москвы на ввоз продуктов питания из стран ЕС постоянно подрываются Астаной и Минском. Это констатируют и сами президенты стран ЕАЭС.

В рамках двух саммитов в Астане в прошлом году бурное обсуждение касалось кризисных явлений в экономиках стран, которые явно не прибавили в весе за счет декларативного объединения. За год существования значительных успехов во взаимной интеграции добиться, прямо скажем, не удалось — помешали санкции и девальвация национальных валют. Товарооборот не вырос, а наоборот, упал. При этом в структуре внешней торговли России на страны ЕАЭС по-прежнему приходятся жалкие 7,6% оборота, а ведущее место с 46% по-прежнему занимает Евросоюз.

Тенденции, в общем-то не радужные для сырьевых экономик как России, так и Казахстана. Видимо, поэтому, а также из-за проблем с Киргизией, которая пока не ощутила никаких преимуществ от присоединения к союзу, дискуссию лидеров также решили сделать закрытой для СМИ. Лукашенко лишь сообщил, что Россия и Казахстан до нового года пообещали решить вопросы, возникающие на границах, чтобы «народ Киргизии почувствовал, куда вступил», и не жалел о принятом решении.

На фоне процесса создания международного империалистического блока БРИКС, под завесой пропаганды скрываются множество подводных камней, связанных с противоречиями буржуазных группировок в уже существующих образованиях в лице ЕАЭС и ТС, что показывает неустойчивость всей конструкции. Здесь проявляется и относительная слабость российской буржуазии, которая имеет империалистические амбиции, пытается навязать свои правила игры «элитам» бывших республик СССР, но не может пока достигнуть необходимой консолидации.

Так в декабре 2013 года на встрече глав ТС в Москве, ссылаясь на события в Украине, Назарбаев торпедировал изначальный кремлевский проект договора о создании Евразийского Экономического Союза, который предусматривал создание наднационального парламента, единую валюту, наднациональные регулирующие органы наподобие правительства, унификацию законодательства. Фактически сломал модель конфедерации, сузив действия договора до чисто экономических вопросов или декларативных намерений.

Очевидную слабость интеграционных процессов в рамках уже созданных союзов можно судить и по военным соглашениям в рамках ОДКБ (договор коллективной безопасности), заключенным по инициативе Назарбаева в 2011 году, предусматривающим формирование всего 300 батальонов быстрого реагирования. Предельно ясно, что они направлены на подавление восстаний и революций на территории стран СНГ. Поэтому с уверенностью данный блок можно рассматривать не как противовес НАТО и США, а как «жандармский интернационал», формируемый в реакционных целях закабаления народов и трудящихся наших стран.

Маневры Москвы

Подобный «жандармский интернационал» вполне устраивал Астану и Минск, а эти трюки до поры до времени удавались. Но когда речь пошла об ограничении неограниченной власти, о контроле над финансовыми потоками, о создании реальных структур нового империалистического блока, то вдруг оказалось, что казахстанская и белорусская буржуазия не желают и не намерены осуществлять новый проект.

Понятно, что российская буржуазия пытается сейчас оказать давление на своих ненадежных союзников, которые имеют собственные и отличные от Москвы интересы в деле продажи своих ресурсов, не намерены рвать отношения с ЕС и США, фактически не поддержали Путина во время конфликта с Украиной. К тому же Назарбаев и Лукашенко всячески стремятся затормозить процесс политической интеграции стран ЕАЭС. Казахстанская буржуазия во главе с «лидером нации» пытается всячески ускользнуть от усиливающегося влияния северного соседа за счет продажи земли и активов добывающих компаний китайским, саудовским и японским корпорациям.

Многие еще не поняли, но события в Украине и феномен Крыма полностью изменили соотношение сил и нарушили старый status quo, сложившийся после распада СССР между новыми государствами. С учетом столкновения интересов России и НАТО, обнажились и усилились старые и новые противоречия между правящими капиталистическими группировками стран СНГ. В этой ситуации прежние границы быстро могут потерять свое значение.

Ранее стабильные диктаторские режимы, особенно в Центральной Азии, могут вступить в период неустойчивости, социальных взрывов, дворцовых переворотов и откровенного вмешательства в их внутреннюю кухню со стороны третьих стран. Военный конфликт в 2014 и в 2016 году между Азербайджаном и Арменией еще раз показал возможность быстрого разрастания вооруженных столкновений. Кстати, Астана, несмотря на свою миротворческую риторику, оставаясь верной соглашениям с Анкарой, фактически поддержала в этом конфликте именно азербайджанскую сторону.

Назарбаев также резко выступил в декабре прошлого года против принятия в Таможенный Союз Армении, у которой по его словам остаются территориальные споры с соседними странами. В действительности в основе заявлений Елбасы лежит пантюркистский курс, связанный с определенными обязательствами перед Турцией. Владимир Путин в свою очередь стремится ослабить влияние на принятие решений в ТС и ЕАЭС своих «заклятых друзей» Назарбаева и Лукашенко, как раз за счет включения в Таможенный и в Евразийский Союз Армении и Кыргызстана. Примечательно, что сейчас председательствует в ЕАЭС и ОДКБ президент Армении.

Но в любом случае, в ситуации обострения борьбы между различными буржуазными группировками разных стран, ослабления и дестабилизации буржуазных режимов, рабочему классу необходимо сохранить свою политическую самостоятельность и выйти в нужный момент на сцену в качестве реальной альтернативной силы. Это подразумевает необходимость дальнейшего строительства и укрепления структур рабочего движения, способных проводить принципиальную классовую политику, независимую от империалистической пропаганды, националистического угара и влияния олигархов.

Здесь роль коммунистических и рабочих партий должна быть решающей. В действительности задача выражается в том, чтобы не дать возможность чуждым либеральным или правым политическим силам захватить руководство и влияние над массами, когда возникнет реальный революционный кризис и произойдет серьезный раскол правящего класса. Поэтому мы должны постоянно и откровенно говорить, что интересы трудящихся Казахстана, России, Белоруссии и Украины лежат вне интересов Таможенного, Евразийского, Европейского и иных союзов и империалистических центров, а также интересов «патриотической буржуазии» своих стран»!

Айнур Курманов

Сопредседатель Социалистического Движения Казахстана