Почему Русь не Россия

Для разминки перед темой я решил обратиться к филологии.

Как точно назвать Украину, исходя из исторических аналогий?

Самоназвание раннесредневековых жителей этой территории предположу были "славы", от этого возможно Днепр - Славутич.

Пришедшие шведы-росы сделали страну Русь точно также, как пришедшие в Галлию немецкое племя франков ("свободные"), сделало её Францией, пришедшее в страну бриттов германское племя англов... германо-галльский племенной альянс белгов...

Украина - это калька немецкого Марка - приграничная страна, в данном случае - между Литвой и Ордой, т.е. Восточная Марка, или Ostmark (Австрия) - между Священной Империей и Османской империей, и Нарбонская Марка - между Империей Карлианцев и мусульманской Иберией (Аль-Андалус), позднее ставшая Провансом [от римского "провинция" {Галлия}]...

Идеально было бы так - Славяно-Русь-Украина. Ничего, на сочетании англо-саксы язык не спотыкается...

Что потом Русь сдвинулась на северо-восток - и в этом ничего принципиально нового. Столицей Франкской Империи Карла Великого был Аахен, а столицами нового издания империи - Священной и тевтонской - Регенсбург, Прага и Вена. Галльские же и юго-итальянские владения отпали, зато огромный сдвиг на восток и юго-восток Европы.

Поэтому временно будем называть Украину - Русь. Как Остмарк стал просто Австрией (или Астаррикой) - Восточной.

В XVII-XVIII веках всё поменялось. Украина стала пониматься не как восточный фронтир между Европой и Улусом Джучи, но как западный фронтир между Московией и Европой. Потом возник европейско-имперский проект Петра I "Россия" - осмысленный как "совместное предприятие" Московского царства и Гетманщины. Точно также и в то же время, и с теми же перипетиями возник проект мировой Великой Британской империи - как совместного предприятия Англии, Уэльса (Кимру) и Шотландии.

После окончательного выхода 25 лет назад Украины (которая Русь) из имперского проекта, название Россия окончательно осталось за тем, что было бы правильней называть Московско-Сибирское государство.

Так в чём сейчас разница между Русью (Киев) и Россией (Москва).

1. Русь-К категорически отказалось стать "Западноруссией" - страной - альтернативным центром Русской локальной (суб)цивилизации относительно "Восточноруссии" - нынешней Эрэфии (хотя во многократно всуе упоминаемом 1612 году именно так и было).

Русь-К стремится стать банальным восточноевропейским славянским государством с многопартийным парламентаризмом и территориальными конфликтами с соседями. Такая Польша или Чехословакия начала 20-х.

Русь-К давно решила вопрос, что она - не империя, что демократия - единственный способ легитимации власти, и что смена правящих партий так же полагается приличному государству, как смена белья - приличному человеку.

2. Россия-М решила ещё раз попробовать побывать псевдомессианской империей и квазисамодержавием. Историческая задача выбора свободного капитализма, политического плюрализма (а не варианта думской монархии), ценностей "материнской" Европейской цивилизации, "дочкой" которой является Россия-М, и уже, наконец, выбора республики как формы правления - ещё не решена ею. Это весь набор проблем Российской империи где-то в промежутке от середины 90-х годов XIX века до первой декады XX столетия.

Поэтому Москва и Киев просто не могут понять резоны друг друга.

Киеву (как Варшаве) нужно подавить сепаратизм на условной "Волыни" и хочется дозабрать "польские ареалы Верхней Силезии и Данциг".

Москве (как Санкт-Петербургу) очень важно, чтобы "Сербскому королевству досталась Босния-Герцеговина" и она за это готова даже воевать...

В Руси-К (как в Речи Посполитой) главная политическая борьба идёт между правящими умеренными националистами и радикальными "нацдемами" (именно так и назывались - пришли к власти после смерти Пилсудского).

В России-М (как в Российской империи) главная политическая борьба идёт между сторонниками неограниченного самодержавия и сторонниками буржуазно-демократической системы.

Но как две такие страны, разделённые целой исторической эпохой, могут понять друг друга?

От редакции: Исторические аналогии всегда страдают урощением. К примеру, почему Россию-империю наши образованцы отсчитывают исключительно от Петра, хотя реально первым императором (даже формально) был Иоанн Грозный? А в переписке с императором Священной Римской империи еще Василий Третий именовался «божиею милостью цесарем и обладателем всероссийским и великим князем».

Также следовало бы напомнить, что политические и культурные процессы в Московском царстве в тот период совсем не указывали на его отсталость. Одна попытка дьяка Щелкалова передать власть Боярской думе, т.е. фактически учредить феодальную республику, была одной из первых в Европе.

Димитрий Первый, известный в истории как "Лжедмитрий" избирался на войсковом круге (коло) как император по римскому образцу.

И только воцарение Захарьиных-Романовых привело к почти столетнему застою, выходить из которого пришлось весьма резкими реформами Петра. Но именно в этот период Украина (восточная марка) вошла в состав империи, а вовсе не при Петре. И это была не первая "украина" - до того в состав Московского государства вошла Рязанская Украина. Ранее термин относился к Переяславскому, Галицкому и Волынскому княжествам.

То есть никакой политической субъектности у государства "Украина" не было вплоть до начала ХХ века - речь шла об "украинных землях", к которым, кстати, не относились территории, сейчас считающиеся сердцем Украинского государства. Не прредполагал термин и никакой этничностью - "украинцами" могла быть и служилая польская шляхта, и казаки. Если же говорить о средневековой марке, то на Украине таких "марок" было несколько.

У нас вообще не любят период от последних Рюриковичей до первых Романовых. События того периода ломают стереотипы "дикой и отсталой Московии". Это как и русский ренессанс - он был коротким и трагическим, но был!

Что же до современной Украины, то она совершенно не подходит под писание автора: "демократия - единственный способ легитимации власти, и что смена правящих партий так же полагается приличному государству, как смена белья - приличному человеку". Увы, на Украине нет ни одной устойчивой политической партии. Ни одной,что просуществовала бы весь 25-летний период "незалежности". Но Украина сегодняшная удивительным образом напоминает Украину средневековую, когда власть принадлежала группе магнатов - сейчас нескольким олигархическим семействам. Сейчас власть у Винницкого клана, до того боролись "донецкие" с "днепропетровскими". И насчет легитимной передачи власти говорить тоже не приходится - за 25 лет 2 государственых переворота, не считая первого, беловежского...

Это не Польша и не Чехсловакия 20-х годов, это все еще Гетманщина... Устойчивой такая систем не может быть по определению.

А.Б.