Февральский путч 17 - го в империи Романовых

Что хорошо для Игоря Сечина, то хорошо и для России?

Сто лет назад в Российской империи произошли два значимых события: Февральский переворот и Октябрьская революция. В феврале верхушка командования Российской армии на штыках солдат и матросов «внесла» во власть буржуазных деятелей, понимая, что Романовы не способны удержать власть в стране. Антиромановский заговор прошел успешно и относительно бескровно: в ходе боев было убито около 300 человек. И если быть откровенным, то в самой конструкции февральского путча, по принципу «матрешки» был заложен и феномен Октябрьской революции, круто сменивший не только магистральный путь развития России, но и всего человечества. Беда в другом: нынешние горе – мыслители и воеводы всех мастей не в состоянии сделать надлежащие выводы из российской истории. Поэтому события сегодняшнего дня развиваются с пугающей аналогией развития событий вековой давности. И тому есть объяснение.

Не стоит, однако, забывать: вступление Российской империи в мировую войну, с первой в истории страны мобилизацией многомиллионной армии, вскоре потребовало и массового перевода российской промышленности на военные рельсы. На фоне беспомощности режима повсеместно начали возникать различные общественные комитеты и союзы, бравшие на свои плечи повседневную работу, которой государство не могло должным образом заниматься: заботу о раненых и увечных, снабжение городов и фронта. В 1915 году крупные российские промышленники приступили к формированию военно-промышленных комитетов — независимых общественных организаций в поддержку военных усилий империи. К примеру, организация, получившее название «Особое совещание по обороне», пережившее, кстати, Октябрьский переворот. Ко времени Февральской революции эти организации во главе с Центральным военно-промышленным комитетом и Главным комитетом Всероссийских земского и городского союзов фактически превратились в рупор близкой к Госдуме оппозиции. Уже II Съезд ВПК (25-29 июля 1915 года) выступил с лозунгом ответственного министерства. Председателем Московского ВПК был избран известный купец П. П. Рябушинский. Из ВПК выдвинулся ряд будущих деятелей Временного правительства; так, председателем Центрального ВПК в 1915 году был избран лидер октябристов А. И. Гучков, председателем Земгора — князь Г. Е. Львов. Вначале движение представляло только крупных промышленников; под давлением левых радикалов с февраля 1916 года в составе комитетов начали появляться так называемые Рабочие группы. В составе Центрального ВПК появилась Рабочая группа во главе с меньшевиком К. А. Гвоздевым. Широкое движение самоуправления пробивалось на поверхность, но правительство не оказало ему достаточной поддержки. Вместо того, чтобы наладить контакт с элементами гражданского общества, Николай II в августе 1915 года принял на себя звание Верховного Главнокомандующего, что на фоне постоянных военных поражений стало для самодержавия самоубийственным шагом. Изолированный в своём поезде в Ставке, Николай II с осени 1915 года в действительности уже не принимал непосредственного участия в управлении страной. В течение всего 1916 года распад власти продолжался. Государственная дума — единственный выборный орган — собиралась на заседания всего на несколько недель в году, министры сменялись беспрестанно, при этом на смену одним, малокомпетентным и непопулярным, приходили другие, ничуть не лучше. Отношения царского правительства с движением ВПК оставались прохладными. Особое раздражение вызывала близкая к меньшевикам Рабочая группа ЦВПК, которая во время Февральской революции фактически составила ядро Петросовета. В начале 1917 года Рабочая группа ЦВПК поддержала организацию всеобщей забастовки в годовщину «Кровавого воскресенья» — 9 января 1905 года. В конце января 1917 года Рабочая группа ЦВПК начала организовывать новую антиправительственную демонстрацию, приуроченную к открытию очередной сессии Госдумы; выпущенное ею воззвание требовало «решительного устранения самодержавного режима», что окончательно переполнило чашу терпения властей. В ночь с 26 на 27 января 1917 года Рабочая группа была арестована.

Не будем забывать, что суть событий хорошо отразил в своей книге Э. Люттвак: «Если государство бедно и нестабильно, то богатая и хорошо организованная горнодобывающая или плантационная компания будет представлять большую силу в этой стране, вне зависимости от того, избегает ли она власти или стремится к ней. На самом деле она почти всегда будет вынуждена вмешиваться в политику, хотя бы для того, чтобы сохранять определенный статус-кво. Если компания действует, то в ее распоряжении находится большое количество инструментов, которые она может использовать на различном уровне. Компания может замедлить поток налоговых поступлений государству, переведя производство в какую-либо другую страну, где она оперирует; может укрепить позиции того или иного политика, предоставив реальные рабочие места или синекуры его сторонникам; может купить или подкупить прессу. Словом, использовать свою власть, основанную на богатстве в очень бедной стране». Российские финансисты, и буржуа – промышленники, тесно связанные коррупционными связями с властью и домом Романовых, претворили в жизнь такую возможность.

Сегодняшняя Россия является образцом бедности колоссального богатства, накопленного за четверть века, точнее уворованного богатства. Поэтому, нам стоит ожидать очередного верхушечного переворота, Россия в очередной раз пойдет под нож империалистов. И надежда придурковатых российских буржуа любимец публики Трамп превратится в окончательный «тромб» жизненных систем Российского государства.

Логика буржуазного развития такова, что вопросы войны и мира зависят от интересов мировых монополий и завязана на получение сверхприбылей. Никакой благотворительностью Трамп заниматься не будет, в противном случае ему свернут шею, как петуху, надоевшему своим глупым кукареканьем.

Только слепой не видит, только глухой не слышит о том, что в России готовится очередной переворот. Если доживем до февраля, то увидим клоунскую гримасу Российской истории. А там, дай бог, дотянем и до спасительного октября 2017.