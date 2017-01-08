Великий муравейник и разделение человечества

Поскольку расселение человечества на иных планетах – дело неблизкого будущего (http://forum-msk.org/material/society/12658149.html), нынешние владыки Великой Глобалии строят мир «черных футурополисов». Они сознательно разделяют человечество на две социальные расы, методично предуготавливая сильное сокращение популяции бывших «людей разумных».

ВЕЛИКИЙ РОССИЯНСКИЙ ЭМУЛЯТОР

Назначение Российской Федерации в нынешнем миропорядке – подопытный кролик, полигон для нового социального устройства. Здесь отрабатывается строй, в котором выводится отдельная от подвластных «раса господ», управляющая громадным большинством лишнего, совершенно не нужного населения. Ведь РФ деиндустриализована и живет за счет добычи и продажи сырья. На это потребно не более 20 миллионов человек. А все остальные 120 миллионов – шлак, обуза, лишние рты. Эту избыточную биомассу нужно обработать, превратить в глупое, управляемое стадо. Чтобы оно никогда не могло не то, что восстать – но даже осознать свое положение. Стадо должно жить только по милости «элиты».

Понятно, что мир «черных футурополисов» относится к РФ так же, как настоящий корабль для марсианской миссии – к наземному тренажеру. Лишнее население образуется на Западе из-за всеобщей автоматизации и роботизации, а в РФ оно образовалось из-за колониально-сырьевого характера экономики. Но зато и в примитивной Эрэфии можно отработать методы массовой манипуляции низами, технологии их отупления, разобщения, подавления. Самый разнообразный арсенал провокаций, отвлекающих маневров, создания массовых психозов и столь же массового гипноза. По сути дела, здесь решаются прикладные проблемы в выведении «расы частичных людей». В выведении популяции немыслящих, нуждающихся в поводырях.

Успехи здесь бесспорны. Создана даже новая религия – с богиней-Углеводородицей, с Живым Богом, с целым сонмом злых духов – Госдепом, Ротшильдами и Рокфеллерами. Объявилось и новое шаманожречество. Едва понадобится объяснить те провалы, что случились благодаря идиотизму и алчности власть предержащих в РФ – так все объясняется кознями злых демонов. Отлажена система «мягких респрессий»: когда из стада подвластных изымаются самые умные и активные.

России (пускай даже сегодняшней, беловежски-урезанной) не впервой играть подобную «подопытную» роль. Например, в начале ХХ столетия Российская империя балансировала на грани между средне- и слаборазвитой страной. Но по части создания монополий в экономике и по бесстыдству их действий тогдашней России могли позавидовать и Америка, и Британская империя. СССР попытался стать альтернативой Западу, но попытка закончилась трагически. Теперешняя Эрэфия с визгом восторга возродила хамство и коррупцию «элиты» под стать поздней Российской империи – и стала играть роль опытного полигона для владык Запада.

Но что они сами-то планируют? Для самих себя?

МУРАВЕЙНИК

Как сказал один из моих друзей, Соединенные Штаты тоже ожидают нелегкие времена. В самом-то деле: роботизация и создание индустрии Шестого техноуклада (или индустрии-4.0, как говорят на Западе) в трехсотмиллионной стране объективно рождает проблему огромного излишнего населения. Роботы заменят не только промышленных рабочих, но и сервисных, обслугу. Вот уже «Амазон» применяет на складах автоматических грузчиков и сортировщиков. Даже в сельском хозяйстве идут пробы трактров-автоматов и роботов-полевых работников.

Какая же участь отводится тем десяткам миллионов граждан, что неизбежно окажутся не у дел? Ведь не уморят же их голодом, в самом-то деле, не отправят в храмы Нежной Смерти, как в антутопии Ивана Ефремова.

Максим Калашников давно ломал голову над этой загадкой. И вот что получается. Аналог муравейника. Или древнеегипетского социума. Обратите внимание на две отчетливые тенденции в политике западной элиты. Во-первых, она усиленно портит образование, порождая легионы слабоумных, узкоспециализированных особей, больше всего смахивающих на насекомых. Во-вторых, она усиленно насаждает социальные сети, вовсю разглагольствуя о создании неких «коллективных разумов». А на самом деле – аналогов таких коллективных существ, как пчелиный улей или муравейник. Социальные сети становятся средством управления массами простейших, дебилизированных.

Тогда все логично. Итак, основная часть граждан превращается в подобие насекомых с разной специализацией. В немыслящую прислугу при небольшой касте господ. Если брать Блэкленд Жюля Верна – так это аналог черных рабов и белых работников. «Муравьи» должны обслуживать небольшую касту господ. А вот сами господа не только получают нанобиотехнологическое бессмертие, но и невиданно расширенные возможности головного мозга. Техногенная гениальность сопрягается с физическим бессмертием. Оно варьируется – от продления обычной «углеводородной» жизни господина до полутора-двух веков до переселения сознания в искусственное тело. Если последнее, конечно, получится. Но даже первая стадия коренным образом изменит все вокруг: и политику, и экономику, и культуру. Массы опримитивленных двуногих насекомых станут служить касте-расе господ, превосходящих простых смертных так же, как какие-нибудь древние боги. Проблема лишнего населения планеты решается его «бархатным» уничтожением.

Такая модель общества здорово напоминает социум Древнего Египта. Когда миллионы специализированных двуногих работали для того, чтобы обеспечить элиту – жрецов и администраторов-вельмож. Что, в общем, логично – ибо преклонение и трепет перед египетской государством-мегамашиной давным-давно стали частью западной интеллектуальной традиции. Еще с XIX столетия. Только теперь идеал сей позволяют осуществить технологии, невиданно шагнувшие вперед. Оглупление основной массы населения компенсируются развитием умственных способностей у расы господ, и совершенно не зря сегодня на Западе бурно развивается нейронаука. Запад открывает тайны работы человеческого мозга.

Столпы и тузы Соединенных Штатов давно действуют в этом «египетском» направлении. Если вы читали трилогию «Третий проект», то наверняка помните и о «Золотой заре», и о Манхэттенском круге начала прошлого века. Не стану повторять расхожих истин о Бильдербергском клубе. В Соединенных Штатах уже в пору Гражданской войны 1861-1865 годов богатые финансисты начали строить закрытую сеть за спиной официального государства. Чтобы управлять обществом по-настоящему, дергая за ниточки марионеток-политиков и не завися от каких-то там партий или парламентской шелупони.

Именно в ходе той войны на Севере, в поддержку президента Авраама Линкольна, возникает Лига союза. Клуб «элиты элит», замкнутый клуб всемогущих, денежной знати. В него входил, например, знаменитый Джон Пирпонт Морган. Кого допускали в Лигу союза? Богачей с высоким общественным положением – раз. Умных людей, писателей, мыслителей и художников – два. Подающих большие надежды молодых людей, коих необходимо привлекать и воспитывать. Особенно ту богатую молодежь, которая еще не понимает, какое место она может занять в американском обществе. Это – три. (Льюис Кори. «Морганы» - Москва, «Центрполиграф», 2012 г., с. 117).

Хотя речь идет о 1860-х годах, зародыш социальной «расы господ» уже есть и со вполне законченной философией. Полтора столетия спустя формирование «расы господ» идет намного интенсивнее. Причем расы теперь уже и биологически отдельной от подвластных. Теперь ей не нужно слишком большое число подданных на сей Земле.

Военное господство небольшой «расы избранных» обеспечивают футуристические виды вооружений, коим не нужны массовые армии ХХ века. Это не столько ракетно-ядерное оружие массового поражения, сколько сонмища разнообразных боевых роботов и средств неядерного поражения высокой точности, орбитальные бомбардировочные системы и биологическое оружие избирательного действия. Авиакосмический флот завтрашнего дня и гиперзвуковые крылатые ракеты – вот основа военного господства Великой Глобалии.

Насаждается новая мораль, новая этика – «полной прозрачности». Миллионы идиотов сами расскажут о себе все в Интернете, задокументируют каждый свой шаг, показав даже собственную интимную жизнь. Миллионы камер наблюдения позволят осуществлять тотальную слежку. Сверхмощные системы распознавания лиц и обработки данных позволят управиться с делом, казавшимся немыслимым еще в 1980-е. «Прозрачное» стадо будет вести себя абсолютно предсказуемо, исправно реагируя на нехитрые приемы манипуляции им. А все «нестандарные» и ведущие себя «не так», все имевшие проблемы с законом, будут помечены. Любое поведение, отклоняющееся от новых норм – слишком эмоциональная речь, слишком необычное поведение – моментально будут засекаться системами слежения.

Мне скажут, что такой строй – уже никак не капиталистический? Да. Ибо сама верхушка капитализма знает, что время этого строя прошло, что его нужно трансформировать в нечто иное. Ибо в противном случае произойдет катастрофический слом. Только наивные считают, будто господствующий класс при капитализме интересует лишь прибыль. Власть – вот что интересует господ всегда и везде! Просто в XIX и XX веках власть обеспечивалась с помощью прибылей и денег. Но уже во второй половине минувшего столетия элита Запада все шире стала применять все более и более «нематериальные» инструменты господства. Такие, как управление мышлением, вкусами, представлениями низов. Пропаганда сменилась гораздо более тонким контролем над мозгами, искусством управления

ПО СТОПАМ ПОЗДНЕГО РИМА: СИСТЕМА «ГАРАНТИРОВАННОГО ДОХОДА»

Вы резонно возразите мне: «Однако даже в человеческих муравейниках при роботизации образуется тьма тех, кто не нужен ни в каком качестве. Как эту проблему будут решать новые-старые господа?»

Да они уже двадцать лет назад сказали, что в обществе будущего 80% людей – лишние. И эти восемьдесят процентов попадут под политику «титтитейнмента», как назвал ее в 90-е Збигнев Бжезинский. То есть, кормления и развлечения. Западные социоинженеры решили, что излишняя популяция должна получить гарантированный доход – некие ежемесячные выплаты. А тратить эти пособия «лишние дебилы» должны на развлечения, им щедро поставляемые.

В принципе, это – всего лишь повторение той политики, что цезари поздней Римской империи вели в отношении римской черни, люмпен-пролетариата. Если вы помните, то римская чернь не желала ни трудиться, ни идти в армию. Императоры ублажали ее раздачей месячных пайков зерна и устройством для нее цирковых развлечений. Самых извращенных – с убийствами людей и диких зверей, с изощренными пытками и казнями.

Та же самая практика будет применена и в отношении пресловутых 80% населения на том же Западе. Колизея строить не надо, равно как и учинять на его арене гладиаторские бои или сдирание с людей кожи заживо. Зачем? Есть огромный мир виртуальных игр, завтра – уже с полным погружением. Вы посмотрите на то, как уже сейчас миллионы на пространстве погибшего СССР сутками напролет сидят в «Мире танков». А теперь представьте, что сотни миллионов окажутся погруженными в огромные иллюзорные миры. На любой вкус. В них каждый может стать кем угодно, ощущая буквально все, что можно. В таких мирах можно тешить любые страсти – от самых возвышенных до самых низменных. Вплоть до садизма. При этом в материальном мире такие игроки превратятся в хилые, атрофированные тела, погруженные в специальные депривирующие ванны в теплой соленой водой. Тела сии будут питаться специальными кашицами, вводимыми через зонды прямо в желудок.

Отличное решение проблемы! Ведь римским цезарям даже не снились такие возможности. Люмпены в Империи все равно продолжали плодиться: надежной контрацепции не имелось. А в варианте переселения массы «лишних» в игровые миры даже противозачаточные средства не понадобятся. Ведь ушедшие в вечный виртуал не будут иметь никаких семейных уз и никаких сексуальных отношений, кроме виртуально-симуляционных. Оргазмы у них будут искусственными. Да вы сейчас с дамами из чатов пообщайтесь: нынешние Интернет-мужчины все больше предпочитают «виртуальный секс» и онанизм, нежели реальные знакомства и свидания. Ибо нормальные отношения – это затраты времени и душевных сил, необходимость завоевывать сердца женщин и самого себя держать в форме, при этом нормально зарабатывая. А в виртальных мирах секс – сразу, с ходу, без всяких усилий. Во всех формах с изощрениями. И тело у тебя – без усилий идеальное. А в играх ближайшего будущего прямой контакт мозга с компьютером да умелое применение специальных веществ дадут полную иллюзию реальности.

Кто-то будет проводить время в виртуальных интригах, борьбе за власть и сексуальных оргиях. А кто-то будет до бесконечности переигрывать, например, Вторую Мировую. Или Гражданскую – хоть американскую 1861-1865 годов, хоть русскую, начала ХХ века. А кто-то погрузится в мир завоеваний Бонапарта. Кто-то – в мир Столетней войны. Хочешь уйти во времена морских походов сэра Дрейка? Нет проблем. Желаете быть пиратом Караибского моря времен расцвета Порт-Ройяля? Регистрируйтесь и играйте. И так далее.

Такая политика за какие-то 70 лет позволит решить проблему лишнего населения в бывших странах «свободного мира». Умерших от старости будут просто забирать из ванн-ячеек. Потомства у них не будет. А весь остальной мир, периферия нищеты, войн и одичания, будет сокращаться с помощью голода, резни и эпидемий. За два-три поколения можно выкосить несколько миллиардов «лишних» голых обезьян. Особенно если эпидемии учинять с помощью хитро сконструированных вирусов. Ибо у новых дикарей, лишенных науки и передовой медицины, не окажется никаких средств защиты от такого геноцида. На освобожденных территориях можно ставить все новые и новые «блэкленды». Футуристические поселения расы господ. Ядром же Великой Глобалии останутся укрепленные, техногенные Соединенные Штаты.

Никакие ярые мусульмане не смогут создать океанских флотов, чтобы угрожать Метрополии, сей кузнице знаний, технологий, богатств и военной силы. Мусульмане не сумеют создать космического оружия. Ракеты я ядерными боеголовками? Метрополия сможет упреждающими, снайперскими ударами крушить любые нежелательные ей центры обогащения урана и наработки оружейного плутония, любые заводы по производству баллистических ракет. Ну, а если где и сбой выйдет – так поможет развитая система ПРО. Она уж сумеет отразить удар даже парой десятков межконтинентальных ракет.

Опасаться сопротивления изнутри не приходится. Рабочего класса, способного на такие же опасные выступления и забастовки, как в первой трети ХХ века, больше нет. Новая индустрия будет крайне малолюдной. А обычный «постиндустриальный» обыватель бессилен, разобщен, переменчив в настроениях и податлив на манипуляции. Разве не кончились пшиком акции «Займи Уолл-Стрит» в 2009 году, несмотря на обилие красных знамен?

Ну, а дальше можно спокойно дожидаться появления технологий, годных для путешествий во Вселенной.

Таков мир, конструируемый уже сегодня нашим Онтологическим Врагом. Сможем ли мы породить альтернативу этому победоносному Злу? Максим Калашников попытался изобразить ее в своих книгах.