"Трамполюция"

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО СМУТОКРИЗИСА

Чубайс рассказывает о панике на Давосском форуме-2017. Намерение Трампа ввести протекционизм, дескать, рушит весь привычный мир. Красный Китай пытается защитить свободу торговли, а капиталист Трамп берет курс на экономический национализм и протекционизм. Мир стоит на пороге срыва в грандиозный социально-экономический кризис из-за разрушения свободы торговли и привычного монетариствсо-неолиберального порядка.

Официозные пропагандоны РФ в небывалой эйфории пишут о том, что Трамп – почти как Путин, что первого на инавгурации будут защищать тысячи мотоциклистов из движения «Байкеры за Трампа». Ну, как самокатчики Залдостанова – ВВП. Пропагандоны обещают небывалое слияние в объятиях Кремля и националистического Вашингтона.

Разочарую их. Да, мы подходим к грандиозной экономической войне и полной перекройке мира. Но в сей кутерьме у Кремля – шансов не больше, чем у Муссолини при Рузвельте Втором. Грядет такое, на фоне коего Крым, Донбасс, Украина отступят на шестой план.

Как и пророчил Максим Калашников в 2009 году, в мир приходят «новые 1930 годы». Чтобы разобраться в том, что ждет нас в самом ближайшем будущем, начинаю публиковать серию своих работ.

ИМПЕРСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ

Скажу сразу: больше всего для понимания того, что ждет нас дальше, даст внимательное изучение американского прошлого. Ибо Трамп (и тот большой бизнес, что за ним стоит) не собираются изобретать ничего принципиально нового. Трамп напомнит нам не столько Рейгана (1981-1988 гг.), сколько смесь из жестких американцев-прогрессистов: Никсона, двух Рузвельтов, Вудро Вильсона, Хью Лонга и даже Кеннеди. Оный тезис раскрою дальше. Нас ждет как минимум вторая (после Никсона) попытка ввести в Соединенных Штатах так называемое «имперское президентство». И если Трампа так или иначе не уберут, он станет «президентом-императором». А в Америке возникнет новый американский фашизм. Иначе дядюшке Дональду попросту не совладать с опасным расколом социума и не воплотить своего плана новой индустриализации.

Однако об имперском президентстве-2 мы поговорим позже. А пока займусь повторением пройденного. Тем более, что приход трампизма к власти есть прямое последствие провала Обамы в попытке вытащить Соединенные Штаты из того социально-экономического кризиса, в который они (как и весь прочий свет) угодили в 2008-2009 годах. Именно тогдап я и сделал вывод о том, что Обама – последний президент Америки в ее привычном «политкорректном», лево-нолиберальном виде.

ЧТО МНЕ ВИДЕЛОСЬ В 2009 ГОДУ?

В 2009 году вышла книга Максима Калашникова «Глобальный смутокуризис»: (http://www.e-reading.club/bookreader.php/144737/Kalashnikov_-_Global%27nyii_Smutokrizis.html)

Тогда я предпринял попытку (во многом наивную) спрогнозировать ход Великой депрессии-2, грянувшей в 2008 году и предсказать то, что последует за провальным правлением негра Обамы. В одиночку, не имея своего института. Ничего не правлю в тогдашних своих прогнозах и сами делайте выводы о том, где я попал в цель, а где – промазал. Тем более, что сие важно для понимания грядущего с позиций 2017-го.

«…Настоящим переходом к фазе, что следует за индустриальной, должен был стать не перевод фабрик и США и Европы в Мировой Китай, а построение на самом Западе совершенно новых производств. Полностью роботизированных и гибких, использующих прорывные технологические принципы. Для наглядности представим себе такую картину: в Нью-Йорке закрывается прежний машиностроительный завод. Но его аналог открывается не в Шеньяне, а снова в Нью-Йорке. Только теперь – совершенно «чистый», больше похожий на университетскую лабораторию. Он выпускает аналоги старой техники, но теперь с гораздо меньшими затратами сырья и энергии….»

Как видите, мне удалось предугадать нынешний курс Трампа. Хотя о нем самом в 2009-м мне было неизвестно. Читайте далее:

«…Для начала придется снова сооружать в США заводы и фабрики, чтобы дать людям квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Чтобы люди снова работали у сложных станков, а не заворачивателями гамбургеров в «Макдональдсах». Индустриализация-2 потребует огромных государственно-частных вложений в рамках государственных программ, каковые хочешь не хочешь, а понадобится сводить в пятилетние планы развития. Придется воскрешать экономическую практику Рузвельта, СССР и Германии 30-х годов – с поправками на нынешние реалии и технологии.

Но вот беда: вся эта промышленность уже давно построена и работает в Китае, Индонезии, Малайзии, на Тайване, в Индии и т. д. И возрожденная американская индустрия конкурировать с нею не в силах: слишком велики заработки и социальные гарантии работников в США, каждый из которых будет обходиться предприятию впятеро-вшестеро дороже, чем рабочий-китаец.

Значит, ради обеспечения грандиозных социальных гарантий американцам придется:

– выходить из ВТО, разрушать нынешнюю глобализацию, кончать со свободным передвижением товаров, людей и капиталов, отгораживаться от Азии протекционистскими барьерами, переходить к подобию советской автаркичной экономики (как вариант – идти на автаркичное объединение экономик США и ЕС, отгороженных от остального мира);

– резко снижать прибыли крупного бизнеса (больше не получится делать кроссовки за 5 долларов, а продавать за пятьдесят);

– вызывать острейший экономический спад и большие потрясения в индустриализованной за последние четверть века Азии…»

«…Но если создавать новую промышленность в США, то при этом не обойтись ни без больших государственных вложений в реальный сектор (хотя бы на паях с частным капиталом), ни без некоего протекционизма. В самом деле, Ф.Д. Рузвельт, на пример коего любят ссылаться сторонники Обамы, в 1930-е не стеснялся строить на государственный счет целые заводы. Правда, оборонные. Сейчас же можно поступать так же, но строить гражданские «пилотные» производства.

Однако такая политика требует разрыва с либерально-монетаристской практикой. Обама, судя по всему, этого делать не намерен. Слишком много в его команде (и среди спонсоров) людей как раз из либерально-монетаристской когорты…»

Как видите, М.К. удалось верно спрогнозировать крах финансово-спекулятивного, глобализаторского, неолиберального капитализма, стоящего на принципе «Один мир – один общий рынок». Обама тогда отсчитывал лишь первые месяцы своего президентства, но для меня был ясен грядущий провал его правления. Продолжим листать «Глобальный Смутокризис».

О КРАХЕ ОБАМЫ И ПРИШЕСТВИИ АМЕРОФАШИЗМА

«… В США (писано в 2009 г. – М.К) готовится новая волна ультралиберализма с полной приватизацией власти и госсобственности в Америке. Закончиться она может острейшим кризисом американской государственности с непременным установлением диктатуры. Либо – прогрессивной диктатуры антимонетаристов-технократов, либо – реакционной диктатуры финансовых спекулянтов.

Проект же «левый демократ Обама» есть не что иное, как умелая манипуляция массами недалеких избирателей. Слишком уж легко пришел к власти политик, призывавший к суровому налогообложению богатых ради спасения бедных и среднего класса…

…«Обамостройка», начавшись с «разведения лохов-избирателей», окончится установлением олигархического строя. Но как и всякая «семибоярщина», господство финансовых олигархов быстро завершится бардаком. За алчно-коррумпированной Директорией, как известно, следует Наполеон, за веймарщиной – Гитлер. Не исключено, что в США произойдет переворот – и установится фашистский режим, технократический и антимонетаристский, опирающийся на массовую поддержку. Условно назовем его американским национал-социализмом.

Именно ему придется повести реальную реконструкцию Соединенных Штатов и их реиндустриализацию на новой технологической основе. Он же неминуемо начнет политику на «отхват» Сибири и Дальнего Востока РФ. Американцам это необходимо и в борьбе с Китаем, и ради придания нового импульса развитию Штатов.

Либо же финансисты смогут установить свою жесткую «охранительную» диктатуру. В ней массы получат «социализм» – но такой, кастовый, как у Гарри Гаррисона.

Новый фашизм, как мы и предсказывали в «Третьем проекте», равно как и в других книгах, станет «светлым будущим» человечества.

Альтернативой могут стать только застой и распад Соединенных Штатов. С последующим мировым хаосом.

Мы снова, как и в первой половине ХХ века, вступаем в эру грозную и штормовую…»

«…План Обамы смотрится весьма популистским и сводится больше к раздаче денег избирателям, нежели к созданию новой производительной экономики. Из собственно созидательной части известно только о намерениях быстро удвоить производство энергии на возобновляемых источниках, развернуть строительство и обновление дорог, мостов и школ, сделать здания федерального правительства более энергосберегающими и, наконец, модернизировать систему медицинского страхования. Кое-что говорится о развитии национальной энергетической сети ради более легкого доступа в нее производителей «нетрадиционного» электричества – солнечного и ветрового.

И опять в сравнении с рузвельтизмом 30-х «обамизм» явно проигрывает. Мосты, школы, дороги, энергоэффективные здания – это всего лишь условия для развертывания нового производства. А реальный-то сектор где? Где промышленность? Где прорывные проекты в этой области? Не надо забывать, что Рузвельт, занимаясь дорогами и мостами, при этом модернизировал индустрию. Тогда Америка создает новые прорывные изделия, завоевывая новые рынки сбыта. Тридцатые год в авиастроении США – настоящий прорыв. Американцы создают и строят самолеты нового типа: и трансокеанские гидросамолеты, и знаменитый многоцелевой «Дуглас-Дакота». То же самое – и в автопроме тридцатых – достаточно вспомнить «Виллисы», «Додж 3\4 тонны», «Студебеккеры». Прорыв проиходит в судо-и станкостроении, в производстве радиотехники (электронике, если говорить современным языком). А где хотя бы намек на нечто подобное в плане «обамономики»?

Все пока сводится к раздаче денег электорату ради повышения его покупательной способности. Но если электорат начнет покупать больше китайских товаров – то и розданные Обамой деньги в основном пойдут на стимуляцию экономики КНР и все прочих стран-товаропроизводителей, а никак не США!...

…Рузвельт-то начинал с NIRA, с Закона о восстановлении национальной промышленности. А в плане Обамы самого слова «индустрия» нет как такового. NIRA, отменяя некоторые нормы антимонопольного законодательства, устанавливала минимальную заработную плату для рабочих и их право объединяться в профсоюзы. Рузвельт получил поддержку рабочих – вплоть до того, что профвожаки обещали ему выставить в случае чего 20 дивизий для подавления сопротивления крупного бизнеса (слова лидера профсоюза горняков Дж. Льюиса). А теперь промышленности в Америке – кот наплакал и опереться не на кого. Нет сонма заводов и фабрик, где американцы могли бы получить миллионы качественных рабочих мест, которые бы давали бюджету США стабильные отчисления.

Поэтому можно смело заявить: ARRP, пресловутый план Обамы, провалится с треском. Он – мертворожденный с самого начала…»

И здесь правота осталась за футурологом. Читайте дальше:

«…Итак, нынешние инициативы Обамы наверняка провалятся. Второе издание Нового курса в нынешних США невозможно в принципе. А это значит, что американский истеблишмент неминуемо прибегнет ко второй части рузвельтова наследия: к попытке выйти из кризиса через масштабную войну. Впрочем, мы уже писали о том, что самым вероятным сценарием будет «психологический» мегатеракт в США – и последующая «балканизация Евразии»….»

«…Вряд ли Обама как пиар-проект и обманка для тупого электората, порожденный крупными корпорациями, остановит процесс приватизации власти в Америке. Не для того его на пост ставили. А если попробует – ну точно повторит судьбу Кеннеди. Нынешний Глобальный смутокризис, войдя в острую фазу с осени 2008 года, только ускорит движение в сторону «посткапиталистического» кастового фашизма. Причем фашизма, схожего по генотипу именно с чилийским и аргентинским. Судя по всему, это будущее как минимум для Соединенных Штатов и Росфедерации…»

ХАОТИЗАЦИЯ ЕВРАЗИИ

В 2009-м еще не прокатилась волна бунтов и смут в арабо-исламском мире, еще не взорвались Ливия и Сирия, до майданного переворота и война на Украине оставалось почти пять лет. Но уже тогда мне было очевидно: чтобы выйти из собственного кризиса, хозяева Америки примутся за учинение мировой мятеже-смуто-войны.

«…Соединенным Штатам в их любом обличье важно использовать РФ как игрушку. Сначала – в виде театрально-бутафорской «империи зла». Потом – в роли добычи, «топлива» для своего развития. Скорее всего, глобальной элите жизненно важно получить под контроль Восточную Сибирь и Дальний Восток Росфедерации. Ибо это, во-первых, предотвратит завоевание этих земель Китаем, а во-вторых, даст Америке что-то вроде новой Аляски пополам с новым Диким Западом. То есть – эликсир силы и омоложения, ресурсную независимость.

Думаю, что останется в любом случае стремление дестабилизировать Евразию, превратив ее в зону хаоса и войн – чтобы не допустить возникновения здесь нового Советского Союза или силы, сравнимой с ним по возможностям и потенциалу развития. Хаос в Евразии поможет представить Америку как «остров стабильности». Да, с недостатками, – но все же это, дескать, лучше, чем евразийская каша.

При этом поджечь Евразию – задача не из числа невозможных…»

«…Угроза коллапса ЕС растет из-за нарастающих бедствий экономики стран «старой Европы». Выдвинем предположение: сегодня – в рамках проводимой США политики «балканизации Евразии» – возможна игра Америки на подрыв евро ради сохранения привлекательности доллара.

Владыкам объятой кризисом Америки выгодно торпедировать евро и раздувать противоречия внутри ЕС, ибо в этом случае США при всех своих проблемах становятся как бы наиболее «спокойной гаванью». Проблемы с транзитом газа через Украину здесь являются одним из рычагов такой политики.

Получаются гигантские «евразийские Балканы». Супер-Ливан. Главное – затраты на все это гораздо меньше, чем на «план Полсона». Зато выгод – море. Войны – далеко за пределами США. А они сами становятся действительно ковчегом относительной стабильности, парящим над схваткой…

…Итак, в США считают, что Евразия – подходящее поле для игры. Противоречия в ней назрели и перезрели. Мировой кризис их только накалил. Желающих перекроить границы – полно. Концентрация коррупции, бедности, безработицы, безземелья тут огромная. Злых масс – полно. Только спичку к этому пороховому погребу нужно поднести…

…Американцы наращивают присутствие в Афганистане и готовятся уйти из Ирака, оставляя там «кипящий котел».

А от всего этого до «балканизации» всей Евразии – только один шаг. В сущности, Турция уже раздирается внутренним конфликтом. Отношения между Украиной и РФ «искрят», Крым становится «горячей точкой». Ну, а РФ можно дестабилизировать по сценарию, описанному автором этих строк и Валерием Александровым в статье «Агрессия в стиле «Ирак-оранж»». Добавим к тому еще одно обстоятельство: единственный альтернативный план мирного переустройства Среднего Востока («Новый Средний Восток») выдвинут в РФ пока лишь председателем Движения развития Юрием Крупновым.

Не имеем ли мы дело с новым мощным течением заокеанской политики? С тенденцией на долгие времена?

Это – план новой мировой войны!

Хотя и без расчленения Китая...»

«…Где еще можно устроить взрыв? Вот еще один возможный кандидат – Сирия. Бедное арабское государство с населением 17,5 миллиона человек (2002 год). Она давно причислена в Вашингтоне к «оси зла».

У сирийцев – слабая промышленность и очень мало углеводородов. ВВП на душу населения в 2002 году – всего 3,2 тысячи долларов. Правит в Сирии диктаторский режим Асадов. Здесь – своя курдская проблема на северо-востоке (курды составляют 6 % населения Сирии). Когда был СССР, мы вооружали сирийцев новейшими образцами боевой техники. Но даже тогда сирийцы, храбро сражаясь с Израилем, использовали нашу технику неважно, проигрывая израильским ВВС. А теперь сирийские авиация и ПВО еще слабее…

…В итоге Сирия подвергнется и разгрому, и расчленению. Если потом американцы и евреи уйдут из страны, то на территории бывшей САР образуется зона анархии и междоусобиц…»

КРИЗИС КИТАЯ И «ЕВРАЗИЙСКАЯ СМУТА»

Считаю, что удачно предсказал в 2009-м и нынешний кризис КНР, руководство которой сжимается в страхе перед перспективой Трампова протекционизма и отрезания от Китая американского рынка.

«…Китайская правящая иерархия, несмотря на впечатляющие экономические успехи, допустила явный стратегический просчет, который будет использован режиссерами драмы «Пламя над Евразией». Компартия КНР не решилась еще несколько лет назад перейти к политике повышения доходов китайского населения, с тем, чтобы КНР сама могла потреблять произведенное на ее фабриках на огромном и емком внутреннем рынке…»

«…Мы не имеем права опустить такой сценарий, как совместный раздел РФ Западом и Китаем. То есть попытки выхода из Мегакризиса за счет России и на ее обломках.

Если события пойдут так, то янки постараются отдать Китаю только часть Сибири, не пустив КНР к главным нефтегазовым ресурсам. Китайцы, естественно, будут стремиться опередить американцев и наложить лапу на эти кладовые энергоносителей первыми.

В дальнейшем же владыки Запада, скорее всего, попытаются отвязаться от Китая, покончив с зависимостью от его промышленных мощностей. Для этого и нужны прорывные технологии, индустриализация на их основе, все эти киборгизация, роботизация, нано– и биотех. Все это не только создаст базу для строительства Хоумленда (кастового неофашизма – М.К.), но и для уничтожения экономической силы КНР. И тогда, совершив такой инновационно-технологический рывок, можно будет заняться уничтожением Поднебесной. Для создания мира уже не только без России, но и без Китая.

Ну, а для всего этого нужно выиграть время. Здесь совместное уничтожение Русской цивилизации вполне может состояться. Как раз в рамках «балканизации» Евразии.

Подводя итог сему лирическому отступлению, скажу: в сущности, «война за углеводороды» и «Хоумленд в США», «пожары в Евразии» и «революция в РФ/раздел РФ» – все это кубики-сценарии, из которых можно выкладывать сценарии посложнее. Вы и сами можете это делать, познавая все ветви «дерева» возможного будущего…»

«…Балканизацией Евразии, разжиганием новой (многоцелевой) мировой войны и всякими мегатерактами финансовая закулиса попробует продлить эру доллара и даже укрепить его. Развертывание грандиозных инфраструктурных проектов в США и, возможно, в отторгнутых от РФ сибирско-дальневосточных землях поможет связать лишние доллары. Да и восстановление промышленности в Северной Америке, строительство новых производственных комплексов в Америке Латинской также займет энный процент той массы долларов, что прежде использовалась в спекулятивных операциях. Под реализацию промышленно-инфраструктурных проектов окажутся выпущенными новые ценные бумаги. И акции, и облигации…»

ПРЕДЧУВСТВИЕ АМЕРИКАНСКОГО ФАШИЗМА

Мне и тогда было очевидно, что Соединенные Штаты ради своего спасения как сверхдержавы будут вынуждены создать у себя некий вариант фашизма.

«…Идеи «цветных революций», прокатившихся в 2000–2004 годах по Балканам и «постсоветии», теперь внедрились и в умы многих американцев.

В 2007 году старый антисоветчик Збигнев Бжезинский в книге «Второй шанс» заявил о том, что «цветные революции» есть следствие глобальной революции ожиданий, мирового пробуждения народных масс, жаждущих лучшей жизни, охваченных ненавистью к социальной несправедливости, к пренебрежению их правами. Интернет облегчает революционизацию масс.

Бжезинский говорил сие о нищем третьем мире, но забыл, что такой третий мир есть и в самих США...»

«…Теперь Америка никогда уже не будет прежней. Перед ней – три пути. Первый – просто развал. Второй – антифинансовая технократическая диктатура, соответствующая чаяниям реального сектора и среднего класса. Третий – тот самый олигархический глобофашизм/новое рабовладение…»

«….Реалии сегодняшнего мира удивительным образом возвращают тенденции и настроения начала ХХ столетия. Да, пока недовольство среднего класса и бедных в США гасят с помощью «Обманки-Обамы». Но рано или поздно и эта технология себя исчерпает. И тогда придет черед прямого подавления недовольства масс.

История учит нас тому, что капитализм может прибегнуть к интересному ходу ради сохранения власти и богатств правящей верхушки в условиях Великой депресии. Иногда он идет на введение жестокой диктатуры, что топит недовольство народа в крови – но которая при этом берет на себя выполнение некоторых социалистических требований.

Вспомним Испанию. Режим генерала Франко, подавив левых, в экономике установил полную монополизацию с государственным регулированием цен, занятости и инвестиций. Даже планирование в экономике имелось! Зато богатые (прежняя элита) осталась при своем.

Вы не допускаете подобного хода финансовой глобоэлиты в наши дни? Призываю вас подумать над этим.

Ну, а пока американские недовольные массы получили игрушку – Барака Обаму…»

«….Америка больше не может служить «светочем демократии»: она потеряла сие право, опасно запустив дела в собственном доме.

Установление диктаторской власти в Соединенных Штатах только ускорится, если на глубочайший социально-экономический кризис Запада наложатся те самые природные катаклизмы, климатическая «ломка», энергетический кризис, войны и террор. «Чрезвычайка», как правило, требует власти «сильной руки».

Если же в США произойдет антидемократический переворот с установлением диктатуры, то это спровоцирует цепь подобных переворотов во всем мире. Здесь мы увидим эффект, подобный эффекту от революции 1917 года в России. Глядя на Америку, ее примеру последуют многие другие.

Человечество войдет в «новые 1930-е годы», а карту мира составят в основном авторитарные и диктаторские режимы. Мы увидим, можно сказать, мир конкурирующих автократий. Не нужно иметь семи пядей в лбу, чтобы предсказать и логический финал всяческих «оранжевых революций». Все они, столкнувшись с теми же пороками общества, описанными Сомитом и Петерсоном, придут к диктатурам.

Успешным или неуспешным в перспективе – второй вопрос…»

Уже понятно, что Трамп начнет «крестовый поход» за американские «духовные скрепы». Против многолетних последствий шабаша лево-либерализма в Соединенных Штатов, люто ненавидевшего все нормальное. Так что американский новый фашизм получит солидную моральную основу. Что не виделось в 2009-м?

«….Итак, еще в 1974-м Каспар Бруэр написал книгу «Скольжение», посвятив ее регрессу «цивилизованного человечества» на Западе. Сильно сокращая ход его рассуждений, приведем четыре признака регресса.

1. Культ физического уродства.

2. Культ безволия.

3. Культ слабоумия.

4. Культ гендерных ошибок….»

«Приведем распределение значений IQ населения в такой развитой стране, как США в 2002 г.:

125–150 – 5 %

110–125 – 20 %

90–110 – 50 %

75–90 – 20 %

50–75 – 5 %

(По данным международного клуба Mensa International)…»

«…Сомит и Петерсон в 2001 году были озабочены тем, что в США разрастается класс обедневших граждан (under-class, люмпен-пролетариев по-нашему). Он отличается не только бедностью, но и неграмотностью. Это – огромная угроза демократии….»

Было понятно и то, что Соединенным Штатам придется вытаскивать себя из трясины в весьма жестком варианте. К коему, думаю, и ведет дело команда Трампа. Снова приведу то, о чем думал в 2009-м:

«Запад имеет в копилке своего опыта только две формы, способные обеспечить такое развитие: итальянский фашизм и немецкий национал-социализм. Тут даже рузвельтовский «Новый курс» не проходит: слишком все запущено, чересчур далеко зашли процессы деградации, слишком сильнодействующие лекарства потребны. Уже не панадол с аспирином потребны, а хирургическая операция, образно говоря, пополам с химиотерапией. С репрессиями и насилием. Со всевластием военных и спецслужб, с большими «неоманхэттенскими проектами» и охотами на ведьм. Доигрались уже, догламурились. Еще в 90-е можно было бы обойтись малой кровью. А теперь – поезд ушел. Теперь даже союзом с Китаем не обойтись...

А значит – хочет Запад того или не хочет – ему придется воспользоваться рецептами прошлого, чтобы, как тягачом, вытянуть себя из этой гламурно-спекулятивной трясины. Ибо если этого не сделать, гибель неизбежна. Демократию ждут плохие времена. Будущее – за тоталитарностью.

Фашизм может быть в любом случае. И тогда, когда людям придется силой уничтожить прежнюю капиталистическую «элиту», встав на технократический путь развития. И в том сценарии, если старая верхушка сможет удержать власть с помощью откровенной полицейщины и урезания слишком высокого на сегодня уровня потребления масс. Во втором случае то будет не прогрессивный, а охранительный фашизм – или тот самый глобальный олигархическо-кастовый строй, о коем говорит профессор Фурсов.

Но вот смогут ли нынешние русские уцелеть в этих суровых временах – и найти свой путь к Победе?...»

«…Ну, а «спящие» гены тоталитаризма глубоко сидят в самом капиталистическом строе. Они неминуемо «проснутся» в ходе Мегакризиса. И не надо в миллионный раз пинать «советскую несвободу»! Не только в СССР ты мог загубить себе и карьеру, и жизнь, коли выказывал антисистемные взгляды. Знаете, что было в США 1963 года?

«...Она пила только русский чай и не выносила все китайские смеси, вместе взятые. Окружающим такое пристрастие казалось подозрительным, и ее легко могли принять за коммунистку. Тимоти Зейн посоветовал не выставлять эти коробочки напоказ.

– Если ФБР вобьет себе в голову, что ты комми, – цедил он сквозь зубы, – тебе больше нигде не дадут взрывчатых веществ и отберут карточку предпринимателя. А без нее ты не сможешь купить динамит нигде на территории США. Кроме того, ты можешь рассчитывать на этих парней в синих костюмах – они обязательно шепнут на ушко твоим нанимателям, что ты потенциальный враг системы... Ты останешься без работы...»

Это отрывок из романа Сержа Брюссоло «Дом шепотов», действие коего происходит в 1963-м.

А если что-то уже было на том же Западе – это «что-то» неминуемо вернется, пускай и в новом обличье и в иных реалиях...»

ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛИБЕРАЛЬНЫХ «ДЕМОКРАТИЙ»

«…«Только национальное правительство может навести должный порядок в промышленности, что отнюдь не равнозначно централизации. Это лишь признание того очевидного факта, что процесс централизации уже охватил и наш бизнес. Контроль за этой безответственной и антиобщественной силой может осуществляться в интересах всего народа лишь одним способом – предоставлением надлежащих полномочий единственному институту, способному ими воспользоваться, – федеральному правительству!»

Угадайте, кто это изрек и когда? Нет, это не Барак Обама. Не Путин и не Медведев, не Зюганов и не Глазьев. Это – из послания конгрессу президента США Теодора Рузвельта в декабре 1908 года. Как раз после сильного кризиса, потрясшего страну в 1907 году…»

«…. Итак, в недавней истории уже был повальный мор демократий: в период после Первой мировой войны и до середины 1930-х годов, особенно – среди тогдашних «новых демократий». Тогда демократические институты обанкротились в Италии, Австрии и Румынии, в Венгрии, Польше и Болгарии, в Греции, в Испании и Португалии, в Германии и Финляндии, в прибалтийских республиках (буржуазных Литве, Латвии и Эстонии). Везде пришлось устанавливать диктаторские системы: Муссолини, Гитлера, Франко, Салазара, Пилсудского, Хорти, Дольфуса, Маннергейма и т. д. Это только самые крупные фигуры, но были и помельче – типа латышского диктатора Ульманиса, литовского Сметоны или эстонского Пятса. Или типа латиноамериканских диктаторов до Второй мировой. Сюда же можно отнести и стремительный крах «февральской демократии» 1917 год в России, и установление довольно авторитарного режима Франклина Рузвельта в Америке, и диктатуру Кемаля Ататюрка в Турции, и режим Чан Кайши в Китае, и японскую военную диктатуру. Оно и понятно: мир тогда охватил сильнейший социально-экономический кризис капитализма – Великая депрессия-1.

Нужно учесть и то, что именно в это время формируются и набирают немалую силу крайне тоталитарные общественные движения, которые либо не пришли к власти, но были на грани подобного, либо захватят власть позже. Скажем, английские неонацисты Освальда Мосли, валлонские наци Леона Дегрелля, хорватские усташи, украинские националисты Бандеры, которые во имя независимости Украины были готовы уничтожить половину ее населения – и создать отнюдь не либеральную Украинскую соборную социалистическую державу. Почти возникло и американское национал-социалистическое движение Хью Лонга (убит в 1936 г.), которое проповедовало огосударствление экономики и справедливый раздел богатств.

Демократия пробегает по миру периодическими волнами. Таковой «вал свободы» пронесся над миром после Первой мировой. Американские биополитики приводят такую статистику: в 1920 году 34 % стран тогдашнего мира были демократиями (полиархиями). И примерно такой же процент демократий наблюдался в 1990-м году. Новая демократическая волна 1990-х годов, свидетелями коей стали ныне живущие, также неизбежно схлынет…»

На сем закончу экскурс в собственные труды-прогнозы. Зададимся-ка вопросом: что ждет мир при новом американском фашизме? И сольются ли в трогательной любви Вашингтон с Москвою?

(Продолжение следует)