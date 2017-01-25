Известная американская актриса и модель Памела Андерсон заявила, что пошлет супруге президента США Дональда Трампа подарок – шубу из искусственного эко-меха из России, пишет газета Hill. "Я собираюсь послать ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", — приводит издание слова Андерсон.

- Хорошенькое дело! - удивилась в своем ЖЖ Ольга Гуленок. - Это пример однополярного мира. Жена американского президента является иконой стиля, а американка актриса работает в России над дизайном эко-меха. А где российские иконы стиля? А где российские дизайнеры эко-мехов? Почему мы так себя не любим? Почему свою Родину, свою Россию не любим? Неужели мы так безнадёжно завистливы и зависимы от мнения других?..

Можно было бы ответить однозначно - какова держава, таков у нее и стиль. Берется чмо болотное, надуваются ей силиконом сиськи и губищи, и вот вам "светская львица" и икона стиля в одном флаконе пузырьке.

Оно всегда так, в принципе.

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал

И кланялся непринужденно;

Чего ж вам больше?

Свет решил, Что он умен и очень мил.

Заменим французский на английский, мазурку уберем вовсе, кланяться обязательно, но не всем - надо еще уметь мочиться на ботинки.

Впрочем, на 100-летие революции говорить о великосветских салонах как-то даже и неприлично. Свет ушел вместе со старым миром, от которого отреклись и отряхнули прах. А теперь порылись в "окаменевшем дерьме" и решили нацепить его себе на нос.

Ну что у нас может быть аналогом светского раута? Прием в Кремле по случаю? Ну так там положено всем как выпускникам колледжа быть в костюмах и при галстуках, сшитых на фабрике Москвошвея у Гуччи. За исключением немногочисленных старых тёток, которым, слава богу, тоже не полагается быть в открытых платьях. Губищи и силиконовые титьки приветствуются.

Аналог светского раута в мире большого бизнеса? Ну может быть, может быть... Хотя у нас для него есть свой термин - сходняк.

Остается, как и в Америке, только мир шоу-бизнеса. Но там леди (обоего пола) весьма специфические, да и "джентльмены" тоже из Одессы. А каков стиль, такие и иконы.

Есть, конечно, "титаны духа" и прочие, но среди конкретных пацанов они проходят за шнырей и бомжатину - "принцесса выпила ситро и скушала бефстроганов". Ну не может же икона стиля перемещаться на метро, как бы не старался Собянин. И на велике не может.

Пожалуй, единственное место, где можно обнаружить russian style - это армия. Покатушки на танках, пацаны в новом камуфляже, сиськи натуральные. Но вот что-то ни разу мне не встречался отпрыск аристократической фамилии (ну в смысле из питерской подворотни) в погонах лейтенанта на Северном Кавказе, на Донбассе или в каком Афганистане. Британского принца встретить можно, а вот сына российского министра или олигарха - вряд ли.

А ведь вся аристократия изначально имела только одну привилегию - с выпущенными кишками геройски погибнуть за отечество. Без этого аристократии не бывает. Без этого просто толпа урок и педерастов.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск