Как это чудо "Россией" называть?

Давно это было, и память стёрла многие подробности. Где-то вначале 70-х в Москву внезапно прилетел то ли госсекретарь США Киссинджер, то ли сам тогдашний президент Никсон - сейчас не вспомню, да и не в этом дело. И чуть ли ни в тот же день и улетел обратно. А вечером, прервав передачи по программе, телевидение в прямом эфире показало выступление министра иностранных дел СССР Громыко на пресс-конференции. Я долго держал в памяти это событие только потому, что ни до, ни после того не помню государственного деятеля СССР, выступающего без бумажки, а Громыко без бумажки час говорил. Правда, на последовавших вопросах журналистов трансляцию отключили, но и по тому, что показали, - как вёл себя министр СССР, - можно было судить о том, чем был СССР. Громыко сообщил журналистам, что визитер из США пожаловал потому, что в США возникла какая-то мирная инициатива, и в связи с этим визитёр прискакал в СССР убедить наших руководителей принять эту инициативу. И суть выступления Громыко свелась к мысли - нахрен нам нужны эти миротворцы, если мы сами миротворцы? Громыко долго, и толково напоминал, сколько мирных инициатив выдвигал СССР, и как США их херили. А теперь, видишь ли, прискакали! Сначала пусть на инициативы СССР ответят, а уж потом и мы на их инициативы обратим внимание. То есть, СССР ничуть не стеснялся дать Штатам от ворот поворот.

Понятно, что это же вам был не хухры-мухры, а СССР. Но ведь и до СССР руководители России никогда не опускались до уровня мелких шавок, радующихся, что их погладит по шерстке хозяин.

Вот известный исторический анекдот. Во время отдыха на яхте в шхерах Финляндии Александра III, в Европе грозила разразиться европейская война, поскольку были серьёзно затронуты интересы новой союзницы России — Франции. Министр иностранных дел России просил царя вернуться, чтобы принять участие в переговорах. Когда Александру на яхте доложили, он велел ответить: «Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать».

Это, конечно, слишком заносчиво, и вряд ли Александр III был таким в реальности, а не в анекдоте, но ведь сегодня у нас какие-то совершенно иные люди - люди с полным отсутствием не только ума, но и таких человеческих качеств, как гордость и достоинство.

В своё время мне нравилась приятная женщина, актриса Ирина Муравьёва, соответственно, нравилась исполняемая ею песня, тем более, что актриса Муравьёва прекрасно передала внутреннюю драму текста:

«Позвони мне, позвони

Позвони мне, ради бога

Через время протяни

Голос тихий и глубокий

Звёзды тают над Москвой

Может, я забыла гордость

Как хочу я слышать голос

Как хочу я слышать голос

Долгожданный голос твой

Без тебя проходят дни

Что со мною, я не знаю

Умоляю - позвони

Позвони мне - заклинаю

Дотянись издалека

Пусть под этой звёздной бездной

Вдруг раздастся гром небесный

Вдруг раздастся гром небесный

Телефонного звонка

Позвони мне, позвони».

Заметьте, кто не понял, героиня песни Муравьёвой умирает от любви, но сама не звонит любимому - гордость не даёт, мало этого, она считает, что забыла гордость уже потому, что жаждет этого звонка. И поэтому она делает всё, чтобы никто не догадался о её желании, чтобы её любимый своим звонком подтвердил, что она ему не безразлична.

Выпрошенное уже ничего не будет стоить.

Так гордость выглядит в жизни не только России и СССР, но и в жизни нормальных людей.

А вот как выглядит достоинство Рашки.

В конце января на наших глазах развернулась драма «Выпрашивание Путиным звонка Трампа». Эта новость начала звучать отчаянно звонкой струной задолго до самого события, а с 27 января Трамп и его звонок путину стали главной темой новостных агентств - «Позвони мне, позвони!». Трамп выбирал время и гладил шавок США по шёрстке, и наша шавка из шкурки выпрыгивала, чтобы её погладили не в числе последних.

«27 января

00:39 Трамп задумал заставить Мексику оплатить стену на границе налогами.

01:16 После этой речи президент Мексики отменил встречу с Трампом.

07:59 Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и «вышибить дух» из ИГ.

08:11 Первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным может состояться в предстоящие выходные, 28−29 января.

08:48 Разговор между Путиным и Трампом планируется в субботу

10:40 В США сообщили о скором снятии санкций с России

10:59 Песков: В разговоре с Трампом кроме Путина от России никто участвовать не будет.

11:58 Стало известно время сегодняшних переговоров Путина и Трампа.

12:27 Фото Дональда Трампа стало забавным мемом

14:34 Трамп подготовил указ о снятии санкций с России в одностороннем порядке

17:36 «Заткнитесь и послушайте», — советник Трампа американским креаклам

21:42 Трамп: говорить об отмене санкций против России пока рано.

23:55 Трамп: «возможно, что фантастических отношений с Путиным и не будет, посмотрим».

28 января

07:41 Телефонный разговор Путина и Трампа запланирован на 20.00 мск.

08:04 Президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который приводит в силу «экстремально жесткие меры проверки» людей, прибывающих в страну.

08:41 Начинается диалог самых влиятельных и самых ненавидимых западной элитой людей: Путин и Трамп соперничают за первое место в рейтинге «исчадий ада» для глобальной элиты.

09:05 Трамп поручил проверить противоракетную оборону США

09:54 Зачем запустили утечку об отмене санкций: От Москвы потребуют разрыва с Пекином?

10:36 Песков прокомментировал участие других лиц в разговоре Путина и Трампа.

12:29 Сенатор Алексей Пушков рассказал о своих ожиданиях от телефонного разговора российского и американского президентов, который состоится 28 января.

14:11 Бульдозер Трамп: как поступит президент США с санкциями против России.

14:34 Путин «неприятно удивлён» планами Трампа по Сирии, — немецкие СМИ».

Какая драма, какой всплеск эмоций: «Трамп, Трамп, Трамп»!

Вообще-то, да - у женщин принято звонить, чтобы поговорить. («Ну, просто поговорить. Что тут такого?!»). Но этот накал страсти Кремля к звонку от Трампа, на мой взгляд, и женщин переплюнул. А уж мужчин!

Ведь мужчины звонят только по делу - сказал, что абоненту нужно знать, и отключился. Типа: «Барышня, соедините с Трампом!» Не подходит к аппарату, ну и хрен с ним! В Москве бездельник ошивается, «послом США» зовут, а в Вашингтоне ещё один бездельник - «посол РФ». Вот в письме для Трампа сообщил, что хотел, и поручил послам срочно передать. Всех дел.

Даже если война намечается. Вон Черчилль во время Второй мировой войны не разрешал себя будить ни в каких случаях, кроме одного - если немцы высадятся на территории Великобритании. А у нас что случилось? Опять немцы напали?

Кремль со своими СМИ бьются и бьются об стенки у телефона в ожидании звонка от Трампа, но никто не говорит, а чего Кремль ждёт от Трампа услышать такого нового и срочного? Или что Кремль сам так срочно захотел сказать Трампу? Если есть о чём, то почему официальное письмо не напишет?

И у приятной женщины Ирины Муравьёвой конец песни звучал с невиданным для Рашки достоинством:

«Если я в твоей судьбе

Ничего уже не значу

Я забуду о тебе

Я смогу, я не заплачу

Эту боль перетерпя

Я дышать не перестану

Всё равно счастливой стану

Всё равно счастливой стану

Даже если без тебя»

Не! В Рашке без Трампа нельзя! Как это - без Трампа?? Что мы, суверенные, как КНДР или Куба? (Про Китай вообще молчу).

«Позвони мне, позвони…».

И таки позвонил, противный!

Нашёл время после разговора с премьер-министром Японии Абэ и канцлером Германии Меркель и перед разговором с президентом Франции Олландом и премьер-министром Австралии Тернбуллом. Уделил внимание!

Ну и что срочного он путину сказал? После бла-бла-бла про терроризм, передал пожелания счастья и процветания российскому народу. Как это неожиданно! Какая несказанная радость!!

Наступило утро после долгожданного телефонного разговора, и читаю в Рамблере топ новостей российских СМИ (5 новостей):

«1. Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГИЛ.

2. Белый дом назвал разговор Трампа и Путина «важным началом»

3. Трамп ввел запрет на лоббизм в интересах иностранных правительств

4. Мексика разочарована словами Нетаньяху об идее Трампа построить стену

5. Премьер Баварии выступил за снятие санкций против России в этом году».

Больше в 140-миллионной стране писать не о чем??

Ну и как это чудо, целующее Трампа в очко, «Россией» называть?

«Рашка-с!».