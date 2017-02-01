Кузькина мать

Так называемый российский истеблишмент, судя по продолжающейся истерии на телевидении, по-прежнему связывает возможную отмену санкций и «успешное» продолжение провальной политики - международной и внутренней, своё благополучие и возможность прятать украденное за рубежом - с 45-м президентом Америки Дональдом Трампом.

Вместе с тем кремлёвские мечтатели уже прозрели, но не желают признаваться публично, что расчёт на Трампа, скорее всего, ошибочен.

Мария Захарова - пропагандистский рупор МИДа продолжает неистово, как азартный игрок в казино, делать ставки на отрицание очевидных фактов и предлагать поверить в благие намерения существующего режима. Пытаясь убедить всех, что для Путина международное право - священная корова. И никаких договоров и соглашений, в том числе и Будапештский меморандум, он не нарушал.

А господин министр Лавров пошёл ещё дальше подначальной Захаровой, брякнув на пресс-конференции в прямом эфире такое, что пока сам не послушаешь, не поверишь: «Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушали. Будапештский меморандум включает одно-единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал». Дескать, ни о каких границах Украины в Будапештском меморандуме речь не шла, и потому мы ничего не нарушили. Мы обещали только не применять против них ядерного оружия.

Уж лучше бы он, комментируя вопрос корреспондента о нарушении руководством России меморандума, повторил свой знаменитый афоризм о «дебилах».

Однако если взять Будапештский меморандум с сайта Организации Объединённых Наций, то обнаружим в пункте первом, что «Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины».

А где - господин Лавров - соблюдать и уважать суверенитет Украины в существующих границах на момент подписания меморандума 5 декабря 1994 года? Может, Лавров не успел ещё ознакомиться с этим международным правовым актом?

Бывает… В путинской России ещё и не такое случалось…

Ну, а арест начальника департамента информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, обвинение их в сотрудничестве с ЦРУ убедительно говорят, кто слил американцам информацию о хакерских атаках на избирательную систему США и не только на неё.

Потому и неистовствуют так кремлёвские пропагандисты, пытаясь убедить самих себя, что Трамп - «друг России», он нас поймёт и простит.

Бесспорно, Дональд Трамп - человек неординарный и заслуживает уважения хотя бы за то, что сумел достичь крупных успехов в бизнесе, став миллиардером. Не чета российским олигархам-казнокрадам - американские миллиардеры зарабатывали деньги долгим и упорным трудом, в условиях жесточайшей конкуренции. Русские - абрамовичи, дерипаски, вексельберги, ротенберги, прохоровы… а равно и другие путинские друзья-патриоты воспользовались непростой ситуацией в стране и хапнули то, что им не принадлежало, в одночасье став олигархами, государственниками и вершителями судеб России. А потом, как Миша Прохоров, покупают телевидение и рассказывают там, на пару с сестрёнкой, сказки о том, как они разбогатели на джинсах-варёнках. Про мошеннические залоговые аукционы не вспоминают - по всей видимости, память отшибло.

Как любил говорить бывший начальник УФСБ по Приморскому краю Александр Вяткин, «такова в стране политическая ситуация».

А кто мешал казнокрадам - под арест и в тюрьму, как Магнитского? Что поделать, школа ленинградской подворотни сказывается. Это вам покруче йельского воспитания…

Бить всегда надо первым!

А правоохранительные органы, понимая политическую ситуацию и с какими «друзьями» пришлось бы иметь дело, скромно прикрыли «надзирающие» глазки, стыдливо спрятав свои «ежовые» рукавички до лучших времён. Оно и понятно: это не то что со смиренной оппозицией бороться, которая на выборах призывает ворьё вернуться в правовое поле, здесь можно схлопотать по полной.

Во-вторых, Трамп сумел в длительной гонке переиграть опытных политиков, победив в праймериз. Просьба не путать с праймериз «Единой России», где такая же наглая фальсификация, как и на последующих лживых так называемых выборах.

И победить в упорной схватке такого опытнейшего соперника, как Хиллари Клинтон, за которой стоял мощный административный ресурс действующего президента Барака Обамы, многого стоит. В Америке, конечно, этот ресурс не тот. Не то что у нас в России: реальных соперников и близко не подпускают к власти, а с опасными оппонентами расправляются, как с врагами народа в сталинский период. Но всё же это ресурс, и сбрасывать его со счетов нельзя.

Недооценивая истеблишмент современной Америки, Трамп примеряет и кроит его под себя, словно костюм фабрики «Большевичка», приобретённый им по случаю встречи с благородными девицами в президентском номере отеля Ritz Carlton, пошив которого его не устраивает.

Ведь он привык так работать. Брать нахрапом, иначе акулы конкуренции проглотят тебя первым, пока ты не успел проглотить их сам. В Америке конкуренция жесточайшая и как следствие - качественные и дешёвые товары для людей. А ипотеку под строительство собственного дома банки дают всего под один-два процента. Да, нам бы их проблемы... У одних жемчуг мелкий, у других - суп жидкий.

Но что-то нам подсказывает: для Трампа опасен не столько американский истеблишмент, сколько зрелое гражданское общество, которое включает все социальные структуры и общественные отношения, не регулируемые государством. Гражданское общество в США выступает как социально-экономическая основа демократического и правового государства. А американская элита - продукт этого общества и, как показали прошедшие выборы президента, не очень-то сильно влияет на гражданское общество. Скорее наоборот…

Своим поведением Трамп чем-то напоминает Никиту Хрущёва, который тоже всё ломал через колено, правда, без всякого понимания проблемы. Трамп, надеемся, ведает, что творит…

С чего начинал свое правление Никита Сергеевич? Со строительства Берлинской стены. Правда, она была не такой уж большой - всего 155 километров, а не 3145 км, которые планирует на границе с Мексикой Дональд Джон. Масштабы Хрущёва не те, но всё же это была стена, которая наломала столько дров, что до сих пор отголоски слышны в заявлениях западных лидеров.

Думаем, стена Трампа наломает дров поболе, если, конечно, он успеет её построить. И отгораживается он не от Мексики, а от гражданского общества. И будет она олицетворять попытку ухода Америки от мировых проблем. А отгородиться от проблем в современном мире невозможно, их надо решать на упреждение, как пытался это делать лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама - 44-й президент США. А иначе эти проблемы сами придут в Америку, и никакие трамповские запреты их не остановят.

С чего начинал в международной политике Хрущёв? С попытки разрушить железный занавес и установить добрые, взаимовыгодные отношения с Америкой. Вспомним триумфальное шествие Никиты Сергеевича по Америке, где радушные американцы встречали его, как лучшего друга всех времён и народов. Тогда многим показалось было, что русские и американцы - братья навек. В итоге потеряли других братьев - китайцев, а американцев не приобрели.

Хрущёв не имел классического высшего образования, окончил церковно-приходскую школу, где его обучили закону Божьему, пению, письму и арифметике. Азам только! Ещё он умел хорошо танцевать украинский гопак, что очень нравилось Сталину. Но умения плясать гопака оказалось мало для управления обширной, многонациональной империей и, тем более, для успешности в международной политике.

Хрущёв сформированное большой кровью послевоенное советское хозяйство ломал через колено, перекраивая его без должного экономического и политического обоснования. Все его потуги, естественно, были обречены на провал. Вспомним хотя бы укрупнение колхозов, разделение обкомов на промышленные и сельские, создание совнархозов, замену зерновых культур на кукурузу, бездумное сокращение Вооружённых сил, когда резали на стапелях готовые боевые корабли, убивали авиацию, ломали уйму офицерских судеб, имеющих боевой опыт Второй мировой войны, изгоняя их в народное хозяйство. Расправу с политическими оппонентами и ссору с творческой интеллигенцией. Бульдозерную выставку. Исход евреев из России.

В результате к чему это привело? В стране начались перебои с хлебом и мясом. Хрущёв, не без помощи сталинского истеблишмента, сделался посмешищем для народа. Анекдотов было хоть отбавляй.

В международной политике √ к угрозам показать «врагам» «кузькину мать» и «похоронить Америку».

И начавшееся было потепление обернулось Карибским кризисом и угрозой Третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Вся советская элита при поддержке народных масс поднялась тогда против Хрущёва, начались неудачные и удачные перевороты с участием высшего руководства страны и примкнувшими к нему шепиловыми. На Никиту Сергеевича вешали всех собак, создавая искусственный дефицит хлеба. Начались массовые волнения в Новочеркасске и других регионах. Из детских лет помню перебои с хлебом в Кемерово и массовое народное волнение с погромом отделения милиции в районе стадиона «Химик». Был свидетелем этого события ещё школьником. Хрущёва вынудили «добровольно» уйти в отставку.

Дональд Трамп тоже не заканчивал гарвардов и стенфордов, откуда преимущественно рекрутируется американская политическая элита. Образование у него, несомненно, не церковно-приходское, но и не йельское. У политической элиты Америки сильна корпоративность, сложившаяся ещё в период пребывания на студенческой скамье. Чужим туда прорваться весьма проблематично. А Трамп для них - чужой. И победил он на выборах скорее вопреки, чем благодаря поддержке республиканцев. А такое в политике не прощается.

И обещанное возвращение американского производства из третьих стран назад, в Америку, неизбежно повлечёт за собой поднятие цен на продукцию, а отсюда -падение уровня жизни среднего класса, на который пока опирается Трамп. Правда, он обещает снизить налоги на отечественную продукцию и повысить пошлины на ввозимую, но и это не спасёт нацию от недовольства трамповской политикой. Налоги всегда снижаются за счёт социальных льгот, а повышение пошлин всегда влечёт поднятие цен. Трамп уже отменил Обамакэйр - закон об обязательном медицинском страховании, что лишило многих американцев качественной медицинской помощи. И привело к потере Трампом электорального поля.

Инаугурационная речь Трампа была пронизана неуважением к вашингтонской элите. Его слова: «Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах. Вашингтон процветал, но люди не получали ничего. Истеблишмент защищал сам себя, но не народ, их триумф не был вашим триумфом, их радость не была вашей радостью. Всё это изменится прямо здесь и прямо сейчас» - были направлены против вашингтонского истеблишмента, который присутствовал на торжестве.

Он унизил его прилюдно, как в своё время Хрущёв громил и унижал Сталина и созданную им элиту на ХХ партсъезде.

Такие вещи даром не проходят.

В своё время в народе ходил анекдот, как Хрущёв стучал ботинком по ооновской трибуне и грозился показать американцам «кузькину мать». Переводчики в ООН не могли понять слово «кузькина» и перевели выражение буквально: «Хрущёв обещал показать Америке мать Кузьмы», поскольку слово «кузькина» не поддавалось переводу.

Как сказал классик, «велик и могуч русский язык». А у американцев, в их американском языке, даже буквы «А» в алфавите нет.

Вот и думаем, не выльется ли зарождающаяся очередная «дружба навек» в очередную «кузькину» или «мать Кузьмы»? Второго Карибского кризиса наша страна может пережить. Ведь Трамп √ это не Роберт Кеннеди, который тогда предложил высшему руководству Америки уступить Хрущёву, чем, возможно, предотвратил мировой ядерный конфликт.

Трамп уступать не привык. Он так воспитан.

Путин тоже привык бить первым…