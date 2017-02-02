Сможет ли лениво-сырьевая Москва использовать неожиданную "свободу рук"?

ДАЖЕ ЕСЛИ США САМОИЗОЛИРУЮТСЯ

Продолжим наши выкладки о мировом «трампотрясении» (http://forum-msk.org/material/politic/12739455.html). Соединенные Штаты в ближайшее время будут вынуждены сосредоточиться на домашних проблемах, сил на какую-то большую внешнюю политику у них просто не будет. Америка ходит по краю сильнейшего внутреннего кризиса.

Сталин бы такой шанс использовал стопроцентно. Но можно ли сказать такое о нынешнем хозяине Кремля?

МАМОНТ В ПОСУДНОМ РЯДУ

Трамп сейчас похож на мамонта, вбежавшего в посудный ряд на рынке. Куда бы он ни повернулся и что бы ни сделал, на землю летят стопки тарелок, разбиваясь с грохотом. Ну, или если хотите, президент-45 – танк с тралом на минном поле. Взрывы грохочут постоянно: ведь Трамп пытается повернуть вспять процесс как минимум тридцатилетней деградации своей страны. Можно выписать на листок блокнота то, что ему придется делать.

- Каким-то неимоверным усилием добывать деньги на громадную программу строительства новой инфраструктуры и новые вооружения в духе Рузвельта Второго. При том, что Обама уже раздул госдолг США вдвое, а дефицит бюджета уже крайне опасен. Если Рузвельт мог увеличивать госдолг (к началу его правления в 1933 г. он составлял лишь 8% от ВВП) и за счет этого финансировать грандиозное обновление страны, то теперь долг раздулся до 107% от ВВП. (Предыдущий рекорд был в 1950-м, после Нового курса и войны – 94%). Наращивать его – крайне рискованно. При этом, что Трампу придется снижать налоги во имя роста новой индустрии, а это неминуемо увеличит дефицит бюджета.

- При этом ожесточенно бодаясь не только с половиной населения Америки, ненавидящей нынешнего президента, но и с большим бизнесом, не желающим возвращать производство в страну, с частью финансистов, с частью республиканцев, с либеральной прессой, с миллионами лиц без определенных занятий – «постиндустриальной» шушерой. Имея постоянную угрозу массовых уличных беспорядков, расовых бунтов.

- Имея впереди угрозу новой волны экономического кризиса (новой с 2009 г.) и даже опасность гиперинфляции.

- Ввязываясь в тяжелую торговую войну с Китаем.

При том, что готового механизма диктатуры у Трампа нет, своих штурмовых отрядов и СС он еще не сформировал. При том, что импичмент висит над ним Дамокловым мечом.

Если Путин, поддерживая Трампа, рассчитывал именно на пускание Америки вразнос, то он своего добился с блестящим успехом.

Мир остается без присмотра. Момент в принципе очень удобный для русских. Если бы нами сейчас руководил деятель масштаба Сталина или Александра Третьего, Рузвельта или де Голля. Что имеет в виду Максим Калашников?

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР

Это раньше приходтилось чего-то бояться (да и то надуманно), а сейчас можно смело выкидывать прочь Набиуллину, Шувалова, Грефа, Кудрина, Чубайса, Силуанова – словом, всю банду системных либералов. Америка никакой войны за них и раньше не начала бы, а уж ныне – и подавно. Можно смело менять правительство и центробанкира на команду нормальных промышленников несырьевого сектора, делом доказавших свою управленческую успешность.

Можно смело вводить избирательный протекционизм и начинать аккуратную русскую программу «количественного смягчения». Используя эмиссию не для накачки банков, как сейчас, а для выдачи низкопроцетных кредитов промышленности (все убыточное и устаревшее в РФ давно вымерло). Создавать систему опорных банков для реального сектора. Вводить повышенные налоги на личное потребление, одновременно даруя щедры податные льготы для предприятий. Повышая вывозные пошлины на сырье и отказываясь за счет этого от налогов на топливо и добычу полезных ископаемых. Можно разворачивать свою супепрограмму инфраструктурного строительства, показательно отказываясь от ЧМ-2018 по футболу. Можно смело брать пачками начальственных воров, конфискуя их богатства в Фонд развития.

При этом можно выйти из бесполезной Сирийской авантюры, не поддаваясь на призывы американцев совместно воевать с террором. Они этот террор расплодили при попустительстве впавших в слабоумие европейцев – пускай сами с ним и воюют. РФ не надо влезать в какие-нибудь Ливию, Афганистан или Ирак. Надо вывозить Асада с семьей в РФ, как когда-то вывозили в СССР Бабрака Кармаля из Кабула – и валить из этой Сирии навсегда. Не будет там никогда никаких катарских газопроводов (смута в Сирии даже после падения асадовщины – это надолго), а ИГИЛ из Сирии никогда не сможет подойти к нашим границам.

Высвобожденные из Сирии силы надо перебросить в западную часть РФ и готовить молниеносную операцию по воздушно-ракетному разгрому сил АТО. При малейшем нарушении режима прекращения огня. С очень быстрым уничтожением штабов, складов и скоплений тяжелой техники сил карателей, осадивших Донецкий кряж. Ибо разгром сил АТО пустит Украину вразнос. Сама воевать она не в силах, а помогать ей никто не будет, особенно в условиях замыкания Америки на самой себе. Европа за Украину, что ли, погибать полезет, рискуя войной с РФ? Не смешите нас.

Уже сейчас надо не выдавать беженцев из Донбасса Киеву (чем мается идиотская власть в РФ), а собирать их, готовить в разведшколах и делать из них агентуру для тайных операций на Украине. Говор их – местный, реалии они знают. То, что Украину скручивает в бараний рог экономический кризис, и недалекому понятно. И то, что он перейдет в новую смуту, и то, что бывшую УССР придется делить, как Польшу при Екатерине Второй, тоже понятно. Так момент для того наступает самый что ни на есть благоприятный. Уже сегодня можно признавать ДНР и ЛНР, включая их в состав РФ де-факто. Естественно, ставя в них совершенно новую власть вместо нынешней, сурково-титушечной.

То есть, свобода рук и «вырубание» Америки действительно дают Москве редчайший шанс: создать экономику здравого смысла, очиститься от бесов и начать процесс воссоединения русского народа, разодранного на части в 1991-м.

Но, как вы понимаете, Москва его снова профукает. Как и в 2014-м. Наоборот, она кинется угождать Западу и, чего доброго, еще в Ливию вопрется. Оставив в тылу (рулить экономикой) все тех же Кудрина с Грефом, и отцом их, Чубайсом. Ну, добьются они победы «Национального фронта» во Франции. Ну, прибежит в Москву милая Мари: «Я, мон шер, Крым признала. А теперь открывайте рынки РФ для французского продовольствия».

И хлынет сюда галльская снедь, производимая с помощью дотаций государства и очень дешевых кредитов. Убивая едва-едва начавшийся подъем русского сельского хозяйства. Ведь Путин сохраняет политику архидорогих кредитов, у него нет погектарных субсидий селу, как в Европе. Французы начнут осваивать российский бюджет, строя Москве военные корабли, поставляя ВПК РФ электронные устройства и так далее…

НЕСПОСОБНЫЕ НА ВЫБОР…

Это ведь уже понятно. Кремль пытается сидеть на двух стульях, распорядившись скрестить программу Кудрина со стратегиями промышленников. В общем, мешать цианистый калий с медом.

Совмещение вижу в одном-единственном варианте: из предложений Кудрина оставляем лишь то, что касается создания в РФ нормального суда. А экономическую часть полностью выкидываем как воспаленный монетаристский, гайдарочубайсоидный бред. Заменяя экономическую часть на нашу, созданную не отмороженными бухгалтерами-теоретиками, а успешными практиками. Резон? Нам нужен справедливый и независимый суд. Нас не устраивает расейское «кривосудие», насквозь продажное, превращенное в «приводной ремень» Старой площади, силовиков и губернаторов.

Создание нормальных институтов государства и борьбу с коррупцией мы совместим с разумным протекционизмом, индикативным планированием и активной ролью государства в подъеме новой индустрии. С разумной индустриальной и аграрной политиками, с многоукладной экономикой, развитием частной инициативы и нормальным использованием эмиссии. Тогда будет толк из всей затеи.

Но, как мы понимаем, Кремль выберет именно кудринщину. Нынешняя власть (криминально-нефтяной феодализм) кровно не заинтересована, например, в создании полноценной судебной ветви власти. Ему очень удобно, когда судьи РФ – это продажные крысы, рабски выполняющие указания сверху и ставшие низшей кастой в «силовой машине». Феодалам очень нужен именно такой «суд», позволяющий уничтожать в РФ всех умных и честных, убивать их предприятия, отбирать собственность.

В стране должна быть сила помимо власти и «илитки», заинтересованная в создании нормальных государственных институтов, в восстановлении дееспособного суда, в возрождении состязательности процессов и т.д. Народ? Это – условность. Пока есть разобщенное и вялое население. Интеллигенция? Гуано нации, трусливая и лижущая сапок власти за малую копейку. Интеллигенция на борьбу не пойдет, она питается подачками с феодального стола. Рабочий класс? Чтобы он сложился и осознал свои интересы, нужно поднять в стране новую индустрию.

Сделать это могут только национальные промышленники и аграрии. И они же объективно выступают той самой передовой общественной силой, что кровно заинтересована в создании как справедливого суда вместо Басмано-Шемякина позорища, так и в оздоровлении государства.

Но то, что предлагает Кудрин (Эгонович-Дмитриев и КГИ) по части экономики, вся эта гайдарочубайсовщина, убивает национальный реальный сектор. А стало быть, и единственную силу, которая может провести институциональные реформы в несчастной РФ. Которой они нужны, как воздух. Которую нельзя так же дурить и раскалывать, как глупый электорат.

Поэтому РФ продолжить гнить в сырьевой жиже, попутно выпуская горы невостребованного оружия.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА КНИГА…

Чтобы понять разницу между нынешним Кремлем, Франклином Рузвельтом и Дональдом Трампом, обратите внимание на один факт. ФДР в 30-е и Трамп сегодня твердо знали, куда они хотят привести Америку. Они оба издали программные книги: Рузвельт – «Глядя вперед» в начале 1933-го, Трамп – «Вновь сделать Америку великой» (первое издание – 2011 г.). Там все изложено четко и ясно. Это не жевание соплей, как на пресловутых «прямых линиях», не весное перемывание темы «многополярного мира» и не водянисто-обтекаемые «послания».

Рузвельт в своей книге рисует смелую власть, не боящуюся делать. Ошибся, не так сработали твои меры – извлекай урок и пробуй иначе. Цель – создать Америку Будущего (в представлениях 1933-го), Соединенные Штаты электритфицированные, с рассредоточенной чистой индустрией. А что Трамп? Хватит дарить Китаю 350 млрд. долларов в год, позволяя уводить из Америки миллионы рабочих мест и экспортировать в США безработицу. Даешь протекционизм и возврат индустрии в страну! Хватит тратить ресурсы на идиотские внешнеполитические затеи! Коль помогаем каким-нибудь Ливии и Ираку – пускай отдают нам половину добываемой нефти на полвека вперед. И вообще, нефть ради подъема американской экономики должна стоить 40 долларов за бочку, а лучше – и двадцать. Но разве вы можете мне показать хоть одну книгу с такой же ясностью целей, написанную в Кремле? Нет – один ворох текстов от «имиджмейкеров».

Если брать не риторику, а дела, то Кремль ближе не к Трампу, а к Обаме и Хилари Клинтон. Почему? Трамп-то пытается заниматься подъемом экономики США и наведением порядка внутри страны, отбрасывая прочь расточительные и бесполезные внешнеполитические авантюры. А Кремль, запуская дела внутри РФ, всемерно увлечен внешней политикой, на нее расходуя русские ресурсы.

Потому мне очевидно: бомонд РФ, попав в капкан кризиса экономики, дрожащими от напряжения руками пытается удержать «челюсти» капкана от смыкания на его ногах – но из самого капкана не выскальзывает. А ручки-то слабеют, слабеют. Кризис в РФ лишь развивается. Стало быть, банкротство «илитки» в экономике неминуемо. Ну, пусть не 7 ноября 2017-го, а позже. Все одно это произойдет.

Вот прогноз Максима Калашникова: если Трамп не слетит и его не убьют, он начнет мучительное преобразование Америки. Причем сорвав весь мир в тяжелый экономический кризис. Соединенные Штаты ждут труднейшие реформы. Обстановка сродни той, в какую попал СССР после начала Великой депрессии 1929 года. Тогда он смог воспользоваться слабостью Запада и вытянуть из него все, что только можно.

А вот что сможет сделать РФ, сохраняя тот же, что и при Ельцине, курс в экономике, сырьевую отсталость и приверженность Святой Свободе Торговли? Ответ на вопрос, думаю, вам ясен. Ибо и Ельцин, и Путин были руководителями именно сыревой мафиозной экономики, жившей в условиях глобализации и открытости рынка по-американски. Весь их кадровый состав – криворукие, свихнувшиеся на монетаризме, существа, которые промышленность только губить могут.

В этом обстоятельстве и кроется прогноз на будущее Российской Федерации. Ведь слабостью геополитических соперников еще надо уметь пользоваться, причем с толком для собственной страны. А не для «илитки».