Рассматривать победу взбалмошного миллиардера над стандартной кандидатурой американского истэблишмента, как политический казус и, тем не менее, строить свою стратегию, танцуя от этой печки, довольно глупо. Однако это делает не только правящая команда РФ, но и оппозиционер Калашников. Будто бы Трамп предоставил РФ возможность выбраться из грязи в князи, а наши начальники эту возможность, как всегда, профукают. Напоминает анекдот – старухи судачат про своего председателя колхоза. Нашего-то триппером наградили. Зря наградили – или пропьет, или потеряет.

Явление Трампа народу объяснить достаточно просто. В корпусе корабля мирового капитализма течь и на палубе прозвучал сигнал – спасайся, кто как может. Трамп и его сторонники решили спасаться, на персональном плавсредстве, не обращая внимание на союзников и сателлитов. И тут им приходится идти против интересов всего мирового капитализма. Отчего и такое бешеное сопротивление.

Еще политэкономы XIX в. вывели глобальный закон капитализма: он заключается в том, что эффективность капитала все время падает. Эту болезнь мировой капитализм лечил, вовлекая в свою орбиту все новые и новые народы и страны. В двадцатом веке сохранить эффективность капитала на приемлемом уровне помогла дешевая рабочая сила Китая, Индии и прочих стран Азии. Но этот источник сверхприбылей иссякает, а прожорливый электорат «цивилизованных» стран заставляет правящие демократии залезать в долги, возвратить которые практически невозможно. Рыночная демократия, обеспечивающая стабильность, стала убыточной и мировой капитал подумывает, как от нее избавиться.

Формально законы рыночной демократии действуют и в межгосударственных отношениях, но, как и в быту, богатый и сильный всегда найдет способ выиграть тяжбу у бедного. Вот эту способность и демонстрирует американский миллиардер, ставший сорок пятым президентом США. При этом он посягает на глобальные интересы мирового капитализма, стремящегося повысить эффективность капитала привычным способом – увеличивая армию производителей и потребителей, укрупняя транснациональные монополии до масштабов планеты. И самодеятельность «патриотов», таких как Трамп, им поперек горла. А у «патриотов» нет другого способа сохранить свои эгоистические привилегии. Победит, в конечном счете, транснациональный капитализм, но будет эта победа пирровой.

Дело в том, что капитал жив, пока он растет, а бесконечный рост может быть лишь в математике. Капиталу, как и раковой опухоли, для своего роста требуется что-то сожрать. Он уже сожрал множество видов животных, пожирает среду обитания самого человека как будто разумного и ради своей эффективности готов сожрать всю неразумную популяцию. И все это под лозунгом удовлетворения бесконечно растущих потребностей, которые капитализм бесконечно изобретает.

Только падение эффективности капитала до нулевых значений прекратит этот онкологический рост и заставит человечество производить не ради прибавочной стоимости, а лишь ради удовлетворения только разумных потребностей. Это обнуление может случиться еще до того, как последний африканец слезет с пальмы и станет приносить прибыль капиталисту – необратимая депрессия может свалиться, как снег на голову и тогда, хочешь не хочешь, придется строить социализм.

Позиции РФ на мировой арене плачевны. Лозунг – рынок все устаканит, в первую очередь устаканил (сохранил) технологическую отсталость РФ, поскольку новые русские богатели за счет продажи украденных природных ресурсов, а теперь потерян еще и профессионализм рабочего класса. Если в конце перестройки главной бедой общественного производства у нас была убогость технологии управления, то теперь еще и потеря квалификации синих воротничков. В конкурентной борьбе с Европой, а тем более с Китаем Японией и прочими азиатскими тиграми, кроме сокрушительного поражения ждать нечего.

И тут нам может помочь Трамп. Своим примером. Собираясь возродить автомобилестроение, он знает, что китайские и мексиканские машины будут дешевле и хочет ввести огромные пошлины. Разумный протекционизм нужен РФ еще больше. Особенно в сельском хозяйстве. Не нужно пытаться удивить мир нанокосмическими новшествами – не получится, а вот использовать свое естественное преимущество – бескрайние просторы возможно и необходимо. Нужно только не жалеть денег и скупать самые передовые технологии в животноводстве и полеводстве. А морковку из Израиля и Австралии не завозить. Не жалеть дешевый газ для своих теплиц и победить в этом деле всех на свете.

И заменять потерявших квалификацию работяг роботами. Организовать производство ширпотреба для россиян на роботизированных предприятиях, не считаясь с затратами. Только так РФ может остаться на плаву в бурном море нынешнего капитализма. Но для этого требуются решительные руководители, похожие на Ли Куан Ю, которые на всю катушку смогли использовать имеющиеся у них резервы нации. Смогут ли наши вожди научиться у Трампа и Ли Куан Ю разумно руководить - время покажет...