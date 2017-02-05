Над нашими сказочно-богатыми Южными Курилами официально в 2009 году провозгласила Япония свой суверенитет, а Путин 15-16 декабря в японском городишке Нагато, куда прибыл для общения с японским "другом" премьером Абэ, передал ему ключи от них (отмычка "совместного освоения"), несмотря на сопротивление российских экспертов. Завидная целеустремленность путинской "политической воли" - исполнить предательские позывы Хрущева и Ельцина передать острова японцам в качестве жеста доброй воли для укрепления любви-дружбы etc.

Забывается о заключенном в 1960 году между США и Японией договоре о военном союзе, предусматривающем доминирование американских вооруженных сил на всех японских территориях, включая "северные" и другие спорные типа архипелага Сенкаку в Восточно-китайском море, что вчера подтвердили тот же Абэ и новый трамповский министр обороны США "бешеный пёс" Джеймс Мэттис. Какая-либо сдача Южных Курил японцам - это предательство национальных интересов России и объясняется шкурно-компрадорской сутью правящей группировки. Наш же Комитет национального прорыва требует не сдавать Южные Курилы иностранным хищникам, а передать их, не тратя ни копейки из бюджета, в концессию российскому Народному акционерному обществу "Курильская компания".



Но пока - ноль внимания на позицию патриотов России и маниакально-упёртое желание во что бы то ни стало запустить японцев на Южные Курилы ради какого-то "мирного договора". На сайте Сахалин.инфо читаю заметку Юрия Сычёва Мирный договор — состояние неопределенности (3 февраля 2017 года):



"В декабре 2016 года в городе Нагато состоялась долгожданная встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



Встречу эту, действительно, ждали — кто с настороженностью, кто с надеждой. Однако оправдались ли эти ожидания?



Официальный итог встречи таков — стороны достигли соглашения более чем по 80 пунктам, в первую очередь, в сфере энергетики, промышленности, медицины. Что же касается бизнеса, то сумму общих сделок японские эксперты оценивают в 2,5 миллиарда долларов.



Что же касается главного вопроса — о заключении мирного договора, то он по-прежнему остается за кадром. И, как утверждают эксперты, это совершенно не случайно.



Наш президент позицию обозначил четко: мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. При этом была достигнута договорённость о совместном хозяйственном освоении Южных Курил. В качестве жеста доброй воли, по словам заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева, было приостановлено создание территории социально-экономического развития "Курилы".



Однако руководители нашей страны неоднократно подчеркивали, что вся хозяйственная и иная деятельность на островах будет осуществляться исключительно в рамках российской юрисдикции, что означает в том числе и то, что на Южных Курилах могут работать и третьи страны.



Но именно это категорически отвергает японская сторона. Так, крайне негативной была реакция на недавние намерения южно-корейских предпринимателей по строительству рыбоводного завода на острове Итурупе, строительству там же крупного рекреационного комплекса "Зеленое озеро".



Пока японская сторона негодует, заявляя о своей исключительной роли в предполагаемых экономических проектах на островах, на Южных Курилах уже идёт совместная работа с третьими странами. Так, в этом году китайский концерн Huawei займётся проектно-изыскательскими работами по строительству подводной сети, которая принесет на Курильские острова скоростной интернет. Если бы Япония не упорствовала в своей позиции, высокоскоростной интернет на Южные Курилы пришел бы уже давно — кинуть оптоволокно между Хоккайдо, Кунаширом и Итурупом — дело недолгое.



Весомый вклад в развитие Южных Курил вносит и США. На протяжении многих лет тогда еще дочернее предприятие американской Tiger machinery L.L.C. занималось развитием энергетической сферы островов. С ее участием была построена ветродизельная электростанция на Кунашире, проведена реконструкция геотермальной электростанции "Менделеевская". Крупнейшее курильское рыбодобывающее и перерабатывающее предприятие привлекает американских специалистов для установки и отладки рыбоперерабатывающего оборудования. Осенью 2016 года на Итурупе в рамках партнерской программы побывала группа профильных экспертов из США.



Как говорится, бизнес есть бизнес. И ключевые игроки АТР спешат занять свои ниши в хозяйственном освоении Курильских островов.



Одного из них, США, стоит рассмотреть поподробнее.



Ориентировочно в первой половине февраля состоится встреча Дональда Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Наверняка, так или иначе, встанет на ней вопрос южных Курил. Сможет ли Абэ довести до вновь избранного американского руководства позицию о необходимости дальнейшего развития российско-японского экономического сотрудничества на пути к мирному договору, укажет ли японский премьер на своё "исключительное право" по совместной с Россией хозяйственной деятельности на Курилах?



Как говорится, поживем — увидим. Но в любом случае хозяйственное освоение Курил продолжится. Эти острова становятся все более привлекательны для иностранного бизнеса".